Актуальна ціна Eli Lilly сьогодні становить 821.05 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LLYON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Логотип Eli Lilly

Курс Eli Lilly (LLYON)

Актуальна ціна 1 LLYON до USD:

$821,06
$821,06$821,06
+0,05%1D
USD
Графік ціни Eli Lilly (LLYON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:58:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Eli Lilly (LLYON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 804,35
$ 804,35$ 804,35
Мін. за 24 год
$ 824,11
$ 824,11$ 824,11
Макс. за 24 год

$ 804,35
$ 804,35$ 804,35

$ 824,11
$ 824,11$ 824,11

$ 868,2113662566151
$ 868,2113662566151$ 868,2113662566151

$ 712,8133541417105
$ 712,8133541417105$ 712,8133541417105

-0,08%

+0,05%

+4,04%

+4,04%

Актуальна ціна Eli Lilly (LLYON) становить $ 821,05. За останні 24 години LLYON торгувався між мінімумом у $ 804,35 і максимумом у $ 824,11, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LLYON становить $ 868,2113662566151, тоді як його історичний мінімум — $ 712,8133541417105.

Що стосується короткострокових результатів, то LLYON змінився на -0,08% за останню годину, +0,05% за 24 години та на +4,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Eli Lilly (LLYON)

No.1604

$ 3,28M
$ 3,28M$ 3,28M

$ 55,73K
$ 55,73K$ 55,73K

$ 3,28M
$ 3,28M$ 3,28M

4,00K
4,00K 4,00K

3 995,66645533
3 995,66645533 3 995,66645533

ETH

Поточна ринкова капіталізація Eli Lilly — $ 3,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,73K. Циркуляційна пропозиція LLYON — 4,00K, зі загальною пропозицією 3995.66645533. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,28M.

Історія ціни Eli Lilly (LLYON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Eli Lilly за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,4103+0,05%
30 днів$ +74,81+10,02%
60 днів$ +141,05+20,74%
90 днів$ +141,05+20,74%
Зміна ціни Eli Lilly сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LLYON на $ +0,4103 (+0,05%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Eli Lilly за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +74,81 (+10,02%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Eli Lilly за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LLYON змінився на $ +141,05 (+20,74%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Eli Lilly за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +141,05 (+20,74%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Eli Lilly (LLYON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Eli Lilly зараз.

Що таке Eli Lilly (LLYON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Eli Lilly доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Eli Lilly. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу LLYON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Eli Lilly у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Eli Lilly безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Eli Lilly (USD)

Скільки коштуватиме Eli Lilly (LLYON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Eli Lilly (LLYON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Eli Lilly.

Перегляньте прогноз ціни Eli Lilly вже зараз!

Токеноміка Eli Lilly (LLYON)

Розуміння токеноміки Eli Lilly (LLYON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LLYON зараз!

Як купити Eli Lilly (LLYON)

Шукаєте як купити Eli Lilly? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Eli Lilly на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

LLYON до місцевих валют

Ресурс Eli Lilly

Щоб дізнатися більше про Eli Lilly, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтEli Lilly
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Eli Lilly

Скільки сьогодні коштує Eli Lilly (LLYON)?
Актуальна ціна LLYON у USD становить 821,05 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LLYON до USD?
Поточна ціна LLYON до USD — $ 821,05. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Eli Lilly?
Ринкова капіталізація LLYON — $ 3,28M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LLYON?
Циркуляційна пропозиція LLYON — 4,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LLYON?
LLYON досяг історичної максимальної ціни у 868,2113662566151 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LLYON?
Історична мінімальна ціна LLYON становила 712,8133541417105 USD.
Який обсяг торгівлі LLYON?
Актуальний обсяг торгівлі LLYON за 24 години — $ 55,73K USD.
Чи підніметься ціна LLYON цього року?
LLYON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LLYON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:58:36 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

