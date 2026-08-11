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Поточна ціна Fuse Network сьогодні становить 0.002845 UAH. Ринкова капіталізація FUSE становить 625,564.766411846592 UAH. Відстежуйте оновлення цін FUSE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Fuse Network сьогодні становить 0.002845 UAH. Ринкова капіталізація FUSE становить 625,564.766411846592 UAH. Відстежуйте оновлення цін FUSE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про FUSE

Інформація про ціну FUSE

Що таке FUSE

Whitepaper FUSE

Офіційний вебсайт FUSE

Токеноміка FUSE

Прогноз ціни FUSE

Історія FUSE

Посібник з купівлі FUSE

Конвертація FUSE у фіатну валюту

Спот FUSE

Премаркет торгівля

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Блог

Навчання

Логотип Fuse Network

Курс Fuse Network (FUSE)

Актуальна ціна 1 FUSE до UAH:

₴0.12771205
₴0.12771205₴0.12771205
+1,53%1D
UAH
Графік ціни Fuse Network (FUSE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:26:00 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Fuse Network

Поточна ціна Fuse Network (FUSE) сьогодні становить ₴ 0.002845, зі зміною 1.53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FUSE до UAH становить ₴ 0.002845 за FUSE.

Fuse Network наразі посідає №2074 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 625,56K, з циркуляційною пропозицією у 219,88M FUSE. Протягом останніх 24 годин FUSE торгувався між ₴ 0.002797 (мінімум) та ₴ 0.002865 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 95.94674351820444271, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.1301495225483025124.

У короткостроковій динаміці FUSE змінився на 0.00% за останню годину та на -0.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 53,77K.

Ринкова інформація щодо Fuse Network (FUSE)

No.2074

₴ 625,56K
₴ 625,56K₴ 625,56K

₴ 53,77K
₴ 53,77K₴ 53,77K

₴ 1.11M
₴ 1.11M₴ 1.11M

219,88M
219,88M 219,88M

391,488,845.48103
391,488,845.48103 391,488,845.48103

ETH

Поточна ринкова капіталізація Fuse Network — ₴ 625,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 53,77K. Циркуляційна пропозиція FUSE — 219,88M, зі загальною пропозицією 391488845.48103. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.11M.

Історія ціни Fuse Network у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.002797
₴ 0.002797₴ 0.002797
Мін. за 24 год
₴ 0.002865
₴ 0.002865₴ 0.002865
Макс. за 24 год

₴ 0.002797
₴ 0.002797₴ 0.002797

₴ 0.002865
₴ 0.002865₴ 0.002865

₴ 95.94674351820444271
₴ 95.94674351820444271₴ 95.94674351820444271

₴ 0.1301495225483025124
₴ 0.1301495225483025124₴ 0.1301495225483025124

0.00%

+1.53%

-0.32%

-0.32%

Історія ціни Fuse Network (FUSE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Fuse Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.00192455+1.53%
30 днів₴ -0.000242-7.84%
60 днів₴ -0.000226-7.36%
90 днів₴ -0.000328-10.34%
Зміна ціни Fuse Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FUSE на ₴ +0.00192455 (+1.53%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Fuse Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.000242 (-7.84%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Fuse Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FUSE змінився на ₴ -0.000226 (-7.36%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Fuse Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.000328 (-10.34%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Fuse Network (FUSE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Fuse Network зараз.

Аналіз для Fuse Network

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Fuse Network. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Fuse Network?

Ціни на токен FUSE залежать від кількох ключових факторів:

1. Прийняття та використання мережі — більше dApp та користувачів збільшують попит.
2. Обсяг транзакцій у мережі Fuse — більша активність підвищує корисну цінність токена.
3. Нагороди за стейкінг та участь валідаторів — впливають на обертання токенів.
4. Оголошення про партнерства та інтеграції.
5. Загальний настрій на ринку криптовалют та кореляція з Біткойном.
6. Розвиток DeFi-екосистеми на Fuse.
7. Динаміка пропозиції токенів та механізми спалювання.
8. Регуляторні новини, що впливають на альткоїни.
9. Технічні розробки та оновлення.
10. Обсяг торгівлі та лістинг на біржах.

Основними чинниками, що формують ціни, є настрій на ринку, попит на корисність та загальні тренди на ринку криптовалют.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Fuse Network?

Люди хочуть знати ціну Fuse Network (FUSE) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення часу інвестування та аналіз ринку. FUSE — це децентралізована платіжна мережа, тому відстеження ціни допомагає інвесторам оцінити його прийняття та ціннісне пропозицію у сфері DeFi.

Прогноз ціни Fuse Network

Прогноз ціни Fuse Network (FUSE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FUSE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Fuse Network (FUSE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Fuse Network потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Fuse Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FUSE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Fuse Network.

Як купити та інвестувати Fuse Network в Україна

Готові розпочати торгівлю з Fuse Network? Купівля FUSE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Fuse Network. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Fuse Network (FUSE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Fuse Network буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Fuse Network (FUSE)

Що ви можете зробити з Fuse Network

Володіння Fuse Network відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Fuse Network (FUSE) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Fuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Ресурс Fuse Network

Щоб дізнатися більше про Fuse Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFuse Network
Оглядач блокчейну

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Люди також запитують: Інші запитання про Fuse Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:26:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Fuse Network (FUSE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Fuse Network

FUSE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію FUSE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю FUSEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Fuse Network (FUSE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Fuse Network у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
FUSE/USDT
₴0.12771205
₴0.12771205₴0.12771205
+1.38%
19.08M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 FUSE = 0.12771205 UAH