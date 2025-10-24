Актуальна ціна Coinbase сьогодні становить 325.97 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COINON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COINON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Coinbase сьогодні становить 325.97 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COINON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COINON на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 COINON до USD:

$326,01
$326,01$326,01
+1,24%1D
USD
Графік ціни Coinbase (COINON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:35:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Coinbase (COINON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 319,04
$ 319,04$ 319,04
Мін. за 24 год
$ 327,85
$ 327,85$ 327,85
Макс. за 24 год

$ 319,04
$ 319,04$ 319,04

$ 327,85
$ 327,85$ 327,85

$ 398,53963644307055
$ 398,53963644307055$ 398,53963644307055

$ 293,6694422926958
$ 293,6694422926958$ 293,6694422926958

-0,17%

+1,24%

-1,23%

-1,23%

Актуальна ціна Coinbase (COINON) становить $ 325,97. За останні 24 години COINON торгувався між мінімумом у $ 319,04 і максимумом у $ 327,85, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COINON становить $ 398,53963644307055, тоді як його історичний мінімум — $ 293,6694422926958.

Що стосується короткострокових результатів, то COINON змінився на -0,17% за останню годину, +1,24% за 24 години та на -1,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Coinbase (COINON)

No.2633

$ 394,22K
$ 394,22K$ 394,22K

$ 56,57K
$ 56,57K$ 56,57K

$ 394,22K
$ 394,22K$ 394,22K

1,21K
1,21K 1,21K

1 209,38520014
1 209,38520014 1 209,38520014

ETH

Поточна ринкова капіталізація Coinbase — $ 394,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,57K. Циркуляційна пропозиція COINON — 1,21K, зі загальною пропозицією 1209.38520014. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 394,22K.

Історія ціни Coinbase (COINON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Coinbase за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +3,993+1,24%
30 днів$ +5,77+1,80%
60 днів$ +75,97+30,38%
90 днів$ +75,97+30,38%
Зміна ціни Coinbase сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни COINON на $ +3,993 (+1,24%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Coinbase за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +5,77 (+1,80%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Coinbase за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник COINON змінився на $ +75,97 (+30,38%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Coinbase за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +75,97 (+30,38%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Coinbase (COINON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Coinbase зараз.

Що таке Coinbase (COINON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Coinbase доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Coinbase. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу COINON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Coinbase у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Coinbase безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Coinbase (USD)

Скільки коштуватиме Coinbase (COINON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Coinbase (COINON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Coinbase.

Перегляньте прогноз ціни Coinbase вже зараз!

Токеноміка Coinbase (COINON)

Розуміння токеноміки Coinbase (COINON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COINON зараз!

Як купити Coinbase (COINON)

Шукаєте як купити Coinbase? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Coinbase на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

COINON до місцевих валют

1 Coinbase (COINON) до VND
8 577 900,55
1 Coinbase (COINON) до AUD
A$498,7341
1 Coinbase (COINON) до GBP
244,4775
1 Coinbase (COINON) до EUR
280,3342
1 Coinbase (COINON) до USD
$325,97
1 Coinbase (COINON) до MYR
RM1 375,5934
1 Coinbase (COINON) до TRY
13 707,0385
1 Coinbase (COINON) до JPY
¥49 547,44
1 Coinbase (COINON) до ARS
ARS$483 631,9099
1 Coinbase (COINON) до RUB
26 540,4774
1 Coinbase (COINON) до INR
28 616,9063
1 Coinbase (COINON) до IDR
Rp5 432 831,1602
1 Coinbase (COINON) до PHP
19 114,8808
1 Coinbase (COINON) до EGP
￡E.15 509,6526
1 Coinbase (COINON) до BRL
R$1 753,7186
1 Coinbase (COINON) до CAD
C$456,358
1 Coinbase (COINON) до BDT
39 833,534
1 Coinbase (COINON) до NGN
475 867,3045
1 Coinbase (COINON) до COP
$1 273 320,3125
1 Coinbase (COINON) до ZAR
R.5 649,0601
1 Coinbase (COINON) до UAH
13 622,2863
1 Coinbase (COINON) до TZS
T.Sh.810 869,9332
1 Coinbase (COINON) до VES
Bs69 105,64
1 Coinbase (COINON) до CLP
$308 367,62
1 Coinbase (COINON) до PKR
Rs92 027,8504
1 Coinbase (COINON) до KZT
174 967,6572
1 Coinbase (COINON) до THB
฿10 688,5563
1 Coinbase (COINON) до TWD
NT$10 036,6163
1 Coinbase (COINON) до AED
د.إ1 196,3099
1 Coinbase (COINON) до CHF
Fr257,5163
1 Coinbase (COINON) до HKD
HK$2 532,7869
1 Coinbase (COINON) до AMD
֏124 367,3341
1 Coinbase (COINON) до MAD
.د.م3 008,7031
1 Coinbase (COINON) до MXN
$5 997,848
1 Coinbase (COINON) до SAR
ريال1 222,3875
1 Coinbase (COINON) до ETB
Br49 224,7297
1 Coinbase (COINON) до KES
KSh42 004,4942
1 Coinbase (COINON) до JOD
د.أ231,11273
1 Coinbase (COINON) до PLN
1 186,5308
1 Coinbase (COINON) до RON
лв1 424,4889
1 Coinbase (COINON) до SEK
kr3 060,8583
1 Coinbase (COINON) до BGN
лв547,6296
1 Coinbase (COINON) до HUF
Ft109 532,4394
1 Coinbase (COINON) до CZK
6 825,8118
1 Coinbase (COINON) до KWD
د.ك99,74682
1 Coinbase (COINON) до ILS
1 072,4413
1 Coinbase (COINON) до BOB
Bs2 245,9333
1 Coinbase (COINON) до AZN
554,149
1 Coinbase (COINON) до TJS
SM3 008,7031
1 Coinbase (COINON) до GEL
883,3787
1 Coinbase (COINON) до AOA
Kz298 233,2127
1 Coinbase (COINON) до BHD
.د.ب122,56472
1 Coinbase (COINON) до BMD
$325,97
1 Coinbase (COINON) до DKK
kr2 095,9871
1 Coinbase (COINON) до HNL
L8 537,1543
1 Coinbase (COINON) до MUR
14 838,1544
1 Coinbase (COINON) до NAD
$5 645,8004
1 Coinbase (COINON) до NOK
kr3 253,1806
1 Coinbase (COINON) до NZD
$563,9281
1 Coinbase (COINON) до PAB
B/.325,97
1 Coinbase (COINON) до PGK
K1 372,3337
1 Coinbase (COINON) до QAR
ر.ق1 183,2711
1 Coinbase (COINON) до RSD
дин.32 896,8924
1 Coinbase (COINON) до UZS
soʻm3 927 348,4943
1 Coinbase (COINON) до ALL
L27 120,704
1 Coinbase (COINON) до ANG
ƒ583,4863
1 Coinbase (COINON) до AWG
ƒ586,746
1 Coinbase (COINON) до BBD
$651,94
1 Coinbase (COINON) до BAM
KM547,6296
1 Coinbase (COINON) до BIF
Fr958 677,77
1 Coinbase (COINON) до BND
$420,5013
1 Coinbase (COINON) до BSD
$325,97
1 Coinbase (COINON) до JMD
$52 171,4985
1 Coinbase (COINON) до KHR
1 309 115,0782
1 Coinbase (COINON) до KMF
Fr138 211,28
1 Coinbase (COINON) до LAK
7 086 304,2061
1 Coinbase (COINON) до LKR
රු98 658,0802
1 Coinbase (COINON) до MDL
L5 515,4124
1 Coinbase (COINON) до MGA
Ar1 455 221,3516
1 Coinbase (COINON) до MOP
P2 601,2406
1 Coinbase (COINON) до MVR
4 987,341
1 Coinbase (COINON) до MWK
MK563 960,697
1 Coinbase (COINON) до MZN
MT20 832,7427
1 Coinbase (COINON) до NPR
रु45 691,2149
1 Coinbase (COINON) до PYG
2 295 480,74
1 Coinbase (COINON) до RWF
Fr472 330,53
1 Coinbase (COINON) до SBD
$2 679,4734
1 Coinbase (COINON) до SCR
4 501,6457
1 Coinbase (COINON) до SRD
$12 937,7493
1 Coinbase (COINON) до SVC
$2 842,4584
1 Coinbase (COINON) до SZL
L5 642,5407
1 Coinbase (COINON) до TMT
m1 140,895
1 Coinbase (COINON) до TND
د.ت955,0921
1 Coinbase (COINON) до TTD
$2 203,5572
1 Coinbase (COINON) до UGX
Sh1 135 679,48
1 Coinbase (COINON) до XAF
Fr183 847,08
1 Coinbase (COINON) до XCD
$880,119
1 Coinbase (COINON) до XOF
Fr183 847,08
1 Coinbase (COINON) до XPF
Fr33 248,94
1 Coinbase (COINON) до BWP
P4 358,2189
1 Coinbase (COINON) до BZD
$651,94
1 Coinbase (COINON) до CVE
$30 934,553
1 Coinbase (COINON) до DJF
Fr57 696,69
1 Coinbase (COINON) до DOP
$20 757,7696
1 Coinbase (COINON) до DZD
د.ج42 408,697
1 Coinbase (COINON) до FJD
$746,4713
1 Coinbase (COINON) до GNF
Fr2 809 861,4
1 Coinbase (COINON) до GTQ
Q2 490,4108
1 Coinbase (COINON) до GYD
$68 007,1211
1 Coinbase (COINON) до ISK
kr39 768,34

Ресурс Coinbase

Щоб дізнатися більше про Coinbase, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтCoinbase
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Coinbase

Скільки сьогодні коштує Coinbase (COINON)?
Актуальна ціна COINON у USD становить 325,97 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COINON до USD?
Поточна ціна COINON до USD — $ 325,97. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Coinbase?
Ринкова капіталізація COINON — $ 394,22K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COINON?
Циркуляційна пропозиція COINON — 1,21K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COINON?
COINON досяг історичної максимальної ціни у 398,53963644307055 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COINON?
Історична мінімальна ціна COINON становила 293,6694422926958 USD.
Який обсяг торгівлі COINON?
Актуальний обсяг торгівлі COINON за 24 години — $ 56,57K USD.
Чи підніметься ціна COINON цього року?
COINON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COINON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Coinbase (COINON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

