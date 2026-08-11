Сьогоднішня ціна ROGIN.AI

Поточна ціна ROGIN.AI (ROG) сьогодні становить ₴ 0,1772, зі зміною 2,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROG до UAH становить ₴ 0,1772 за ROG.

ROGIN.AI наразі посідає №708 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 11,87M, з циркуляційною пропозицією у 66,99M ROG. Протягом останніх 24 годин ROG торгувався між ₴ 0,1702 (мінімум) та ₴ 0,1813 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 32,456733173002184873, тоді як історичний мінімум — ₴ 5,961875017086794555.

У короткостроковій динаміці ROG змінився на -0,34% за останню годину та на -7,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 720,71.

Ринкова інформація щодо ROGIN.AI (ROG)

Рейтинг No.708 Ринкова капіталізація ₴ 11,87M₴ 11,87M ₴ 11,87M Обсяг (за 24 год) ₴ 720,71₴ 720,71 ₴ 720,71 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 35,44M₴ 35,44M ₴ 35,44M Циркуляційне постачання 66,99M 66,99M 66,99M Загальна пропозиція 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація ROGIN.AI — ₴ 11,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 720,71. Циркуляційна пропозиція ROG — 66,99M, зі загальною пропозицією 200000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 35,44M.