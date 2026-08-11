Сьогоднішня ціна Sentism

Поточна ціна Sentism (SENTIS) сьогодні становить ₴ 0,21992, зі зміною 0,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SENTIS до UAH становить ₴ 0,21992 за SENTIS.

Sentism наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 43,10M, з циркуляційною пропозицією у 196,00M SENTIS. Протягом останніх 24 годин SENTIS торгувався між ₴ 0,21719 (мінімум) та ₴ 0,2243 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SENTIS змінився на +0,31% за останню годину та на +5,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 44,66K.

Ринкова інформація щодо Sentism (SENTIS)

Ринкова капіталізація ₴ 43,10M₴ 43,10M ₴ 43,10M Обсяг (за 24 год) ₴ 44,66K₴ 44,66K ₴ 44,66K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 219,92M₴ 219,92M ₴ 219,92M Циркуляційне постачання 196,00M 196,00M 196,00M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 19,60% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Sentism — ₴ 43,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 44,66K. Циркуляційна пропозиція SENTIS — 196,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 219,92M.