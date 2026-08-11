Сьогоднішня ціна CRYPGPT

Поточна ціна CRYPGPT (CRYPGPT) сьогодні становить ₴ 0,05231, зі зміною 0,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRYPGPT до UAH становить ₴ 0,05231 за CRYPGPT.

CRYPGPT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CRYPGPT. Протягом останніх 24 годин CRYPGPT торгувався між ₴ 0,05229 (мінімум) та ₴ 0,05273 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CRYPGPT змінився на +0,01% за останню годину та на +0,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 23,07K.

Ринкова інформація щодо CRYPGPT (CRYPGPT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 23,07K₴ 23,07K ₴ 23,07K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 44,46M₴ 44,46M ₴ 44,46M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 850 000 000 850 000 000 850 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація CRYPGPT — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 23,07K. Циркуляційна пропозиція CRYPGPT — --, зі загальною пропозицією 850000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 44,46M.