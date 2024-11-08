MEY

Mey Network — це інноваційна екосистема на базі MeyFi та Meychain, яка надає безпечну, масштабовану та ефективну токенізацію активів і децентралізоване фінансування. Mey Network — це глобальна токенізована інвестиційна платформа в нерухомість, спрямована на революцію в інвестиціях, управлінні та транзакціях, пов'язаних з нерухомістю.

Ім'яMEY

РейтингNo.3359

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція2,300,000,000

Загальна пропозиція2,300,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.4906243303518219,2024-12-12

Найнижча ціна0.02039484590784851,2024-11-08

Публічний блокчейнBASE

ОписMey Network — це інноваційна екосистема на базі MeyFi та Meychain, яка надає безпечну, масштабовану та ефективну токенізацію активів і децентралізоване фінансування. Mey Network — це глобальна токенізована інвестиційна платформа в нерухомість, спрямована на революцію в інвестиціях, управлінні та транзакціях, пов'язаних з нерухомістю.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.