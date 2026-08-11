Сьогоднішня ціна Limitless

Поточна ціна Limitless (LMTS) сьогодні становить ₴ 0,06227, зі зміною 0,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LMTS до UAH становить ₴ 0,06227 за LMTS.

Limitless наразі посідає №918 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,19M, з циркуляційною пропозицією у 131,60M LMTS. Протягом останніх 24 годин LMTS торгувався між ₴ 0,062 (мінімум) та ₴ 0,06381 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 32,2092344175832281658, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,1461655149627148367.

У короткостроковій динаміці LMTS змінився на -0,05% за останню годину та на -3,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,80K.

Ринкова інформація щодо Limitless (LMTS)

Рейтинг No.918 Ринкова капіталізація ₴ 8,19M₴ 8,19M ₴ 8,19M Обсяг (за 24 год) ₴ 55,80K₴ 55,80K ₴ 55,80K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 62,27M₴ 62,27M ₴ 62,27M Циркуляційне постачання 131,60M 131,60M 131,60M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 13,15% Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація Limitless — ₴ 8,19M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,80K. Циркуляційна пропозиція LMTS — 131,60M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 62,27M.