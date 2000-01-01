NEET

У центрі наративу $NEET — опір традиційній роботі та суспільним очікуванням. У ньому з відтінком самоглузування представлено ідентичність «NEET» — «не охоплений освітою, зайнятістю або навчанням», що символізує позицію «лежачого» або того, хто «живе за рахунок батьків» серед молоді. Через криптокультуру і меми $NEET висловлює неприйняття традиційних шляхів до успіху, перетворюючи ледарство на ставлення і символ приналежності для спільноти однодумців.

Ім'яNEET

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписУ центрі наративу $NEET — опір традиційній роботі та суспільним очікуванням. У ньому з відтінком самоглузування представлено ідентичність «NEET» — «не охоплений освітою, зайнятістю або навчанням», що символізує позицію «лежачого» або того, хто «живе за рахунок батьків» серед молоді. Через криптокультуру і меми $NEET висловлює неприйняття традиційних шляхів до успіху, перетворюючи ледарство на ставлення і символ приналежності для спільноти однодумців.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.