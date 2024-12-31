ALE

Project Ailey — це перший ШІ-агент нового покоління, який відкриває безмежні можливості в іграх, кіно та метавсесвіті. Ailey — це динамічний, персоналізований персонаж із власною особистістю, що живе в Aileyverse. Працюючи на основі технології SLM, він надає максимально персоналізовані послуги та взаємодіє з користувачами через присутність, подібну до людської. Токен $ALE є рушієм екосистеми Aileyverse — з його допомогою можна купувати предмети, покращувати зовнішній вигляд, здійснювати NFT-транзакції та отримувати винагороди. Користувачі можуть налаштовувати зовнішність Ailey, брати участь у подіях і заробляти токени $ALE, що підвищує залученість і сприяє розвитку екосистеми.

Ім'яALE

РейтингNo.3602

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.5586759490630407,2025-03-15

Найнижча ціна0.10889296506695555,2024-12-31

Публічний блокчейнBSC

ОписProject Ailey — це перший ШІ-агент нового покоління, який відкриває безмежні можливості в іграх, кіно та метавсесвіті. Ailey — це динамічний, персоналізований персонаж із власною особистістю, що живе в Aileyverse. Працюючи на основі технології SLM, він надає максимально персоналізовані послуги та взаємодіє з користувачами через присутність, подібну до людської. Токен $ALE є рушієм екосистеми Aileyverse — з його допомогою можна купувати предмети, покращувати зовнішній вигляд, здійснювати NFT-транзакції та отримувати винагороди. Користувачі можуть налаштовувати зовнішність Ailey, брати участь у подіях і заробляти токени $ALE, що підвищує залученість і сприяє розвитку екосистеми.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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Макс 24г
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