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Поточна ціна Panther Protocol сьогодні становить 0.002739 UAH. Ринкова капіталізація PANTHER становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін PANTHER до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Panther Protocol сьогодні становить 0.002739 UAH. Ринкова капіталізація PANTHER становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін PANTHER до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PANTHER

Інформація про ціну PANTHER

Що таке PANTHER

Whitepaper PANTHER

Офіційний вебсайт PANTHER

Токеноміка PANTHER

Прогноз ціни PANTHER

Історія PANTHER

Посібник з купівлі PANTHER

Конвертація PANTHER у фіатну валюту

Спот PANTHER

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Курс Panther Protocol (PANTHER)

Актуальна ціна 1 PANTHER до UAH:

₴0.12250481
₴0.12250481₴0.12250481
-0,83%1D
UAH
Графік ціни Panther Protocol (PANTHER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:56:47 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Panther Protocol

Поточна ціна Panther Protocol (PANTHER) сьогодні становить ₴ 0.002739, зі зміною 0.83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PANTHER до UAH становить ₴ 0.002739 за PANTHER.

Panther Protocol наразі посідає №3690 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 PANTHER. Протягом останніх 24 годин PANTHER торгувався між ₴ 0.002611 (мінімум) та ₴ 0.002809 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 19.7105106565353536724, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.1563856070369721118.

У короткостроковій динаміці PANTHER змінився на +1.44% за останню годину та на -5.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 50,10K.

Ринкова інформація щодо Panther Protocol (PANTHER)

No.3690

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 50,10K
₴ 50,10K₴ 50,10K

₴ 2.74M
₴ 2.74M₴ 2.74M

0,00
0,00 0,00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

361,989,711
361,989,711 361,989,711

0.00%

MATIC

Поточна ринкова капіталізація Panther Protocol — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 50,10K. Циркуляційна пропозиція PANTHER — 0,00, зі загальною пропозицією 361989711. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2.74M.

Історія ціни Panther Protocol у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.002611
₴ 0.002611₴ 0.002611
Мін. за 24 год
₴ 0.002809
₴ 0.002809₴ 0.002809
Макс. за 24 год

₴ 0.002611
₴ 0.002611₴ 0.002611

₴ 0.002809
₴ 0.002809₴ 0.002809

₴ 19.7105106565353536724
₴ 19.7105106565353536724₴ 19.7105106565353536724

₴ 0.1563856070369721118
₴ 0.1563856070369721118₴ 0.1563856070369721118

+1.44%

-0.83%

-5.33%

-5.33%

Історія ціни Panther Protocol (PANTHER) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Panther Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0010253-0.83%
30 днів₴ -0.001038-27.49%
60 днів₴ -0.00152-35.69%
90 днів₴ -0.007166-72.35%
Зміна ціни Panther Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PANTHER на ₴ -0.0010253 (-0.83%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Panther Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.001038 (-27.49%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Panther Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PANTHER змінився на ₴ -0.00152 (-35.69%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Panther Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.007166 (-72.35%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Panther Protocol (PANTHER)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Panther Protocol зараз.

Аналіз для Panther Protocol

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Panther Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Panther Protocol?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Panther Protocol (PANTHER):

1. Попит на конфіденційність: Як децентралізований фінансовий протокол, орієнтований на приватність, збільшення попиту на фінансову конфіденційність сприяє зростанню вартості токенів.

2. Впровадження DeFi: Розширення використання децентралізованих фінансів підвищує корисність і попит на токени.

3. Використання протоколу: Більше транзакцій та загальний об’єм заблокованих активів (TVL) збільшують кількість спалених токенів і нагороди за стейкінг.

4. Регуляторне середовище: Нормативні акти щодо приватних монет значно впливають на волатильність цін.

5. Ринковий настрій: Загальні тренди на ринку криптовалют впливають на ціну PANTHER разом з іншими альткоїнами.

6. Конкуренція: Показники продуктивності порівняно з іншими протоколами приватності визначають переваги для інвесторів.

7. Технічні розробки: Оновлення протоколу та запровадження нових функцій сприяють зростанню його прийняття.

8. **Оголошення партнерств: Стратегічні співпраці розширюють екосистемну вартість.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Panther Protocol?

Люди хочуть знати ціну Panther Protocol (PANTHER) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки/продажу, відстеження результатів інвестицій та оновлення про ринкові тенденції. Моніторинг цін допомагає інвесторам оцінювати волатильність, планувати стратегії входу/виходу з позицій та оцінювати ринкову вартість проекту у порівнянні з його фокусом на приватність у сфері DeFi.

Прогноз ціни Panther Protocol

Прогноз ціни Panther Protocol (PANTHER) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PANTHER у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Panther Protocol (PANTHER) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Panther Protocol потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Panther Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PANTHER на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Panther Protocol.

Як купити та інвестувати Panther Protocol в Україна

Готові розпочати торгівлю з Panther Protocol? Купівля PANTHER на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Panther Protocol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Panther Protocol (PANTHER).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Panther Protocol буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Panther Protocol (PANTHER)

Що ви можете зробити з Panther Protocol

Володіння Panther Protocol відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Panther Protocol (PANTHER)

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

Ресурс Panther Protocol

Щоб дізнатися більше про Panther Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPanther Protocol
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:56:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Panther Protocol (PANTHER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Panther Protocol

PANTHER USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію PANTHER з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю PANTHERUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Panther Protocol (PANTHER) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Panther Protocol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
PANTHER/USDT
₴0.12295371
₴0.12295371₴0.12295371
-0.50%
18.40M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 PANTHER = 0.12295371 UAH