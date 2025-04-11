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Поточна ціна Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

USD

Графік ціни Ribbita by Virtuals (TIBBIR) в реальному часі

$0.01993
$0.01993$0.01993
+9.38%(1D)

Дані та інформація про ціну TIBBIR в реальному часі

Поточна ціна Ribbita by Virtuals (TIBBIR) сьогодні становить 0.01993 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна TIBBIR у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Ribbita by Virtuals:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 92.33K USD
- Зміна ціни Ribbita by Virtuals протягом дня – +9.38%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники TIBBIRUSD

Відстежуйте зміни ціни на Ribbita by Virtuals за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0017091+9.38%
30 днів$ +0.00993+99.30%
60 днів$ +0.00993+99.30%
90 днів$ +0.00993+99.30%
Зміна ціни Ribbita by Virtuals сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TIBBIR на $ +0.0017091 (+9.38%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Ribbita by Virtuals за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.00993 (+99.30%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Ribbita by Virtuals за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TIBBIR змінився на $ +0.00993 (+99.30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Ribbita by Virtuals за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.00993 (+99.30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну TIBBIR

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Ribbita by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.01578
$ 0.01578$ 0.01578

$ 0.02493
$ 0.02493$ 0.02493

$ 0.08
$ 0.08$ 0.08

-0.16%

+9.38%

+19.48%

Ринкова інформація TIBBIR

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 92.33K
$ 92.33K$ 92.33K

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Що таке Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR ─ токен екосистеми, запущений RelVentureCapital, першою в світі венчурною фірмою, що об'єднує фінтех, штучний інтелект і технологію блокчейн. Як першопрохідці руху «New Fintech», ми будуємо децентралізований фінансовий протокол, керований штучним інтелектом і криптографічними технологіями. TIBBIR слугує не тільки для управління спільнотою, але й як паливо на рівні протоколу, що з'єднує інтелектуальні алгоритми з фінансами ончейн, спрямоване на створення наступного покоління відкритої фінансової інфраструктури.

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Відстеження траєкторії ціни TIBBIR надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії TIBBIR. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Ribbita by Virtuals.

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TIBBIR до місцевих валют

1 TIBBIR до VND
511.02513
1 TIBBIR до AUD
A$0.0316887
1 TIBBIR до GBP
0.0151468
1 TIBBIR до EUR
0.0175384
1 TIBBIR до USD
$0.01993
1 TIBBIR до MYR
RM0.0880906
1 TIBBIR до TRY
0.7585358
1 TIBBIR до JPY
¥2.8605529
1 TIBBIR до RUB
1.6585746
1 TIBBIR до INR
1.7155744
1 TIBBIR до IDR
Rp332.1665338
1 TIBBIR до KRW
28.3095685
1 TIBBIR до PHP
1.1395974
1 TIBBIR до EGP
￡E.1.022409
1 TIBBIR до BRL
R$0.1167898
1 TIBBIR до CAD
C$0.0275034
1 TIBBIR до BDT
2.4220929
1 TIBBIR до NGN
31.8369792
1 TIBBIR до UAH
0.825102
1 TIBBIR до VES
Bs1.41503
1 TIBBIR до PKR
Rs5.5887706
1 TIBBIR до KZT
10.2996247
1 TIBBIR до THB
฿0.6670571
1 TIBBIR до TWD
NT$0.6451341
1 TIBBIR до AED
د.إ0.0731431
1 TIBBIR до CHF
Fr0.0161433
1 TIBBIR до HKD
HK$0.1544575
1 TIBBIR до MAD
.د.م0.185349
1 TIBBIR до MXN
$0.4051769

Ресурс Ribbita by Virtuals

Щоб дізнатися більше про Ribbita by Virtuals, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтRibbita by Virtuals
Оглядач блокчейну

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TIBBIR
USD

1 TIBBIR = 0.01993 USD

Торгівля

TIBBIRUSDT
$0.01993
$0.01993$0.01993
+23.32%

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