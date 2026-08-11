Сьогоднішня ціна Fuse Network

Поточна ціна Fuse Network (FUSE) сьогодні становить ₴ 0.002845, зі зміною 1.53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FUSE до UAH становить ₴ 0.002845 за FUSE.

Fuse Network наразі посідає №2074 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 625,56K, з циркуляційною пропозицією у 219,88M FUSE. Протягом останніх 24 годин FUSE торгувався між ₴ 0.002797 (мінімум) та ₴ 0.002865 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 95.94674351820444271, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.1301495225483025124.

У короткостроковій динаміці FUSE змінився на 0.00% за останню годину та на -0.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 53,77K.

Ринкова інформація щодо Fuse Network (FUSE)

Рейтинг No.2074 Ринкова капіталізація ₴ 625,56K₴ 625,56K ₴ 625,56K Обсяг (за 24 год) ₴ 53,77K₴ 53,77K ₴ 53,77K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1.11M₴ 1.11M ₴ 1.11M Циркуляційне постачання 219,88M 219,88M 219,88M Загальна пропозиція 391,488,845.48103 391,488,845.48103 391,488,845.48103 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Fuse Network — ₴ 625,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 53,77K. Циркуляційна пропозиція FUSE — 219,88M, зі загальною пропозицією 391488845.48103. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.11M.