Сьогоднішня ціна Panther Protocol

Поточна ціна Panther Protocol (PANTHER) сьогодні становить ₴ 0.002739, зі зміною 0.83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PANTHER до UAH становить ₴ 0.002739 за PANTHER.

Panther Protocol наразі посідає №3690 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 PANTHER. Протягом останніх 24 годин PANTHER торгувався між ₴ 0.002611 (мінімум) та ₴ 0.002809 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 19.7105106565353536724, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.1563856070369721118.

У короткостроковій динаміці PANTHER змінився на +1.44% за останню годину та на -5.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 50,10K.

Ринкова інформація щодо Panther Protocol (PANTHER)

Рейтинг No.3690 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 50,10K₴ 50,10K ₴ 50,10K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2.74M₴ 2.74M ₴ 2.74M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 361,989,711 361,989,711 361,989,711 Коефіцієнт циркуляції 0.00% Публічний блокчейн MATIC

Поточна ринкова капіталізація Panther Protocol — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 50,10K. Циркуляційна пропозиція PANTHER — 0,00, зі загальною пропозицією 361989711. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2.74M.