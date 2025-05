XYO

XYO — це перший і найбільший проєкт у сфері DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) з мільйонами нодів по всьому світу. Він збирає та перевіряє дані реального світу, поєднуючи Web3 і Web2 у сферах штучного інтелекту, геолокації та інших напрямках. Наші технології Proof of Location і Proof of Origin забезпечують валідацію реальних даних для управління реальними активами (RWA), відстеження DePIN, реального ігрового процесу та іншого. Застосунок COIN від XYO значно прискорив зростання мережі. Власний блокчейн XYO Layer One забезпечує масштабовану, сумісну інфраструктуру для децентралізованої валідації даних, підтримуючи безперебійну інтеграцію, посилену конфіденційність та ефективні ролапи.

Ім'яXYO

РейтингNo.228

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція13,931,216,938

Загальна пропозиція13,931,216,938

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.0820290796298041,2021-11-06

Найнижча ціна0.0000960677747658,2020-03-13

Публічний блокчейнETH

Сектор

Соціальні мережі

