Сьогоднішня ціна Perle

Поточна ціна Perle (PRL) сьогодні становить ₴ 0,3201, зі зміною 7,52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRL до UAH становить ₴ 0,3201 за PRL.

Perle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PRL. Протягом останніх 24 годин PRL торгувався між ₴ 0,2865 (мінімум) та ₴ 0,3258 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PRL змінився на -0,35% за останню годину та на +19,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 85,63K.

Ринкова інформація щодо Perle (PRL)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 85,63K₴ 85,63K ₴ 85,63K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 320,10M₴ 320,10M ₴ 320,10M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Perle — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 85,63K. Циркуляційна пропозиція PRL — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 320,10M.