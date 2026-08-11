Курс Turtle (TURTLE)
Поточна ціна Turtle (TURTLE) сьогодні становить ₴ 0,04597, зі зміною 2,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TURTLE до UAH становить ₴ 0,04597 за TURTLE.
Turtle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TURTLE. Протягом останніх 24 годин TURTLE торгувався між ₴ 0,04386 (мінімум) та ₴ 0,04605 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці TURTLE змінився на +0,65% за останню годину та на +10,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 66,31K.
BSC
Поточна ринкова капіталізація Turtle — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 66,31K. Циркуляційна пропозиція TURTLE — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 45,97M.
+0,65%
+2,79%
+10,63%
+10,63%
Відстежуйте зміни ціни на Turtle за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,0560115
|+2,79%
|30 днів
|₴ +0,0119
|+34,92%
|60 днів
|₴ +0,00869
|+23,31%
|90 днів
|₴ -0,01086
|-19,11%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни TURTLE на ₴ +0,0560115 (+2,79%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0119 (+34,92%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник TURTLE змінився на ₴ +0,00869 (+23,31%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01086 (-19,11%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Turtle (TURTLE)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Turtle зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Turtle. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку TURTLE: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
TURTLE_USDT у 4-годинному таймфреймі перебуває вище центрального рівня 0,04599. Текуща ціна 0,04729 перевищила опірну позначку R1 на рівні 0,04664. Ціна знаходиться у верхньому секторі системи хабів, а бича структура залишається повноцінною. Індикатори демонструють послідовне зростання та розширення. MACD сформував золоте перетинання, що підтверджує вступ короткострокових покупців. Група скользящих середніх та EMA поки не подає чіткого сигналу до покупки. Розподіл імпульсу характеризується чіткою диференціацією між швидкими та повільними показниками. RSI перебуває в нейтральній зоні, що свідчить про збалансованість сил бичів і ведмедів. Волатильність залишається стабільною, без ознак екстремального розширення. Значення KDJ та StochRSI відображають спокійний поточний торговий настрій. Розкриття полос Болінджера вказує на продовження фази коливань та консолідації. Близький ключовий підтримуючий рівень знаходиться на позначці R1 — 0,04664. Ця позначка відстає від поточної ціни приблизно на 1,38%. Нижче центральний рівень 0,04599 слугує другорядним орієнтиром. Далекий підтримуючий рівень розташований на позначці S1 — 0,04553. Угору опірна зона спочатку орієнтується на попередній максимум та рівень R2 — 0,0471. Цей рівень відстає від поточної ціни лише на 0,4%. У разі пробиття очікується рух до зони оберненого відображення S2. Компактність розміщення всіх рівнів свідчить про жорстку конкуренцію на короткострокових промежутках.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Turtle потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Turtle — це протокол розподілу Web3, який монетизує активність гаманців користувачів, включаючи використання ліквідності, отримані доходи, свопи через партнерів, стейкінг та використання рефералів за допомогою API, що дозволяє партнерам з розподілу безперешкодно отримувати додатковий дохід без додаткових ризиків або кроків для користувачів.
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|Час (UTC+8)
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