Сьогоднішня ціна Turtle

Поточна ціна Turtle (TURTLE) сьогодні становить ₴ 0,04597, зі зміною 2,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TURTLE до UAH становить ₴ 0,04597 за TURTLE.

Turtle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TURTLE. Протягом останніх 24 годин TURTLE торгувався між ₴ 0,04386 (мінімум) та ₴ 0,04605 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці TURTLE змінився на +0,65% за останню годину та на +10,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 66,31K.

Ринкова інформація щодо Turtle (TURTLE)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 66,31K₴ 66,31K ₴ 66,31K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 45,97M₴ 45,97M ₴ 45,97M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Turtle — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 66,31K. Циркуляційна пропозиція TURTLE — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 45,97M.