Актуальна ціна Lombard сьогодні становить 0.6544 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BARD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Курс Lombard (BARD)

$0.6544
+0.47%1D
USD
Графік ціни Lombard (BARD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:28:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Lombard (BARD) (USD)

Актуальна ціна Lombard (BARD) становить $ 0.6544. За останні 24 години BARD торгувався між мінімумом у $ 0.6392 і максимумом у $ 0.6747, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BARD становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то BARD змінився на +0.27% за останню годину, +0.47% за 24 години та на -1.47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Lombard — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 914.40K. Циркуляційна пропозиція BARD — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 654.40M.

Історія ціни Lombard (BARD) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Lombard за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.003061+0.47%
30 днів$ -0.6295-49.04%
60 днів$ +0.5344+445.33%
90 днів$ +0.5344+445.33%
Зміна ціни Lombard сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BARD на $ +0.003061 (+0.47%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Lombard за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.6295 (-49.04%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Lombard за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BARD змінився на $ +0.5344 (+445.33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Lombard за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.5344 (+445.33%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Lombard (BARD)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Lombard зараз.

Що таке Lombard (BARD)

Lombard розбудовує ончейн-ринок капіталу для Bitcoin, щоб розкрити повний потенціал ключового активу цього покоління. Компанія заснована у 2024 році. Вона стала піонером у впровадженні Bitcoin у DeFi, представивши LBTC — провідний Bitcoin-актив із прибутковістю, забезпечений децентралізованим консорціумом із 14 інституцій цифрових активів. Сьогодні він є найбільшим токеном LST (ліквідного стейкінгу) на базі Bitcoin. Lombard розробляє повноцінну інфраструктуру, щоб пришвидшити ончейн-адаптацію BTC серед власників, протоколів і платформ. До її компонентів входять BTC-активи, SDK для стейкінгу та супровідні послуги. Компанію створено за підтримки лідерів галузі цифрових активів, зокрема провідних DeFi-протоколів, інституцій та бірж.

Проєкт Lombard доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Lombard. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BARD, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Lombard у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Lombard безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Lombard (USD)

Скільки коштуватиме Lombard (BARD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Lombard (BARD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Lombard.

Перегляньте прогноз ціни Lombard вже зараз!

Токеноміка Lombard (BARD)

Розуміння токеноміки Lombard (BARD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BARD зараз!

Як купити Lombard (BARD)

Шукаєте як купити Lombard? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Lombard на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Люди також запитують: Інші запитання про Lombard

Скільки сьогодні коштує Lombard (BARD)?
Актуальна ціна BARD у USD становить 0.6544 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BARD до USD?
Поточна ціна BARD до USD — $ 0.6544. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Lombard?
Ринкова капіталізація BARD — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BARD?
Циркуляційна пропозиція BARD — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BARD?
BARD досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BARD?
Історична мінімальна ціна BARD становила -- USD.
Який обсяг торгівлі BARD?
Актуальний обсяг торгівлі BARD за 24 години — $ 914.40K USD.
Чи підніметься ціна BARD цього року?
BARD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BARD для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Lombard (BARD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

