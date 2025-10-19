Актуальна ціна Unibase сьогодні становить 0.03542 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Unibase сьогодні становить 0.03542 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UB на MEXC вже зараз.

Докладніше про UB

Інформація про ціну UB

Whitepaper UB

Офіційний вебсайт UB

Токеноміка UB

Прогноз ціни UB

Історія UB

Посібник з купівлі UB

Конвертація UB у фіатну валюту

Спот UB

Ф'ючерси UB USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Unibase

Курс Unibase (UB)

Актуальна ціна 1 UB до USD:

$0,03542
$0,03542$0,03542
-1,14%1D
USD
Графік ціни Unibase (UB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-19 21:51:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Unibase (UB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03413
$ 0,03413$ 0,03413
Мін. за 24 год
$ 0,03771
$ 0,03771$ 0,03771
Макс. за 24 год

$ 0,03413
$ 0,03413$ 0,03413

$ 0,03771
$ 0,03771$ 0,03771

--
----

--
----

+1,66%

-1,14%

+7,33%

+7,33%

Актуальна ціна Unibase (UB) становить $ 0,03542. За останні 24 години UB торгувався між мінімумом у $ 0,03413 і максимумом у $ 0,03771, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UB становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то UB змінився на +1,66% за останню годину, -1,14% за 24 години та на +7,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unibase (UB)

--
----

$ 209,56K
$ 209,56K$ 209,56K

$ 354,20M
$ 354,20M$ 354,20M

--
----

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація Unibase — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 209,56K. Циркуляційна пропозиція UB — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 354,20M.

Історія ціни Unibase (UB) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Unibase за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0004084-1,14%
30 днів$ -0,00168-4,53%
60 днів$ +0,03042+608,40%
90 днів$ +0,03042+608,40%
Зміна ціни Unibase сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни UB на $ -0,0004084 (-1,14%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Unibase за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00168 (-4,53%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Unibase за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник UB змінився на $ +0,03042 (+608,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Unibase за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,03042 (+608,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Unibase (UB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Unibase зараз.

Що таке Unibase (UB)

Unibase — це перший високопродуктивний децентралізований рівень пам'яті ШІ. Він оснащує ШІ-агентів довгостроковою пам'яттю та кросплатформною сумісністю, дозволяючи їм самостійно вчитися, розвиватися та взаємодіяти.

Проєкт Unibase доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Unibase. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу UB, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Unibase у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Unibase безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Unibase (USD)

Скільки коштуватиме Unibase (UB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Unibase (UB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Unibase.

Перегляньте прогноз ціни Unibase вже зараз!

Токеноміка Unibase (UB)

Розуміння токеноміки Unibase (UB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UB зараз!

Як купити Unibase (UB)

Шукаєте як купити Unibase? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Unibase на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

UB до місцевих валют

1 Unibase (UB) до VND
932,0773
1 Unibase (UB) до AUD
A$0,0541926
1 Unibase (UB) до GBP
0,0262108
1 Unibase (UB) до EUR
0,030107
1 Unibase (UB) до USD
$0,03542
1 Unibase (UB) до MYR
RM0,1494724
1 Unibase (UB) до TRY
1,4830354
1 Unibase (UB) до JPY
¥5,313
1 Unibase (UB) до ARS
ARS$49,9574306
1 Unibase (UB) до RUB
2,8838964
1 Unibase (UB) до INR
3,1176684
1 Unibase (UB) до IDR
Rp590,3330972
1 Unibase (UB) до PHP
2,0586104
1 Unibase (UB) до EGP
￡E.1,6828042
1 Unibase (UB) до BRL
R$0,191268
1 Unibase (UB) до CAD
C$0,049588
1 Unibase (UB) до BDT
4,3272614
1 Unibase (UB) до NGN
52,0879436
1 Unibase (UB) до COP
$136,75662
1 Unibase (UB) до ZAR
R.0,6148912
1 Unibase (UB) до UAH
1,4826812
1 Unibase (UB) до TZS
T.Sh.87,4565846
1 Unibase (UB) до VES
Bs7,11942
1 Unibase (UB) до CLP
$34,03862
1 Unibase (UB) до PKR
Rs10,0564464
1 Unibase (UB) до KZT
19,1147572
1 Unibase (UB) до THB
฿1,1607134
1 Unibase (UB) до TWD
NT$1,0849146
1 Unibase (UB) до AED
د.إ0,1299914
1 Unibase (UB) до CHF
Fr0,0279818
1 Unibase (UB) до HKD
HK$0,2752134
1 Unibase (UB) до AMD
֏13,643784
1 Unibase (UB) до MAD
.د.م0,3248014
1 Unibase (UB) до MXN
$0,6506654
1 Unibase (UB) до SAR
ريال0,132825
1 Unibase (UB) до ETB
Br5,2800594
1 Unibase (UB) до KES
KSh4,588661
1 Unibase (UB) до JOD
د.أ0,02511278
1 Unibase (UB) до PLN
0,1289288
1 Unibase (UB) до RON
лв0,1544312
1 Unibase (UB) до SEK
kr0,334719
1 Unibase (UB) до BGN
лв0,0591514
1 Unibase (UB) до HUF
Ft11,881639
1 Unibase (UB) до CZK
0,7381528
1 Unibase (UB) до KWD
د.ك0,01087394
1 Unibase (UB) до ILS
0,116886
1 Unibase (UB) до BOB
Bs0,2454606
1 Unibase (UB) до AZN
0,060214
1 Unibase (UB) до TJS
SM0,327635
1 Unibase (UB) до GEL
0,095634
1 Unibase (UB) до AOA
Kz32,4656178
1 Unibase (UB) до BHD
.د.ب0,01338876
1 Unibase (UB) до BMD
$0,03542
1 Unibase (UB) до DKK
kr0,226688
1 Unibase (UB) до HNL
L0,9329628
1 Unibase (UB) до MUR
1,5949626
1 Unibase (UB) до NAD
$0,6194958
1 Unibase (UB) до NOK
kr0,3563252
1 Unibase (UB) до NZD
$0,0616308
1 Unibase (UB) до PAB
B/.0,03542
1 Unibase (UB) до PGK
K0,1512434
1 Unibase (UB) до QAR
ر.ق0,129283
1 Unibase (UB) до RSD
дин.3,5618352
1 Unibase (UB) до UZS
soʻm431,9511504
1 Unibase (UB) до ALL
L2,9366722
1 Unibase (UB) до ANG
ƒ0,0634018
1 Unibase (UB) до AWG
ƒ0,063756
1 Unibase (UB) до BBD
$0,07084
1 Unibase (UB) до BAM
KM0,0591514
1 Unibase (UB) до BIF
Fr104,77236
1 Unibase (UB) до BND
$0,0456918
1 Unibase (UB) до BSD
$0,03542
1 Unibase (UB) до JMD
$5,7100582
1 Unibase (UB) до KHR
142,822295
1 Unibase (UB) до KMF
Fr14,94724
1 Unibase (UB) до LAK
769,9999846
1 Unibase (UB) до LKR
රු10,7559914
1 Unibase (UB) до MDL
L0,593285
1 Unibase (UB) до MGA
Ar158,1247976
1 Unibase (UB) до MOP
P0,2840684
1 Unibase (UB) до MVR
0,541926
1 Unibase (UB) до MWK
MK61,5999846
1 Unibase (UB) до MZN
MT2,2636922
1 Unibase (UB) до NPR
रु5,0034292
1 Unibase (UB) до PYG
252,96964
1 Unibase (UB) до RWF
Fr51,5361
1 Unibase (UB) до SBD
$0,2915066
1 Unibase (UB) до SCR
0,4919838
1 Unibase (UB) до SRD
$1,3959022
1 Unibase (UB) до SVC
$0,3106334
1 Unibase (UB) до SZL
L0,6191416
1 Unibase (UB) до TMT
m0,12397
1 Unibase (UB) до TND
د.ت0,10370976
1 Unibase (UB) до TTD
$0,240856
1 Unibase (UB) до UGX
Sh124,25336
1 Unibase (UB) до XAF
Fr19,90604
1 Unibase (UB) до XCD
$0,095634
1 Unibase (UB) до XOF
Fr19,90604
1 Unibase (UB) до XPF
Fr3,61284
1 Unibase (UB) до BWP
P0,4760448
1 Unibase (UB) до BZD
$0,0711942
1 Unibase (UB) до CVE
$3,350732
1 Unibase (UB) до DJF
Fr6,30476
1 Unibase (UB) до DOP
$2,2466906
1 Unibase (UB) до DZD
د.ج4,5907862
1 Unibase (UB) до FJD
$0,0804034
1 Unibase (UB) до GNF
Fr307,9769
1 Unibase (UB) до GTQ
Q0,2720256
1 Unibase (UB) до GYD
$7,4314702
1 Unibase (UB) до ISK
kr4,28582

Ресурс Unibase

Щоб дізнатися більше про Unibase, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтUnibase
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Unibase

Скільки сьогодні коштує Unibase (UB)?
Актуальна ціна UB у USD становить 0,03542 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UB до USD?
Поточна ціна UB до USD — $ 0,03542. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Unibase?
Ринкова капіталізація UB — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UB?
Циркуляційна пропозиція UB — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UB?
UB досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UB?
Історична мінімальна ціна UB становила -- USD.
Який обсяг торгівлі UB?
Актуальний обсяг торгівлі UB за 24 години — $ 209,56K USD.
Чи підніметься ціна UB цього року?
UB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-19 21:51:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Unibase (UB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-18 16:36:53Оновлення в галузі
Індекс страху і жадібності криптовалют наразі на рівні 23, все ще в зоні крайнього страху
10-18 09:33:00Оновлення в галузі
Глобальні ліквідації за 24 год зросли до $1,02 мільярда, Bitcoin досяг найнижчої ціни з початку липня
10-17 19:52:08Оновлення в галузі
Глобальний попит на уникнення ризиків зростає через проблеми з непрацюючими кредитами у двох банках США
10-17 14:38:57Оновлення в галузі
Криптовалютні акції США широко падають, MSTR знизився на 4,35%, казначейська акція SOL HSDT впала на 36,49%
10-17 08:10:00Оновлення в галузі
Дохідність Bitcoin у жовтні цього року тимчасово повідомляється на рівні -4,74%, тоді як попередня історична середня дохідність становила 21,89%
10-17 04:42:12Оновлення в галузі
За останні 24 години глобальні ліквідації перевищили $500 мільйонів, переважно лонг позиції

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор UB до USD

Сума

UB
UB
USD
USD

1 UB = 0,03542 USD

Торгувати UB

UB/USDT
$0,03542
$0,03542$0,03542
-0,97%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --