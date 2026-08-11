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Поточна ціна CRYPGPT сьогодні становить 0,05231 UAH. Ринкова капіталізація CRYPGPT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін CRYPGPT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна CRYPGPT сьогодні становить 0,05231 UAH. Ринкова капіталізація CRYPGPT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін CRYPGPT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CRYPGPT

Інформація про ціну CRYPGPT

Що таке CRYPGPT

Whitepaper CRYPGPT

Офіційний вебсайт CRYPGPT

Токеноміка CRYPGPT

Прогноз ціни CRYPGPT

Історія CRYPGPT

Посібник з купівлі CRYPGPT

Конвертація CRYPGPT у фіатну валюту

Спот CRYPGPT

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Курс CRYPGPT (CRYPGPT)

Актуальна ціна 1 CRYPGPT до UAH:

₴2,3481959
₴2,3481959₴2,3481959
-0,64%1D
UAH
Графік ціни CRYPGPT (CRYPGPT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:12:31 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна CRYPGPT

Поточна ціна CRYPGPT (CRYPGPT) сьогодні становить ₴ 0,05231, зі зміною 0,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRYPGPT до UAH становить ₴ 0,05231 за CRYPGPT.

CRYPGPT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CRYPGPT. Протягом останніх 24 годин CRYPGPT торгувався між ₴ 0,05229 (мінімум) та ₴ 0,05273 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CRYPGPT змінився на +0,01% за останню годину та на +0,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 23,07K.

Ринкова інформація щодо CRYPGPT (CRYPGPT)

--
----

₴ 23,07K
₴ 23,07K₴ 23,07K

₴ 44,46M
₴ 44,46M₴ 44,46M

--
----

850 000 000
850 000 000 850 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація CRYPGPT — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 23,07K. Циркуляційна пропозиція CRYPGPT — --, зі загальною пропозицією 850000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 44,46M.

Історія ціни CRYPGPT у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,05229
₴ 0,05229₴ 0,05229
Мін. за 24 год
₴ 0,05273
₴ 0,05273₴ 0,05273
Макс. за 24 год

₴ 0,05229
₴ 0,05229₴ 0,05229

₴ 0,05273
₴ 0,05273₴ 0,05273

--
----

--
----

+0,01%

-0,64%

+0,46%

+0,46%

Історія ціни CRYPGPT (CRYPGPT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на CRYPGPT за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0151253-0,64%
30 днів₴ -0,00047-0,90%
60 днів₴ +0,00235+4,70%
90 днів₴ -0,00133-2,48%
Зміна ціни CRYPGPT сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CRYPGPT на ₴ -0,0151253 (-0,64%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни CRYPGPT за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00047 (-0,90%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни CRYPGPT за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CRYPGPT змінився на ₴ +0,00235 (+4,70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни CRYPGPT за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,00133 (-2,48%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для CRYPGPT (CRYPGPT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни CRYPGPT зараз.

Аналіз для CRYPGPT

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для CRYPGPT. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни CRYPGPT?

Ціну CRYPGPT впливають кілька ключових факторів:

1. Ринковий настрій та інвестиційні спекуляції
2. Обсяг торгів та ліквідність на біржах
3. Загальні тренди на ринку криптовалют
4. Оновлення щодо розвитку проекту та прогрес у реалізації дорожнього плану
5. Оголошення про партнерства та співробітництво
6. Корисність токена та його використання в рамках екосистеми
7. Динаміка попиту та пропозиції
8. Новини щодо регулювання, які впливають на ринки криптовалют
9. Конкуренція з іншими AI-крипто-проектами
10. Залученість громадськості та показники прийняття технології

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну CRYPGPT?

Люди хочуть знати ціну CRYPGPT сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, визначення оптимальних моментів входу чи виходу з ринку, управління портфелем та відстеження прибутків і збитків, виявлення арбітражних можливостей на різних біржах, а також отримання оновленої інформації про ринковий настрій та тенденції, що впливають на AI-крипто-токени.

Прогноз ціни CRYPGPT

Прогноз ціни CRYPGPT (CRYPGPT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CRYPGPT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни CRYPGPT (CRYPGPT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна CRYPGPT потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне CRYPGPT у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CRYPGPT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни CRYPGPT.

Як купити та інвестувати CRYPGPT в Україна

Готові розпочати торгівлю з CRYPGPT? Купівля CRYPGPT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити CRYPGPT. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі CRYPGPT (CRYPGPT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і CRYPGPT буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі CRYPGPT (CRYPGPT)

Що ви можете зробити з CRYPGPT

Володіння CRYPGPT відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

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    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля CRYPGPT (CRYPGPT) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке CRYPGPT (CRYPGPT)

CrypGPT — це більше, ніж просто токен. Це повноцінна криптоекосистема на базі ШІ, створена для трейдерів, інвесторів, спільнот і бізнесу. Наша місія — спростити Web3, вирішуючи його найбільші виклики. Завдяки торговим сигналам і ботам на основі ШІ складні торгові рішення стають розумнішими та простішими.

Ресурс CRYPGPT

Щоб дізнатися більше про CRYPGPT, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCRYPGPT
Оглядач блокчейну

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BNB Chain Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:12:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CRYPGPT (CRYPGPT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про CRYPGPT

CRYPGPT USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках CRYPGPT (CRYPGPT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги CRYPGPT у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CRYPGPT/USDT
₴2,3481959
₴2,3481959₴2,3481959
-0,64%
440.49K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 CRYPGPT = 2,3481959 UAH