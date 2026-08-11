Сьогоднішня ціна Owlto Finance

Поточна ціна Owlto Finance (OWL) сьогодні становить ₴ 0.000827, зі зміною 4.56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OWL до UAH становить ₴ 0.000827 за OWL.

Owlto Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- OWL. Протягом останніх 24 годин OWL торгувався між ₴ 0.0008111 (мінімум) та ₴ 0.000953 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці OWL змінився на -1.25% за останню годину та на -13.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 79,43K.

Ринкова інформація щодо Owlto Finance (OWL)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 79,43K₴ 79,43K ₴ 79,43K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1.65M₴ 1.65M ₴ 1.65M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Owlto Finance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 79,43K. Циркуляційна пропозиція OWL — --, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.65M.