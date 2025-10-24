Актуальна ціна Keeta сьогодні становить 0.5852 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KTA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KTA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Keeta сьогодні становить 0.5852 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KTA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KTA на MEXC вже зараз.

Логотип Keeta

Курс Keeta (KTA)

Актуальна ціна 1 KTA до USD:

$0,5852
$0,5852$0,5852
-2,10%1D
USD
Графік ціни Keeta (KTA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:57:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Keeta (KTA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,522
$ 0,522$ 0,522
Мін. за 24 год
$ 0,6399
$ 0,6399$ 0,6399
Макс. за 24 год

$ 0,522
$ 0,522$ 0,522

$ 0,6399
$ 0,6399$ 0,6399

$ 1,6916917214873683
$ 1,6916917214873683$ 1,6916917214873683

$ 0,08456738547527073
$ 0,08456738547527073$ 0,08456738547527073

-0,94%

-2,10%

+75,26%

+75,26%

Актуальна ціна Keeta (KTA) становить $ 0,5852. За останні 24 години KTA торгувався між мінімумом у $ 0,522 і максимумом у $ 0,6399, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KTA становить $ 1,6916917214873683, тоді як його історичний мінімум — $ 0,08456738547527073.

Що стосується короткострокових результатів, то KTA змінився на -0,94% за останню годину, -2,10% за 24 години та на +75,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Keeta (KTA)

No.222

$ 252,28M
$ 252,28M$ 252,28M

$ 742,18K
$ 742,18K$ 742,18K

$ 585,20M
$ 585,20M$ 585,20M

431,10M
431,10M 431,10M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

43,11%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Keeta — $ 252,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 742,18K. Циркуляційна пропозиція KTA — 431,10M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 585,20M.

Історія ціни Keeta (KTA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Keeta за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,012553-2,10%
30 днів$ -0,2878-32,97%
60 днів$ +0,0852+17,04%
90 днів$ +0,0852+17,04%
Зміна ціни Keeta сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KTA на $ -0,012553 (-2,10%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Keeta за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,2878 (-32,97%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Keeta за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KTA змінився на $ +0,0852 (+17,04%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Keeta за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0852 (+17,04%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Keeta (KTA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Keeta зараз.

Що таке Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Проєкт Keeta доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Keeta. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу KTA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Keeta у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Keeta безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Keeta (USD)

Скільки коштуватиме Keeta (KTA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Keeta (KTA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Keeta.

Перегляньте прогноз ціни Keeta вже зараз!

Токеноміка Keeta (KTA)

Розуміння токеноміки Keeta (KTA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KTA зараз!

Як купити Keeta (KTA)

Шукаєте як купити Keeta? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Keeta на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

KTA до місцевих валют

1 Keeta (KTA) до VND
15 399,538
1 Keeta (KTA) до AUD
A$0,895356
1 Keeta (KTA) до GBP
0,4389
1 Keeta (KTA) до EUR
0,503272
1 Keeta (KTA) до USD
$0,5852
1 Keeta (KTA) до MYR
RM2,469544
1 Keeta (KTA) до TRY
24,60766
1 Keeta (KTA) до JPY
¥88,9504
1 Keeta (KTA) до ARS
ARS$868,243684
1 Keeta (KTA) до RUB
47,646984
1 Keeta (KTA) до INR
51,392264
1 Keeta (KTA) до IDR
Rp9 753,329432
1 Keeta (KTA) до PHP
34,304424
1 Keeta (KTA) до EGP
￡E.27,843816
1 Keeta (KTA) до BRL
R$3,148376
1 Keeta (KTA) до CAD
C$0,81928
1 Keeta (KTA) до BDT
71,51144
1 Keeta (KTA) до NGN
854,30422
1 Keeta (KTA) до COP
$2 285,9375
1 Keeta (KTA) до ZAR
R.10,141516
1 Keeta (KTA) до UAH
24,455508
1 Keeta (KTA) до TZS
T.Sh.1 455,720112
1 Keeta (KTA) до VES
Bs124,0624
1 Keeta (KTA) до CLP
$553,5992
1 Keeta (KTA) до PKR
Rs165,213664
1 Keeta (KTA) до KZT
314,111952
1 Keeta (KTA) до THB
฿19,188708
1 Keeta (KTA) до TWD
NT$18,02416
1 Keeta (KTA) до AED
د.إ2,147684
1 Keeta (KTA) до CHF
Fr0,462308
1 Keeta (KTA) до HKD
HK$4,547004
1 Keeta (KTA) до AMD
֏223,271356
1 Keeta (KTA) до MAD
.د.م5,401396
1 Keeta (KTA) до MXN
$10,76768
1 Keeta (KTA) до SAR
ريال2,1945
1 Keeta (KTA) до ETB
Br88,371052
1 Keeta (KTA) до KES
KSh75,408872
1 Keeta (KTA) до JOD
د.أ0,4149068
1 Keeta (KTA) до PLN
2,130128
1 Keeta (KTA) до RON
лв2,557324
1 Keeta (KTA) до SEK
kr5,489176
1 Keeta (KTA) до BGN
лв0,983136
1 Keeta (KTA) до HUF
Ft196,638904
1 Keeta (KTA) до CZK
12,254088
1 Keeta (KTA) до KWD
د.ك0,1790712
1 Keeta (KTA) до ILS
1,925308
1 Keeta (KTA) до BOB
Bs4,032028
1 Keeta (KTA) до AZN
0,99484
1 Keeta (KTA) до TJS
SM5,401396
1 Keeta (KTA) до GEL
1,585892
1 Keeta (KTA) до AOA
Kz535,405332
1 Keeta (KTA) до BHD
.د.ب0,2200352
1 Keeta (KTA) до BMD
$0,5852
1 Keeta (KTA) до DKK
kr3,762836
1 Keeta (KTA) до HNL
L15,326388
1 Keeta (KTA) до MUR
26,638304
1 Keeta (KTA) до NAD
$10,135664
1 Keeta (KTA) до NOK
kr5,840296
1 Keeta (KTA) до NZD
$1,012396
1 Keeta (KTA) до PAB
B/.0,5852
1 Keeta (KTA) до PGK
K2,463692
1 Keeta (KTA) до QAR
ر.ق2,124276
1 Keeta (KTA) до RSD
дин.59,07594
1 Keeta (KTA) до UZS
soʻm7 050,600788
1 Keeta (KTA) до ALL
L48,68864
1 Keeta (KTA) до ANG
ƒ1,047508
1 Keeta (KTA) до AWG
ƒ1,05336
1 Keeta (KTA) до BBD
$1,1704
1 Keeta (KTA) до BAM
KM0,983136
1 Keeta (KTA) до BIF
Fr1 721,0732
1 Keeta (KTA) до BND
$0,754908
1 Keeta (KTA) до BSD
$0,5852
1 Keeta (KTA) до JMD
$93,66126
1 Keeta (KTA) до KHR
2 350,198312
1 Keeta (KTA) до KMF
Fr248,1248
1 Keeta (KTA) до LAK
12 721,738876
1 Keeta (KTA) до LKR
රු177,116632
1 Keeta (KTA) до MDL
L9,901584
1 Keeta (KTA) до MGA
Ar2 612,496656
1 Keeta (KTA) до MOP
P4,669896
1 Keeta (KTA) до MVR
8,95356
1 Keeta (KTA) до MWK
MK1 012,45452
1 Keeta (KTA) до MZN
MT37,400132
1 Keeta (KTA) до NPR
रु82,027484
1 Keeta (KTA) до PYG
4 120,9784
1 Keeta (KTA) до RWF
Fr847,9548
1 Keeta (KTA) до SBD
$4,810344
1 Keeta (KTA) до SCR
8,081612
1 Keeta (KTA) до SRD
$23,226588
1 Keeta (KTA) до SVC
$5,102944
1 Keeta (KTA) до SZL
L10,129812
1 Keeta (KTA) до TMT
m2,0482
1 Keeta (KTA) до TND
د.ت1,714636
1 Keeta (KTA) до TTD
$3,955952
1 Keeta (KTA) до UGX
Sh2 038,8368
1 Keeta (KTA) до XAF
Fr330,0528
1 Keeta (KTA) до XCD
$1,58004
1 Keeta (KTA) до XOF
Fr330,0528
1 Keeta (KTA) до XPF
Fr59,6904
1 Keeta (KTA) до BWP
P7,824124
1 Keeta (KTA) до BZD
$1,1704
1 Keeta (KTA) до CVE
$55,53548
1 Keeta (KTA) до DJF
Fr103,5804
1 Keeta (KTA) до DOP
$37,265536
1 Keeta (KTA) до DZD
د.ج76,13452
1 Keeta (KTA) до FJD
$1,340108
1 Keeta (KTA) до GNF
Fr5 044,424
1 Keeta (KTA) до GTQ
Q4,470928
1 Keeta (KTA) до GYD
$122,090276
1 Keeta (KTA) до ISK
kr71,3944

Ресурс Keeta

Щоб дізнатися більше про Keeta, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKeeta
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Keeta

Скільки сьогодні коштує Keeta (KTA)?
Актуальна ціна KTA у USD становить 0,5852 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KTA до USD?
Поточна ціна KTA до USD — $ 0,5852. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Keeta?
Ринкова капіталізація KTA — $ 252,28M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KTA?
Циркуляційна пропозиція KTA — 431,10M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KTA?
KTA досяг історичної максимальної ціни у 1,6916917214873683 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KTA?
Історична мінімальна ціна KTA становила 0,08456738547527073 USD.
Який обсяг торгівлі KTA?
Актуальний обсяг торгівлі KTA за 24 години — $ 742,18K USD.
Чи підніметься ціна KTA цього року?
KTA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KTA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:57:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Keeta (KTA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор KTA до USD

Сума

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0,5852 USD

Торгувати KTA

KTA/USDT
$0,5852
$0,5852$0,5852
-2,33%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --