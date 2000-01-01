FHE

Mind Network є новатором у впровадженні квантово-стійкої інфраструктури з повністю гомоморфним шифруванням (FHE), що забезпечує повністю зашифрований інтернет через безпечну обробку даних і ШІ. У співпраці з лідерами галузі Mind Network створює HTTPZ — Інтернет-протокол із нульовою довірою (Zero Trust Internet Protocol), який встановлює нові стандарти для довіреного ШІ та зашифрованої обробки даних ончейн в екосистемах Web3 і штучного інтелекту.

Ім'яFHE

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція249,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.249%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписMind Network є новатором у впровадженні квантово-стійкої інфраструктури з повністю гомоморфним шифруванням (FHE), що забезпечує повністю зашифрований інтернет через безпечну обробку даних і ШІ. У співпраці з лідерами галузі Mind Network створює HTTPZ — Інтернет-протокол із нульовою довірою (Zero Trust Internet Protocol), який встановлює нові стандарти для довіреного ШІ та зашифрованої обробки даних ончейн в екосистемах Web3 і штучного інтелекту.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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