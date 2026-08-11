Сьогоднішня ціна 2u2

Поточна ціна 2u2 (2U2) сьогодні становить ₴ 0,0046, зі зміною 14,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 2U2 до UAH становить ₴ 0,0046 за 2U2.

2u2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- 2U2. Протягом останніх 24 годин 2U2 торгувався між ₴ 0,00369 (мінімум) та ₴ 0,00521 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці 2U2 змінився на -1,92% за останню годину та на -85,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 18,38K.

Ринкова інформація щодо 2u2 (2U2)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 18,38K₴ 18,38K ₴ 18,38K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 9,20M₴ 9,20M ₴ 9,20M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація 2u2 — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 18,38K. Циркуляційна пропозиція 2U2 — --, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 9,20M.