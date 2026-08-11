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Поточна ціна Turtle сьогодні становить 0,04597 UAH. Ринкова капіталізація TURTLE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін TURTLE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Turtle сьогодні становить 0,04597 UAH. Ринкова капіталізація TURTLE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін TURTLE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TURTLE

Інформація про ціну TURTLE

Що таке TURTLE

Whitepaper TURTLE

Офіційний вебсайт TURTLE

Токеноміка TURTLE

Прогноз ціни TURTLE

Історія TURTLE

Посібник з купівлі TURTLE

Конвертація TURTLE у фіатну валюту

Спот TURTLE

Ф'ючерси TURTLE USDT-M

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Логотип Turtle

Курс Turtle (TURTLE)

Актуальна ціна 1 TURTLE до UAH:

₴2,0635933
₴2,0635933₴2,0635933
+2,79%1D
UAH
Графік ціни Turtle (TURTLE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:25:34 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Turtle

Поточна ціна Turtle (TURTLE) сьогодні становить ₴ 0,04597, зі зміною 2,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TURTLE до UAH становить ₴ 0,04597 за TURTLE.

Turtle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TURTLE. Протягом останніх 24 годин TURTLE торгувався між ₴ 0,04386 (мінімум) та ₴ 0,04605 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці TURTLE змінився на +0,65% за останню годину та на +10,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 66,31K.

Ринкова інформація щодо Turtle (TURTLE)

--
----

₴ 66,31K
₴ 66,31K₴ 66,31K

₴ 45,97M
₴ 45,97M₴ 45,97M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Turtle — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 66,31K. Циркуляційна пропозиція TURTLE — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 45,97M.

Історія ціни Turtle у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,04386
₴ 0,04386₴ 0,04386
Мін. за 24 год
₴ 0,04605
₴ 0,04605₴ 0,04605
Макс. за 24 год

₴ 0,04386
₴ 0,04386₴ 0,04386

₴ 0,04605
₴ 0,04605₴ 0,04605

--
----

--
----

+0,65%

+2,79%

+10,63%

+10,63%

Історія ціни Turtle (TURTLE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Turtle за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0560115+2,79%
30 днів₴ +0,0119+34,92%
60 днів₴ +0,00869+23,31%
90 днів₴ -0,01086-19,11%
Зміна ціни Turtle сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TURTLE на ₴ +0,0560115 (+2,79%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Turtle за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0119 (+34,92%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Turtle за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TURTLE змінився на ₴ +0,00869 (+23,31%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Turtle за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01086 (-19,11%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Turtle (TURTLE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Turtle зараз.

Аналіз для Turtle

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Turtle. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Turtle сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку TURTLE: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

TURTLE_USDT у 4-годинному таймфреймі перебуває вище центрального рівня 0,04599. Текуща ціна 0,04729 перевищила опірну позначку R1 на рівні 0,04664. Ціна знаходиться у верхньому секторі системи хабів, а бича структура залишається повноцінною. Індикатори демонструють послідовне зростання та розширення. MACD сформував золоте перетинання, що підтверджує вступ короткострокових покупців. Група скользящих середніх та EMA поки не подає чіткого сигналу до покупки. Розподіл імпульсу характеризується чіткою диференціацією між швидкими та повільними показниками. RSI перебуває в нейтральній зоні, що свідчить про збалансованість сил бичів і ведмедів. Волатильність залишається стабільною, без ознак екстремального розширення. Значення KDJ та StochRSI відображають спокійний поточний торговий настрій. Розкриття полос Болінджера вказує на продовження фази коливань та консолідації. Близький ключовий підтримуючий рівень знаходиться на позначці R1 — 0,04664. Ця позначка відстає від поточної ціни приблизно на 1,38%. Нижче центральний рівень 0,04599 слугує другорядним орієнтиром. Далекий підтримуючий рівень розташований на позначці S1 — 0,04553. Угору опірна зона спочатку орієнтується на попередній максимум та рівень R2 — 0,0471. Цей рівень відстає від поточної ціни лише на 0,4%. У разі пробиття очікується рух до зони оберненого відображення S2. Компактність розміщення всіх рівнів свідчить про жорстку конкуренцію на короткострокових промежутках.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Turtle?

Ціни на токен TURTLE залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та загальні тренди у сфері криптовалют.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Прийняття спільнотою та рівень залученості користувачів.
4. Прогрес у розробці та оновлення платформи.
5. Оголошення про партнерства та інтеграції.
6. Новини щодо регуляторного середовища, які впливають на токени DeFi.
7. Рух цін на біткоїн та основні альткоїни.
8. Корисність токена та нагороди за стейкінг.
9. Динаміка пропозиції та токеноміка.
10. Активність у соціальних мережах та згадки від інфлюенсерів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Turtle?

Люди хочуть знати ціну Turtle (TURTLE) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, точне планування покупок і продажів, оцінка ринкових тенденцій, розрахунок прибутків та збитків, а також отримання актуальної інформації про волатильність для управління ризиками.

Прогноз ціни Turtle

Прогноз ціни Turtle (TURTLE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TURTLE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Turtle (TURTLE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Turtle потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Turtle у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TURTLE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Turtle.

Як купити та інвестувати Turtle в Україна

Готові розпочати торгівлю з Turtle? Купівля TURTLE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Turtle. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Turtle (TURTLE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Turtle буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Turtle (TURTLE)

Що ви можете зробити з Turtle

Володіння Turtle відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Turtle (TURTLE)

Turtle — це протокол розподілу Web3, який монетизує активність гаманців користувачів, включаючи використання ліквідності, отримані доходи, свопи через партнерів, стейкінг та використання рефералів за допомогою API, що дозволяє партнерам з розподілу безперешкодно отримувати додатковий дохід без додаткових ризиків або кроків для користувачів.

Ресурс Turtle

Щоб дізнатися більше про Turtle, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTurtle
Оглядач блокчейну

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Люди також запитують: Інші запитання про Turtle

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:25:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Turtle (TURTLE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Turtle

TURTLE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію TURTLE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю TURTLEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Turtle (TURTLE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Turtle у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
TURTLE/USDT
₴2,0568598
₴2,0568598₴2,0568598
+2,73%
1.48M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 TURTLE = 2,0635933 UAH