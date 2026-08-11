Курс Owlto Finance (OWL)
Поточна ціна Owlto Finance (OWL) сьогодні становить ₴ 0.000827, зі зміною 4.56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OWL до UAH становить ₴ 0.000827 за OWL.
Owlto Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- OWL. Протягом останніх 24 годин OWL торгувався між ₴ 0.0008111 (мінімум) та ₴ 0.000953 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці OWL змінився на -1.25% за останню годину та на -13.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 79,43K.
BSC
Поточна ринкова капіталізація Owlto Finance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 79,43K. Циркуляційна пропозиція OWL — --, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.65M.
-1.25%
-4.56%
-13.13%
-13.13%
Відстежуйте зміни ціни на Owlto Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.001773738
|-4.56%
|30 днів
|₴ -0.0006118
|-42.53%
|60 днів
|₴ -0.000468
|-36.14%
|90 днів
|₴ -0.003278
|-79.86%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни OWL на ₴ -0.001773738 (-4.56%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0006118 (-42.53%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник OWL змінився на ₴ -0.000468 (-36.14%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.003278 (-79.86%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Owlto Finance (OWL)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Owlto Finance зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Owlto Finance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку OWL: ведмежі, бичачі 25% | ведмежі 75%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
【Ринковий структурний аналіз】 OWL_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває на рівні 0,004343, що знаходиться приблизно на 4,8% нижче центрального значення 0,004562. Ціна тримається біля підтримки S1 — 0,004372, а відстань до підтримки S2 — 0,004242 становить лише 2,3%. Наразі структура демонструє негативну динаміку і знаходиться у слабкій зоні центральної системи. 【Стан енергетики ринку】 Група MA та група EMA показують конфігурацію 7 купити — 0 нейтральних — 0 продажів; короткострокова система середніх ліній демонструє одностайне розташування. Індикатор MACD перебуває у стані «смертельного перетину», при цьому швидка та повільна лінії демонструють розбіжність. RSI залишається в нейтральному діапазоні, а розподіл енергії не проявляє явних ознак концентрації. 【Ключові рівні ціни】 Верхня опірна зона R1 знаходиться на рівні 0,004692, що відстає від поточної ціни приблизно на 8,0%. Нижня підтримка S1 розташована на рівні 0,004372, що віддаляється від поточної ціни лише на 0,7%, є найближчим ключовим рівнем. Підтримка S2 на рівні 0,004242 знаходиться нижче на 2,3% і формуватиме другорядну зону оборони.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Owlto Finance потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Owlto Finance (OWL) — це протокол сумісності на базі штучного інтелекту, який гарантує швидкі, недорогі та безпечні кросчейн-перекази та виконання, створений для масштабування ліквідності та впровадження нативних токенів, стейблкоїнів та RWA в екосистемах.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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