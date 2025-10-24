Актуальна ціна Avantis сьогодні становить 0.7067 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AVNT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AVNT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Avantis сьогодні становить 0.7067 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AVNT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AVNT на MEXC вже зараз.

Логотип Avantis

Курс Avantis (AVNT)

Актуальна ціна 1 AVNT до USD:

Графік ціни Avantis (AVNT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:26:48 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Avantis (AVNT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Актуальна ціна Avantis (AVNT) становить $ 0,7067. За останні 24 години AVNT торгувався між мінімумом у $ 0,6184 і максимумом у $ 0,7134, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AVNT становить $ 2,662191408541985, тоді як його історичний мінімум — $ 0,17956381875221758.

Що стосується короткострокових результатів, то AVNT змінився на +3,62% за останню годину, +6,85% за 24 години та на +33,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Avantis (AVNT)

$ 182,47M
$ 5,67M
$ 706,70M
258,21M
1 000 000 000
1 000 000 000
25,82%

0,01%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Avantis — $ 182,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,67M. Циркуляційна пропозиція AVNT — 258,21M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 706,70M.

Історія ціни Avantis (AVNT) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Avantis за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,045357+6,85%
30 днів$ -1,1874-62,69%
60 днів$ +0,6567+1 313,40%
90 днів$ +0,6567+1 313,40%
Зміна ціни Avantis сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AVNT на $ +0,045357 (+6,85%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Avantis за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -1,1874 (-62,69%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Avantis за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AVNT змінився на $ +0,6567 (+1 313,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Avantis за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,6567 (+1 313,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Avantis (AVNT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Avantis зараз.

Що таке Avantis (AVNT)

Avantis — це децентралізована біржа безстрокових ф'ючерсів, призначена для торгівлі з високим кредитним плечем криптовалютами та активами реального світу (RWA), включаючи валюти, товари, індекси, а незабаром і акції. За підтримки Pantera та Coinbase Avantis є найбільшою біржею DEX на Base за обсягом торгівлі і пропонує продукти інституційного рівня для DeFi, дозволяючи користувачам торгувати з кредитним плечем до 500x у прозорому середовищі без дозволів.

Проєкт Avantis доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Avantis. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AVNT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Avantis у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Avantis безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Avantis (USD)

Скільки коштуватиме Avantis (AVNT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Avantis (AVNT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Avantis.

Перегляньте прогноз ціни Avantis вже зараз!

Токеноміка Avantis (AVNT)

Розуміння токеноміки Avantis (AVNT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AVNT зараз!

Як купити Avantis (AVNT)

Шукаєте як купити Avantis? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Avantis на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AVNT до місцевих валют

1 Avantis (AVNT) до VND
1 Avantis (AVNT) до AUD
1 Avantis (AVNT) до GBP
1 Avantis (AVNT) до EUR
1 Avantis (AVNT) до USD
1 Avantis (AVNT) до MYR
1 Avantis (AVNT) до TRY
1 Avantis (AVNT) до JPY
1 Avantis (AVNT) до ARS
1 Avantis (AVNT) до RUB
1 Avantis (AVNT) до INR
1 Avantis (AVNT) до IDR
1 Avantis (AVNT) до PHP
1 Avantis (AVNT) до EGP
1 Avantis (AVNT) до BRL
1 Avantis (AVNT) до CAD
1 Avantis (AVNT) до BDT
1 Avantis (AVNT) до NGN
1 Avantis (AVNT) до COP
1 Avantis (AVNT) до ZAR
1 Avantis (AVNT) до UAH
1 Avantis (AVNT) до TZS
1 Avantis (AVNT) до VES
1 Avantis (AVNT) до CLP
1 Avantis (AVNT) до PKR
1 Avantis (AVNT) до KZT
1 Avantis (AVNT) до THB
1 Avantis (AVNT) до TWD
1 Avantis (AVNT) до AED
1 Avantis (AVNT) до CHF
1 Avantis (AVNT) до HKD
1 Avantis (AVNT) до AMD
1 Avantis (AVNT) до MAD
1 Avantis (AVNT) до MXN
1 Avantis (AVNT) до SAR
1 Avantis (AVNT) до ETB
1 Avantis (AVNT) до KES
1 Avantis (AVNT) до JOD
1 Avantis (AVNT) до PLN
1 Avantis (AVNT) до RON
1 Avantis (AVNT) до SEK
1 Avantis (AVNT) до BGN
1 Avantis (AVNT) до HUF
1 Avantis (AVNT) до CZK
1 Avantis (AVNT) до KWD
1 Avantis (AVNT) до ILS
1 Avantis (AVNT) до BOB
1 Avantis (AVNT) до AZN
1 Avantis (AVNT) до TJS
1 Avantis (AVNT) до GEL
1 Avantis (AVNT) до AOA
1 Avantis (AVNT) до BHD
1 Avantis (AVNT) до BMD
1 Avantis (AVNT) до DKK
1 Avantis (AVNT) до HNL
1 Avantis (AVNT) до MUR
1 Avantis (AVNT) до NAD
1 Avantis (AVNT) до NOK
1 Avantis (AVNT) до NZD
1 Avantis (AVNT) до PAB
1 Avantis (AVNT) до PGK
1 Avantis (AVNT) до QAR
1 Avantis (AVNT) до RSD
1 Avantis (AVNT) до UZS
1 Avantis (AVNT) до ALL
1 Avantis (AVNT) до ANG
1 Avantis (AVNT) до AWG
1 Avantis (AVNT) до BBD
1 Avantis (AVNT) до BAM
1 Avantis (AVNT) до BIF
1 Avantis (AVNT) до BND
1 Avantis (AVNT) до BSD
1 Avantis (AVNT) до JMD
1 Avantis (AVNT) до KHR
1 Avantis (AVNT) до KMF
1 Avantis (AVNT) до LAK
1 Avantis (AVNT) до LKR
1 Avantis (AVNT) до MDL
1 Avantis (AVNT) до MGA
1 Avantis (AVNT) до MOP
1 Avantis (AVNT) до MVR
1 Avantis (AVNT) до MWK
1 Avantis (AVNT) до MZN
1 Avantis (AVNT) до NPR
1 Avantis (AVNT) до PYG
1 Avantis (AVNT) до RWF
1 Avantis (AVNT) до SBD
1 Avantis (AVNT) до SCR
1 Avantis (AVNT) до SRD
1 Avantis (AVNT) до SVC
1 Avantis (AVNT) до SZL
1 Avantis (AVNT) до TMT
1 Avantis (AVNT) до TND
1 Avantis (AVNT) до TTD
1 Avantis (AVNT) до UGX
1 Avantis (AVNT) до XAF
1 Avantis (AVNT) до XCD
1 Avantis (AVNT) до XOF
1 Avantis (AVNT) до XPF
1 Avantis (AVNT) до BWP
1 Avantis (AVNT) до BZD
1 Avantis (AVNT) до CVE
1 Avantis (AVNT) до DJF
1 Avantis (AVNT) до DOP
1 Avantis (AVNT) до DZD
1 Avantis (AVNT) до FJD
1 Avantis (AVNT) до GNF
1 Avantis (AVNT) до GTQ
1 Avantis (AVNT) до GYD
1 Avantis (AVNT) до ISK
Ресурс Avantis

Щоб дізнатися більше про Avantis, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAvantis
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Avantis

Скільки сьогодні коштує Avantis (AVNT)?
Актуальна ціна AVNT у USD становить 0,7067 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AVNT до USD?
Поточна ціна AVNT до USD — $ 0,7067. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Avantis?
Ринкова капіталізація AVNT — $ 182,47M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AVNT?
Циркуляційна пропозиція AVNT — 258,21M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AVNT?
AVNT досяг історичної максимальної ціни у 2,662191408541985 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AVNT?
Історична мінімальна ціна AVNT становила 0,17956381875221758 USD.
Який обсяг торгівлі AVNT?
Актуальний обсяг торгівлі AVNT за 24 години — $ 5,67M USD.
Чи підніметься ціна AVNT цього року?
AVNT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AVNT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:26:48 (UTC+8)

Головні новини

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

