GAG

GAG Token — це криптовалютний проєкт, інтегрований в екосистему Adgager, з акцентом на дослідницький сектор. Він слугує цінним інструментом для інвесторів, полегшуючи участь у замкнутій системі Adgager та забезпечуючи стійку цінність завдяки інноваційній структурі токеноміки.

Ім'яGAG

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція66,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписGAG Token — це криптовалютний проєкт, інтегрований в екосистему Adgager, з акцентом на дослідницький сектор. Він слугує цінним інструментом для інвесторів, полегшуючи участь у замкнутій системі Adgager та забезпечуючи стійку цінність завдяки інноваційній структурі токеноміки.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.