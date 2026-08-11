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Поточна ціна Owlto Finance сьогодні становить 0.000827 UAH. Ринкова капіталізація OWL становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін OWL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Owlto Finance сьогодні становить 0.000827 UAH. Ринкова капіталізація OWL становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін OWL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про OWL

Інформація про ціну OWL

Що таке OWL

Whitepaper OWL

Офіційний вебсайт OWL

Токеноміка OWL

Прогноз ціни OWL

Історія OWL

Посібник з купівлі OWL

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Спот OWL

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Курс Owlto Finance (OWL)

Актуальна ціна 1 OWL до UAH:

₴0.03712403
₴0.03712403₴0.03712403
-4,56%1D
UAH
Графік ціни Owlto Finance (OWL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:55:43 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Owlto Finance

Поточна ціна Owlto Finance (OWL) сьогодні становить ₴ 0.000827, зі зміною 4.56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OWL до UAH становить ₴ 0.000827 за OWL.

Owlto Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- OWL. Протягом останніх 24 годин OWL торгувався між ₴ 0.0008111 (мінімум) та ₴ 0.000953 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці OWL змінився на -1.25% за останню годину та на -13.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 79,43K.

Ринкова інформація щодо Owlto Finance (OWL)

--
----

₴ 79,43K
₴ 79,43K₴ 79,43K

₴ 1.65M
₴ 1.65M₴ 1.65M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Owlto Finance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 79,43K. Циркуляційна пропозиція OWL — --, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.65M.

Історія ціни Owlto Finance у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.0008111
₴ 0.0008111₴ 0.0008111
Мін. за 24 год
₴ 0.000953
₴ 0.000953₴ 0.000953
Макс. за 24 год

₴ 0.0008111
₴ 0.0008111₴ 0.0008111

₴ 0.000953
₴ 0.000953₴ 0.000953

--
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--
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-1.25%

-4.56%

-13.13%

-13.13%

Історія ціни Owlto Finance (OWL) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Owlto Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.001773738-4.56%
30 днів₴ -0.0006118-42.53%
60 днів₴ -0.000468-36.14%
90 днів₴ -0.003278-79.86%
Зміна ціни Owlto Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни OWL на ₴ -0.001773738 (-4.56%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Owlto Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0006118 (-42.53%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Owlto Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник OWL змінився на ₴ -0.000468 (-36.14%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Owlto Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.003278 (-79.86%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Owlto Finance (OWL)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Owlto Finance зараз.

Аналіз для Owlto Finance

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Owlto Finance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Owlto Finance сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку OWL: ведмежі, бичачі 25% | ведмежі 75%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

【Ринковий структурний аналіз】 OWL_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває на рівні 0,004343, що знаходиться приблизно на 4,8% нижче центрального значення 0,004562. Ціна тримається біля підтримки S1 — 0,004372, а відстань до підтримки S2 — 0,004242 становить лише 2,3%. Наразі структура демонструє негативну динаміку і знаходиться у слабкій зоні центральної системи. 【Стан енергетики ринку】 Група MA та група EMA показують конфігурацію 7 купити — 0 нейтральних — 0 продажів; короткострокова система середніх ліній демонструє одностайне розташування. Індикатор MACD перебуває у стані «смертельного перетину», при цьому швидка та повільна лінії демонструють розбіжність. RSI залишається в нейтральному діапазоні, а розподіл енергії не проявляє явних ознак концентрації. 【Ключові рівні ціни】 Верхня опірна зона R1 знаходиться на рівні 0,004692, що відстає від поточної ціни приблизно на 8,0%. Нижня підтримка S1 розташована на рівні 0,004372, що віддаляється від поточної ціни лише на 0,7%, є найближчим ключовим рівнем. Підтримка S2 на рівні 0,004242 знаходиться нижче на 2,3% і формуватиме другорядну зону оборони.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Owlto Finance?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Owlto Finance (OWL):

1. Ринковий настрій — загальні тренди криптовалютного ринку та довіра інвесторів.
2. Обсяг торгівлі — більший обсяг зазвичай свідчить про більш сильні цінові коливання.
3. Прийняття протоколу — рівень використання послуг міжмережевого моста Owlto.
4. Корисність токенів — попит на OWL у питаннях управління та функціоналу платформи.
5. Конкуренція — результати порівняно з іншими DeFi-протоколами та мостовими протоколами.
6. Регуляторні новини — законодавчі норми щодо криптовалют, які впливають на DeFi-платформи.
7. Технічні розробки — оновлення платформи та запуск нових функцій.
8. Ліквідність — наявність торгових пар та листингів на біржах.
9. Партнерства — стратегічні альянси з іншими блокчейн-проектами.
10. Токеноміка — механізми створення пропозиції, нагороди за стакінг та графік розподілу.

Ці фактори взаємодіють, створюючи цінову волатильність, характерну для ринків криптовалют.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Owlto Finance?

Люди хочуть знати ціну Owlto Finance (OWL) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження результатів портфелю, виявлення можливостей для покупки/продажу, оцінювання ринкових тенденцій та управління інвестиційним ризиком. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам ефективно планувати свої входи й виходи на волатильному крипторинку.

Прогноз ціни Owlto Finance

Прогноз ціни Owlto Finance (OWL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OWL у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Owlto Finance (OWL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Owlto Finance потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Owlto Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни OWL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Owlto Finance.

Як купити та інвестувати Owlto Finance в Україна

Готові розпочати торгівлю з Owlto Finance? Купівля OWL на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Owlto Finance. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Owlto Finance (OWL).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Owlto Finance буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Owlto Finance (OWL)

Що ви можете зробити з Owlto Finance

Володіння Owlto Finance відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Owlto Finance (OWL)

Owlto Finance (OWL) — це протокол сумісності на базі штучного інтелекту, який гарантує швидкі, недорогі та безпечні кросчейн-перекази та виконання, створений для масштабування ліквідності та впровадження нативних токенів, стейблкоїнів та RWA в екосистемах.

Ресурс Owlto Finance

Щоб дізнатися більше про Owlto Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOwlto Finance
Оглядач блокчейну

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Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCross-chain Communication

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:55:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Owlto Finance (OWL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Owlto Finance

OWL USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію OWL з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю OWLUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Owlto Finance (OWL) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Owlto Finance у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
OWL/USDT
₴0.037137497
₴0.037137497₴0.037137497
-4.53%
91.86M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 OWL = 0.03712403 UAH