CUDIS

Орієнтуючись на подовження активного довголіття до 140 років, CUDIS створює перший у своєму роді протокол довголіття, покликаний зробити довголіття відстежуваним, персоналізованим і винагороджуваним. Завдяки поєднанню кільця CUDIS (центр довголіття на базі штучного інтелекту) та суперзастосунку на базі блокчейну, користувачі отримують повне володіння своїми медичними даними, доступ до актуальної інформації про тривалість життя й економічні стимули за оптимізацію біологічного здоров'я. CUDIS формує нову екосистему довголіття, пропонуючи реалістичні й ефективні продукти, програми та сервіси у співпраці з партнерами по всьому світу.

Ім'яCUDIS

РейтингNo.871

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)7,82%

Циркуляційна пропозиція247 500 000

Максимальна пропозиція1 000 000 000

Загальна пропозиція1 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції0.2475%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.16793938366939262,2025-06-05

Найнижча ціна0.06599160398360256,2025-06-19

Публічний блокчейнSOL

ОписОрієнтуючись на подовження активного довголіття до 140 років, CUDIS створює перший у своєму роді протокол довголіття, покликаний зробити довголіття відстежуваним, персоналізованим і винагороджуваним. Завдяки поєднанню кільця CUDIS (центр довголіття на базі штучного інтелекту) та суперзастосунку на базі блокчейну, користувачі отримують повне володіння своїми медичними даними, доступ до актуальної інформації про тривалість життя й економічні стимули за оптимізацію біологічного здоров'я. CUDIS формує нову екосистему довголіття, пропонуючи реалістичні й ефективні продукти, програми та сервіси у співпраці з партнерами по всьому світу.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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