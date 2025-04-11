Що таке Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR ─ токен екосистеми, запущений RelVentureCapital, першою в світі венчурною фірмою, що об'єднує фінтех, штучний інтелект і технологію блокчейн. Як першопрохідці руху «New Fintech», ми будуємо децентралізований фінансовий протокол, керований штучним інтелектом і криптографічними технологіями. TIBBIR слугує не тільки для управління спільнотою, але й як паливо на рівні протоколу, що з'єднує інтелектуальні алгоритми з фінансами ончейн, спрямоване на створення наступного покоління відкритої фінансової інфраструктури.

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TIBBIR до місцевих валют

1 TIBBIR до VND ₫ 511.02513 1 TIBBIR до AUD A$ 0.0316887 1 TIBBIR до GBP ￡ 0.0151468 1 TIBBIR до EUR € 0.0175384 1 TIBBIR до USD $ 0.01993 1 TIBBIR до MYR RM 0.0880906 1 TIBBIR до TRY ₺ 0.7585358 1 TIBBIR до JPY ¥ 2.8605529 1 TIBBIR до RUB ₽ 1.6585746 1 TIBBIR до INR ₹ 1.7155744 1 TIBBIR до IDR Rp 332.1665338 1 TIBBIR до KRW ₩ 28.3095685 1 TIBBIR до PHP ₱ 1.1395974 1 TIBBIR до EGP ￡E. 1.022409 1 TIBBIR до BRL R$ 0.1167898 1 TIBBIR до CAD C$ 0.0275034 1 TIBBIR до BDT ৳ 2.4220929 1 TIBBIR до NGN ₦ 31.8369792 1 TIBBIR до UAH ₴ 0.825102 1 TIBBIR до VES Bs 1.41503 1 TIBBIR до PKR Rs 5.5887706 1 TIBBIR до KZT ₸ 10.2996247 1 TIBBIR до THB ฿ 0.6670571 1 TIBBIR до TWD NT$ 0.6451341 1 TIBBIR до AED د.إ 0.0731431 1 TIBBIR до CHF Fr 0.0161433 1 TIBBIR до HKD HK$ 0.1544575 1 TIBBIR до MAD .د.م 0.185349 1 TIBBIR до MXN $ 0.4051769

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