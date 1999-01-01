FARTBOY

Запущений 5 січня, FARTBOY зазнав невдачі від свого першого розробника, але стійка спільнота CoinsKid взяла на себе відповідальність, відродила проєкт і перетворила його на символ органічного зростання і сили, керованої спільнотою. Проєкт черпає натхнення з Fartboy, кумедної та популярної серії дитячих книжок Адама Уоллеса, автора бестселерів New York Times, який продав понад 11 мільйонів книжок.

Ім'яFARTBOY

Макс. пропозиція999,440,457.98

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція0

Ціна випуску--