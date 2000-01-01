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Theo dõi xu hướng giá tiền mã hoá | Sàn giao dịch MEXC

Khám phá biểu đồ giá tiền mã hoá được đơn giản hóa. Thông tin cơ bản và dữ liệu chính có sẵn trong nháy mắt: Giá & xu hướng, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, các số liệu thống kê quan trọng khác cùng với các liên kết hữu ích đều khả dụng trên MEXC.

Bạn cũng có thể đăng ký ngay để tận dụng ưu điểm của sàn và trải nghiệm các tính năng độc quyền. Với tài khoản MEXC, bạn có thể mua và bán tiền mã hoá một cách dễ dàng, theo dõi danh mục đầu tư và nhận thông báo biến động giá theo thời gian thực. Ngoài ra, MEXC luôn đảm bảo an toàn giao dịch và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Đừng bỏ lỡ thế giới giao dịch tiền mã hoá sôi động. Đăng ký ngay và bắt đầu hành trình của bạn với MEXC.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
BitcoinBTC
$ 64,904.23
0.00%
+0.03%
+2.56%
$ 1.30T
$ 3.46K
2
Ethereum
EthereumETH
$ 1,911.2
-0.02%
-0.06%
+3.61%
$ 231.35B
$ 41.99K
3
Binance Coin
Binance CoinBNB
$ 603.65
+0.04%
+0.35%
+2.64%
$ 81.52B
$ 16.48K
4
USDCoin
USDCoinUSDC
$ 1.00065
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 74.85B
$ 36.41M
5
XRP
XRPXRP
$ 1.0297
-0.26%
-0.48%
-3.48%
$ 64.18B
$ 7.86M
6
Solana
SolanaSOL
$ 76.33
-0.42%
+0.92%
+4.78%
$ 44.48B
$ 305.64K
7
Tron
TronTRX
$ 0.3298
-0.03%
+0.21%
+0.27%
$ 31.27B
$ 8.58M
8
Lido Staked ETH
Lido Staked ETHSTETH
$ 1,910.53
-0.06%
-0.06%
+3.63%
$ 17.23B
$ 29.48
9
Hyperliquid
HyperliquidHYPE
$ 54
-0.11%
-2.16%
+0.47%
$ 13.67B
$ 11.71K
10
DOGE
DOGEDOGE
$ 0.06922
-0.50%
-0.98%
-0.40%
$ 11.87B
$ 48.47M
11
Sky Dollar
Sky DollarUSDS
$ 1.0007
-0.01%
-0.02%
-0.01%
$ 10.58B
$ 58.50K
12
Zcash
ZcashZEC
$ 510.82
-0.46%
+1.03%
+6.61%
$ 8.56B
$ 3.20K
13
Wrapped BTC
Wrapped BTCWBTC
$ 64,925.48
-0.07%
+0.02%
+2.53%
$ 7.57B
$ 1.17
14
Monero
MoneroXMR
$ 394.94
+0.41%
+3.77%
+8.16%
$ 7.37B
$ 12.67K
15
Cardano
CardanoADA
$ 0.1942
-0.46%
-1.21%
+2.03%
$ 7.14B
$ 13.63M
16
Stellar
StellarXLM
$ 0.1623
-0.49%
-1.82%
-5.27%
$ 5.46B
$ 1.54M
17
Chainlink
ChainlinkLINK
$ 8.19
-0.68%
-1.01%
+1.34%
$ 5.41B
$ 38.07K
18
Ethena USDe
Ethena USDeUSDE
$ 1.0007
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 1.34M
19
USD1
USD1USD1
$ 1.00055
0.00%
+0.04%
+0.06%
$ 4.40B
$ 1.93M
20
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash NodeBCH
$ 214.8
-0.28%
-0.69%
+1.51%
$ 4.31B
$ 1.67K
21
Canton Network
Canton NetworkCC
$ 0.10145
-0.35%
+8.18%
-11.64%
$ 3.94B
$ 4.79M
22
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)GRAM
$ 1.318
-0.45%
-2.50%
-5.69%
$ 3.56B
$ 475.34K
23
Litecoin
LitecoinLTC
$ 45.4
-0.26%
-1.08%
+3.21%
$ 3.52B
$ 37.47K
24
Wrapped eETH
Wrapped eETHWEETH
$ 2,121.2
-0.08%
+0.62%
+5.15%
$ 3.46B
$ 0.06
25
Hedera
HederaHBAR
$ 0.0686
-0.77%
-0.23%
-2.16%
$ 2.98B
$ 6.23M
26
Avalanche
AvalancheAVAX
$ 6.408
-0.58%
+0.15%
-1.32%
$ 2.80B
$ 21.08K
27
$ 0.6857
-0.79%
+0.04%
+0.39%
$ 2.79B
$ 981.57K
28
SHIBAINU
SHIBAINUSHIB
$ 0.000004618
-0.96%
+0.02%
-7.30%
$ 2.73B
$ 127.38B
29
Tether Gold
Tether GoldGOLD(XAUT)
$ 4,322.04
+0.13%
-0.10%
+6.97%
$ 2.65B
$ 79.11
30
UNISWAP
UNISWAPUNI
$ 3.997
-1.50%
+0.15%
+2.15%
$ 2.49B
$ 59.44K
31
Bittensor
BittensorTAO
$ 201.82
-0.47%
-1.62%
+7.02%
$ 2.24B
$ 8.30K
32
Cronos
CronosCRO
$ 0.04799
-0.60%
-2.96%
-13.33%
$ 2.15B
$ 2.71M
33
NEAR
NEARNEAR
$ 1.6
-1.03%
-0.22%
-7.17%
$ 2.09B
$ 226.37K
34
PAX Gold
PAX GoldGOLD(PAXG)
$ 4,335.89
+0.13%
-0.10%
+7.09%
$ 1.98B
$ 257.58
35
OKB
OKBOKB
$ 94.086
-0.04%
-1.35%
+9.12%
$ 1.98B
$ 1.87K
36
Ondo
OndoONDO
$ 0.34884
-0.73%
+0.49%
-4.82%
$ 1.71B
$ 1.16M
37
WLFI
WLFIWLFI
$ 0.05329
+0.13%
+3.34%
-4.37%
$ 1.68B
$ 1.36M
38
Aster
AsterASTER
$ 0.6132
+0.08%
+1.53%
+1.21%
$ 1.65B
$ 739.38K
39
HTX DAO
HTX DAOHTX
$ 0.000001806
-0.17%
-0.11%
+0.11%
$ 1.63B
$ 30.40B
40
MemeCore
MemeCoreM
$ 1.09479
+0.02%
-2.33%
-5.64%
$ 1.47B
$ 70.99K
41
Mantle
MantleMNT
$ 0.4234
-0.09%
-1.23%
+7.08%
$ 1.40B
$ 251.41K
42
AaveToken
AaveTokenAAVE
$ 90.7
-0.46%
-0.39%
-1.20%
$ 1.40B
$ 1.03K
43
Decentralized USD
Decentralized USDUSDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 1.36B
$ 2.81K
44
Polkadot
PolkadotDOT
$ 0.7984
-0.53%
-1.78%
-2.67%
$ 1.35B
$ 750.77K
45
Falcon Finance
Falcon FinanceUSDF
$ 0.996
0.00%
-0.10%
0.00%
$ 1.30B
$ 45.73K
46
Sky Protocol
Sky ProtocolSKY
$ 0.05323
-0.34%
-1.55%
-5.04%
$ 1.24B
$ 1.03M
47
Internet Computer
Internet ComputerICP
$ 2.176
-0.77%
-1.04%
+3.61%
$ 1.21B
$ 70.68K
48
Pepe
PepePEPE
$ 0.00000288
-0.79%
+1.30%
-0.24%
$ 1.20B
$ 64.59B
49
Bitget Token
Bitget TokenBGB
$ 1.61319
-0.37%
-1.51%
+1.57%
$ 1.13B
$ 44.50K
50
Worldcoin
WorldcoinWLD
$ 0.314
-0.69%
+3.31%
-2.75%
$ 1.07B
$ 797.28K
51
Ethereum Classic
Ethereum ClassicETC
$ 6.42
-0.15%
-0.77%
-1.67%
$ 1.02B
$ 8.27K
52
United Stables
United StablesU
$ 1.0001
-0.02%
-0.01%
-0.06%
$ 1.00B
$ 52.78K
53
Pi Network
Pi NetworkPI
$ 0.09091
+0.41%
-0.74%
+9.99%
$ 979.95M
$ 2.50M
54
MORPHO
MORPHOMORPHO
$ 1.915
-0.58%
-0.06%
-0.32%
$ 967.99M
$ 33.34K
55
KuCoin Token
KuCoin TokenKCS
$ 6.6169
-0.62%
-0.66%
+3.22%
$ 894.11M
$ 8.23K
56
JUST
JUSTJST
$ 0.10095
-0.52%
+0.48%
-3.97%
$ 864.46M
$ 654.08K
57
Polygon Ecosystem
Polygon EcosystemPOL
$ 0.07764
-0.47%
+1.50%
+6.73%
$ 828.60M
$ 1.52M
58
Ethena
EthenaENA
$ 0.08659
-0.61%
-3.95%
-6.11%
$ 806.42M
$ 3.29M
59
Algorand
AlgorandALGO
$ 0.08269
-0.51%
-3.73%
-7.07%
$ 751.70M
$ 1.06M
60
Kaspa
KaspaKAS
$ 0.026113
-1.34%
-2.36%
+0.33%
$ 718.36M
$ 9.64M
61
COSMOS
COSMOSATOM
$ 1.375
-0.22%
-0.07%
+1.32%
$ 710.50M
$ 138.48K
62
Beldex
BeldexBDX
$ 0.09134
+0.04%
-0.51%
+13.03%
$ 707.05M
$ 10.55M
63
Quant
QuantQNT
$ 58.27
-0.38%
-1.50%
-2.29%
$ 704.20M
$ 546.40
64
Render
RenderRENDER
$ 1.298
-0.83%
-1.35%
-3.24%
$ 681.11M
$ 67.06K
65
Audiera
AudieraBEAT
$ 3.52947
-0.85%
+31.08%
+21.96%
$ 611.22M
$ 524.31K
66
Jupiter
JupiterJUP
$ 0.1806
-1.10%
-2.22%
-6.33%
$ 599.65M
$ 924.03K
67
Lighter
LighterLIT
$ 2.3103
-0.55%
+1.40%
+15.34%
$ 578.65M
$ 125.26K
68
Filecoin
FilecoinFIL
$ 0.7003
-0.85%
-1.22%
-2.56%
$ 555.31M
$ 837.13K
69
XDC Network
XDC NetworkXDC
$ 0.02689
+0.11%
-0.07%
+3.38%
$ 553.40M
$ 2.66M
70
VVV
VVVVVV
$ 11.6115
-0.62%
+3.05%
-4.95%
$ 544.64M
$ 6.41K
71
$ 0.006101
+0.03%
+0.54%
-2.40%
$ 522.74M
$ 10.63M
72
Binance Life
Binance Life币安人生
$ 0.51963
-0.97%
+0.56%
-9.11%
$ 519.40M
$ 105.10K
73
PancakeSwap
PancakeSwapCAKE
$ 1.445
+0.07%
+0.28%
+1.05%
$ 509.15M
$ 228.27K
74
Aptos
AptosAPT
$ 0.5896
-0.60%
-2.77%
+3.83%
$ 493.53M
$ 223.99K
75
TrueUSD
TrueUSDTUSD
$ 0.9967
-0.01%
+0.06%
+0.02%
$ 492.83M
$ 8.18K
76
Arbitrum
ArbitrumARB
$ 0.07786
-0.91%
+0.56%
-4.27%
$ 491.83M
$ 1.68M
77
Bitway
BitwayBTW
$ 0.217747
-0.51%
+5.35%
+106.82%
$ 479.31M
$ 9.37M
78
Nexo
NexoNEXO
$ 0.7352
-0.16%
-1.30%
+1.97%
$ 476.02M
$ 87.54K
79
Injective
InjectiveINJ
$ 4.3
-0.96%
-1.85%
-11.88%
$ 434.47M
$ 137.32K
80
Pudgy Penguins
Pudgy PenguinsPENGU
$ 0.006458
-1.92%
+2.41%
+6.15%
$ 408.03M
$ 34.75M
81
VeChain
VeChainVET
$ 0.004712
-0.42%
-0.13%
+0.19%
$ 407.40M
$ 11.21M
82
Aerodrome Finance
Aerodrome FinanceAERO
$ 0.4171
-0.40%
-3.50%
+4.54%
$ 399.05M
$ 150.56K
83
DASH
DASHDASH
$ 31.1
-0.38%
-2.07%
+0.26%
$ 397.48M
$ 6.00K
84
Virtuals Protocol
Virtuals ProtocolVIRTUAL
$ 0.5578
-0.62%
-1.81%
-0.34%
$ 366.90M
$ 309.55K
85
Curve
CurveCRV
$ 0.237
-0.17%
+4.39%
+15.90%
$ 360.37M
$ 2.70M
86
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMPTRUMP
$ 1.485
-0.47%
+0.67%
+2.53%
$ 355.41M
$ 634.85K
87
SUN
SUNSUN
$ 0.018016
-0.02%
+0.03%
+0.23%
$ 346.53M
$ 3.81M
88
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi FoundationETHFI
$ 0.3832
-0.65%
+0.58%
-4.38%
$ 338.26M
$ 1.96M
89
First Digital USD
First Digital USDFDUSD
$ 0.9981
+0.01%
+0.04%
+0.05%
$ 337.01M
$ 44.12K
90
Pyth Network
Pyth NetworkPYTH
$ 0.04186
-0.19%
+3.09%
+6.73%
$ 328.54M
$ 9.63M
91
FET
FETFET
$ 0.1353
-0.58%
-1.09%
-5.87%
$ 307.89M
$ 941.25K
92
SEI
SEISEI
$ 0.04126
-0.50%
-0.19%
-0.14%
$ 299.47M
$ 1.45M
93
SPX6900
SPX6900SPX
$ 0.3191
-0.77%
-1.26%
-0.77%
$ 299.13M
$ 354.75K
94
TIA
TIATIA
$ 0.3203
-0.98%
-1.58%
-4.07%
$ 297.05M
$ 658.54K
95
BitcoinSV
BitcoinSVBSV
$ 14.45
-0.55%
+0.90%
+14.75%
$ 291.62M
$ 5.97K
96
LayerZero
LayerZeroZRO
$ 0.8408
-0.82%
+0.50%
+14.53%
$ 289.46M
$ 450.97K
97
Gnosis
GnosisGNO
$ 106.34
-0.20%
+0.10%
+3.00%
$ 281.13M
$ 547.81
98
Terra Classic
Terra ClassicLUNC
$ 0.00004941
-0.74%
+0.67%
-0.28%
$ 273.92M
$ 2.14B
99
AINFT
AINFTNFT
$ 0.0000002757
+0.15%
+1.21%
+2.57%
$ 272.87M
$ 207.32B
100
BitTorrent
BitTorrentBTT
$ 0.0000002639
0.00%
-0.19%
+0.61%
$ 260.78M
$ 224.56B
101
JITO
JITOJTO
$ 0.5215
-0.40%
+3.12%
+3.00%
$ 252.39M
$ 135.87K
102
Monad
MonadMON
$ 0.02099
-0.61%
+0.19%
-1.31%
$ 248.56M
$ 8.09M
103
Lido DAO
Lido DAOLDO
$ 0.2828
-1.80%
-2.85%
-14.19%
$ 238.44M
$ 320.07K
104
Stacks
StacksSTX
$ 0.1298
-0.68%
-1.20%
-5.00%
$ 238.08M
$ 418.15K
105
Pendle
PendlePENDLE
$ 1.363
-0.44%
-1.93%
+1.03%
$ 234.10M
$ 123.61K
106
Decred
DecredDCR
$ 12.878
+0.15%
+1.13%
-2.04%
$ 226.34M
$ 5.56K
107
Humanity
HumanityH
$ 0.07904
+0.22%
-1.09%
+5.73%
$ 223.06M
$ 2.08M
108
Immutable X
Immutable XIMX
$ 0.1098
-1.16%
-1.25%
+0.27%
$ 221.00M
$ 503.98K
109
Tezos
TezosXTZ
$ 0.2008
-0.98%
-2.46%
+1.81%
$ 220.29M
$ 275.15K
110
CONFLUX
CONFLUXCFX
$ 0.04144
-0.50%
-0.90%
+6.89%
$ 217.58M
$ 1.51M
111
Bonk
BonkBONK
$ 0.000002419
-0.97%
-1.84%
-13.09%
$ 216.12M
$ 182.92B
112
FLOKI
FLOKIFLOKI
$ 0.00002135
-0.97%
+1.28%
+4.44%
$ 205.01M
$ 4.05B
113
Jasmy
JasmyJASMY
$ 0.003994
-0.25%
-1.55%
-6.43%
$ 197.93M
$ 14.18M
114
APE and PEPE
APE and PEPEAPEPE
$ 0.0000009326
-0.22%
-0.30%
-1.18%
$ 196.43M
$ 148.99B
115
DoubleZero
DoubleZero2Z
$ 0.0555
-1.68%
+1.59%
+2.33%
$ 195.09M
$ 1.05M
116
OP
OPOP
$ 0.08808
-0.73%
-0.44%
+0.80%
$ 190.95M
$ 400.29K
117
Velvet
VelvetVELVET
$ 0.45127
-0.81%
-5.44%
+6.70%
$ 188.26M
$ 332.84K
118
Cysic
CysicCYS
$ 1.0818
-3.92%
+18.46%
+307.62%
$ 185.76M
$ 3.79M
119
DEXE
DEXEDEXE
$ 2.179
-0.41%
-2.55%
-2.20%
$ 182.54M
$ 203.81K
120
Falcon Finance
Falcon FinanceFF
$ 0.06323
-0.08%
-2.21%
-2.80%
$ 181.64M
$ 973.35K
121
Maple Finance
Maple FinanceSYRUP
$ 0.15021
-0.62%
-0.29%
-4.31%
$ 179.09M
$ 405.96K
122
Kaia
KaiaKAIA
$ 0.0274
+0.33%
+1.10%
+5.68%
$ 174.76M
$ 2.19M
123
Zebec Network
Zebec NetworkZBCN
$ 0.0017101
-0.05%
-2.67%
-4.30%
$ 172.31M
$ 98.45M
124
ENS
ENSENS
$ 4.238
-0.70%
-0.86%
+0.64%
$ 172.10M
$ 12.58K
125
Raydium
RaydiumRAY
$ 0.6325
-0.72%
-0.87%
+4.58%
$ 170.80M
$ 95.39K
126
$ 775.71
+0.02%
-0.26%
+1.81%
$ 167.92M
$ 73.67
127
Kaito
KaitoKAITO
$ 0.6916
+0.84%
-5.33%
-24.75%
$ 167.11M
$ 282.75K
128
Trust Wallet
Trust WalletTWT
$ 0.3866
-0.10%
-2.93%
+4.45%
$ 166.53M
$ 190.11K
129
Compound
CompoundCOMP
$ 16.6
-0.48%
-0.54%
+0.67%
$ 165.60M
$ 3.14K
130
Tutorial
TutorialTUT
$ 0.210141
+4.64%
+84.44%
+828.44%
$ 160.73M
$ 77.32M
131
MIOTAC
MIOTACIOTA
$ 0.03519
-0.51%
+0.37%
+5.82%
$ 158.45M
$ 1.74M
132
Graph Token
Graph TokenGRT
$ 0.01445
-0.55%
+1.18%
-1.42%
$ 158.33M
$ 4.50M
133
Axie Infinity
Axie InfinityAXS
$ 0.8992
-0.03%
-0.80%
+9.30%
$ 156.98M
$ 66.76K
134
Convex Finance
Convex FinanceCVX
$ 1.602
+0.06%
+4.66%
+20.57%
$ 156.40M
$ 59.08K
135
Telcoin
TelcoinTEL
$ 0.001615
+0.06%
-6.16%
-1.59%
$ 155.06M
$ 75.70M
136
STRK
STRKSTRK
$ 0.02317
-2.70%
-4.06%
-1.71%
$ 153.35M
$ 4.70M
137
MX Token
MX TokenMX
$ 1.63
-0.15%
+0.07%
+2.53%
$ 149.46M
$ 860.88K
138
$ 224.26
-0.25%
+0.04%
+9.01%
$ 147.20M
$ 357.59
139
THORChain
THORChainRUNE
$ 0.4303
-0.42%
+0.16%
-1.75%
$ 146.04M
$ 652.24K
140
BUILDon
BUILDonB
$ 0.14641
-0.82%
-3.94%
-11.71%
$ 145.88M
$ 1.05M
141
dogwifhat sol
dogwifhat solWIF
$ 0.142
-0.96%
+1.27%
+2.72%
$ 143.53M
$ 1.36M
142
OriginTrail
OriginTrailTRAC
$ 0.2809
-0.24%
+2.52%
+0.11%
$ 142.60M
$ 266.99K
143
Plasma
PlasmaXPL
$ 0.0767
-0.66%
+1.38%
+0.48%
$ 139.10M
$ 2.04M
144
EigenLayer
EigenLayerEIGEN
$ 0.1732
-1.69%
-0.68%
-6.92%
$ 138.35M
$ 617.00K
145
$ 356.45
-0.21%
+0.30%
-3.63%
$ 138.09M
$ 154.12
146
$ 93.77
-0.20%
-0.76%
+3.07%
$ 137.84M
$ 609.47
147
Chiliz
ChilizCHZ
$ 0.0131
-0.98%
-3.09%
+3.38%
$ 137.14M
$ 4.97M
148
XEC
XECXEC
$ 0.000006901
-0.16%
-1.11%
+2.16%
$ 135.75M
$ 15.59B
149
Vision
VisionVSN
$ 0.03718
-0.11%
-0.27%
+1.89%
$ 135.18M
$ 1.75M
150
$ 67.31
+0.68%
+0.63%
+13.82%
$ 132.93M
$ 1.09K
151
Decentraland
DecentralandMANA
$ 0.06676
-0.76%
+0.04%
-0.28%
$ 132.58M
$ 824.79K
152
ApeCoin
ApeCoinAPE
$ 0.1305
-0.45%
-1.05%
-0.53%
$ 132.10M
$ 808.77K
153
FARTCOIN
FARTCOINFARTCOIN
$ 0.1307
-1.08%
+1.23%
+0.62%
$ 132.00M
$ 984.30K
154
ZANO
ZANOZANO
$ 8.553
-0.16%
+0.21%
-6.46%
$ 130.64M
$ 81.58K
155
Tagger
TaggerTAG
$ 0.0011954
+0.46%
-2.38%
+1.70%
$ 130.05M
$ 82.69M
156
NEO
NEONEO
$ 1.835
-0.49%
-0.92%
-1.13%
$ 129.79M
$ 34.20K
157
$ 329.99
-0.24%
-0.67%
+2.49%
$ 128.59M
$ 179.96
158
Project Ailey
Project AileyALE
$ 0.2609
0.00%
0.00%
+0.31%
$ 126.98M
$ 270.41K
159
$ 0.04119
-0.84%
-0.41%
-2.97%
$ 121.85M
$ 1.34M
160
SafePal
SafePalSFP
$ 0.2438
-0.12%
+4.79%
+13.25%
$ 121.40M
$ 280.21K
161
1INCH
1INCH1INCH
$ 0.08415
-0.23%
+0.38%
+4.26%
$ 118.80M
$ 619.60K
162
Arweave
ArweaveAR
$ 1.784
-0.61%
-0.39%
-1.10%
$ 117.85M
$ 60.05K
163
ONYXCOIN
ONYXCOINXCN
$ 0.0030568
-0.39%
-0.15%
-9.42%
$ 117.75M
$ 1.02M
164
GoMining
GoMiningGOMINING
$ 0.2902
-0.03%
-0.41%
+1.15%
$ 117.16M
$ 635.31K
165
SoSoValue
SoSoValueSOSO
$ 0.3407
-0.29%
-4.63%
+7.11%
$ 116.90M
$ 289.05K
166
Genius
GeniusGENIUS
$ 0.34486
-0.40%
-0.42%
-0.15%
$ 115.60M
$ 190.76K
167
AWE Network
AWE NetworkAWE
$ 0.05855
0.00%
-1.11%
+3.77%
$ 113.92M
$ 956.88K
168
SOON
SOONSOON
$ 0.2149
-0.32%
-1.24%
+1.36%
$ 111.10M
$ 763.60K
169
Ribbita by Virtuals
Ribbita by VirtualsTIBBIR
$ 0.1163
+3.31%
+9.08%
+14.08%
$ 109.09M
$ 2.29M
170
A
AA
$ 0.06459
-0.31%
-0.51%
+0.23%
$ 106.70M
$ 926.11K
171
Banana
BananaBANANAS31
$ 0.010502
-0.82%
+34.73%
+50.49%
$ 105.52M
$ 21.03M
172
RealLink
RealLinkREAL
$ 0.07599
-0.01%
-0.09%
+3.77%
$ 104.72M
$ 2.54M
173
BAT
BATBAT
$ 0.06726
-0.41%
+0.31%
+2.44%
$ 101.20M
$ 858.22K
174
Backpack
BackpackBP
$ 0.4024
-0.25%
+4.79%
+9.68%
$ 101.12M
$ 212.32K
175
Cheems
CheemsCHEEMS
$ 0.0000005195
-0.70%
+3.24%
+6.81%
$ 99.07M
$ 110.43B
176
Zama Protocol
Zama ProtocolZAMA
$ 0.04501
-0.42%
-4.61%
-9.86%
$ 98.80M
$ 3.21M
177
Talus
TalusUS
$ 0.04406
+0.34%
-12.45%
-17.38%
$ 98.21M
$ 6.54M
178
FORM
FORMFORM
$ 0.2359
+1.10%
+12.87%
+26.68%
$ 98.10M
$ 457.33K
179
SkyAI
SkyAISKYAI
$ 0.09717
+1.77%
-17.91%
+157.32%
$ 97.42M
$ 22.31M
180
Instadapp
InstadappFLUID
$ 1.2275
0.00%
-0.53%
-6.08%
$ 96.60M
$ 331.73
181
Sentient
SentientSENT
$ 0.01338
-0.15%
-1.98%
-2.06%
$ 96.55M
$ 4.93M
182
AKEDO
AKEDOAKE
$ 0.004164
-0.05%
+8.21%
-3.63%
$ 96.26M
$ 115.00M
183
dYdX
dYdXDYDX
$ 0.11375
-0.30%
-0.88%
+0.72%
$ 96.20M
$ 573.38K
184
$ 67.03
-0.03%
-0.38%
+12.68%
$ 95.36M
$ 1.01K
185
Centrifuge
CentrifugeCFG
$ 0.1619
-0.61%
-1.27%
-6.42%
$ 94.25M
$ 363.77K
186
Newton
NewtonAB
$ 0.000957
-0.63%
-2.17%
-1.36%
$ 93.49M
$ 8.41M
187
$ 0.199
+0.20%
-3.48%
+3.15%
$ 92.32M
$ 288.06K
188
Stargate Finance
Stargate FinanceSTG
$ 0.1348
+0.30%
+5.36%
+13.08%
$ 89.69M
$ 489.25K
189
Kamino
KaminoKMNO
$ 0.01807
-0.44%
+1.12%
+0.61%
$ 87.59M
$ 4.07M
190
Gala
GalaGALA
$ 0.001766
-2.58%
-1.82%
-1.11%
$ 86.39M
$ 120.28M
191
$ 593.13
+0.05%
+0.34%
+0.35%
$ 84.82M
$ 95.19
192
RaveDAO
RaveDAORAVE
$ 0.3764
+0.03%
-5.96%
+14.19%
$ 83.70M
$ 16.25K
193
DeepBook
DeepBookDEEP
$ 0.01543
-0.70%
-9.84%
+0.91%
$ 83.27M
$ 10.04M
194
Aethir
AethirATH
$ 0.004002
-0.42%
-1.25%
+4.29%
$ 81.28M
$ 14.84M
195
MULTIVERSX
MULTIVERSXEGLD
$ 2.672
-0.74%
-1.14%
-0.37%
$ 80.93M
$ 28.60K
196
GEODNET
GEODNETGEOD
$ 0.1831
+0.11%
-0.60%
-7.18%
$ 80.56M
$ 349.92K
197
ZKsync
ZKsyncZK
$ 0.007974
-0.69%
+1.50%
+1.23%
$ 79.67M
$ 10.48M
198
Reserve Rights
Reserve RightsRSR
$ 0.001232
-0.64%
-2.36%
-1.43%
$ 77.75M
$ 47.60M
199
Horizen
HorizenZEN
$ 4.238
-0.98%
+2.59%
+4.15%
$ 76.84M
$ 19.60K
200
Melania Meme
Melania MemeMELANIA
$ 0.07561
-0.35%
+0.49%
-0.77%
$ 75.92M
$ 761.90K
201
Data Network
Data NetworkDATA
$ 0.2088
-0.05%
-0.05%
-5.45%
$ 74.83M
$ 412.92K
202
ORDI
ORDIORDI
$ 3.548
-1.01%
+1.55%
+1.73%
$ 74.19M
$ 22.71K
203
YearnFinance
YearnFinanceYFI
$ 2,044.8
-0.51%
-0.62%
-2.91%
$ 73.72M
$ 29.99
204
Comedian
ComedianBAN
$ 0.07259
+0.01%
-1.03%
+1.39%
$ 73.04M
$ 899.60K
205
XPR Network
XPR NetworkXPR
$ 0.0024968
+0.04%
-0.99%
-3.21%
$ 72.90M
$ 30.30M
206
SNX
SNXSNX
$ 0.2098
-0.90%
-0.24%
-1.96%
$ 72.38M
$ 487.82K
207
Derive
DeriveDRV
$ 0.09686
-0.76%
-1.18%
+0.69%
$ 71.44M
$ 566.82K
208
Qtum
QtumQTUM
$ 0.6677
-0.28%
+1.54%
+3.77%
$ 71.23M
$ 85.32K
209
GRASS
GRASSGRASS
$ 0.2845
-1.65%
-2.99%
-7.72%
$ 71.17M
$ 253.91K
210
Beam
BeamBEAMX
$ 0.001373
-0.65%
-1.08%
-3.90%
$ 70.79M
$ 40.72M
211
$ 154.82
-0.26%
+0.29%
+4.77%
$ 70.72M
$ 389.87
212
$ 784.94
+0.03%
+0.93%
+3.12%
$ 70.61M
$ 71.58
213
Safe Token
Safe TokenSAFE
$ 0.0931
0.00%
+1.73%
+11.65%
$ 70.41M
$ 1.89K
214
0x
0xZRX
$ 0.08123
-0.40%
-1.09%
+1.85%
$ 69.20M
$ 689.09K
215
Plume Network
Plume NetworkPLUME
$ 0.011945
-0.04%
+0.08%
+11.50%
$ 68.68M
$ 14.71M
216
S
SS
$ 0.02364
-0.59%
+0.47%
+5.75%
$ 68.28M
$ 3.39M
217
BAS
BASBAS
$ 0.026869
+1.05%
+2.94%
-4.01%
$ 67.65M
$ 2.59M
218
AI Rig Complex
AI Rig ComplexARCSOL
$ 0.06689
+4.73%
+9.42%
+30.93%
$ 66.88M
$ 1.83M
219
Huma Finance
Huma FinanceHUMA
$ 0.02054
-0.63%
+0.10%
+2.76%
$ 66.85M
$ 2.53M
220
GMX
GMXGMX
$ 6.376
-0.16%
-0.82%
+3.84%
$ 66.80M
$ 8.61K
221
FTX Token
FTX TokenFTT
$ 0.2024
+2.64%
+2.69%
+3.69%
$ 66.60M
$ 333.52K
222
NEXPACE
NEXPACENXPC
$ 0.2325
-0.34%
-1.60%
-2.39%
$ 66.46M
$ 249.79K
223
$ 876.28
-0.08%
-0.68%
+7.01%
$ 65.35M
$ 67.72
224
RIF
RIFRIF
$ 0.06544
-0.58%
-4.41%
-15.55%
$ 65.07M
$ 1.33M
225
Orca
OrcaORCA
$ 1.0565
-0.72%
-1.33%
-1.03%
$ 64.87M
$ 58.69K
226
RE
RERE
$ 0.4059
-0.83%
-1.14%
+1.86%
$ 64.66M
$ 574.19K
227
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOONDOG
$ 0.0006395
+0.02%
+2.69%
+6.86%
$ 64.04M
$ 115.12M
228
Numeraire
NumeraireNMR
$ 8.525
+0.18%
-0.33%
+0.78%
$ 63.99M
$ 6.79K
229
BabyDogeCoin
BabyDogeCoinBABYDOGE
$ 0.0000000003551
+0.60%
+4.89%
+14.61%
$ 62.98M
$ 247.93T
230
XPIN Network
XPIN NetworkXPIN
$ 0.0016979
-1.24%
-0.09%
+9.98%
$ 62.94M
$ 66.41M
231
Livepeer
LivepeerLPT
$ 1.264
-0.63%
+0.08%
-2.47%
$ 62.91M
$ 48.77K
232
$ 274.46
+0.31%
-0.46%
-2.29%
$ 61.62M
$ 202.18
233
CoW Protocol
CoW ProtocolCOW
$ 0.106
-0.56%
-0.47%
-4.15%
$ 61.49M
$ 493.76K
234
Walrus
WalrusWAL
$ 0.02527
-0.70%
+0.83%
+1.52%
$ 61.16M
$ 2.40M
235
Qubic
QubicQUBIC
$ 0.0000004403
-0.20%
-1.39%
+0.11%
$ 61.13M
$ 246.68B
236
Allora
AlloraALLO
$ 0.30559
-0.37%
-5.14%
+16.28%
$ 60.57M
$ 476.75K
237
Billions
BillionsBILL
$ 0.02459
-0.32%
-1.47%
+7.75%
$ 60.41M
$ 5.88M
238
Turbo
TurboTURBO
$ 0.0008734
-1.58%
+3.94%
+10.75%
$ 60.27M
$ 113.95M
239
Holo Token
Holo TokenHOT
$ 0.0003393
-0.44%
-0.06%
+1.22%
$ 59.79M
$ 201.79M
240
BOOK OF MEME
BOOK OF MEMEBOME
$ 0.0008529
-1.71%
+35.40%
+43.24%
$ 59.29M
$ 202.08M
241
VELO
VELOVELO
$ 0.003326
+0.66%
-1.62%
-7.60%
$ 58.73M
$ 6.27M
242
RavenCoin
RavenCoinRVN
$ 0.003556
-0.33%
-0.78%
+1.50%
$ 58.36M
$ 18.05M
243
jellyjelly
jellyjellyJELLYJELLY
$ 0.057841
-0.37%
+1.34%
+2.48%
$ 58.05M
$ 1.64M
244
UnifAI
UnifAIUAI
$ 0.2414
-0.54%
-0.12%
-38.14%
$ 57.60M
$ 825.24K
245
Eurite
EuriteEURI
$ 1.1557
-0.01%
+0.02%
+0.34%
$ 57.33M
$ 5.52K
246
Zilliqa
ZilliqaZIL
$ 0.002815
-0.04%
-0.63%
+4.22%
$ 56.46M
$ 19.84M
247
ZIGCOIN
ZIGCOINZIG
$ 0.039929
-0.08%
+0.17%
-1.14%
$ 56.33M
$ 10.29M
248
BIO Protocol
BIO ProtocolBIO
$ 0.02546
-0.59%
+2.54%
+14.96%
$ 56.16M
$ 2.96M
249
Kusama
KusamaKSM
$ 3.044
-0.68%
-2.81%
-1.90%
$ 55.95M
$ 19.18K
250
TFUEL
TFUELTFUEL
$ 0.007538
-0.54%
+2.14%
+2.86%
$ 55.90M
$ 7.17M
251
Quantix Finance
Quantix FinanceQFI
$ 55.033
-0.42%
+0.36%
-5.13%
$ 55.59M
$ 1.83K
252
SHX
SHXSHX
$ 0.003079
-0.48%
-1.75%
-9.40%
$ 54.29M
$ 22.34M
253
ECOMI
ECOMIOMI
$ 0.0001936
-0.05%
+8.56%
+11.14%
$ 54.11M
$ 300.18M
254
$ 224.19
-0.23%
-0.09%
+9.04%
$ 53.97M
$ 297.86
255
Keeta
KeetaKTA
$ 0.0961
-0.10%
-7.16%
-5.26%
$ 53.87M
$ 664.58K
256
Anoma
AnomaXAN
$ 0.021263
+3.99%
+47.39%
+67.84%
$ 53.47M
$ 28.69M
257
Mina Protocol
Mina ProtocolMINA
$ 0.04073
-0.36%
+0.12%
+0.59%
$ 52.89M
$ 1.40M
258
Orochi Network
Orochi NetworkON
$ 0.36227
-0.85%
+9.60%
+47.04%
$ 52.29M
$ 727.74K
259
River
RiverRIVER
$ 2.5849
-0.55%
-8.82%
+4.07%
$ 51.68M
$ 74.84K
260
Wormhole
WormholeW
$ 0.008442
-0.61%
-0.04%
+2.15%
$ 50.87M
$ 20.19M
261
Enjin
EnjinENJ
$ 0.02507
-0.67%
-0.78%
+0.68%
$ 49.92M
$ 2.05M
262
FLOW
FLOWFLOW
$ 0.02953
+0.54%
+1.71%
+11.92%
$ 49.49M
$ 2.14M
263
SUSHI
SUSHISUSHI
$ 0.1687
-0.41%
+3.70%
+10.54%
$ 49.05M
$ 400.05K
264
FUNToken
FUNTokenFUNTOKEN
$ 0.0044911
+2.37%
+14.59%
-2.01%
$ 48.58M
$ 21.79M
265
BICONOMY
BICONOMYBICO
$ 0.0474
+0.19%
-25.20%
+184.27%
$ 48.25M
$ 17.99M
266
ELF
ELFELF
$ 0.05831
+0.62%
-0.46%
-1.17%
$ 48.07M
$ 940.87K
267
Babylon
BabylonBABY
$ 0.01307
-0.69%
+3.35%
+23.45%
$ 48.01M
$ 6.73M
268
ConstitutionDAO
ConstitutionDAOPEOPLE
$ 0.009115
-0.84%
+21.95%
+30.36%
$ 46.69M
$ 15.60M
269
Lorenzo Protocol
Lorenzo ProtocolBANK
$ 0.03918
-0.23%
-2.38%
-9.80%
$ 46.20M
$ 21.79M
270
Venus
VenusXVS
$ 2.7888
-0.49%
+2.06%
+0.95%
$ 45.69M
$ 20.70K
271
Xphere
XphereXP
$ 0.016243
+0.01%
-0.75%
+6.48%
$ 45.17M
$ 4.48M
272
GoPlus Security
GoPlus SecurityGPS
$ 0.009651
-0.36%
-1.70%
+6.88%
$ 44.71M
$ 5.59M
273
XUSD
XUSDXUSD
$ 1.0009
0.00%
0.00%
0.00%
$ 44.61M
$ 56.27K
274
Toshi
ToshiTOSHI
$ 0.0001055
-0.56%
+0.76%
+3.12%
$ 44.55M
$ 570.16M
275
Kava Labs
Kava LabsKAVA
$ 0.04135
+0.17%
+1.23%
+1.33%
$ 44.52M
$ 1.41M
276
$ 0.03701
-0.67%
+0.51%
+2.76%
$ 44.24M
$ 8.96K
277
IO
IOIO
$ 0.12659
-1.34%
+4.74%
-1.10%
$ 44.14M
$ 2.85M
278
Oasis
OasisROSE
$ 0.00562
-0.68%
-0.79%
+4.03%
$ 44.01M
$ 11.76M
279
POPCAT
POPCATPOPCAT
$ 0.04446
-1.24%
+2.69%
-1.26%
$ 43.78M
$ 1.68M
280
Alchemy
AlchemyACH
$ 0.004375
-0.23%
-0.43%
+1.98%
$ 43.74M
$ 12.64M
281
ZetaChain
ZetaChainZETA
$ 0.0295
-0.80%
+1.26%
+3.38%
$ 43.29M
$ 1.95M
282
BERA
BERABERA
$ 0.1539
-0.76%
-0.70%
-1.51%
$ 43.29M
$ 592.68K
283
$ 777.38
-0.02%
-0.52%
+1.66%
$ 43.04M
$ 78.92
284
Non-Playable Coin
Non-Playable CoinNPC
$ 0.005665
+0.14%
-0.58%
+4.02%
$ 42.90M
$ 13.38M
285
Peanut the Squirrel
Peanut the SquirrelPNUT
$ 0.04327
-2.68%
+8.83%
+9.33%
$ 42.89M
$ 2.65M
286
$ 0.004918
-0.43%
+0.10%
+2.51%
$ 42.65M
$ 10.91M
287
Sentism
SentismSENTIS
$ 0.21664
+0.29%
+1.22%
+5.27%
$ 42.58M
$ 175.81K
288
Nervos Network
Nervos NetworkCKB
$ 0.0008616
-0.99%
+0.56%
+6.52%
$ 42.48M
$ 70.95M
289
Request
RequestREQ
$ 0.05279
+0.44%
+1.85%
+4.33%
$ 42.06M
$ 1.09M
290
ONEchain
ONEchainCROSS
$ 0.09993
+0.15%
-2.54%
+2.04%
$ 42.03M
$ 676.74K
291
Momentum
MomentumMMT
$ 0.2057
-0.15%
+3.32%
+25.63%
$ 41.92M
$ 1.11M
292
Pirate Chain
Pirate ChainARRR
$ 0.2117
-0.24%
-9.18%
-5.24%
$ 41.54M
$ 279.74K
293
RONIN
RONINRON
$ 0.05335
+0.09%
-0.45%
+11.88%
$ 41.32M
$ 1.19M
294
Spark
SparkSPK
$ 0.01455
-0.40%
+0.82%
-5.08%
$ 41.32M
$ 4.07M
295
Concordium
ConcordiumCCD
$ 0.003242
-0.09%
+5.36%
-8.13%
$ 41.18M
$ 36.31M
296
WIKI CAT
WIKI CATWKC
$ 0.00000007585
+1.02%
-7.75%
+22.41%
$ 41.09M
$ 955.41B
297
Threshold
ThresholdT
$ 0.00366
+0.03%
-1.05%
+8.24%
$ 40.88M
$ 16.18M
298
XYO
XYOXYO
$ 0.00295
0.00%
-1.67%
+1.37%
$ 40.72M
$ 18.46M
299
MOG Coin
MOG CoinMOG
$ 0.00000010347
-0.30%
+1.54%
+3.85%
$ 40.63M
$ 563.88B
300
SPACE ID
SPACE IDID
$ 0.02875
-0.89%
+2.85%
+7.37%
$ 40.42M
$ 2.07M
301
TROLL
TROLLTROLLSOL
$ 0.040001
-0.18%
-5.33%
+8.28%
$ 40.37M
$ 2.08M
302
Aztec
AztecAZTEC
$ 0.01345
-0.79%
-2.28%
-0.87%
$ 39.54M
$ 4.35M
303
peaq network
peaq networkPEAQ
$ 0.01765
-0.56%
-0.17%
+2.55%
$ 39.50M
$ 1.11M
304
Moo Deng
Moo DengMOODENG
$ 0.03944
-2.68%
+2.17%
+9.57%
$ 39.11M
$ 3.44M
305
$ 0.006058
-0.11%
+3.30%
+6.83%
$ 39.08M
$ 10.21M
306
Gravity
GravityG
$ 0.003593
-0.14%
+0.19%
+2.27%
$ 39.01M
$ 21.99M
307
Blur
BlurBLUR
$ 0.01372
-0.65%
+0.80%
+3.83%
$ 38.96M
$ 4.13M
308
Ontology Token
Ontology TokenONT
$ 0.0385
-0.41%
+1.04%
+3.36%
$ 38.81M
$ 1.35M
309
USELESS COIN
USELESS COINUSELESS
$ 0.038495
+0.02%
-5.24%
-22.31%
$ 38.50M
$ 3.35M
310
Purr
PurrPURR
$ 0.06402
+0.25%
-0.88%
+1.69%
$ 38.39M
$ 821.56K
311
CELO
CELOCELO
$ 0.06306
-0.66%
+1.54%
+4.02%
$ 38.20M
$ 829.52K
312
LAB
LABLAB
$ 0.12135
+0.23%
-3.96%
-12.29%
$ 37.99M
$ 2.24M
313
ETHGAS
ETHGASGWEI
$ 0.02183
+0.88%
-15.13%
+33.37%
$ 37.91M
$ 4.56M
314
$ 0.06947
-1.36%
-0.71%
-0.46%
$ 37.60M
$ 754.61K
315
Prom
PromPROM
$ 2.052
-0.89%
+5.19%
+10.96%
$ 37.46M
$ 31.07K
316
Subsquid
SubsquidSQD
$ 0.03616
-0.03%
+2.92%
+9.25%
$ 37.33M
$ 2.10M
317
APRO
APROAT
$ 0.14823
-0.14%
-5.07%
+10.32%
$ 37.22M
$ 356.18K
318
BitDCA
BitDCABDCA
$ 0.4508
0.00%
-0.64%
-0.53%
$ 37.15M
$ 334.18K
319
Mask Network
Mask NetworkMASK
$ 0.3665
-0.70%
+0.33%
+6.20%
$ 36.99M
$ 144.90K
320
RedStone
RedStoneRED
$ 0.08788
-0.47%
+0.26%
+2.69%
$ 36.97M
$ 643.10K
321
Espresso
EspressoESP
$ 0.07172
-1.99%
+11.18%
+9.99%
$ 36.92M
$ 3.24M
322
Verge
VergeXVG
$ 0.002237
+0.59%
+6.00%
+11.81%
$ 36.76M
$ 34.49M
323
$ 726.18
+0.06%
-0.14%
+3.38%
$ 36.56M
$ 87.95
324
Magma Finance
Magma FinanceMAGMA
$ 0.18817
+0.08%
-18.23%
-27.40%
$ 36.49M
$ 493.92K
325
Zerebro
ZerebroZEREBRO
$ 0.036056
-0.15%
-2.14%
-3.39%
$ 36.19M
$ 4.01M
326
AnkrNetwork
AnkrNetworkANKR
$ 0.003631
-0.33%
+1.37%
+7.20%
$ 36.16M
$ 15.54M
327
Notcoin
NotcoinNOT
$ 0.0003608
-0.85%
+0.28%
+4.30%
$ 35.94M
$ 228.83M
328
Defi App
Defi AppHOME
$ 0.008748
+0.31%
-9.13%
+8.22%
$ 35.76M
$ 9.77M
329
Helium Network Token
Helium Network TokenHNT
$ 0.1896
-0.37%
+1.06%
+4.68%
$ 35.42M
$ 312.09K
330
GOHOME
GOHOMEGOHOME
$ 70.58
-0.09%
+0.31%
+0.34%
$ 35.23M
$ 267.62
331
Fractal Bitcoin
Fractal BitcoinFB
$ 0.3439
0.00%
-4.18%
-1.29%
$ 35.09M
$ 169.28K
332
Propy
PropyPRO
$ 0.3481
+0.17%
-1.04%
-2.23%
$ 35.04M
$ 169.77K
333
LINEA
LINEALINEA
$ 0.00224
-0.88%
+0.36%
+1.35%
$ 34.91M
$ 40.52M
334
SSV Token
SSV TokenSSV
$ 2.111
-0.42%
+1.48%
-6.84%
$ 34.69M
$ 26.39K
335
VeThor Token
VeThor TokenVTHO
$ 0.0003429
-0.09%
+0.88%
+3.99%
$ 34.67M
$ 171.87M
336
Alaya AI
Alaya AIAGT
$ 0.014754
-0.80%
-1.84%
+2.17%
$ 34.64M
$ 8.06M
337
Memecoin
MemecoinMEME
$ 0.0005413
-0.95%
+7.96%
+8.20%
$ 34.53M
$ 107.89M
338
Rocket Pool
Rocket PoolRPL
$ 1.525
-0.52%
-1.29%
-1.29%
$ 34.41M
$ 34.93K
339
Fogo
FogoFOGO
$ 0.009021
-0.13%
+1.74%
+4.46%
$ 34.39M
$ 6.56M
340
POLYX
POLYXPOLYX
$ 0.0321
-0.61%
0.00%
+0.62%
$ 34.22M
$ 19.79K
341
Giggle Fund
Giggle FundGIGGLE
$ 34.48
-0.75%
-3.46%
-11.47%
$ 34.21M
$ 31.43K
342
ME
MEME
$ 0.06258
-0.14%
+3.56%
+5.03%
$ 33.91M
$ 913.70K
343
Amp
AmpAMP
$ 0.0003869
-0.44%
-0.05%
-1.33%
$ 33.60M
$ 147.13M
344
Dusk Network
Dusk NetworkDUSK
$ 0.06545
-0.42%
-1.34%
+9.46%
$ 32.62M
$ 1.29M
345
Mocaverse
MocaverseMOCA
$ 0.007625
-0.98%
-0.92%
+1.49%
$ 32.35M
$ 7.07M
346
First Neiro on ETH
First Neiro on ETHNEIROCTO
$ 0.00007651
+0.35%
+16.88%
+22.32%
$ 32.33M
$ 1.15B
347
BSquared Network
BSquared NetworkB2
$ 0.47754
+0.10%
+0.60%
-0.24%
$ 32.18M
$ 127.89K
348
Bedrock
BedrockBR
$ 0.1233
0.00%
-0.81%
-15.44%
$ 32.06M
$ 520.59K
349
USDP
USDPUSDP
$ 1.0005
0.00%
-0.06%
+0.05%
$ 31.97M
$ 5.83K
350
0G
0G0G
$ 0.1476
-1.12%
0.00%
+8.01%
$ 31.92M
$ 449.53K
351
Block Street
Block StreetBSB
$ 0.14013
-0.44%
-10.72%
+10.90%
$ 31.62M
$ 2.48M
352
$ 276.56
-0.19%
-0.72%
+1.44%
$ 31.48M
$ 193.37
353
Irys
IrysIRYS
$ 0.01545
-0.44%
-2.84%
+2.75%
$ 31.42M
$ 5.32M
354
Succinct
SuccinctPROVE
$ 0.1603
+0.06%
+2.62%
-3.65%
$ 31.36M
$ 321.98K
355
WINK
WINKWIN
$ 0.00003119
-0.76%
+2.89%
+1.75%
$ 31.17M
$ 1.97B
356
CASPER
CASPERCSPR
$ 0.001946
+0.52%
+1.41%
+2.97%
$ 31.13M
$ 32.43M
357
BNKR
BNKRBNKR
$ 0.000312
+0.29%
-4.83%
+8.00%
$ 31.10M
$ 194.67M
358
$ 31.81
+0.92%
+0.66%
+2.91%
$ 30.95M
$ 1.81K
359
UMA
UMAUMA
$ 0.3378
-0.23%
-0.18%
+0.44%
$ 30.89M
$ 163.04K
360
COTI
COTICOTI
$ 0.01067
+1.02%
-1.63%
-5.74%
$ 30.82M
$ 10.22M
361
Rekt
RektREKTCOIN
$ 0.0000001078
-0.18%
-1.64%
-6.74%
$ 30.44M
$ 27.33B
362
cat in a dogs world
cat in a dogs worldMEW
$ 0.0003409
-1.41%
0.00%
+2.49%
$ 30.43M
$ 157.73M
363
Avantis
AvantisAVNT
$ 0.09271
-0.90%
+6.28%
+18.39%
$ 30.33M
$ 986.70K
364
Fabric
FabricROBO
$ 0.01353
+0.15%
-5.89%
+5.35%
$ 30.32M
$ 7.27M
365
DEAPcoin
DEAPcoinDEP
$ 0.00101
+0.30%
+0.03%
+1.01%
$ 30.28M
$ 60.08M
366
ApeX Protocol
ApeX ProtocolAPEX
$ 0.2163
-1.09%
+0.05%
-1.89%
$ 30.16M
$ 284.14K
367
MANTRA
MANTRAMANTRA
$ 0.005701
-1.26%
+0.11%
+2.98%
$ 30.13M
$ 11.55M
368
Terra
TerraLUNA
$ 0.04181
-0.85%
-0.76%
+2.34%
$ 29.76M
$ 1.90M
369
EDU Coin
EDU CoinEDU
$ 0.03805
+1.17%
+2.56%
+16.11%
$ 29.54M
$ 1.54M
370
G Coin
G CoinGCOIN
$ 0.0011679
+0.03%
+4.04%
-27.43%
$ 29.50M
$ 245.18M
371
Degen
DegenDEGEN
$ 0.0012738
+0.30%
+0.26%
+1.49%
$ 29.40M
$ 44.81M
372
TornadoCash
TornadoCashTORN
$ 5.558
-0.27%
+0.07%
+2.31%
$ 29.37M
$ 9.40K
373
Bancor
BancorBNT
$ 0.2705
-0.33%
+0.97%
+2.45%
$ 29.30M
$ 282.65K
374
Undeads Games
Undeads GamesUDS
$ 0.2945
-0.07%
-5.01%
-40.85%
$ 29.27M
$ 63.56K
375
Spacecoin
SpacecoinSPACE
$ 0.005472
0.00%
-0.56%
-7.40%
$ 28.86M
$ 17.66M
376
Gensyn
GensynAI
$ 0.02184
-0.45%
-0.27%
-2.05%
$ 28.73M
$ 3.22M
377
PlaysOut
PlaysOutPLAY
$ 0.03716
-0.29%
+3.36%
+9.33%
$ 28.68M
$ 2.10M
378
ZEROBASE
ZEROBASEZBT
$ 0.10198
-0.57%
-5.05%
-11.61%
$ 28.66M
$ 1.81M
379
Smart Blockchain
Smart BlockchainSMART
$ 0.004242
-0.82%
-1.85%
-29.74%
$ 28.60M
$ 35.90M
380
Siacoin
SiacoinSC
$ 0.0005069
-0.23%
+0.49%
+1.82%
$ 28.55M
$ 106.76M
381
CoinDepo
CoinDepoCOINDEPO
$ 0.11363
+0.15%
+0.06%
+6.18%
$ 28.44M
$ 3.48M
382
SaharaAI
SaharaAISAHARA
$ 0.008284
-0.70%
-1.01%
+5.97%
$ 28.41M
$ 6.89M
383
TerraClassicUSD
TerraClassicUSDUSTC
$ 0.005057
-0.68%
+0.73%
+1.54%
$ 28.30M
$ 14.00M
384
HashKey Platform
HashKey PlatformHSK
$ 0.08198
+0.16%
-1.36%
-5.25%
$ 28.28M
$ 707.49K
385
Movement
MovementMOVE
$ 0.0069
-1.01%
-1.73%
-4.84%
$ 28.18M
$ 9.66M
386
FRAX
FRAXFRAX
$ 0.3187
-1.02%
+3.33%
+19.10%
$ 28.17M
$ 233.51K
387
Euler Finance
Euler FinanceEUL
$ 1.1764
-0.80%
-0.54%
-21.45%
$ 27.92M
$ 74.55K
388
Manta Network
Manta NetworkMANTA
$ 0.05869
-0.39%
-0.96%
+4.32%
$ 27.90M
$ 1.05M
389
Solayer
SolayerLAYER
$ 0.06026
-1.30%
-1.05%
+1.12%
$ 27.61M
$ 1.00M
390
deBridge
deBridgeDBR
$ 0.01419
0.00%
+0.14%
+2.45%
$ 27.39M
$ 3.49M
391
Dogelon Mars
Dogelon MarsELON
$ 0.00000002721
+0.66%
+1.75%
-3.36%
$ 27.29M
$ 2.92T
392
Uquid
UquidUQC
$ 2.7
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 27.00M
$ 5.63K
393
IoTeX Network
IoTeX NetworkIOTX
$ 0.00282
-1.15%
+7.73%
+30.40%
$ 26.85M
$ 113.50M
394
ETHW
ETHWETHW
$ 0.2467
-0.68%
+0.78%
+4.22%
$ 26.62M
$ 237.17K
395
Storepay Fintech
Storepay FintechSPCFIN
$ 0.0003837
-0.45%
+9.58%
+3.58%
$ 26.60M
$ 73.01M
396
Waves
WavesWAVES
$ 0.2038
-0.29%
-1.92%
-4.17%
$ 26.55M
$ 297.44K
397
MultiBank Group
MultiBank GroupMBG
$ 0.1065
0.00%
-0.37%
-3.18%
$ 26.40M
$ 30.51M
398
SNEK
SNEKSNEK
$ 0.0003532
+1.03%
+2.95%
+6.26%
$ 26.36M
$ 177.54M
399
$ 219.86
-0.28%
-0.04%
+13.54%
$ 26.25M
$ 266.72
400
StatusNetwork
StatusNetworkSNT
$ 0.00544
-0.18%
-1.45%
-7.64%
$ 26.18M
$ 9.45M
401
Lista DAO
Lista DAOLISTA
$ 0.06342
+0.65%
+5.01%
+22.43%
$ 26.14M
$ 1.42M
402
VANA
VANAVANA
$ 0.8644
-0.31%
-1.01%
+6.02%
$ 26.13M
$ 79.82K
403
$ 57.71
+0.12%
-0.05%
+9.92%
$ 26.12M
$ 1.30K
404
SIREN
SIRENSIREN
$ 0.03607
-1.15%
-1.56%
+9.55%
$ 26.12M
$ 2.48M
405
Renzo
RenzoREZ
$ 0.003071
-0.20%
+11.11%
+16.70%
$ 26.00M
$ 28.24M
406
WorldMobileToken
WorldMobileTokenWMTX
$ 0.02997
-0.03%
+0.30%
+7.04%
$ 25.56M
$ 1.87M
407
Core DAO
Core DAOCORE
$ 0.02053
-0.63%
+3.94%
-3.43%
$ 25.46M
$ 4.13M
408
MUBARAK
MUBARAKMUBARAK
$ 0.02585
-0.21%
+59.53%
+96.87%
$ 25.27M
$ 46.32M
409
Victoria VR
Victoria VRVR
$ 0.001482
+0.07%
-0.47%
+0.07%
$ 24.90M
$ 269.64M
410
$ 357.09
-0.03%
+0.23%
-3.77%
$ 24.88M
$ 156.17
411
MYX Finance
MYX FinanceMYX
$ 0.07437
-0.53%
-0.11%
-5.30%
$ 24.76M
$ 3.68M
412
SwftCoin
SwftCoinSWFTC
$ 0.002424
0.00%
-1.94%
-5.85%
$ 24.28M
$ 23.70M
413
iExec RLC
iExec RLCRLC
$ 0.2763
-0.22%
-0.29%
+4.43%
$ 24.18M
$ 199.87K
414
Alchemist AI
Alchemist AIALCH
$ 0.02816
+1.26%
+1.01%
-1.06%
$ 23.89M
$ 2.06M
415
Zora
ZoraZORA
$ 0.005315
-0.91%
+0.87%
-3.68%
$ 23.89M
$ 12.16M
416
Merlin Chain
Merlin ChainMERL
$ 0.01902
0.00%
-3.26%
+6.86%
$ 23.83M
$ 5.68M
417
Synapse
SynapseSYN
$ 0.10872
-1.50%
+0.01%
+25.09%
$ 23.83M
$ 2.11M
418
Osmosis
OsmosisOSMO
$ 0.03021
-0.94%
+4.68%
+7.65%
$ 23.83M
$ 2.12M
419
Bless
BlessBLESS
$ 0.011923
-2.87%
-11.22%
-6.55%
$ 23.64M
$ 62.19M
420
Unipoly Coin
Unipoly CoinUNP
$ 0.10704
-0.04%
-0.05%
-2.68%
$ 23.47M
$ 423.18K
421
HIVE
HIVEHIVE
$ 0.04163
-0.38%
0.00%
+0.34%
$ 23.19M
$ 1.37M
422
SATS
SATSSATS
$ 0.000000011014
-0.89%
+7.55%
+9.10%
$ 23.16M
$ 9.76T
423
Yooldo Games
Yooldo GamesESPORTS
$ 0.03896
+3.22%
-3.93%
-3.05%
$ 23.07M
$ 1.77M
424
Zest Protocol
Zest ProtocolZEST
$ 0.15986
-0.03%
-10.47%
-36.28%
$ 23.04M
$ 741.14K
425
SKALE
SKALESKL
$ 0.003646
-0.35%
+1.60%
+0.85%
$ 22.75M
$ 19.67M
426
Infinity Ground
Infinity GroundAIN
$ 0.07418
-0.58%
-3.90%
+6.64%
$ 22.70M
$ 1.13M
427
Illuvium
IlluviumILV
$ 3.053
-0.65%
-0.10%
+4.84%
$ 22.41M
$ 19.16K
428
Bubblemaps
BubblemapsBMT
$ 0.03436
-3.10%
+150.69%
+177.36%
$ 22.23M
$ 39.68M
429
CyberConnect
CyberConnectCYBER
$ 0.3156
-0.60%
+1.28%
+4.52%
$ 22.22M
$ 197.79K
430
Somnia
SomniaSOMI
$ 0.09133
-1.25%
+1.30%
+8.21%
$ 22.21M
$ 768.79K
431
Wootrade Network
Wootrade NetworkWOO
$ 0.01163
-0.59%
+2.00%
+2.27%
$ 22.16M
$ 5.12M
432
Kyber Network
Kyber NetworkKNC
$ 0.1051
-0.38%
+2.32%
+2.32%
$ 22.14M
$ 548.73K
433
OpenServ
OpenServSERV
$ 0.02874
0.00%
+1.27%
+19.55%
$ 22.08M
$ 126.69K
434
Arkham
ArkhamARKM
$ 0.09697
-0.53%
+0.96%
+3.74%
$ 21.98M
$ 590.95K
435
Hyperlane
HyperlaneHYPER
$ 0.06384
-0.45%
+0.08%
+6.08%
$ 21.76M
$ 968.84K
436
ChainGPT
ChainGPTCGPT
$ 0.023548
+0.49%
+20.07%
+24.91%
$ 21.72M
$ 5.00M
437
STEPN
STEPNSTEPN
$ 0.006877
-0.52%
+2.06%
+4.79%
$ 21.57M
$ 8.31M
438
Nock
NockNOCK
$ 0.00967
+0.41%
-4.43%
-16.94%
$ 21.31M
$ 6.13M
439
Acurast
AcurastACU
$ 0.09908
-0.90%
+19.65%
+28.43%
$ 21.31M
$ 783.71K
440
Freysa
FreysaFAI
$ 0.002589
-0.69%
+1.49%
+12.52%
$ 21.13M
$ 22.59M
441
Catizen
CatizenCATI
$ 0.04613
+2.06%
+5.51%
+19.98%
$ 20.95M
$ 1.86M
442
B3 Base
B3 BaseB3
$ 0.000448
-0.66%
+0.67%
-1.53%
$ 20.94M
$ 122.96M
443
$ 329.73
+0.02%
-0.38%
+2.86%
$ 20.83M
$ 176.04
444
BounceToken
BounceTokenAUCTION
$ 3.006
0.00%
+0.37%
+2.24%
$ 20.82M
$ 17.12K
445
IOSToken
IOSTokenIOST
$ 0.000609
-0.28%
+0.23%
+0.81%
$ 20.79M
$ 102.91M
446
STEEM
STEEMSTEEM
$ 0.03715
-0.69%
+1.67%
+1.72%
$ 20.47M
$ 2.15M
447
Sapien
SapienSAPIEN
$ 0.08139
-0.49%
-1.63%
+1.40%
$ 20.40M
$ 802.34K
448
Ontology Gas
Ontology GasONG
$ 0.04294
-0.44%
+0.12%
+3.33%
$ 20.37M
$ 1.27M
449
Pundi X
Pundi XPUNDIX
$ 0.0785
-0.43%
+1.06%
+4.97%
$ 20.36M
$ 688.42K
450
Test
TestTST
$ 0.022142
+1.50%
+33.68%
+88.93%
$ 20.35M
$ 42.68M
451
Smooth Love Potion
Smooth Love PotionSLP
$ 0.0005578
-0.39%
-1.96%
+6.37%
$ 20.34M
$ 102.85M
452
Aixbt
AixbtAIXBT
$ 0.02013
+0.45%
+11.15%
+16.29%
$ 20.11M
$ 9.23M
453
DODO
DODODODO
$ 0.02013
-0.99%
-7.94%
+9.09%
$ 20.05M
$ 8.56M
454
Constellation
ConstellationDAG
$ 0.006957
+0.33%
+6.42%
+3.26%
$ 20.01M
$ 10.32M
455
Power Protocol
Power ProtocolPOWER
$ 0.09516
-0.43%
-1.59%
+12.50%
$ 19.97M
$ 3.21M
456
Phala
PhalaPHA
$ 0.02356
-0.88%
-0.08%
+13.99%
$ 19.78M
$ 4.53M
457
DOGS
DOGSDOGS
$ 0.00003812
-0.73%
+4.14%
+10.39%
$ 19.77M
$ 2.05B
458
Ergo
ErgoERG
$ 0.2368
+0.34%
-0.38%
+9.39%
$ 19.68M
$ 240.58K
459
CARV
CARVCARV
$ 0.03193
-0.56%
+2.50%
+19.33%
$ 19.53M
$ 1.76M
460
Nil Token
Nil TokenNIL
$ 0.04266
-1.35%
+19.42%
+20.91%
$ 19.42M
$ 24.40M
461
Chia Network
Chia NetworkXCH
$ 1.321
+0.23%
-9.13%
-14.08%
$ 19.08M
$ 61.72K
462
Metis
MetisMETIS
$ 2.527
-0.27%
+1.64%
+4.05%
$ 19.08M
$ 25.46K
463
CZ S DOG
CZ S DOGBROCCOLI
$ 0.0197
+0.51%
+14.14%
+45.28%
$ 19.05M
$ 29.70M
464
STORJ
STORJSTORJ
$ 0.04436
-0.93%
-2.02%
-1.33%
$ 18.95M
$ 1.22M
465
Aleo
AleoALEO
$ 0.01583
+0.38%
-0.31%
-6.46%
$ 18.94M
$ 3.60M
466
Harmony
HarmonyONE
$ 0.001263
-0.78%
-1.48%
+3.52%
$ 18.94M
$ 61.54M
467
$ 85.24
+0.16%
+0.77%
+0.13%
$ 18.94M
$ 660.52
468
Aevo
AevoAEVO
$ 0.02042
-0.53%
+0.34%
+5.59%
$ 18.89M
$ 3.21M
469
$ 0.1926
+0.05%
+5.47%
+6.51%
$ 18.73M
$ 308.63K
470
Nosana
NosanaNOS
$ 0.25707
-0.01%
+3.10%
+5.76%
$ 18.68M
$ 291.35K
471
ARK
ARKARK
$ 0.09388
-0.35%
+0.01%
+0.40%
$ 18.63M
$ 577.91K
472
Public Masterpiece
Public MasterpiecePMT
$ 0.10159
-0.14%
-0.17%
-0.76%
$ 18.62M
$ 1.26M
473
Epic Chain
Epic ChainEPIC
$ 0.5389
-1.76%
-50.58%
-39.65%
$ 18.56M
$ 3.65M
474
OpenGradient
OpenGradientOPG
$ 0.09631
-0.06%
+1.98%
+9.07%
$ 18.51M
$ 693.30K
475
UPCX
UPCXUPC
$ 0.1384
0.00%
+0.22%
-5.72%
$ 18.51M
$ 29.22M
476
GIGACHAD
GIGACHADGIGA
$ 0.001988
-0.70%
-1.09%
+4.52%
$ 18.49M
$ 29.72M
477
CertiK
CertiKCTK
$ 0.11506
-0.18%
+0.19%
+17.85%
$ 18.48M
$ 489.58K
478
Wojak
WojakWOJAK
$ 0.00000005482
-0.09%
-7.20%
-14.05%
$ 18.40M
$ 3.72T
479
Codatta
CodattaXNY
$ 0.007322
+0.73%
+0.15%
+7.40%
$ 18.29M
$ 10.81M
480
Starpower
StarpowerSTAR
$ 0.0978
0.00%
+0.51%
+13.72%
$ 18.20M
$ 326.43K
481
WAX
WAXWAXP
$ 0.003945
-0.73%
+1.34%
-3.88%
$ 18.12M
$ 20.57M
482
Bonfida
BonfidaFIDA
$ 0.0182
-0.33%
+1.33%
+7.74%
$ 18.06M
$ 5.37M
483
$ 105.55
+0.05%
+0.47%
+4.33%
$ 17.98M
$ 546.40
484
BounceBit
BounceBitBB
$ 0.01539
-2.22%
+13.27%
+12.28%
$ 17.97M
$ 34.47M
485
CETUS
CETUSCETUS
$ 0.01905
-0.63%
+2.61%
+6.66%
$ 17.91M
$ 3.82M
486
Pippin
PippinPIPPIN
$ 0.017891
+0.28%
+3.46%
-7.16%
$ 17.90M
$ 5.80M
487
MEET48
MEET48IDOL
$ 0.01679
+0.30%
-0.24%
-5.01%
$ 17.66M
$ 5.24M
488
Flux
FluxFLUX
$ 0.04289
-1.02%
+7.34%
+8.59%
$ 17.66M
$ 1.52M
489
STBL
STBLSTBL
$ 0.0248
+0.08%
+1.86%
+5.44%
$ 17.65M
$ 2.61M
490
Clearpool
ClearpoolCPOOL
$ 0.01802
-0.11%
+0.95%
-1.42%
$ 17.56M
$ 3.09M
491
Based
BasedBASED
$ 0.07416
-0.93%
-3.72%
-2.04%
$ 17.50M
$ 3.99M
492
Symbol
SymbolXYM
$ 0.002655
-0.71%
-0.38%
-0.79%
$ 17.30M
$ 21.94M
493
IQ
IQIQ
$ 0.000656
-0.42%
0.00%
-0.20%
$ 17.28M
$ 86.85M
494
USUAL
USUALUSUAL
$ 0.009327
+0.08%
-0.26%
+18.50%
$ 17.11M
$ 5.94M
495
Infinex
InfinexINX
$ 0.008399
-0.21%
+12.62%
+6.37%
$ 16.98M
$ 10.71M
496
Cobak Token
Cobak TokenCBK
$ 0.1691
-0.24%
+0.30%
+2.17%
$ 16.92M
$ 326.38K
497
API3
API3API3
$ 0.1946
-0.61%
+0.62%
+2.63%
$ 16.88M
$ 290.41K
498
dKargo
dKargoDKA
$ 0.003304
+0.61%
-0.87%
+1.47%
$ 16.56M
$ 18.93M
499
ABEY
ABEYABEY
$ 0.01577
-0.06%
+4.85%
+11.13%
$ 16.48M
$ 709.66K
500
Pocket Network
Pocket NetworkPOKT
$ 0.007039
0.00%
+2.24%
+1.00%
$ 16.47M
$ 92.77K
501
Yei Finance
Yei FinanceCLO
$ 0.12517
-1.04%
+0.30%
-1.38%
$ 16.08M
$ 889.26K
502
Velodrome Finance
Velodrome FinanceVELODROME
$ 0.01745
-0.34%
-2.07%
+7.16%
$ 16.03M
$ 2.89M
503
Sign
SignSIGN
$ 0.006907
-0.17%
+1.78%
+2.42%
$ 15.91M
$ 8.10M
504
Pixels
PixelsPIXEL
$ 0.004706
+0.36%
+0.28%
+13.72%
$ 15.90M
$ 15.18M
505
HumidiFi
HumidiFiWET
$ 0.06855
-0.28%
+0.69%
+3.61%
$ 15.84M
$ 929.16K
506
Blast
BlastBLAST
$ 0.0002491
-0.16%
+0.65%
+3.57%
$ 15.82M
$ 217.83M
507
Tensor
TensorTNSR
$ 0.03242
-0.37%
+1.15%
+7.73%
$ 15.81M
$ 2.27M
508
HARRY
HARRYHARRY
$ 0.015738
-1.18%
+6.47%
+87.66%
$ 15.78M
$ 3.87M
509
Edge
EdgeEDGE1
$ 0.06168
-0.05%
-0.10%
-5.40%
$ 15.59M
$ 924.13K
510
NYM
NYMNYM
$ 0.01866
0.00%
-0.16%
+8.17%
$ 15.59M
$ 3.02M
511
EVAA Protocol
EVAA ProtocolEVAA
$ 0.8686
-0.09%
-1.73%
-1.84%
$ 15.52M
$ 213.20K
512
$ 90.67
+0.10%
-1.22%
+2.09%
$ 15.46M
$ 593.45
513
Celer Network
Celer NetworkCELR
$ 0.002004
+0.41%
+4.27%
+20.45%
$ 15.44M
$ 29.28M
514
Recall
RecallRECALL
$ 0.04851
+1.75%
+4.28%
+14.99%
$ 15.43M
$ 4.36M
515
Yield Guild Games
Yield Guild GamesYGG
$ 0.02011
-0.20%
+5.57%
+10.56%
$ 15.32M
$ 3.17M
516
AVA
AVAAVA
$ 0.2077
+0.63%
+1.46%
+22.38%
$ 15.31M
$ 296.10K
517
Heima
HeimaHEI
$ 0.15605
-0.46%
-19.32%
+81.71%
$ 15.29M
$ 2.75M
518
Coin98
Coin98C98
$ 0.01508
-1.30%
+1.27%
+20.83%
$ 15.14M
$ 6.20M
519
Simons Cat
Simons CatCAT
$ 0.000001991
+1.32%
-7.45%
+43.06%
$ 15.13M
$ 94.18B
520
Banana Gun
Banana GunBANANA
$ 3.688
-0.48%
+4.67%
+6.33%
$ 14.82M
$ 16.79K
521
Goatseus Maximus
Goatseus MaximusGOAT
$ 0.01485
-0.67%
+6.78%
+13.84%
$ 14.81M
$ 5.24M
522
WalletConnect
WalletConnectWCT
$ 0.0368
-0.70%
+1.88%
+4.39%
$ 14.75M
$ 1.86M
523
BULLA
BULLABULLA
$ 0.014677
+0.92%
-2.43%
+5.55%
$ 14.75M
$ 58.50M
524
$ 502.18
+0.22%
-0.13%
+3.12%
$ 14.68M
$ 117.88
525
HeyElsa
HeyElsaELSA
$ 0.05765
-0.30%
+2.69%
+3.48%
$ 14.66M
$ 1.30M
526
Zentry
ZentryZENT
$ 0.00179
-0.66%
+0.22%
+0.44%
$ 14.47M
$ 31.39M
527
QuarkChain
QuarkChainQKC
$ 0.001992
-0.60%
-0.85%
+3.16%
$ 14.44M
$ 30.11M
528
Xai
XaiXAI
$ 0.006901
-1.14%
-7.29%
+15.59%
$ 14.42M
$ 14.95M
529
Animecoin
AnimecoinANIME
$ 0.00259
-0.69%
+3.85%
+7.69%
$ 14.35M
$ 22.15M
530
$ 101.09
-0.13%
-0.25%
+0.21%
$ 14.30M
$ 542.01
531
CHR
CHRCHR
$ 0.01477
+0.07%
+8.68%
+13.21%
$ 14.28M
$ 3.71M
532
Particle Network
Particle NetworkPARTI
$ 0.02657
-0.90%
+10.32%
+10.32%
$ 14.17M
$ 5.35M
533
Moonriver
MoonriverMOVR
$ 1.153
-0.77%
-1.70%
+1.14%
$ 14.06M
$ 58.69K
534
MAGIC
MAGICMAGIC
$ 0.04163
+0.05%
-0.41%
+0.48%
$ 14.04M
$ 1.48M
535
Taiko
TaikoTAIKO
$ 0.0725
-0.69%
-0.69%
+4.35%
$ 14.01M
$ 756.88K
536
Big Time
Big TimeBIGTIME
$ 0.005553
-0.37%
+5.59%
+0.85%
$ 13.91M
$ 10.46M
537
$ 313.25
-0.13%
-0.16%
+2.45%
$ 13.89M
$ 173.54
538
4
44
$ 0.013653
+0.44%
+13.52%
+46.64%
$ 13.87M
$ 46.44M
539
Spell Token
Spell TokenSPELL
$ 0.00008048
+0.01%
+0.80%
+3.84%
$ 13.80M
$ 682.44M
540
Apertum
ApertumAPTM
$ 0.13898
-0.08%
-5.03%
-9.13%
$ 13.76M
$ 288.13K
541
Electroneum
ElectroneumETN
$ 0.000761
+0.13%
0.00%
0.00%
$ 13.70M
$ 105.50M
542
JOE
JOEJOE
$ 0.02968
+0.03%
+14.76%
+23.93%
$ 13.68M
$ 3.73M
543
Autonomi
AutonomiAUTONOMI
$ 0.04059
-0.02%
-7.62%
+33.15%
$ 13.61M
$ 1.90M
544
ARPA
ARPAARPA
$ 0.008958
-0.07%
+3.17%
+7.71%
$ 13.60M
$ 8.35M
545
Loopring
LoopringLRC
$ 0.00985
-0.70%
-1.00%
-4.63%
$ 13.52M
$ 5.48M
546
Handy
HandyHANDY
$ 0.0020029
-0.16%
+12.07%
-3.16%
$ 13.47M
$ 39.93M
547
$ 18.5
+1.15%
+0.93%
+2.83%
$ 13.43M
$ 3.11K
548
CORN
CORNCORN
$ 0.02533
+0.08%
-0.20%
+0.56%
$ 13.30M
$ 6.21M
549
Fluent
FluentBLEND
$ 0.06822
-1.57%
-3.52%
-1.57%
$ 13.26M
$ 1.07M
550
tokenbot
tokenbotCLANKER
$ 13.4
-0.37%
+6.51%
+8.94%
$ 13.23M
$ 8.73K
551
Sonic SVM
Sonic SVMSONIC
$ 0.01943
+0.15%
+6.19%
+5.85%
$ 13.10M
$ 3.00M
552
Lumia
LumiaLUMIA
$ 0.07591
-0.11%
-1.89%
+1.78%
$ 13.08M
$ 749.34K
553
$ 82.57
-0.28%
+0.45%
+9.53%
$ 13.06M
$ 663.23
554
AO
AOAO
$ 1.744
-3.58%
+8.01%
-0.11%
$ 13.04M
$ 30.79K
555
Chintai Network
Chintai NetworkCHEX
$ 0.01035
0.00%
+1.67%
-9.44%
$ 12.94M
$ 5.35M
556
GCB TOKEN
GCB TOKENGCB
$ 0.01074
0.00%
-3.42%
-5.46%
$ 12.91M
$ 23.64K
557
Hamster Kombat
Hamster KombatHMSTR
$ 0.0002016
-0.20%
-10.38%
+16.32%
$ 12.89M
$ 560.54M
558
$ 101.72
-0.21%
-0.09%
+12.54%
$ 12.86M
$ 548.14
559
MGO
MGOMGO
$ 0.007998
0.00%
-0.39%
-11.38%
$ 12.83M
$ 10.01M
560
Atlético de Madrid
Atlético de MadridATM
$ 1.4924
-0.74%
-5.59%
-4.62%
$ 12.76M
$ 35.22K
561
Adventure Gold
Adventure GoldAGLD
$ 0.1655
-0.18%
+3.26%
+10.67%
$ 12.75M
$ 375.50K
562
Radix
RadixXRD
$ 0.0009207
+0.20%
+1.09%
-3.48%
$ 12.74M
$ 59.50M
563
$ 169.55
-0.37%
-0.13%
+2.28%
$ 12.71M
$ 348.02
564
OG
OGOG
$ 2.681
-1.00%
0.00%
+7.19%
$ 12.65M
$ 71.54K
565
SynFutures
SynFuturesF
$ 0.002899
-0.92%
+2.11%
+3.90%
$ 12.46M
$ 19.85M
566
Mira
MiraMIRA
$ 0.04194
-0.66%
-0.73%
+2.57%
$ 12.43M
$ 1.71M
567
Fusionist
FusionistACE
$ 0.12286
+0.29%
-15.27%
+84.98%
$ 12.41M
$ 2.80M
568
Radicle
RadicleRAD
$ 0.2085
-0.57%
0.00%
+1.21%
$ 12.37M
$ 296.84K
569
Gains Network
Gains NetworkGNS
$ 0.5296
-0.08%
+2.33%
+5.81%
$ 12.37M
$ 105.42K
570
Moviebloc
MovieblocMBL
$ 0.0006309
-0.02%
+1.28%
-0.77%
$ 12.28M
$ 92.91M
571
zkPass
zkPassZKP
$ 0.04427
0.00%
-1.46%
-1.96%
$ 12.27M
$ 1.70M
572
KAIO
KAIOKAIO
$ 0.01685
-0.28%
-0.45%
+3.19%
$ 12.12M
$ 3.63M
573
Boundless
BoundlessZKC
$ 0.04006
-0.18%
+2.75%
+6.77%
$ 12.06M
$ 1.65M
574
ROGIN.AI
ROGIN.AIROG
$ 0.1798
-0.17%
-2.02%
-11.79%
$ 12.03M
$ 43.79K
575
My Neighbor Alice
My Neighbor AliceALICE
$ 0.12031
-0.46%
-1.25%
+4.73%
$ 11.98M
$ 625.43K
576
Mey Network
Mey NetworkMEY
$ 0.04219
-0.47%
+0.26%
-8.81%
$ 11.94M
$ 2.94M
577
SaucerSwap
SaucerSwapSAUCE
$ 0.01304
0.00%
+0.61%
-0.83%
$ 11.87M
$ 11.29K
578
Cookie DAO
Cookie DAOCOOKIE
$ 0.015114
-0.91%
+19.47%
+100.13%
$ 11.85M
$ 20.21M
579
FIRO
FIROFIRO
$ 0.6305
-0.02%
-1.25%
-3.68%
$ 11.80M
$ 118.48K
580
$ 112.33
-0.32%
-0.54%
+3.96%
$ 11.67M
$ 517.78
581
INFINIT
INFINITIN
$ 0.03328
-0.24%
-1.70%
+2.79%
$ 11.56M
$ 2.01M
582
IX Swap
IX SwapIXS
$ 0.0637
0.00%
+4.23%
+14.26%
$ 11.54M
$ 917.93K
583
Orderly Network
Orderly NetworkORDER
$ 0.029
-0.34%
+1.03%
+6.16%
$ 11.41M
$ 1.73M
584
FLock.io
FLock.ioFLOCK
$ 0.02924
0.00%
-1.42%
+4.24%
$ 11.39M
$ 98.94K
585
Griffain.com
Griffain.comGRIFFAIN
$ 0.011333
-0.45%
+8.83%
+35.70%
$ 11.39M
$ 6.51M
586
Just a chill guy
Just a chill guyCHILLGUY
$ 0.011478
-2.93%
+9.02%
+22.62%
$ 11.38M
$ 9.43M
587
Doodles
DoodlesDOOD
$ 0.001429
-0.21%
+6.62%
+14.82%
$ 11.18M
$ 46.18M
588
$ 0.01563
-0.25%
-0.32%
-4.51%
$ 11.17M
$ 3.77M
589
Superform
SuperformSUPERFORM
$ 0.05799
+0.05%
-1.59%
-8.97%
$ 11.14M
$ 904.18K
590
Katana Network
Katana NetworkKAT
$ 0.004734
-0.04%
+2.91%
+7.84%
$ 11.11M
$ 29.02M
591
Rizenet Token
Rizenet TokenRIZE
$ 0.005643
+0.34%
-2.58%
-16.10%
$ 11.10M
$ 9.33M
592
SuperRare
SuperRareRARE
$ 0.01338
0.00%
+3.48%
+11.69%
$ 11.04M
$ 4.85M
593
$ 109.76
-0.27%
-0.19%
-0.87%
$ 11.04M
$ 495.93
594
Origin
OriginOGN
$ 0.01654
-0.30%
+1.90%
+8.41%
$ 11.04M
$ 3.32M
595
SCRT
SCRTSCRT
$ 0.03195
-0.68%
-1.93%
-0.37%
$ 10.99M
$ 1.77M
596
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds TriliumTLM
$ 0.0016164
-0.38%
-3.77%
-0.96%
$ 10.91M
$ 37.45M
597
OKZOO
OKZOOAIOT
$ 0.03692
-0.73%
+2.31%
-11.33%
$ 10.87M
$ 1.68M
598
Eesee
EeseeESE
$ 0.011487
-0.27%
-2.65%
+25.93%
$ 10.84M
$ 4.34M
599
Dolomite
DolomiteDOLO
$ 0.02449
-0.08%
+3.33%
+13.88%
$ 10.83M
$ 2.78M
600
AriaAI
AriaAIARIA
$ 0.03109
+0.45%
+1.13%
+15.24%
$ 10.78M
$ 2.20M
601
CMC 20 Index DTF
CMC 20 Index DTFCMC20
$ 131.71
0.00%
-0.20%
+2.35%
$ 10.69M
$ 0.13
602
INIT
INITINIT
$ 0.05405
-0.50%
+1.66%
+8.14%
$ 10.66M
$ 1.06M
603
Space and Time
Space and TimeSXT
$ 0.007615
+0.59%
+5.28%
+5.65%
$ 10.66M
$ 9.62M
604
The AI Prophecy
The AI ProphecyACT
$ 0.011232
+1.46%
+13.21%
+28.92%
$ 10.65M
$ 9.09M
605
Aura
AuraAURASOL
$ 0.010929
+0.82%
-4.05%
+36.05%
$ 10.57M
$ 5.38M
606
Prompt
PromptPROMPT
$ 0.02326
-1.08%
+7.89%
+13.13%
$ 10.56M
$ 5.61M
607
$ 101.37
-0.28%
+0.93%
+8.99%
$ 10.52M
$ 555.59
608
AEON
AEONAEON
$ 0.05425
+0.09%
-11.92%
-19.44%
$ 10.38M
$ 8.91M
609
Lagrange
LagrangeLA
$ 0.05421
-0.83%
+2.31%
+13.99%
$ 10.36M
$ 1.38M
610
OLAXBT
OLAXBTAIO
$ 0.04489
+0.65%
+2.55%
+28.46%
$ 10.35M
$ 2.47M
611
$ 419.29
-0.24%
-1.30%
+2.81%
$ 10.32M
$ 128.00
612
ERA
ERAERA
$ 0.06954
-0.26%
+0.93%
+4.36%
$ 10.30M
$ 996.67K
613
KernelDAO
KernelDAOKERNEL
$ 0.03625
-0.17%
+3.99%
+13.87%
$ 10.29M
$ 1.65M
614
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAPBONE
$ 0.04458
+0.13%
+2.55%
+1.04%
$ 10.25M
$ 1.74M
615
Diamante
DiamanteDIAM
$ 0.005149
-0.12%
0.00%
-2.86%
$ 10.23M
$ 10.73M
616
Moonbeam
MoonbeamGLMR
$ 0.008681
+0.83%
-14.67%
+15.56%
$ 10.21M
$ 10.58M
617
Sleepless AI
Sleepless AISLEEPLESSAI
$ 0.01803
0.00%
+0.33%
+3.95%
$ 10.09M
$ 3.41M
618
Telos
TelosTLOS
$ 0.022386
+0.03%
+4.98%
+15.12%
$ 10.07M
$ 3.40M
619
Orchid
OrchidOXT
$ 0.010099
-0.88%
-5.08%
-13.92%
$ 10.01M
$ 5.98M
620
USAT
USATUSAT
$ 0.9994
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 10.00M
$ 54.15K
621
BENQI
BENQIBENQI
$ 0.001378
-0.22%
+7.72%
+8.48%
$ 9.94M
$ 42.61M
622
$ 479.88
-0.12%
-0.25%
-1.07%
$ 9.90M
$ 124.42
623
$ 81.73
+0.16%
+0.11%
+3.99%
$ 9.87M
$ 702.19
624
heyAura
heyAuraADX
$ 0.0665
-0.45%
+9.00%
+17.67%
$ 9.85M
$ 276.87K
625
Ninja Squad Token
Ninja Squad TokenNST
$ 1.141
+0.88%
-0.26%
+1.15%
$ 9.84M
$ 75.21K
626
Portal
PortalPORTAL
$ 0.011374
-0.34%
-1.47%
+10.56%
$ 9.73M
$ 5.75M
627
Citrea
CitreaCTR
$ 0.00808
-0.37%
-2.46%
+11.43%
$ 9.70M
$ 8.28M
628
AI COMPANIONS
AI COMPANIONSAIC
$ 0.012827
+4.67%
+4.54%
-8.47%
$ 9.59M
$ 4.50M
629
Boba
BobaBOBA
$ 0.01835
-0.26%
-0.05%
+2.43%
$ 9.56M
$ 3.04M
630
Newton Protocol
Newton ProtocolNEWT
$ 0.03938
-1.03%
+0.25%
+0.43%
$ 9.55M
$ 1.37M
631
HP
HPHP
$ 0.006868
-0.03%
+0.07%
-6.69%
$ 9.50M
$ 4.17M
632
Opinion
OpinionOPN
$ 0.05272
+0.23%
-2.03%
-0.59%
$ 9.49M
$ 1.17M
633
ALI
ALIALI
$ 0.001058
-1.70%
-1.98%
+5.91%
$ 9.48M
$ 8.68M
634
VENOM
VENOMVENOM
$ 0.009583
0.00%
-2.25%
-0.40%
$ 9.48M
$ 6.00M
635
MWX AI
MWX AIMWXT
$ 0.05614
-0.02%
-0.35%
+0.12%
$ 9.42M
$ 1.69M
636
yieldbasis
yieldbasisYB
$ 0.07685
+0.34%
+7.44%
+16.27%
$ 9.41M
$ 1.07M
637
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud NetworkACN
$ 0.00526
+0.02%
-0.64%
-1.31%
$ 9.38M
$ 34.98M
638
$ 492.02
-0.03%
+0.18%
+1.87%
$ 9.35M
$ 108.35
639
QUAI
QUAIQUAI
$ 0.012036
-0.09%
+0.14%
+6.06%
$ 9.35M
$ 6.91M
640
Stakestone
StakestoneSTO
$ 0.04085
-1.13%
+3.15%
+12.71%
$ 9.23M
$ 2.38M
641
Gods Unchained
Gods UnchainedGODS
$ 0.02128
+0.28%
-0.19%
-14.33%
$ 9.22M
$ 2.66M
642
Decentrawood
DecentrawoodDEOD
$ 0.019715
+1.33%
-12.08%
+13.28%
$ 9.18M
$ 7.71M
643
KishuInu
KishuInuKISHU
$ 0.00000000009814
-0.19%
-0.85%
-0.04%
$ 9.17M
$ 569.03T
644
Everlyn AI
Everlyn AILYN
$ 0.03582
-0.44%
-1.81%
+3.85%
$ 9.17M
$ 2.43M
645
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart DustUFD
$ 0.009051
-0.34%
+0.54%
+3.54%
$ 9.13M
$ 6.24M
646
Bella
BellaBEL
$ 0.11374
+0.84%
+5.23%
+20.79%
$ 9.08M
$ 647.62K
647
StablR USD
StablR USDUSDR
$ 0.421
0.00%
-10.84%
-1.93%
$ 8.99M
$ 80.99
648
Bert
BertBERT
$ 0.008897
-0.63%
-0.54%
+8.75%
$ 8.90M
$ 5.56M
649
THENA
THENATHE
$ 0.06607
-0.03%
+16.79%
+29.54%
$ 8.86M
$ 2.98M
650
BeatSwap
BeatSwapBTX
$ 0.039269
+0.17%
+0.43%
+5.11%
$ 8.85M
$ 4.65M
651
Vow
VowVOW
$ 0.02486
-0.12%
-0.88%
-1.23%
$ 8.85M
$ 2.86M
652
PONKE
PONKEPONKE
$ 0.01602
-0.13%
-6.35%
-11.60%
$ 8.84M
$ 4.50M
653
Toko Token
Toko TokenTKO
$ 0.05177
+0.02%
+2.86%
+8.22%
$ 8.84M
$ 1.06M
654
DeAgentAI
DeAgentAIAIA
$ 0.06867
0.00%
+0.26%
+7.77%
$ 8.84M
$ 3.02M
655
Hashflow
HashflowHFT
$ 0.01011
+3.30%
-3.88%
+12.28%
$ 8.75M
$ 8.13M
656
Energy Web
Energy WebEWT
$ 0.2907
-0.07%
-4.43%
+6.01%
$ 8.75M
$ 91.63K
657
$ 0.00461
0.00%
+1.56%
+0.35%
$ 8.69M
$ 12.24M
658
Fartboy
FartboyFARTBOY
$ 0.008604
0.00%
+0.94%
-5.08%
$ 8.60M
$ 7.52M
659
Dymension
DymensionDYM
$ 0.01588
-0.57%
+6.93%
+18.99%
$ 8.56M
$ 10.44M
660
Maverick Protocol
Maverick ProtocolMAV
$ 0.009148
-0.98%
+4.50%
+15.08%
$ 8.51M
$ 6.95M
661
Limitless
LimitlessLMTS
$ 0.06474
+0.42%
-1.25%
-0.52%
$ 8.51M
$ 903.98K
662
PepeCoin
PepeCoinPEPECOIN
$ 0.07814
-0.30%
+0.18%
-4.25%
$ 8.47M
$ 680.57K
663
Paris Saint-Germain
Paris Saint-GermainPSG
$ 0.5193
-0.29%
+0.36%
+3.74%
$ 8.44M
$ 116.23K
664
MyShell Token
MyShell TokenSHELL
$ 0.02124
+0.66%
+12.26%
+17.71%
$ 8.38M
$ 5.17M
665
Ava AI
Ava AIAVAAI
$ 0.008307
-0.10%
-5.97%
-0.33%
$ 8.34M
$ 7.09M
666
Drift Protocol
Drift ProtocolDRIFT
$ 0.01367
-1.88%
+5.12%
+3.43%
$ 8.29M
$ 5.36M
667
Redbelly Network
Redbelly NetworkRBNT
$ 0.00313
-0.03%
-0.92%
-5.58%
$ 8.29M
$ 17.46M
668
FirmaChain
FirmaChainFCT2
$ 0.00672
+0.30%
+2.11%
-0.59%
$ 8.23M
$ 1.32M
669
swarms
swarmsSWARMS
$ 0.008128
-1.23%
+2.35%
+15.81%
$ 8.22M
$ 11.46M
670
SOPH
SOPHSOPH
$ 0.004035
-0.71%
+1.76%
+4.02%
$ 8.07M
$ 14.06M
671
Forta
FortaFORT
$ 0.01271
+0.08%
-1.01%
+5.04%
$ 8.07M
$ 4.48M
672
AVAIL
AVAILAVAIL
$ 0.00207
0.00%
+0.19%
-5.31%
$ 8.01M
$ 25.48M
673
Koma Inu
Koma InuKOMA
$ 0.01324
+1.22%
-5.88%
-15.83%
$ 8.01M
$ 3.05M
674
$ 282.92
+0.62%
-0.32%
+17.88%
$ 7.92M
$ 202.87
675
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan TokenSANTOS
$ 0.4871
-0.43%
-0.37%
+2.93%
$ 7.86M
$ 112.51K
676
UCN
UCNUCN
$ 156.68
-0.06%
+1.73%
-4.97%
$ 7.84M
$ 405.93
677
Gitcoin
GitcoinGTC
$ 0.0889
-0.57%
+0.73%
+14.21%
$ 7.76M
$ 717.39K
678
Stader
StaderSD
$ 0.1092
0.00%
-1.00%
+3.70%
$ 7.74M
$ 497.91K
679
Heroes of Mavia
Heroes of MaviaMAVIA
$ 0.03137
-0.13%
+2.63%
+17.19%
$ 7.71M
$ 2.19M
680
AS Roma
AS RomaASR
$ 0.8794
-0.08%
+0.35%
+3.44%
$ 7.65M
$ 58.35K
681
FIGHT
FIGHTFIGHT
$ 0.003751
+0.03%
+4.92%
+7.31%
$ 7.65M
$ 26.95M
682
GUNZ
GUNZGUN
$ 0.003247
-0.61%
+6.20%
+16.15%
$ 7.64M
$ 23.47M
683
Abelian
AbelianABEL
$ 0.06446
-0.08%
-0.58%
-0.77%
$ 7.63M
$ 226.25K
684
balancer
balancerBAL
$ 0.10874
-0.59%
+0.27%
+0.37%
$ 7.59M
$ 494.48K
685
VERONA
VERONAVERONA
$ 0.1071
+0.19%
-0.93%
+2.30%
$ 7.57M
$ 9.26K
686
ORIGYN
ORIGYNOGY
$ 0.0009549
-0.05%
+0.01%
+15.85%
$ 7.53M
$ 25.38M
687
Daddy Tate
Daddy TateDADDY
$ 0.012508
-0.51%
+1.70%
-1.63%
$ 7.49M
$ 4.83M
688
$ 274.34
+0.17%
-0.34%
-2.30%
$ 7.48M
$ 200.93
689
Vine Coin
Vine CoinVINE
$ 0.007433
-0.74%
+1.86%
-10.72%
$ 7.46M
$ 10.64M
690
TOWNS
TOWNSTOWNS
$ 0.002428
-0.89%
-0.49%
+10.47%
$ 7.46M
$ 41.28M
691
Haedal Protocol
Haedal ProtocolHAEDAL
$ 0.01761
-0.46%
+7.26%
+18.00%
$ 7.41M
$ 8.94M
692
Fuel
FuelFUEL
$ 0.00089
+2.30%
+2.30%
+14.10%
$ 7.40M
$ 2.94M
693
$ 66.59
-1.25%
-0.41%
+2.35%
$ 7.38M
$ 866.40
694
VANRY
VANRYVANRY
$ 0.003095
-0.80%
-3.58%
+1.14%
$ 7.34M
$ 19.53M
695
WilderWorld
WilderWorldWILD
$ 0.01441
+1.69%
+2.99%
-2.69%
$ 7.22M
$ 4.48M
696
Resolv
ResolvRESOLV
$ 0.01765
-0.62%
-4.99%
+11.33%
$ 7.19M
$ 5.13M
697
Resistance Dog
Resistance DogREDO
$ 0.072
-0.42%
-7.87%
-20.45%
$ 7.17M
$ 834.42K
698
$ 432.86
-0.04%
+1.08%
+10.38%
$ 7.17M
$ 125.68
699
Soil
SoilSOIL
$ 0.10235
+0.22%
-2.01%
+9.37%
$ 7.16M
$ 387.46K
700
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanTokenALPINE
$ 0.3369
-0.21%
+0.06%
+6.65%
$ 7.16M
$ 194.75K
701
Peercoin
PeercoinPPC
$ 0.2298
0.00%
+2.54%
+1.91%
$ 6.95M
$ 32.87K
702
FC Barcelona FT
FC Barcelona FTBAR
$ 0.2712
+0.26%
+0.70%
+2.33%
$ 6.88M
$ 215.41K
703
Broccoli
BroccoliBROCCOLIF3B
$ 0.006819
+0.36%
-11.38%
+10.15%
$ 6.88M
$ 35.52M
704
$ 596.72
+0.12%
+0.78%
+1.31%
$ 6.87M
$ 96.58
705
Apu Apustaja
Apu ApustajaAPU
$ 0.00001903
0.00%
+0.90%
+4.35%
$ 6.80M
$ 25.42M
706
$ 74.32
-0.01%
-1.31%
+7.85%
$ 6.78M
$ 755.97
707
$ 154.77
-0.26%
-0.15%
+4.74%
$ 6.69M
$ 380.92
708
READY
READYREADY
$ 0.006545
-1.13%
-6.10%
-4.18%
$ 6.68M
$ 2.35M
709
Access Protocol
Access ProtocolACS
$ 0.0001287
0.00%
+2.37%
+5.71%
$ 6.66M
$ 427.09M
710
LUKSO
LUKSOLYX
$ 0.2173
+0.23%
+0.28%
+4.89%
$ 6.62M
$ 77.86K
711
$ 135.23
-0.11%
+0.14%
+19.43%
$ 6.62M
$ 501.45
712
Bitlight Labs
Bitlight LabsLIGHT
$ 0.151
-0.26%
-10.70%
+10.49%
$ 6.57M
$ 976.00K
713
Portal To Bitcoin
Portal To BitcoinPTB
$ 0.0009017
+0.26%
+8.55%
-7.72%
$ 6.55M
$ 97.29M
714
TARS Protocol
TARS ProtocolTAI
$ 0.00727
-0.42%
-2.98%
-5.16%
$ 6.54M
$ 8.44M
715
StablR Euro
StablR EuroEURR
$ 0.5491
0.00%
0.00%
-2.57%
$ 6.53M
--
716
ELA
ELAELA
$ 0.2813
0.00%
+7.45%
+10.57%
$ 6.50M
$ 1.98K
717
Nimiq
NimiqNIM
$ 0.000459
-0.22%
0.00%
-1.92%
$ 6.49M
$ 28.67M
718
MindNetwork FHE
MindNetwork FHEFHE
$ 0.02554
-1.48%
-7.04%
+9.10%
$ 6.45M
$ 14.25M
719
NAVI Protocol
NAVI ProtocolNAVX
$ 0.007729
-0.48%
+2.44%
-6.56%
$ 6.37M
$ 7.30M
720
SquidGrow
SquidGrowSQGROW
$ 0.006369
0.00%
-0.09%
+19.85%
$ 6.34M
$ 2.23M
721
Puffer
PufferPUFFER
$ 0.0128
-0.76%
+3.15%
+7.38%
$ 6.34M
$ 4.24M
722
PEP
PEPPEP
$ 0.0000603
0.00%
+0.99%
-10.53%
$ 6.30M
$ 31.76M
723
X Empire
X EmpireXEMPIRE
$ 0.000009131
-0.15%
-1.49%
+1.73%
$ 6.29M
$ 6.20B
724
OmiseGo
OmiseGoOMG
$ 0.04465
+0.54%
+0.52%
+1.20%
$ 6.29M
$ 1.29M
725
Quickswap
QuickswapQUICK
$ 0.008273
+0.10%
-2.70%
+5.11%
$ 6.27M
$ 7.07M
726
MARBLEX
MARBLEXMBX
$ 0.02229
-0.09%
-1.20%
+0.68%
$ 6.19M
$ 2.48M
727
Quilibrium
QuilibriumWQUIL
$ 0.00685
-1.30%
+6.70%
-0.72%
$ 6.18M
$ 102.79K
728
MANSORY
MANSORYMNSRY
$ 0.0068
-0.56%
+0.12%
+1.28%
$ 6.12M
$ 1.06M
729
Marlin POND
Marlin PONDPOND
$ 0.0007481
-0.34%
-0.16%
-1.01%
$ 6.10M
$ 80.46M
730
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan TokenPORTO
$ 0.4666
+0.02%
+0.02%
+4.53%
$ 6.09M
$ 119.79K
731
SAGA
SAGASAGA
$ 0.01488
-1.72%
-8.72%
+11.65%
$ 6.01M
$ 16.28M
732
$ 148.57
-0.12%
+1.38%
+3.77%
$ 5.97M
$ 385.77
733
Delysium
DelysiumAGI
$ 0.002946
-0.57%
-5.71%
-4.60%
$ 5.90M
$ 17.56M
734
Autonolas
AutonolasOLAS
$ 0.02636
-0.27%
+0.65%
+2.45%
$ 5.88M
$ 2.40M
735
Agoras
AgorasAGRS
$ 0.1958
+0.20%
+0.72%
-7.19%
$ 5.86M
$ 90.29K
736
AUKI
AUKIAUKI
$ 0.004567
+1.97%
+0.87%
+2.26%
$ 5.85M
$ 500.46K
737
Radio Caca
Radio CacaRACA
$ 0.00001422
-0.42%
-0.70%
+0.21%
$ 5.85M
$ 3.99B
738
Bitrise
BitriseBRISE
$ 0.00000001473
+0.41%
+2.36%
+0.48%
$ 5.83M
$ 3.84T
739
LimeWire
LimeWireLMWR
$ 0.012746
+1.04%
+1.40%
+0.88%
$ 5.82M
$ 4.52M
740
Supra
SupraSUPRA
$ 0.000198
-0.30%
+4.48%
-4.34%
$ 5.75M
$ 322.21M
741
COQ INU
COQ INUCOQ
$ 0.00000008155
+0.58%
+1.84%
+1.42%
$ 5.69M
$ 714.80B
742
MAPO
MAPOMAPO
$ 0.0009074
+0.41%
-0.27%
-0.23%
$ 5.68M
$ 28.66M
743
Layer3
Layer3L3
$ 0.004529
-0.11%
+2.36%
+4.77%
$ 5.65M
$ 14.29M
744
$ 228.88
-0.16%
-0.18%
+0.21%
$ 5.63M
$ 252.24
745
Minswap
MinswapMIN
$ 0.003199
+0.90%
+0.40%
-1.25%
$ 5.60M
$ 4.82M
746
Kekius Maximus
Kekius MaximusKEKIUS
$ 0.005575
-0.85%
+5.38%
+29.12%
$ 5.58M
$ 16.01M
747
pumpBTC
pumpBTCPUMPBTC
$ 0.01114
-0.21%
+2.49%
+10.84%
$ 5.58M
$ 6.72M
748
BugsCoin
BugsCoinBGSC
$ 0.0005884
+1.94%
-2.55%
+5.40%
$ 5.53M
$ 91.89M
749
SYMM
SYMMSYMM
$ 0.0333
0.00%
-12.14%
+0.91%
$ 5.50M
$ 243.72K
750
Hemi
HemiHEMI
$ 0.005577
-0.04%
+1.74%
+19.79%
$ 5.44M
$ 21.11M
751
Realio
RealioRIO
$ 0.0338
-0.09%
+3.53%
-0.76%
$ 5.44M
$ 1.13M
752
Paal AI
Paal AIPAAL
$ 0.005385
-1.92%
-6.45%
-3.48%
$ 5.37M
$ 11.26M
753
Upland
UplandSPARKLET
$ 0.01998
0.00%
-0.05%
+0.60%
$ 5.33M
$ 2.77M
754
Andy
AndyANDYETH
$ 0.000005306
-0.02%
-5.00%
-3.69%
$ 5.32M
$ 10.57B
755
ELYSIA
ELYSIAEL
$ 0.00107
-1.28%
-0.55%
-0.92%
$ 5.27M
$ 17.73M
756
$ 134.44
-0.12%
-1.14%
+19.03%
$ 5.27M
$ 474.54
757
Partisia Blockchain
Partisia BlockchainMPC
$ 0.01129
0.00%
+0.09%
-9.32%
$ 5.26M
$ 3.53K
758
Pitbull
PitbullPIT
$ 0.0000000001327
+0.08%
+0.15%
-4.04%
$ 5.26M
$ 427.47T
759
Alephium
AlephiumALPH
$ 0.0382
-0.13%
+1.95%
+7.29%
$ 5.25M
$ 1.78M
760
Alltoscan
AlltoscanATS
$ 0.06974
-0.09%
-0.01%
+6.99%
$ 5.24M
$ 5.53M
761
$ 1,191.19
0.00%
+1.04%
+6.24%
$ 5.19M
$ 46.00
762
Zircuit
ZircuitZRC
$ 0.000869
-0.06%
-0.09%
-22.59%
$ 5.11M
$ 86.95M
763
SmarDex
SmarDexSDEX
$ 0.000519
0.00%
-0.19%
-2.81%
$ 5.09M
$ 8.44M
764
Brickken
BrickkenBKN
$ 0.06258
-0.29%
-0.60%
-3.49%
$ 5.08M
$ 568.30K
765
LandWolf
LandWolfLWOLF
$ 0.000005553
+0.37%
-4.06%
+5.83%
$ 5.07M
$ 4.04B
766
Polkastarter
PolkastarterPOLS
$ 0.05095
+0.16%
+0.65%
-7.56%
$ 5.06M
$ 1.04M
767
Manchester City Fan
Manchester City FanCITY
$ 0.3714
0.00%
-0.16%
+2.22%
$ 5.05M
$ 142.98K
768
$ 0.002
+0.50%
-4.72%
-11.40%
$ 5.01M
$ 2.32M
769
Phoenix
PhoenixPHNIX
$ 0.000009391
-0.27%
-4.11%
-7.33%
$ 5.01M
$ 6.22B
770
Juventus
JuventusJUV
$ 0.3189
-0.53%
-0.37%
+3.60%
$ 4.99M
$ 177.57K
771
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan TokenLAZIO
$ 0.3704
+0.70%
+0.81%
+8.88%
$ 4.93M
$ 147.76K
772
ANyONe Protocol
ANyONe ProtocolANYONE
$ 0.0501
+0.80%
-3.63%
-3.81%
$ 4.92M
$ 108.50K
773
Hydranet
HydranetHDN
$ 0.02605
0.00%
-0.08%
-2.58%
$ 4.90M
$ 2.67M
774
Nomina
NominaNOM
$ 0.001683
-0.35%
-4.36%
+15.93%
$ 4.90M
$ 33.35M
775
MORI COIN
MORI COINMORI
$ 0.006142
-0.60%
+7.00%
+10.10%
$ 4.89M
$ 11.69M
776
$ 98.29
-0.65%
-0.87%
+2.83%
$ 4.74M
$ 577.48
777
Pangolin
PangolinPNG
$ 0.02014
-0.88%
+0.20%
-1.66%
$ 4.72M
$ 2.87M
778
$ 1,212.15
-0.86%
+0.46%
-5.37%
$ 4.71M
$ 50.48
779
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNEGUA
$ 0.03735
+1.24%
+5.73%
-21.66%
$ 4.68M
$ 18.60M
780
Polyhedra Network
Polyhedra NetworkZKJ
$ 0.006226
+0.47%
-0.22%
-1.22%
$ 4.65M
$ 8.88M
781
Mitosis
MitosisMITO
$ 0.02373
-0.38%
-1.62%
+9.67%
$ 4.65M
$ 2.14M
782
NetX
NetXNETX
$ 0.2008
-0.20%
-1.33%
-6.60%
$ 4.64M
$ 254.77K
783
DAO Maker
DAO MakerDAO
$ 0.0218
-0.14%
-1.71%
+2.88%
$ 4.57M
$ 2.78M
784
FAR Labs
FAR LabsFAR
$ 0.000945
0.00%
-6.90%
-22.73%
$ 4.57M
$ 2.97M
785
$ 595.68
+0.10%
+0.33%
-0.01%
$ 4.56M
$ 95.37
786
Milady Meme Coin
Milady Meme CoinLADYS
$ 0.000000005989
+0.57%
+0.37%
-1.95%
$ 4.43M
$ 9.22T
787
Lingo
LingoLINGO
$ 0.008944
-0.12%
+0.72%
+2.74%
$ 4.38M
$ 6.39M
788
Lava Network
Lava NetworkLAVA
$ 0.01649
-0.72%
-0.72%
+0.73%
$ 4.36M
$ 3.24M
789
Scroll
ScrollSCR
$ 0.02271
-1.30%
+13.84%
+18.95%
$ 4.33M
$ 3.17M
790
ZEPHYR
ZEPHYRZEPH
$ 0.3938
+0.05%
-2.27%
-14.17%
$ 4.32M
$ 136.31K
791
FWOG
FWOGFWOG
$ 0.00442
-0.18%
-1.01%
+5.84%
$ 4.31M
$ 13.25M
792
RHEA
RHEARHEA
$ 0.011021
-0.68%
-1.47%
-3.20%
$ 4.30M
$ 5.06M
793
Sperax
SperaxSPA
$ 0.002076
-0.14%
-1.61%
+3.18%
$ 4.25M
$ 25.88M
794
New Kind of Network
New Kind of NetworkNKN
$ 0.005271
+0.04%
-2.84%
-2.43%
$ 4.22M
$ 10.59M
795
PlatON
PlatONLAT
$ 0.000606
-0.16%
-1.06%
-1.73%
$ 4.20M
$ 90.64M
796
$ 94.23
-0.05%
-0.61%
+2.91%
$ 4.19M
$ 610.30
797
Bluefin
BluefinBLUE
$ 0.0083
-0.96%
-1.29%
-1.41%
$ 4.18M
$ 6.22M
798
$ 1.276
0.00%
+1.84%
+1.03%
$ 4.18M
$ 44.36K
799
DOGINME
DOGINMEDOGINME
$ 0.0000609
+0.20%
+1.38%
+5.38%
$ 4.12M
$ 980.35M
800
$ 55.6
+1.11%
+1.35%
-0.38%
$ 4.11M
$ 993.82
801
Klever
KleverKLV
$ 0.0004527
-0.09%
+0.78%
+5.67%
$ 4.02M
$ 119.91M
802
Sport.Fun
Sport.FunFUN
$ 0.02253
-0.96%
+0.40%
+5.76%
$ 4.02M
$ 2.94M
803
HOPR Token
HOPR TokenHOPR
$ 0.01178
-0.25%
-0.34%
-6.36%
$ 4.02M
$ 4.54M
804
$ 87.8
+0.24%
-0.23%
-0.97%
$ 4.00M
$ 657.48
805
Solv Protocol
Solv ProtocolSOLV
$ 0.002699
-0.48%
+10.23%
+13.89%
$ 3.96M
$ 33.95M
806
Open Loot
Open LootOL
$ 0.005039
+0.52%
-0.85%
-8.84%
$ 3.96M
$ 11.28M
807
Hey Anon
Hey AnonANON
$ 0.2839
-0.07%
-5.75%
-6.71%
$ 3.95M
$ 187.83K
808
$ 169
+0.16%
+0.51%
+20.46%
$ 3.94M
$ 335.55
809
XMAQUINA
XMAQUINADEUS
$ 0.01939
0.00%
-0.82%
-1.17%
$ 3.90M
$ 237.04K
810
SUNDOG
SUNDOGSUNDOG
$ 0.00382
0.00%
+1.84%
+2.11%
$ 3.86M
$ 480.06K
811
CRETA
CRETACRETA
$ 0.001303
-0.38%
+8.77%
-22.06%
$ 3.84M
$ 9.34M
812
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan TokenACM
$ 0.2764
+0.07%
+0.83%
+4.31%
$ 3.80M
$ 196.94K
813
GROK
GROKGROK
$ 0.0005928
+0.07%
+0.25%
+6.87%
$ 3.77M
$ 93.35M
814
Messier
MessierM87
$ 0.00000422
-0.24%
-5.79%
+1.93%
$ 3.74M
$ 5.97B
815
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan TokenAFC
$ 0.1665
+0.06%
0.00%
-0.77%
$ 3.74M
$ 325.95K
816
Giant Mammoth
Giant MammothGMMT
$ 0.001743
+0.29%
-3.05%
-3.85%
$ 3.67M
$ 5.77M
817
Lofi
LofiLOFI
$ 0.003633
0.00%
-0.98%
-0.06%
$ 3.63M
$ 845.80K
818
Marina Protocol
Marina ProtocolBAY
$ 0.017988
-0.12%
+0.30%
+0.77%
$ 3.63M
$ 3.20M
819
Viction
VictionVIC
$ 0.028
+0.78%
-9.79%
-47.06%
$ 3.63M
$ 2.42M
820
$ 168.76
+0.01%
-0.71%
+9.72%
$ 3.62M
$ 317.65
821
PussFi
PussFiPUSS
$ 0.004127
-0.41%
-0.24%
-0.19%
$ 3.61M
$ 11.12M
822
SuiNS
SuiNSNS
$ 0.01193
0.00%
+0.93%
+5.48%
$ 3.57M
$ 4.38M
823
SIX
SIXSIX
$ 0.00418
-0.71%
0.00%
-1.88%
$ 3.56M
$ 27.86M
824
Trustswap
TrustswapTRUSTSWAP
$ 0.03542
-0.22%
-2.23%
+10.93%
$ 3.55M
$ 181.03K
825
Neon EVM
Neon EVMNEON
$ 0.01478
+1.44%
-1.73%
-4.33%
$ 3.55M
$ 3.81M
826
PUNDIAI
PUNDIAIPUNDIAI
$ 0.5012
0.00%
+0.04%
-0.63%
$ 3.54M
$ 414.20
827
Major
MajorMAJOR
$ 0.04134
+3.08%
-1.93%
+1.84%
$ 3.51M
$ 2.07M
828
$ 130.7
+0.18%
+0.17%
+2.59%
$ 3.51M
$ 424.56
829
Harvest Finance
Harvest FinanceFARM
$ 5.23
-0.25%
-0.48%
+0.64%
$ 3.51M
$ 10.54K
830
$ 301.58
-0.07%
-1.28%
+1.26%
$ 3.51M
$ 176.41
831
PIBBLE
PIBBLEPIB
$ 0.0001175
0.00%
-2.32%
-11.64%
$ 3.49M
$ 145.74M
832
Minutes Networ
Minutes NetworMNTX
$ 0.04516
+0.38%
+0.56%
-2.86%
$ 3.49M
$ 2.02M
833
$ 0.01987
0.00%
-4.56%
+0.15%
$ 3.39M
$ 91.78K
834
$ 1,745.18
+0.03%
+2.13%
+5.82%
$ 3.39M
$ 32.79
835
$ 28.23
+0.04%
-0.21%
+6.04%
$ 3.37M
$ 1.98K
836
Destra Network
Destra NetworkDSYNC
$ 0.003404
-0.06%
+0.97%
+1.21%
$ 3.35M
$ 16.23M
837
$ 101.06
+0.04%
-0.31%
-0.06%
$ 3.33M
$ 534.64
838
Star Atlas
Star AtlasATLAS
$ 0.000129
0.00%
+3.10%
+3.10%
$ 3.30M
$ 3.65M
839
GamerCoin
GamerCoinGHX
$ 0.005081
0.00%
+0.87%
+0.36%
$ 3.30M
$ 11.14M
840
Oraichain
OraichainORAI
$ 0.2385
+0.25%
+9.91%
-9.94%
$ 3.30M
$ 413.55K
841
Propchain
PropchainPROPC
$ 0.07601
+0.09%
-1.16%
+5.85%
$ 3.26M
$ 631.07K
842
Roam
RoamROAM
$ 0.009189
-1.67%
+4.52%
+12.95%
$ 3.24M
$ 4.35M
843
Swell Network
Swell NetworkSWELL
$ 0.0006461
+0.25%
+3.53%
+1.45%
$ 3.22M
$ 84.39M
844
Rainbow
RainbowRNBW
$ 0.01526
+0.72%
+5.30%
+3.17%
$ 3.21M
$ 3.62M
845
BitShares
BitSharesBTS
$ 0.0010678
+0.30%
-2.36%
+0.64%
$ 3.21M
$ 76.65M
846
$ 77.72
-0.47%
-0.14%
+1.88%
$ 3.15M
$ 707.33
847
unstable coin
unstable coinUSDUC
$ 0.00312
-0.38%
-9.89%
-7.68%
$ 3.12M
$ 18.49M
848
Hyperion
HyperionRION
$ 0.1636
-0.61%
0.00%
+1.61%
$ 3.12M
$ 349.35K
849
$ 122.96
-0.06%
+0.38%
+5.25%
$ 3.11M
$ 453.18
850
NEXA
NEXANEXA
$ 0.0000005307
+0.17%
+2.99%
+0.32%
$ 3.11M
$ 33.62B
851
$ 237
-0.03%
-0.08%
+2.95%
$ 3.10M
$ 233.66
852
Electra Protocol
Electra ProtocolXEP
$ 0.0001661
-0.89%
-0.48%
-8.58%
$ 3.08M
$ 348.09M
853
$ 360.03
+1.86%
+0.25%
+1.85%
$ 3.02M
$ 159.56
854
Gems
GemsGEMS
$ 0.004989
-0.60%
-4.19%
-4.06%
$ 2.98M
$ 17.58M
855
Dingocoin
DingocoinDINGO
$ 0.00002548
0.00%
-0.47%
+9.09%
$ 2.93M
$ 263.18M
856
Altura
AlturaALU
$ 0.002919
+0.38%
-0.07%
+2.12%
$ 2.90M
$ 15.11M
857
VOOI
VOOIVOOI
$ 0.009201
+0.64%
+7.75%
+24.89%
$ 2.89M
$ 6.04M
858
ABBC Coin
ABBC CoinABBC
$ 0.003155
0.00%
-5.60%
-1.00%
$ 2.86M
$ 59.10K
859
Avalon
AvalonAVL
$ 0.01749
+0.06%
-14.12%
+4.91%
$ 2.83M
$ 3.17M
860
Rayls
RaylsRLS
$ 0.001871
+0.53%
+3.74%
+10.89%
$ 2.83M
$ 32.68M
861
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYRPYR
$ 0.06105
-0.11%
-4.11%
+0.65%
$ 2.81M
$ 1.01M
862
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionTokenTET
$ 0.2798
+0.18%
-0.14%
+5.39%
$ 2.78M
$ 193.59K
863
PaLM AI
PaLM AIPALMAI
$ 0.0356
0.00%
-3.26%
+1.71%
$ 2.75M
$ 5.22K
864
NATIX Network
NATIX NetworkNATIX
$ 0.0000666
+0.49%
+2.03%
-2.77%
$ 2.74M
$ 132.30M
865
Goldfinch
GoldfinchGFI
$ 0.03109
-0.32%
-0.83%
-6.04%
$ 2.71M
$ 1.66M
866
$ 368.57
-0.20%
+0.26%
+6.73%
$ 2.70M
$ 149.22
867
Ancient8
Ancient8A8
$ 0.004868
+0.25%
+2.37%
+5.45%
$ 2.68M
$ 9.91M
868
$ 617.98
-0.01%
-0.41%
+7.30%
$ 2.68M
$ 92.97
869
$ 147.72
-0.09%
-0.84%
-0.02%
$ 2.67M
$ 388.90
870
GAIB
GAIBGAIB
$ 0.01297
+0.15%
-1.96%
-19.90%
$ 2.66M
$ 4.06M
871
Nakamoto Games
Nakamoto GamesNAKA
$ 0.02734
+0.18%
+7.73%
+11.75%
$ 2.66M
$ 3.90M
872
$ 192.83
-0.42%
+0.27%
-1.39%
$ 2.66M
$ 281.68
873
$ 280.46
+0.34%
+1.46%
+2.18%
$ 2.65M
$ 201.71
874
GME
GMEGME
$ 0.0003819
-1.66%
+0.81%
-4.75%
$ 2.65M
$ 149.93M
875
Dimitra Token
Dimitra TokenDMTR
$ 0.005447
-0.06%
-8.02%
+7.56%
$ 2.65M
$ 11.38M
876
InterMilanFanToken
InterMilanFanTokenINTER
$ 0.2138
+0.14%
-0.05%
+1.52%
$ 2.65M
$ 261.78K
877
Gochujang Coin
Gochujang CoinGOCHU
$ 0.0000002332
-0.68%
-0.34%
+5.39%
$ 2.62M
$ 307.43B
878
$ 48.19
-0.70%
-0.04%
-0.04%
$ 2.61M
$ 1.15K
879
FEG Token
FEG TokenFEG
$ 0.00003017
0.00%
+1.89%
+8.64%
$ 2.60M
$ 1.23B
880
daGama
daGamaDGMA
$ 0.02
0.00%
-0.10%
-0.10%
$ 2.60M
$ 4.28M
881
MATH
MATHMATH
$ 0.02258
+0.44%
+2.20%
+2.90%
$ 2.60M
$ 2.47M
882
PX
PXPX
$ 0.013
0.00%
+2.36%
-3.70%
$ 2.54M
$ 213.35K
883
Aleph Zero
Aleph ZeroAZERO
$ 0.00951
-0.04%
-5.33%
+4.12%
$ 2.54M
$ 5.84M
884
PeiPei
PeiPeiPEIPEI
$ 0.000000006022
0.00%
-0.92%
-4.52%
$ 2.53M
$ 332.45B
885
Bellscoin
BellscoinBELLS
$ 0.04114
0.00%
-1.84%
+0.15%
$ 2.53M
$ 7.98K
886
$ 0.0014256
-0.10%
-1.02%
-0.01%
$ 2.52M
$ 39.21M
887
Wen
WenWEN
$ 0.000003471
-0.83%
-4.40%
-10.83%
$ 2.51M
$ 16.16B
888
Alephim
AlephimALEPH
$ 0.00994
+0.20%
+0.61%
+1.63%
$ 2.46M
$ 5.27M
889
PIVX
PIVXPIVX
$ 0.02501
-1.16%
-11.86%
-17.17%
$ 2.41M
$ 2.53M
890
DeLorean
DeLoreanDMC
$ 0.0003459
0.00%
-1.88%
-6.76%
$ 2.38M
$ 151.67M
891
$ 120.34
-0.56%
+2.71%
-1.92%
$ 2.37M
$ 530.06
892
Parcl
ParclPRCL
$ 0.00567
+0.35%
-0.87%
-3.72%
$ 2.35M
$ 500.13K
893
$ 86.76
+0.04%
-1.30%
+8.27%
$ 2.32M
$ 658.51
894
Zeus Network
Zeus NetworkZEUS
$ 0.002462
0.00%
-1.32%
+0.90%
$ 2.29M
$ 23.39M
895
$ 112.88
-0.45%
-0.30%
+0.56%
$ 2.26M
$ 518.77
896
BRN Metaverse
BRN MetaverseBRN
$ 0.08019
+0.14%
+1.64%
-4.24%
$ 2.26M
$ 571.84K
897
CEEK
CEEKCEEK
$ 0.002806
+0.14%
+0.14%
+1.63%
$ 2.25M
$ 19.21M
898
Mysterium
MysteriumMYST
$ 0.11231
0.00%
+3.99%
+27.98%
$ 2.25M
$ 355.73K
899
MINIMA
MINIMAMINIMA
$ 0.00409
+0.75%
-0.49%
-6.05%
$ 2.24M
$ 15.78M
900
$ 142.73
-0.31%
-1.49%
-0.73%
$ 2.23M
$ 382.33
901
Niza
NizaNIZA
$ 0.001379
0.00%
-0.14%
+2.53%
$ 2.23M
$ 580.48K
902
GAMESTOP
GAMESTOPGAMESTOP
$ 0.00000534
0.00%
+7.19%
-13.53%
$ 2.21M
$ 2.65B
903
World of Dypians
World of DypiansWOD
$ 0.00418
-0.24%
-7.56%
-11.86%
$ 2.20M
$ 10.40M
904
$ 19.11
-0.16%
+0.11%
-4.89%
$ 2.18M
$ 2.89K
905
League of Traders
League of TradersLOT
$ 0.005438
-0.15%
-0.40%
-6.31%
$ 2.18M
$ 10.92M
906
Forest Protocol
Forest ProtocolFOREST
$ 0.01921
-0.46%
-1.62%
-10.76%
$ 2.17M
$ 2.41M
907
B-Lucky
B-LuckyLUCKY
$ 0.002159
-2.88%
+0.05%
+2.61%
$ 2.16M
$ 10.00M
908
CreatorBid
CreatorBidBID
$ 0.005517
-0.04%
-0.74%
+1.21%
$ 2.13M
$ 10.13M
909
$ 107.13
+0.67%
+1.20%
+1.32%
$ 2.12M
$ 522.46
910
ELIZAOS
ELIZAOSELIZAOS
$ 0.0002253
-1.14%
-5.22%
-40.13%
$ 2.10M
$ 275.94M
911
Coupon Assets
Coupon AssetsCA
$ 0.21663
+0.10%
+0.08%
-0.79%
$ 2.09M
$ 399.96K
912
Foxsy AI
Foxsy AIFOXSY
$ 0.0018158
-0.68%
-1.00%
-1.38%
$ 2.08M
$ 135.57M
913
Allo
AlloRWA
$ 0.00115
-0.09%
+0.26%
+5.30%
$ 2.07M
$ 44.94M
914
DOWGE
DOWGEDJI6930
$ 0.001987
-0.15%
+1.49%
-5.61%
$ 2.04M
$ 16.97M
915
Shido
ShidoSHIDO
$ 0.0001198
-1.16%
-2.30%
+14.95%
$ 2.04M
$ 469.33M
916
Syscoin
SyscoinSYS
$ 0.002237
-0.70%
-3.32%
+20.17%
$ 2.02M
$ 24.64M
917
Nodle
NodleNODL
$ 0.0003343
-0.24%
-0.33%
-2.79%
$ 2.02M
$ 20.51M
918
Highstreet
HighstreetHIGH
$ 0.02065
-0.48%
+0.38%
-6.53%
$ 2.01M
$ 2.63M
919
$ 1,159.74
-0.01%
+0.23%
+2.20%
$ 2.01M
$ 49.90
920
Reef
ReefREEF
$ 0.00005461
+0.13%
+0.35%
-4.56%
$ 2.01M
$ 1.12B
921
$ 365.24
+0.23%
+0.53%
+0.48%
$ 2.01M
$ 153.57
922
Symbiosis
SymbiosisSIS
$ 0.02059
+0.24%
+1.78%
-6.28%
$ 2.00M
$ 5.18M
923
$ 329.11
+0.12%
+0.17%
+6.85%
$ 1.98M
$ 173.89
924
MarsDAO
MarsDAOMDAO
$ 0.026017
-0.53%
+38.07%
+51.39%
$ 1.98M
$ 168.62K
925
Trac Network
Trac NetworkTNK
$ 0.12545
+0.86%
-9.03%
+16.95%
$ 1.96M
$ 513.28K
926
STAT
STATSTAT
$ 0.02167
0.00%
+0.14%
-3.38%
$ 1.93M
$ 4.39M
927
swarm
swarmBZZ
$ 0.03641
+1.51%
-9.48%
-11.21%
$ 1.91M
$ 1.46M
928
PinLink
PinLinkPIN
$ 0.02145
+0.19%
-5.34%
-0.05%
$ 1.89M
$ 3.12M
929
TokenFi
TokenFiTOKEN
$ 0.001884
-0.79%
-0.21%
+1.61%
$ 1.89M
$ 32.55M
930
$ 313.92
+0.05%
+0.74%
+2.78%
$ 1.89M
$ 239.76
931
Laqira Protocol
Laqira ProtocolLQR
$ 0.021207
-2.11%
-9.15%
+9.03%
$ 1.88M
$ 977.96K
932
Myro
MyroMYRO
$ 0.001994
-0.35%
-4.57%
+1.54%
$ 1.87M
$ 30.40M
933
Numbers Protocol
Numbers ProtocolNUM
$ 0.002045
-0.10%
-4.47%
-8.80%
$ 1.85M
$ 28.39M
934
XSwap
XSwapXSWAP
$ 0.0061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.82M
$ 9.68K
935
Streamflow
StreamflowSTREAM
$ 0.007441
0.00%
+1.36%
-2.40%
$ 1.80M
$ 7.57M
936
$ 372.93
-0.02%
+0.37%
+1.03%
$ 1.79M
$ 151.24
937
OCTA
OCTAOCTA
$ 0.04486
-0.09%
-16.74%
-31.36%
$ 1.76M
$ 1.39M
938
$ 1,059.09
-0.02%
-0.77%
+2.06%
$ 1.76M
$ 51.63
939
TROLL
TROLLTROLL
$ 0.00000000182
0.00%
+4.52%
+7.92%
$ 1.75M
$ 35.19T
940
Coinweb
CoinwebCWEB
$ 0.0007139
0.00%
-1.30%
-0.13%
$ 1.75M
$ 79.94M
941
Axiome
AxiomeAXM
$ 0.00176
0.00%
+1.73%
-8.33%
$ 1.75M
$ 11.56M
942
AIDOGE
AIDOGEAIDOGE
$ 0.000000000009941
-0.03%
-3.53%
+0.99%
$ 1.74M
$ 5,592.03T
943
Vexanium
VexaniumVEX
$ 0.002362
0.00%
-0.17%
+1.46%
$ 1.73M
$ 1.88M
944
AllianceBlock Nexera
AllianceBlock NexeraNXRA
$ 0.001628
0.00%
+3.96%
-4.57%
$ 1.70M
$ 324.96K
945
$ 31.54
+1.49%
+1.27%
+12.68%
$ 1.70M
$ 1.74K
946
Asteroid
AsteroidASTEROID1
$ 0.001716
+2.04%
+5.20%
-2.02%
$ 1.70M
$ 37.97M
947
Holdstation
HoldstationHOLDSTATION
$ 0.2144
-0.23%
-0.33%
+2.64%
$ 1.69M
$ 61.09K
948
Moodeng on Eth
Moodeng on EthMOODENGETH
$ 0.000004119
-2.47%
-1.53%
-10.24%
$ 1.68M
$ 13.02B
949
Humans.ai
Humans.aiHEART
$ 0.0002147
+0.09%
+1.28%
-1.33%
$ 1.67M
$ 308.24M
950
Nobody Sausage
Nobody SausageNOBODY
$ 0.001779
+0.17%
+4.04%
+4.59%
$ 1.66M
$ 32.84M
951
TRWA
TRWATRWA
$ 0.0002349
-0.04%
-0.97%
+6.14%
$ 1.65M
$ 204.90M
952
Propbase
PropbasePROPS
$ 0.00334
0.00%
+0.97%
-4.01%
$ 1.63M
$ 63.15M
953
Xterio
XterioXTER
$ 0.008287
+0.06%
+2.66%
+4.52%
$ 1.63M
$ 7.15M
954
$ 500.18
-0.03%
+0.31%
+2.82%
$ 1.62M
$ 112.06
955
RocketX exchange
RocketX exchangeRVF
$ 0.01948
+0.20%
+1.35%
+3.38%
$ 1.62M
$ 393.07K
956
Theoriq
TheoriqTHQ
$ 0.01041
-0.19%
-1.42%
+8.11%
$ 1.60M
$ 5.19M
957
$ 41.85
-1.60%
-0.95%
+5.65%
$ 1.60M
$ 1.33K
958
OneFootball Credits
OneFootball CreditsOFC
$ 0.009886
-0.33%
+0.44%
-4.16%
$ 1.60M
$ 8.53M
959
iMe Lab
iMe LabLIME
$ 0.002113
-0.09%
-0.28%
+5.29%
$ 1.59M
$ 5.22M
960
$ 161.14
+0.06%
-0.36%
+4.86%
$ 1.58M
$ 332.33
961
$ 177.51
-0.19%
+0.93%
+16.27%
$ 1.57M
$ 310.26
962
Polytrade
PolytradeTRADE
$ 0.03763
+0.05%
-1.23%
+5.73%
$ 1.56M
$ 1.63M
963
Argentine Football
Argentine FootballARG
$ 0.08153
+0.12%
+0.60%
-3.96%
$ 1.53M
$ 699.70K
964
DAR Open Network
DAR Open NetworkD
$ 0.002119
-3.33%
+5.09%
+4.93%
$ 1.49M
$ 29.25M
965
$ 108.43
+0.20%
+1.00%
-0.43%
$ 1.48M
$ 506.72
966
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin67
$ 0.001443
+0.14%
-1.87%
+5.16%
$ 1.47M
$ 39.29M
967
Astroon
AstroonAST
$ 0.002348
+0.09%
-0.25%
-3.41%
$ 1.44M
$ 38.91M
968
$ 417.37
+0.04%
+1.05%
-2.37%
$ 1.44M
$ 134.18
969
Tales X
Tales XX
$ 0.013168
-5.20%
+91.57%
+195.69%
$ 1.44M
$ 13.10M
970
LinqAI
LinqAILNQ
$ 0.004029
-0.35%
-2.67%
-10.75%
$ 1.44M
$ 11.80M
971
ChainSwap
ChainSwapCSWAP
$ 0.001549
-0.26%
-4.15%
+8.40%
$ 1.43M
$ 371.93K
972
Donotfomoew
DonotfomoewMOEW
$ 0.0002301
-0.13%
+0.48%
-6.60%
$ 1.43M
$ 172.80M
973
$ 229.97
+0.06%
-2.11%
-0.86%
$ 1.41M
$ 235.70
974
OpenVPP
OpenVPPOVPP
$ 0.001712
+0.23%
+6.92%
-13.70%
$ 1.38M
$ 160.63M
975
LBRY Credits
LBRY CreditsLBC
$ 0.002104
0.00%
-2.14%
+3.24%
$ 1.38M
$ 86.79K
976
SwissCheese
SwissCheeseSWCH
$ 0.03151
0.00%
-0.38%
-4.14%
$ 1.38M
$ 1.03M
977
Ctomorrow Platform
Ctomorrow PlatformCTP
$ 0.0008348
+0.11%
+0.01%
+0.36%
$ 1.36M
$ 65.03M
978
OVR
OVROVR
$ 0.02659
-0.34%
+2.15%
+7.24%
$ 1.36M
$ 2.34M
979
$ 42.77
+0.54%
+0.49%
-0.88%
$ 1.36M
$ 1.28K
980
Handshake
HandshakeHNS
$ 0.00199
0.00%
+7.74%
+39.65%
$ 1.35M
$ 53.92K
981
$ 58.82
-1.88%
-3.42%
-0.90%
$ 1.35M
$ 1.04K
982
$ 263.64
+0.25%
+0.73%
+6.21%
$ 1.35M
$ 206.71
983
$ 1,044.77
+0.04%
-0.56%
+1.20%
$ 1.35M
$ 51.76
984
BEAM
BEAMBEAM
$ 0.00893
0.00%
+1.19%
+2.38%
$ 1.35M
$ 109.97K
985
EVDC Network
EVDC NetworkEVDC
$ 0.00002118
0.00%
-1.85%
-4.03%
$ 1.34M
$ 2.27B
986
XFI
XFIXFI
$ 0.01829
+4.49%
+20.75%
+62.47%
$ 1.34M
$ 1.00M
987
$ 33.45
+0.18%
-0.68%
-0.59%
$ 1.32M
$ 1.57K
988
$ 87.47
-0.68%
-0.24%
-1.88%
$ 1.32M
$ 673.76
989
$ 108.8
+0.88%
-0.18%
-1.94%
$ 1.32M
$ 534.63
990
$ 573.48
-0.09%
+0.09%
-0.68%
$ 1.31M
$ 98.03
991
$ 18.74
+0.32%
+1.82%
+10.01%
$ 1.27M
$ 2.94K
992
My Lovely Planet
My Lovely PlanetMLC
$ 0.01172
+7.42%
+1.01%
+8.78%
$ 1.27M
$ 727.81K
993
AstraAI
AstraAIASTRAAI
$ 0.12573
-0.19%
-0.10%
-9.44%
$ 1.26M
$ 189.13K
994
Napoli Fan Token
Napoli Fan TokenNAP
$ 0.2172
-0.14%
-0.50%
-14.12%
$ 1.26M
$ 255.79K
995
GemHUB
GemHUBGHUB
$ 0.002479
+0.36%
+0.08%
-0.99%
$ 1.25M
$ 30.40M
996
Sudeng
SudengHIPPO
$ 0.0001248
-0.24%
-1.19%
+4.34%
$ 1.25M
$ 431.21M
997
BlackFort
BlackFortBXN
$ 0.0002763
-0.25%
-0.33%
-2.61%
$ 1.24M
$ 171.52M
998
The White Whale
The White WhaleWHITEWHALE
$ 0.001194
0.00%
+0.58%
-0.73%
$ 1.22M
$ 1.94M
999
XDB CHAIN
XDB CHAINXDB
$ 0.0000685
0.00%
+10.82%
+9.61%
$ 1.22M
$ 24.82M
1000
$ 939.73
+0.02%
-0.27%
-2.81%
$ 1.21M
$ 58.33
1001
$ 9.15
-0.37%
+0.93%
+9.69%
$ 1.20M
$ 6.08K
1002
$ 194.04
-0.15%
-0.37%
+4.07%
$ 1.20M
$ 277.20
1003
Dtec
DtecDTEC
$ 0.00619
+8.82%
+14.65%
+15.12%
$ 1.18M
$ 10.53M
1004
Real Briefly
Real BrieflyREALTOKEN
$ 0.00177
0.00%
+6.62%
-8.81%
$ 1.18M
$ 7.14M
1005
HAI
HAIHAI
$ 0.001405
-0.07%
-0.50%
+0.07%
$ 1.17M
$ 16.72M
1006
$ 0.001881
+0.79%
+1.76%
-2.60%
$ 1.16M
$ 42.04M
1007
HAROLD
HAROLDHAROLD
$ 0.001463
-0.20%
-1.61%
+0.55%
$ 1.15M
$ 5.99M
1008
HyperGPT
HyperGPTHGPT
$ 0.0012269
-0.41%
+1.36%
+7.94%
$ 1.15M
$ 121.52M
1009
Storm Trade
Storm TradeSTORM
$ 0.004389
-0.59%
-1.52%
-4.49%
$ 1.14M
$ 17.92M
1010
XL1
XL1XL1
$ 0.0001939
-0.05%
+8.27%
+15.24%
$ 1.12M
$ 51.03M
1011
Welf
WelfWELF
$ 0.0869
-0.34%
-0.46%
+4.17%
$ 1.11M
$ 586.93K
1012
New XAI gork
New XAI gorkGORK
$ 0.0011083
-1.90%
-1.52%
-0.41%
$ 1.11M
$ 52.83M
1013
MAGA
MAGAMAGATRUMP
$ 0.02495
-0.04%
-0.68%
-2.65%
$ 1.10M
$ 2.31M
1014
XELIS
XELISXEL
$ 0.2
0.00%
+2.04%
-12.66%
$ 1.09M
$ 27.48K
1015
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeamPOR
$ 0.08318
+0.24%
-0.89%
+1.71%
$ 1.08M
$ 708.52K
1016
Prosper
ProsperPROSPER
$ 0.02095
+0.10%
-0.05%
-0.90%
$ 1.08M
$ 2.30M
1017
$ 110.97
-0.09%
+0.63%
+2.54%
$ 1.08M
$ 495.81
1018
Areon Network
Areon NetworkAREA
$ 0.00906
0.00%
-0.98%
-0.88%
$ 1.07M
$ 33.05K
1019
Cypherium
CypheriumCPH
$ 0.002764
+0.07%
+9.16%
-16.64%
$ 1.06M
$ 20.23M
1020
OORT
OORTOORT
$ 0.001353
+1.35%
-2.24%
-24.34%
$ 1.06M
$ 44.01M
1021
NuNet
NuNetNTX
$ 0.00208
-0.33%
+1.26%
+8.86%
$ 1.05M
$ 19.10M
1022
Swarm Markets
Swarm MarketsSMT
$ 0.0115
0.00%
-1.72%
-9.52%
$ 1.05M
$ 4.68M
1023
$ 79.8
+0.01%
+0.08%
+2.71%
$ 1.05M
$ 675.22
1024
Nietzschean Penguin
Nietzschean PenguinPENGUIN
$ 0.0010424
-3.64%
-1.94%
-7.15%
$ 1.05M
$ 65.30M
1025
ShareToken
ShareTokenSHR
$ 0.0002926
0.00%
-8.80%
+19.42%
$ 1.04M
$ 37.83M
1026
$ 179
+0.16%
-1.07%
+3.19%
$ 1.02M
$ 299.18
1027
RWA Inc.
RWA Inc.RWAINC
$ 0.002055
-2.13%
-8.87%
-11.11%
$ 1.02M
$ 1.17M
1028
$ 165.94
+0.14%
-0.27%
+3.95%
$ 1.01M
$ 350.50
1029
Cellframe
CellframeCELL
$ 0.03536
-0.14%
-5.13%
+0.66%
$ 1.01M
$ 2.09M
1030
$ 33.23
-0.12%
-1.38%
-11.91%
$ 1.00M
$ 1.68K
1031
TOP Network
TOP NetworkTOP
$ 0.0000695
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.00M
$ 576.32M
1032
$ 272.44
-0.19%
+0.01%
+2.03%
$ 996.91K
$ 206.99
1033
3ULL
3ULL3ULL
$ 0.00006755
-0.61%
+4.43%
+7.09%
$ 991.32K
$ 136.29M
1034
Saros
SarosSAROS
$ 0.0002974
-0.50%
-7.39%
+5.10%
$ 982.68K
$ 201.00M
1035
HELLO
HELLOHELLO
$ 0.0013277
-0.02%
+0.06%
+1.73%
$ 971.17K
$ 75.65M
1036
SOLVEX
SOLVEXSOLVEX
$ 0.0195
0.00%
-0.51%
+4.28%
$ 965.86K
$ 130.76K
1037
Scallop
ScallopSCA
$ 0.0064
-3.23%
-10.45%
-18.92%
$ 962.94K
$ 213.58K
1038
$ 345.8
+0.04%
+0.51%
+0.08%
$ 960.63K
$ 161.10
1039
Verasity
VerasityVRA
$ 0.000009946
-0.65%
+13.08%
+14.08%
$ 954.45K
$ 7.13B
1040
Reality Metaverse
Reality MetaverseRMV
$ 0.0038
0.00%
-0.26%
+63.79%
$ 949.59K
$ 6.51M
1041
$ 748.4
-0.10%
+0.88%
+2.09%
$ 933.52K
$ 74.88
1042
BANX Network
BANX NetworkBXE
$ 0.003098
0.00%
+5.59%
+21.63%
$ 931.94K
$ 3.70M
1043
$ 0.001448
+0.07%
-4.61%
-13.87%
$ 929.69K
$ 21.39M
1044
V Systems
V SystemsVSYS
$ 0.0002489
0.00%
-0.32%
-0.04%
$ 924.83K
$ 176.17M
1045
Radiant
RadiantRXD
$ 0.000058
0.00%
+3.57%
-10.77%
$ 922.21K
$ 915.68M
1046
$ 48.37
-0.82%
-0.12%
+17.35%
$ 921.69K
$ 1.17K
1047
$ 104.5
-0.40%
-0.03%
+5.75%
$ 916.14K
$ 541.20
1048
$ 438.6
-0.18%
+0.15%
+0.57%
$ 911.32K
$ 125.42
1049
$ 20.69
+0.39%
+0.44%
+2.58%
$ 905.53K
$ 2.66K
1050
$ 151.07
-0.54%
-1.56%
+26.90%
$ 904.86K
$ 361.57
1051
Energi
EnergiNRG
$ 0.00883
0.00%
+0.34%
+2.09%
$ 904.83K
$ 1.23M
1052
Vita Inu
Vita InuVINU
$ 0.0000000009709
-0.78%
+1.40%
-1.23%
$ 900.65K
$ 66.37T
1053
XRP Healthcare
XRP HealthcareXRPH
$ 0.01247
-0.24%
+1.13%
+7.65%
$ 885.98K
$ 1.34M
1054
$ 548.54
+0.14%
+0.37%
+7.92%
$ 885.43K
$ 103.03
1055
$ 73.16
-0.47%
+0.51%
+13.86%
$ 879.01K
$ 740.57
1056
HTR
HTRHTR
$ 0.001697
0.00%
+2.90%
-16.76%
$ 878.86K
$ 51.42M
1057
$ 74.08
-0.16%
+0.68%
+4.67%
$ 865.26K
$ 747.57
1058
GOAT Network
GOAT NetworkGOATED
$ 0.007983
-0.46%
+7.07%
-10.66%
$ 832.91K
$ 7.93M
1059
Blocksquare Token
Blocksquare TokenBST
$ 0.01339
-0.45%
+0.07%
-2.26%
$ 823.14K
$ 1.94M
1060
Matrix AI Network
Matrix AI NetworkMAN
$ 0.00167
0.00%
+5.03%
+2.45%
$ 797.73K
$ 1.37M
1061
VAIOT
VAIOTVAI
$ 0.002
-1.95%
-2.43%
-3.37%
$ 797.17K
$ 1.76M
1062
PointPay
PointPayPXP
$ 0.0266
-0.08%
-0.08%
+7.92%
$ 797.10K
$ 6.46M
1063
$ 329.44
-0.18%
-0.44%
+3.19%
$ 789.38K
$ 163.97
1064
$ 400.74
+0.12%
+0.56%
+9.03%
$ 784.37K
$ 138.22
1065
NODE
NODENODE
$ 0.005882
-0.12%
-0.31%
-2.23%
$ 784.34K
$ 10.13M
1066
xMoney
xMoneyXMN
$ 0.00078
-1.27%
-2.50%
-16.13%
$ 780.44K
$ 40.86M
1067
Rebel Cars
Rebel CarsRC
$ 0.00377
0.00%
+21.85%
+99.05%
$ 777.96K
$ 2.38M
1068
Sentio
SentioST
$ 0.0138
+0.15%
-0.79%
-7.40%
$ 770.56K
$ 4.31M
1069
$ 1,836.1
+0.09%
+1.43%
-3.90%
$ 767.20K
$ 29.85
1070
Warden
WardenWARD
$ 0.003039
+0.07%
-4.31%
-0.68%
$ 762.22K
$ 27.51M
1071
$ 288.85
-0.02%
+0.10%
+6.40%
$ 755.65K
$ 187.15
1072
Baanx
BaanxBXX
$ 0.003095
0.00%
-2.29%
+1.48%
$ 748.07K
$ 132.46K
1073
OGPU
OGPUOGPU
$ 0.0379
-1.81%
-8.45%
-10.40%
$ 744.32K
$ 693.63K
1074
NodeAI
NodeAIGPU
$ 0.007604
+0.32%
+0.93%
+10.47%
$ 743.95K
$ 7.15M
1075
Dione Protocol
Dione ProtocolDIONE
$ 0.00006082
0.00%
+0.36%
-1.90%
$ 738.30K
$ 16.73M
1076
Shiro Neko
Shiro NekoSHIRO
$ 0.0000000010698
-0.52%
-0.93%
-4.75%
$ 726.66K
$ 47.77T
1077
$ 140.86
-1.03%
-3.59%
+21.08%
$ 719.83K
$ 432.05
1078
Piggycell
PiggycellPIGGY
$ 0.01686
-0.77%
-1.17%
-2.03%
$ 715.06K
$ 1.18M
1079
Arowana
ArowanaARW
$ 0.03101
0.00%
+0.23%
-52.55%
$ 710.46K
$ 6.89K
1080
MEZO
MEZOMEZO
$ 0.00857
-2.69%
+9.69%
+3.75%
$ 708.81K
$ 7.73M
1081
Particl
ParticlPART
$ 0.0447
+0.44%
-21.35%
-38.20%
$ 708.13K
$ 181.00K
1082
GraphLinq
GraphLinqGLQ
$ 0.002075
-0.24%
+1.32%
+3.44%
$ 705.50K
$ 27.53M
1083
$ 44.48
-0.51%
-0.89%
+14.21%
$ 701.39K
$ 1.19K
1084
Pepe 2.0
Pepe 2.0PEPE2
$ 0.000000001507
-1.25%
+0.13%
-1.06%
$ 701.16K
$ 37.10T
1085
Mochi
MochiMOCHI
$ 0.00000073
0.00%
-1.03%
+7.80%
$ 684.47K
$ 57.60M
1086
$ 448.52
+0.04%
+1.05%
+2.88%
$ 676.44K
$ 119.72
1087
Ethervista
EthervistaVISTA
$ 0.7136
+0.21%
-1.19%
+0.65%
$ 669.66K
$ 76.56K
1088
Hive Intelligence
Hive IntelligenceHINT
$ 0.0014114
-0.01%
+0.62%
+0.69%
$ 649.77K
$ 49.62M
1089
Pepe Unchained
Pepe UnchainedPEPU
$ 0.00006133
-0.28%
-1.26%
-4.19%
$ 647.34K
$ 976.46M
1090
Whitebridge Network
Whitebridge NetworkWBAI
$ 0.001522
0.00%
-0.07%
+5.92%
$ 645.81K
$ 37.58M
1091
Portuma
PortumaPORTUMA
$ 0.000164
+0.06%
+13.36%
-12.97%
$ 642.27K
$ 935.95M
1092
Fuse Network
Fuse NetworkFUSE
$ 0.002818
-0.04%
+0.46%
-1.50%
$ 619.63K
$ 21.20M
1093
Artrade
ArtradeATR
$ 0.0004853
-0.19%
-3.27%
-8.91%
$ 610.77K
$ 52.27M
1094
MCNCOIN
MCNCOINMCN
$ 0.0507
+0.59%
+1.20%
-8.63%
$ 609.60K
$ 5.32M
1095
Matchain
MatchainMAT
$ 0.03705
+0.03%
-1.57%
-4.63%
$ 603.22K
$ 1.48M
1096
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUPLOBO
$ 0.00003577
-1.04%
-0.50%
+14.55%
$ 597.95K
$ 278.82M
1097
Clore AI
Clore AICLORE
$ 0.0009527
-0.96%
+7.85%
+31.02%
$ 595.03K
$ 66.14M
1098
Katana Inu
Katana InuKATA
$ 0.00001577
-0.25%
+0.13%
-0.19%
$ 592.31K
$ 1.02B
1099
ARC
ARCARC
$ 0.000575
0.00%
+1.41%
+0.52%
$ 592.25K
$ 295.14K
1100
Rubic
RubicRBC
$ 0.003554
-0.03%
+1.13%
+2.97%
$ 590.39K
$ 8.13M
1101
Optimus
OptimusOPTIMUS
$ 0.00605
0.00%
+1.00%
-13.45%
$ 574.96K
$ 91.36K
1102
Bitcoin Bam
Bitcoin BamBTCBAM
$ 0.05583
+0.14%
+1.42%
+1.86%
$ 574.26K
$ 512.39K
1103
GT Protocol
GT ProtocolGTAI
$ 0.008192
-0.01%
-2.56%
-9.98%
$ 563.73K
$ 6.66M
1104
Bifrost
BifrostBNC
$ 0.014954
+0.17%
+0.19%
+11.90%
$ 561.34K
$ 2.15M
1105
Neurai
NeuraiXNA
$ 0.00003254
-0.22%
-1.61%
-1.94%
$ 553.50K
$ 98.55M
1106
$ 495.08
-0.05%
+2.60%
+1.57%
$ 551.38K
$ 115.66
1107
Asentum
AsentumASE
$ 0.001827
+0.11%
-3.44%
+1.95%
$ 540.79K
$ 25.22M
1108
$ 276.35
-0.06%
+1.17%
-2.00%
$ 537.58K
$ 202.29
1109
DevvE
DevvEDEVVE
$ 0.005376
-1.56%
-12.73%
+5.83%
$ 524.94K
$ 9.23M
1110
BABB
BABBBAX
$ 0.000006258
-0.13%
-5.04%
+2.88%
$ 521.91K
$ 9.00B
1111
Xeleb Protocol
Xeleb ProtocolXCX
$ 0.0045897
-0.35%
+47.23%
+70.42%
$ 520.35K
$ 26.31M
1112
U2U Network
U2U NetworkU2U
$ 0.00033
+0.33%
+9.46%
+12.65%
$ 506.79K
$ 220.75M
1113
Fluence
FluenceFLT
$ 0.0017311
-0.33%
-7.36%
+25.45%
$ 502.64K
$ 72.99M
1114
$ 13.74
0.00%
+2.54%
+41.27%
$ 489.16K
$ 4.23K
1115
Chirp
ChirpCHIRP
$ 0.00459
-0.28%
-2.13%
+7.47%
$ 482.97K
$ 4.23M
1116
Coral Protocol
Coral ProtocolCORAL
$ 0.00005487
-0.47%
+1.21%
+2.17%
$ 471.99K
$ 52.83M
1117
$ 20.682
-0.58%
-0.37%
-2.87%
$ 462.04K
$ 2.71K
1118
DeFi
DeFiDEFI
$ 0.0001274
0.00%
+0.79%
-5.84%
$ 461.97K
$ 194.65M
1119
AI Avatar
AI AvatarSGT
$ 0.0449
0.00%
-0.66%
-1.32%
$ 451.38K
$ 2.04M
1120
$ 9.77
+0.50%
+1.01%
-3.40%
$ 448.39K
$ 5.68K
1121
EPNS
EPNSPUSH
$ 0.004938
-0.80%
-4.68%
-6.04%
$ 446.31K
$ 10.26M
1122
QORPO
QORPOQORPO
$ 0.000712
0.00%
-3.27%
+1.57%
$ 443.69K
$ 47.72M
1123
Creo Engine
Creo EngineCREO
$ 0.0006421
-0.11%
+0.30%
+5.79%
$ 441.99K
$ 48.19M
1124
JetTon Game
JetTon GameJETTON
$ 0.02193
-0.27%
-0.90%
-0.68%
$ 441.86K
$ 2.33M
1125
EstateX
EstateXESX
$ 0.000452
+0.67%
-22.47%
+102.69%
$ 428.89K
$ 10.40M
1126
XELS
XELSXELS
$ 0.020342
-1.10%
-0.91%
+0.02%
$ 426.83K
$ 1.73M
1127
SwarmNode.ai
SwarmNode.aiSNAI
$ 0.0004185
-0.71%
+4.53%
+3.39%
$ 417.80K
$ 134.79M
1128
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan TokenEFC
$ 0.05308
+0.13%
+0.26%
+0.62%
$ 412.97K
$ 1.02M
1129
AS Monaco
AS MonacoASM
$ 0.06351
+0.67%
-0.39%
+2.06%
$ 407.11K
$ 842.45K
1130
MILLI
MILLIMILLI
$ 0.000001519
-0.58%
+1.05%
+1.25%
$ 403.18K
$ 17.29B
1131
Bazaars
BazaarsBZR
$ 63.06
-0.14%
-0.06%
+3.60%
$ 393.88K
$ 2.35K
1132
Luckycoin
LuckycoinLKY
$ 0.02
0.00%
+3.17%
-14.59%
$ 393.51K
$ 12.32K
1133
$ 0.00613
+0.16%
0.00%
-2.08%
$ 392.90K
$ 4.99M
1134
Vertus
VertusVERT
$ 0.0007304
+0.15%
+1.01%
+1.91%
$ 385.91K
$ 24.71M
1135
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan TokenMENGO
$ 0.02086
-0.43%
-0.24%
+7.60%
$ 377.75K
$ 2.58M
1136
$ 51.45
+0.23%
+0.82%
+17.02%
$ 373.43K
$ 1.11K
1137
$ 19.37
-0.21%
+0.52%
-0.15%
$ 369.68K
$ 2.85K
1138
$ 10.08
-0.10%
-0.10%
-14.22%
$ 364.49K
$ 5.44K
1139
$ 6.356
-0.27%
-0.38%
+2.87%
$ 363.78K
$ 8.42K
1140
Phoenic
PhoenicPNIC
$ 0.001448
-0.07%
+2.88%
-20.75%
$ 363.24K
$ 111.08M
1141
Acala Token
Acala TokenACA
$ 0.0003096
-1.66%
-0.10%
-5.54%
$ 359.92K
$ 194.51M
1142
Dynex
DynexDNX
$ 0.003286
+0.09%
-5.52%
-21.89%
$ 353.02K
$ 4.58M
1143
BlackCardCoin
BlackCardCoinBCCOIN
$ 0.03471
+2.37%
-1.71%
+1.80%
$ 345.20K
$ 1.74M
1144
Artyfact
ArtyfactARTY
$ 0.01759
+0.34%
+4.83%
+14.98%
$ 342.46K
$ 3.35M
1145
myDid
myDidSYL
$ 0.00004291
+0.05%
+2.92%
+11.84%
$ 332.25K
$ 547.87M
1146
Factor
FactorFACT
$ 0.28
-5.41%
-8.94%
-45.13%
$ 331.31K
$ 3.19K
1147
Mobox
MoboxMBOX
$ 0.0005996
-0.17%
-4.87%
-14.42%
$ 329.86K
$ 96.59M
1148
Shardeum
ShardeumSHM
$ 0.0000253
+0.40%
+1.60%
-36.82%
$ 327.77K
$ 1.02B
1149
NFPrompt
NFPromptNFP
$ 0.0005446
-0.32%
-4.04%
+1.37%
$ 325.86K
$ 106.65M
1150
Sensay
SensaySNSY
$ 0.00006098
-0.34%
0.00%
+4.21%
$ 318.08K
$ 3.54B
1151
Humanode
HumanodeHMND
$ 0.00138
-0.71%
-5.11%
-7.00%
$ 316.08K
$ 29.53M
1152
Sauber FT
Sauber FTSAUBER
$ 0.1094
+0.09%
+0.18%
+0.37%
$ 313.84K
$ 501.88K
1153
Rabi
RabiRABI
$ 0.000513
-0.04%
-0.08%
+2.41%
$ 313.62K
$ 42.20M
1154
Carnomaly
CarnomalyCARR
$ 0.0001799
+1.31%
+5.95%
+14.89%
$ 311.85K
$ 28.16M
1155
Biometric Financial
Biometric FinancialBIOFI
$ 0.0000791
+0.13%
+0.64%
+1.41%
$ 310.01K
$ 684.27M
1156
$ 153.97
+0.12%
-0.93%
-1.08%
$ 305.34K
$ 363.49
1157
PLEARN
PLEARNPLN
$ 0.00353
0.00%
+6.95%
+1.14%
$ 304.67K
$ 22.75M
1158
$ 17.91
+0.56%
-0.83%
+10.87%
$ 301.88K
$ 2.93K
1159
$ 23.34
-0.21%
-0.60%
-5.84%
$ 299.34K
$ 2.33K
1160
XRADERS
XRADERSXR
$ 0.004481
0.00%
-0.09%
-3.13%
$ 298.33K
$ 4.05M
1161
CUDIS
CUDISCUDIS
$ 0.0012
-0.08%
-2.51%
+1.52%
$ 298.24K
$ 43.53M
1162
SENSORIUM
SENSORIUMSENSO
$ 0.004013
+0.02%
+0.40%
-2.88%
$ 281.99K
$ 9.47M
1163
Atlas Navi
Atlas NaviNAVI
$ 0.00165
-0.48%
-0.78%
-6.69%
$ 266.33K
$ 13.51M
1164
Aipocalypto
AipocalyptoAIPO
$ 0.001884
0.00%
-38.17%
+30.74%
$ 262.82K
$ 5.49M
1165
Unizen
UnizenZCX
$ 0.0003632
+0.71%
-26.50%
-19.45%
$ 260.20K
$ 120.05M
1166
$ 123.93
-0.25%
-1.03%
+10.32%
$ 258.40K
$ 435.10
1167
ORBOFI
ORBOFIOBI
$ 0.00018
0.00%
0.00%
-10.04%
$ 258.11K
$ 567.70K
1168
TENUP
TENUPTUP
$ 0.00237
0.00%
+2.60%
-2.47%
$ 249.73K
$ 737.40K
1169
$ 18.61
+0.11%
+0.11%
-5.87%
$ 241.07K
$ 2.95K
1170
Tajir Tech Hub
Tajir Tech HubTJRM
$ 0.000369
+0.19%
+4.21%
+30.85%
$ 237.99K
$ 125.90M
1171
FREEdom Coin
FREEdom CoinFREEDOM
$ 0.00000002276
0.00%
+18.85%
+41.10%
$ 226.21K
$ 3.50B
1172
Cosplay Token
Cosplay TokenCOT
$ 0.000566
-0.18%
-1.57%
-2.75%
$ 222.81K
$ 16.77M
1173
SOON
SOONMRSOON
$ 0.000003237
+0.06%
-1.73%
+1.66%
$ 217.54K
$ 16.57B
1174
$ 189.64
+0.30%
+0.28%
+2.61%
$ 213.20K
$ 303.16
1175
$ 56.59
-1.62%
-0.63%
+5.41%
$ 198.55K
$ 1.03K
1176
Alvara Protocol
Alvara ProtocolALVA
$ 0.0017
0.00%
-19.43%
-36.09%
$ 194.55K
$ 24.44M
1177
CYBRO
CYBROCYBRO
$ 0.001403
-0.07%
+0.21%
-1.54%
$ 185.62K
$ 11.52M
1178
Choise.com
Choise.comCHO
$ 0.0003426
-3.61%
-1.35%
-4.55%
$ 183.04K
$ 46.23M
1179
Sekuya
SekuyaSKYA
$ 0.0003318
0.00%
-8.32%
+25.44%
$ 182.46K
$ 26.52M
1180
$ 815.26
+0.02%
+0.06%
-1.82%
$ 170.42K
$ 70.27
1181
Eclipse
EclipseES
$ 0.001222
-0.08%
-6.78%
-7.49%
$ 162.23K
$ 47.01M
1182
Taraxa Coin
Taraxa CoinTARA
$ 0.00002493
+1.40%
-8.85%
-6.63%
$ 150.45K
$ 2.08B
1183
Fruits
FruitsFRTS
$ 0.000007082
-0.48%
+0.95%
+13.85%
$ 149.95K
$ 10.43B
1184
enfineo
enfineoENF
$ 0.003677
+0.14%
-2.30%
+7.05%
$ 149.85K
$ 7.79M
1185
Azuro
AzuroAZUR
$ 0.000744
-0.03%
+0.04%
-2.18%
$ 149.21K
$ 17.41M
1186
$ 544.54
0.00%
+0.27%
+5.95%
$ 146.01K
$ 104.57
1187
Bull
BullBULL
$ 0.0001452
-0.75%
-4.96%
-19.29%
$ 145.59K
$ 371.28M
1188
LETSTOP
LETSTOPSTOP
$ 0.001874
-0.85%
-0.21%
+0.54%
$ 140.29K
$ 9.73M
1189
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FTSCCP
$ 0.01966
+0.30%
-1.29%
-0.55%
$ 139.63K
$ 2.80M
1190
$ 141.36
-0.28%
-0.17%
-10.05%
$ 138.05K
$ 401.52
1191
PLAYZAP
PLAYZAPPZP
$ 0.001117
+0.82%
+10.54%
+7.54%
$ 123.72K
$ 25.86M
1192
$ 672.6
-0.09%
+0.06%
-1.14%
$ 123.26K
$ 86.57
1193
AME Chain
AME ChainAME
$ 0.0002362
-0.42%
-1.13%
+3.13%
$ 118.60K
$ 254.38M
1194
Coldstack
ColdstackCLS
$ 0.004946
+1.23%
-5.42%
-8.05%
$ 117.85K
$ 3.87M
1195
Paysenger
PaysengerEGO
$ 0.0005867
+0.03%
-2.80%
-22.57%
$ 117.82K
$ 90.11M
1196
Medieval Empires
Medieval EmpiresMEE
$ 0.0001984
0.00%
+0.10%
+2.69%
$ 110.88K
$ 45.60M
1197
$ 1,992.07
-0.04%
+0.13%
+8.69%
$ 110.41K
$ 27.23
1198
Leeds United FC
Leeds United FCLUFC
$ 0.02129
-0.92%
-2.90%
+10.16%
$ 108.37K
$ 2.45M
1199
$ 222.1
+0.31%
+0.78%
+0.53%
$ 108.34K
$ 257.50
1200
Octo Gaming
Octo GamingOTK
$ 0.000207
0.00%
+10.85%
-7.32%
$ 101.04K
$ 31.64M
1201
Kaizen Finance
Kaizen FinanceKZEN
$ 0.0002344
-0.34%
-0.09%
+0.21%
$ 100.54K
$ 26.34M
1202
Sharpe AI
Sharpe AISAI
$ 0.0008962
-0.04%
-0.07%
-2.59%
$ 100.20K
$ 74.92M
1203
OpenxAI Network
OpenxAI NetworkOPENX
$ 0.01001
+0.10%
-0.99%
-16.08%
$ 99.73K
$ 2.40M
1204
$ 16.49
-0.78%
+1.48%
+25.93%
$ 98.36K
$ 3.35K
1205
Zero1 Labs
Zero1 LabsDEAI
$ 0.001009
-0.45%
-9.26%
-0.41%
$ 91.81K
$ 53.53M
1206
$ 314.15
+0.34%
+0.83%
+7.35%
$ 81.18K
$ 174.79
1207
$ 851.07
+0.01%
-0.10%
+1.39%
$ 79.63K
$ 64.40
1208
Crystal Palace FT
Crystal Palace FTCPFC
$ 0.02369
-1.45%
-4.22%
+16.03%
$ 78.87K
$ 2.18M
1209
$ 68.55
+0.22%
+0.40%
+8.59%
$ 77.75K
$ 801.60
1210
$ 4.233
+0.84%
+0.09%
-22.21%
$ 73.59K
$ 13.39K
1211
$ 16.08
+0.50%
+1.06%
+4.57%
$ 73.43K
$ 3.26K
1212
Zelwin
ZelwinZLW
$ 0.000988
-0.30%
+0.92%
-3.14%
$ 71.39K
$ 6.79M
1213
$ 221.25
-0.48%
+0.20%
+2.84%
$ 70.60K
$ 254.38
1214
Overlay Protocol
Overlay ProtocolOVL
$ 0.006334
-0.30%
-4.07%
-5.68%
$ 68.98K
$ 12.17M
1215
$ 47.74
-0.08%
-0.36%
-2.05%
$ 64.19K
$ 1.14K
1216
$ 381.81
-0.26%
-0.22%
+2.08%
$ 63.66K
$ 140.04
1217
$ 573.17
+0.07%
+1.69%
+24.51%
$ 62.89K
$ 99.50
1218
$ 852.36
+0.04%
-0.27%
+5.83%
$ 61.33K
$ 66.91
1219
Wicrypt
WicryptWNT
$ 0.0022619
-1.61%
-1.39%
+1.57%
$ 58.19K
$ 10.29M
1220
$ 20.91
-0.57%
-0.33%
-6.51%
$ 52.05K
$ 2.54K
1221
COMAI
COMAICOMAI
$ 0.00072
0.00%
-5.26%
+9.09%
$ 51.24K
$ 72.51K
1222
Spain National Fan
Spain National FanSNFT
$ 0.002053
-0.05%
+1.64%
-6.22%
$ 46.98K
$ 26.37M
1223
MASS
MASSMASS
$ 0.0004656
+0.04%
-1.19%
+12.79%
$ 45.63K
$ 117.83M
1224
$ 3.254
-0.21%
+0.09%
+12.85%
$ 44.74K
$ 16.19K
1225
$ 51.23
-0.02%
+0.43%
+0.51%
$ 44.53K
$ 1.08K
1226
$ 203.02
-0.03%
+0.63%
+8.90%
$ 41.52K
$ 299.80
1227
$ 407.32
+0.06%
-1.04%
+7.73%
$ 40.38K
$ 141.10
1228
$ 5.511
-0.05%
-1.85%
+14.15%
$ 39.15K
$ 9.83K
1229
EYWA
EYWAEYWA
$ 0.0003879
-3.03%
-3.68%
+6.01%
$ 38.76K
$ 1.27M
1230
$ 336.97
-0.02%
+0.93%
+5.46%
$ 38.35K
$ 165.88
1231
Brazil National Fan
Brazil National FanBFT
$ 0.0012639
-0.74%
-1.18%
-6.81%
$ 36.02K
$ 43.94M
1232
$ 2.203
-0.14%
-0.86%
+5.39%
$ 35.91K
$ 25.73K
1233
Hivello
HivelloHVLO
$ 0.00003268
+0.12%
-0.46%
-0.82%
$ 35.52K
$ 602.13M
1234
$ 128.56
+0.30%
+0.02%
-0.12%
$ 33.86K
$ 450.04
1235
Units.Network
Units.NetworkUNIT0
$ 0.005868
+0.13%
-0.98%
-10.10%
$ 30.29K
$ 1.34M
1236
CRTAI NETWORK
CRTAI NETWORKCRTAI
$ 0.0000835
0.00%
+0.24%
0.00%
$ 29.47K
$ 97.18M
1237
$ 252.9
-0.25%
-0.77%
+1.41%
$ 28.72K
$ 219.90
1238
$ 181.47
-0.42%
+0.43%
+1.62%
$ 28.58K
$ 303.61
1239
$ 25.8
-0.77%
-1.12%
-4.40%
$ 26.63K
$ 2.14K
1240
$ 7.99
-0.25%
+0.38%
+30.24%
$ 24.42K
$ 6.93K
1241
$ 20.23
+1.19%
+0.34%
-6.92%
$ 23.94K
$ 2.80K
1242
$ 116.91
+0.23%
+0.93%
-1.86%
$ 22.92K
$ 479.43
1243
$ 229.83
+0.06%
+0.40%
+0.57%
$ 21.48K
$ 231.10
1244
$ 49.95
-0.08%
-0.50%
+0.24%
$ 17.73K
$ 1.09K
1245
$ 64.5
+0.89%
-0.33%
+2.67%
$ 17.02K
$ 904.49
1246
Dexlab
DexlabXLAB
$ 0.00000004743
+3.12%
-9.56%
-1.61%
$ 16.74K
$ 1.15T
1247
$ 14.12
0.00%
-0.35%
-4.80%
$ 15.67K
$ 4.07K
1248
$ 589.52
+0.03%
+0.42%
+1.56%
$ 13.70K
$ 93.40
1249
$ 391.24
-0.18%
-0.01%
+7.17%
$ 13.65K
$ 146.93
1250
$ 295.89
-0.01%
+0.02%
+0.90%
$ 13.62K
$ 190.94
1251
$ 248.27
+0.07%
-2.23%
+0.82%
$ 12.50K
$ 218.93
1252
$ 567.76
+0.03%
+0.71%
+2.90%
$ 9.89K
$ 97.84
1253
$ 15.88
-0.06%
-0.13%
-0.75%
$ 8.80K
$ 3.48K
1254
$ 499.43
-0.02%
+0.21%
+5.84%
$ 7.65K
$ 110.85
1255
$ 96.17
-0.23%
+0.90%
+3.73%
$ 7.37K
$ 610.55
1256
$ 263.13
-0.06%
-0.25%
+0.48%
$ 5.91K
$ 209.43
1257
$ 24.41
-0.25%
+0.33%
+0.04%
$ 5.71K
$ 2.26K
1258
$ 168.36
-0.27%
+0.42%
+2.00%
$ 5.39K
$ 322.69
1259
$ 222.93
+0.08%
-0.02%
+1.59%
$ 4.81K
$ 247.81
1260
$ 352.17
+0.11%
-0.88%
+6.93%
$ 4.72K
$ 164.93
1261
$ 157.41
+0.20%
-0.32%
+6.74%
$ 3.10K
$ 381.80
1262
$ 112.22
+0.07%
-2.22%
+18.07%
$ 2.12K
$ 497.82
1263
$ 134.71
-0.23%
-0.35%
+1.55%
$ 1.79K
$ 400.37
1264
$ 130.43
0.00%
+0.01%
+9.17%
$ 1.73K
$ 430.31
1265
$ 16.52
-0.96%
+0.37%
-0.06%
$ 1.30K
$ 3.46K
1266
$ 96.11
+0.15%
-0.69%
+6.13%
$ 1.29K
$ 573.02
1267
$ 772.58
-0.07%
-1.33%
+1.01%
$ 972.81
$ 72.65
1268
$ 355
-0.24%
+0.28%
+7.86%
$ 891.58
$ 160.01
1269
$ 480.13
+0.02%
-0.66%
+5.31%
$ 257.88
$ 114.78
1270
Nexus
NexusNEX
$ 0.000001431
-0.14%
-0.69%
-1.98%
--
$ 39.87B
1271
CarFi
CarFiCARFI
$ 0.6017
0.00%
+0.10%
+0.08%
--
$ 83.28K
1272
Catecoin
CatecoinCATE
$ 0.02134
-3.53%
+6.24%
-41.65%
--
$ 12.19M
1273
xPayLink
xPayLinkXPLK
$ 0.04945
+1.05%
-27.10%
-59.00%
--
$ 9.01M
1274
Bitlayer
BitlayerBTR
$ 0.02347
+2.71%
-8.62%
+18.58%
--
$ 2.67M
1275
Tatsu
TatsuTATSU
$ 0.598
-0.33%
+6.94%
+7.90%
--
$ 3.45K
1276
Grvt
GrvtGRVT
$ 0.3083
+1.00%
+2.81%
+14.30%
--
$ 842.12K
1277
UNC
UNCUNC
$ 0.0004749
-4.96%
-5.97%
-8.31%
--
$ 126.71M
1278
Metti Token
Metti TokenMTT
$ 9.75
0.00%
+0.52%
+11.05%
--
$ 539.45
1279
XTM
XTMXTM
$ 0.000441
0.00%
+7.51%
+2.30%
--
$ 7.35M
1280
TradingRazor
TradingRazorRAZOR
$ 0.01306
+3.96%
+127.12%
-44.17%
--
$ 453.58M
1281
o1.exchange
o1.exchangeO
$ 0.4727
+0.15%
-0.30%
-5.46%
--
$ 147.51K
1282
Swarm Network
Swarm NetworkTRUTH
$ 0.013144
-0.14%
-3.84%
+2.77%
--
$ 17.34M
1283
Hoodrat
HoodratHOODRAT
$ 0.0007985
-2.62%
-16.54%
-34.07%
--
$ 90.08M
1284
$ 62.32
-0.02%
-1.21%
-4.74%
--
$ 920.95
1285
NEET
NEETNEET
$ 0.02191
-0.04%
+0.32%
+29.30%
--
$ 2.57M
1286
KlipAI
KlipAIKLIP
$ 0.002488
+0.44%
-13.50%
-28.13%
--
$ 20.06M
1287
GoldFinger
GoldFingerGF
$ 0.0080829
-1.53%
+4.94%
-23.47%
--
$ 109.62K
1288
XEN Crypto
XEN CryptoXEN
$ 0.000000004126
+0.05%
-2.47%
+7.61%
--
$ 13.66T
1289
dovu
dovuDOVU
$ 0.0020671
0.00%
-0.10%
+18.68%
--
$ 48.48K
1290
Dexsport
DexsportDESU
$ 0.014104
+0.01%
-0.34%
-1.06%
--
$ 577.58K
1291
Vidaio
VidaioSN85
$ 1.08
-0.27%
-5.38%
+10.58%
--
$ 6.15K
1292
Turingbitchain
TuringbitchainTBC
$ 6.64
+0.02%
+0.02%
-2.21%
--
$ 14.46K
1293
Bana Protocol
Bana ProtocolBANA
$ 0.8509
0.00%
+0.11%
-1.96%
--
$ 89.95
1294
xx network
xx networkXX
$ 0.00346
+0.59%
-2.29%
-9.04%
--
$ 8.31M
1295
Luxury Travel Token
Luxury Travel TokenLTT
$ 0.0015523
-0.15%
-0.21%
-10.07%
--
$ 16.15M
1296
SOEX
SOEXSOEX
$ 0.010543
+0.09%
+1.99%
+30.20%
--
$ 1.04M
1297
$ 29.39
+0.61%
-0.33%
--
--
$ 1.90K
1298
$ 23.87
+0.46%
+0.84%
+10.38%
--
$ 2.28K
1299
Love Earn Enjoy
Love Earn EnjoyLEE
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
--
$ 200.81K
1300
ONI
ONIONI
$ 0.0062
+0.14%
+1.05%
+1.15%
--
$ 5.71M
1301
Cattoverse
CattoverseCS
$ 0.000084
-4.55%
-9.68%
-1.18%
--
$ 6.06M
1302
$ 168.52
-0.07%
+0.43%
+13.47%
--
$ 337.86
1303
TICS
TICSTICS
$ 0.01899
+0.26%
+0.74%
+0.80%
--
$ 7.14M
1304
Solstice Finance
Solstice FinanceSLX
$ 0.07693
-0.39%
-5.66%
+0.17%
--
$ 5.18M
1305
$ 18.62
-0.43%
-0.11%
-3.62%
--
$ 2.89K
1306
$ 0.00908
0.00%
+0.33%
+3.30%
--
$ 138.20
1307
Mixin
MixinXIN
$ 51.55
+0.57%
-1.43%
+2.38%
--
$ 150.47
1308
STONK
STONKSTONK
$ 0.007304
-3.67%
+16.48%
+180.98%
--
$ 16.10M
1309
Stability World AI
Stability World AIAIW
$ 0.0003502
0.00%
+0.06%
+34.33%
--
$ 27.26M
1310
Ready to Fight
Ready to FightRTF
$ 0.003016
0.00%
+0.13%
-1.86%
--
$ 5.34M
1311
LiveArt
LiveArtART
$ 0.0002476
+0.72%
+19.15%
+18.67%
--
$ 297.28M
1312
Spring Dev Bank
Spring Dev BankSDB
$ 0.00125
0.00%
-0.32%
+0.16%
--
$ 6.72M
1313
RUJI
RUJIRUJI
$ 0.1826
+1.09%
-0.64%
-2.21%
--
$ 1.03K
1314
Nexum
NexumNEXM
$ 0.004402
0.00%
+8.83%
+5.49%
--
$ 682.31K
1315
$ 313.86
-0.17%
-0.33%
-8.31%
--
$ 177.03
1316
PUBLIC
PUBLICPUBLIC
$ 0.004545
-0.04%
-0.04%
-0.50%
--
$ 12.16M
1317
Medifakt
MedifaktFAKT
$ 0.0005455
0.00%
+0.26%
-3.50%
--
$ 22.38M
1318
BUTTCOIN
BUTTCOINBUTTCOIN
$ 0.010151
-1.72%
-4.42%
-19.73%
--
$ 4.99M
1319
PayAI Network
PayAI NetworkPAYAI
$ 0.004256
-2.04%
+1.32%
+7.90%
--
$ 13.91M
1320
QBX
QBXQBX
$ 0.0009238
-0.20%
+2.30%
-18.34%
--
$ 12.68M
1321
Goldfish Gold
Goldfish GoldGGBR
$ 4.336
-0.09%
-0.46%
+6.82%
--
$ 13.32K
1322
Love Bit
Love BitLB
$ 0.0000000801
0.00%
0.00%
-2.79%
--
$ 73.20B
1323
MarsCoin
MarsCoinMARSCOIN
$ 0.05859
+1.93%
-2.26%
+88.40%
--
$ 2.68M
1324
XEFFY
XEFFYXEF
$ 0.0067818
-0.03%
+5.07%
+5.88%
--
$ 26.39M
1325
TOFU Story
TOFU StoryTOFU
$ 0.0004
-1.69%
-21.86%
-59.94%
--
$ 1.00B
1326
SedraCoin
SedraCoinSDR
$ 0.0000059
0.00%
+14.50%
+19.87%
--
$ 28.07M
1327
VPEPE
VPEPEVPEPE
$ 0.0206
-0.24%
-0.19%
+27.10%
--
$ 868.01K
1328
Dragonswap
DragonswapDRG
$ 0.00807
0.00%
+0.37%
+0.12%
--
$ 733.07K
1329
XP8
XP8XP8
$ 0.00089
0.00%
+4.71%
+15.58%
--
$ 307.05K
1330
Palcoin Ventures
Palcoin VenturesPALCOIN
$ 0.01514
+10.01%
-7.27%
-86.36%
--
$ 1.21M
1331
USD.AI
USD.AICHIP
$ 0.02177
-1.38%
-6.57%
-6.83%
--
$ 3.47M
1332
Naoris Protocol
Naoris ProtocolNAORIS
$ 0.03099
-0.35%
-6.51%
-5.49%
--
$ 5.40M
1333
TrueBit
TrueBitTRU1
$ 0.007331
-1.31%
+1.62%
-17.90%
--
$ 7.79M
1334
Immunefi
ImmunefiIMU
$ 0.002843
-1.91%
-27.42%
+154.92%
--
$ 52.82M
1335
Shiba Inu Treat
Shiba Inu TreatTREAT
$ 0.0001911
-0.52%
-1.94%
-8.29%
--
$ 298.74M
1336
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverseREM
$ 0.000898
-0.88%
+0.22%
-5.06%
--
$ 8.10M
1337
Red Horse
Red HorseRH
$ 0.005286
-0.17%
-0.15%
-44.57%
--
$ 10.03M
1338
Songbird
SongbirdSGB
$ 0.001066
+0.38%
+5.05%
+4.74%
--
$ 60.28M
1339
Nesa
NesaNES
$ 0.2051
0.00%
-2.10%
-0.15%
--
$ 364.18K
1340
$ 205.36
-0.53%
-0.12%
--
--
$ 275.90
1341
Unibase
UnibaseUB
$ 0.13511
+0.49%
+0.75%
-28.49%
--
$ 1.15M
1342
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2IMT
$ 0.0004412
+0.05%
-2.50%
-16.16%
--
$ 123.90M
1343
NEXST
NEXSTNXT
$ 0.09321
0.00%
-0.32%
-8.88%
--
$ 3.45K
1344
Kuvi
KuviKUVI
$ 0.013313
-0.43%
-21.68%
-38.89%
--
$ 565.13K
1345
Collector Crypt
Collector CryptCARDS
$ 0.13006
+0.61%
-4.22%
-15.93%
--
$ 527.83K
1346
TonCapy
TonCapyTCAPY
$ 0.000000279
0.00%
-0.18%
-4.28%
--
$ 64.40B
1347
$ 91.24
+0.51%
-1.09%
+7.65%
--
$ 637.51
1348
$ 19.4
+0.45%
+1.27%
--
--
$ 2.86K
1349
Trading Payment
Trading PaymentTPTU
$ 0.06052
-0.73%
-0.55%
-1.10%
--
$ 362.74K
1350
gitlawb
gitlawbGITLAWB
$ 0.00002113
-3.79%
-12.81%
-20.38%
--
$ 2.48B
1351
Boyz N The Hood
Boyz N The HoodBOYZ
$ 0.000432
0.00%
-89.29%
-91.64%
--
$ 118.42M
1352
ATLA
ATLAATLA
$ 149.8991
+0.07%
-0.43%
-0.76%
--
$ 3.06K
1353
MXN
MXNMXN
$ 0.05592
+0.61%
+0.14%
+1.06%
--
$ 1.12M
1354
Hippius
HippiusSN75
$ 3.857
-0.92%
-0.26%
+21.52%
--
$ 5.70K
1355
Amocucinare
AmocucinareAMORE
$ 0.0004979
-0.22%
0.00%
-4.44%
--
$ 21.64M
1356
PUNKVISM
PUNKVISMPVT
$ 0.0001406
-0.64%
+0.14%
-2.45%
--
$ 437.32M
1357
Iron Fish
Iron FishIRON
$ 0.08406
-0.17%
-0.26%
+15.26%
--
$ 677.51K
1358
YOLO
YOLOYOLO
$ 0.003
-3.46%
-1.91%
+5.14%
--
$ 23.38M
1359
Pons
PonsPONS
$ 0.04232
+4.60%
+37.63%
+54.30%
--
$ 4.56M
1360
UDAO
UDAOUDAO
$ 0.06376
-0.08%
-0.33%
+0.89%
--
$ 88.91K
1361
DIN
DINDIN
$ 0.00426
-0.19%
+0.09%
+12.94%
--
$ 1.88M
1362
GRAM Ecosystem
GRAM EcosystemGRAMPUS
$ 0.0004656
-0.04%
+0.41%
-11.86%
--
$ 14.06M
1363
Capybobo
CapyboboPYBOBO
$ 0.0007417
+0.04%
-0.51%
+6.69%
--
$ 68.66M
1364
Effect AI
Effect AIEFFECT
$ 0.002588
0.00%
+0.27%
+2.65%
--
$ 3.08M
1365
KET
KETKET
$ 0.005518
+4.40%
+18.66%
-24.54%
--
$ 19.13M
1366
Aether Network
Aether NetworkAET
$ 0.0221
+17.39%
-47.52%
-69.93%
--
$ 37.02M
1367
Isekai Blade
Isekai BladeISEK
$ 0.00185
-6.05%
-65.52%
-63.27%
--
$ 755.82M
1368
TENDIES
TENDIESTENDIES
$ 0.01944
-3.35%
-7.77%
+9.32%
--
$ 3.27M
1369
$ 41.66
+1.04%
+0.94%
+7.49%
--
$ 1.36K
1370
$ 896.06
+0.04%
+0.76%
+17.32%
--
$ 63.79
1371
QAIT
QAITQAIT
$ 0.003605
0.00%
+1.20%
-16.26%
--
$ 2.55M
1372
Force
ForceFRC
$ 0.0002169
+0.23%
+0.09%
-0.59%
--
$ 26.98M
1373
$ 449.29
+0.06%
-0.71%
+4.04%
--
$ 121.74
1374
Play AI
Play AIPLAI
$ 0.001767
+0.28%
+0.23%
-0.73%
--
$ 34.85M
1375
Quantum R. Ledger
Quantum R. LedgerQRL
$ 0.76479
+0.61%
-2.64%
-10.64%
--
$ 8.80K
1376
KulaDAO
KulaDAOKULA
$ 0.06061
0.00%
+0.58%
+5.23%
--
$ 106.78K
1377
Mame Inu
Mame InuMAME
$ 0.005288
-0.74%
-5.02%
+4.12%
--
$ 11.76M
1378
Brevis
BrevisBREV
$ 0.07138
-0.43%
+0.91%
+3.25%
--
$ 783.09K
1379
MBOOM
MBOOMMBOOM
$ 0.0022028
-0.26%
-0.50%
-1.86%
--
$ 19.35M
1380
MOVA
MOVAMOVA
$ 0.3801
0.00%
+7.68%
-14.18%
--
$ 677.92
1381
COCA
COCACOCA
$ 1.62535
+0.98%
+5.71%
+9.98%
--
$ 171.82K
1382
Moongate
MoongateMGT
$ 0.00044633
-0.70%
-0.80%
-6.63%
--
$ 26.66M
1383
Pieverse
PieversePIEVERSE
$ 0.7975
-0.44%
-2.98%
+2.41%
--
$ 91.24K
1384
TOWER Ecosystem
TOWER EcosystemTOWER
$ 0.0001373
+0.29%
+0.29%
+0.88%
--
$ 136.11M
1385
Collect on Fanable
Collect on FanableCOLLECT
$ 0.05395
-0.42%
-4.72%
+0.63%
--
$ 1.43M
1386
Janction
JanctionJCT
$ 0.003603
-1.07%
-6.94%
-1.82%
--
$ 32.62M
1387
The Bull
The BullBULLCOIN
$ 0.004347
-8.24%
-4.66%
-31.41%
--
$ 16.12M
1388
Stupid Faces
Stupid FacesUPID
$ 0.0543
-1.27%
-19.50%
--
--
$ 20.54M
1389
ProximaX
ProximaXXPX
$ 0.00010484
+6.60%
-43.67%
+16.18%
--
$ 642.70M
1390
The Final Form Bull
The Final Form BullCZ
$ 0.005261
+1.27%
-0.28%
-5.50%
--
$ 13.24M
1391
mETHProtocol
mETHProtocolCOOK
$ 0.002468
+0.04%
+0.45%
+1.06%
--
$ 22.95M
1392
Tradeleaf
TradeleafTLF
$ 0.010835
0.00%
+0.01%
+2.56%
--
$ 10.14M
1393
Ai Xovia
Ai XoviaAIX
$ 0.44545
-0.19%
+10.74%
+22.65%
--
$ 1.60M
1394
KGEN
KGENKGEN
$ 0.1946
+0.36%
-0.66%
+2.62%
--
$ 1.10M
1395
$ 226.14
+0.01%
-2.04%
+3.28%
--
$ 248.92
1396
iUP
iUPIUP
$ 0.003265
+0.15%
+0.18%
+0.15%
--
$ 4.21M
1397
Solaxy
SolaxySOLAXY
$ 0.00004316
-0.07%
+1.02%
+0.07%
--
$ 892.36M
1398
$ 103.27
+0.50%
+0.21%
--
--
$ 557.42
1399
Manadia
ManadiaUMXM
$ 0.2112
-0.28%
-8.45%
-14.24%
--
$ 455.15K
1400
CREPE
CREPECREPE
$ 0.0001506
0.00%
+1.68%
-0.39%
--
$ 37.38M
1401
Orta Chain
Orta ChainORTA
$ 0.0468
0.00%
-0.43%
-1.68%
--
$ 2.44K
1402
Anvil
AnvilANVL
$ 0.0008436
-0.07%
+6.70%
+61.08%
--
$ 93.13M
1403
DDMTOWN
DDMTOWNDDMT
$ 0.0818
+0.09%
0.00%
-1.60%
--
$ 3.47M
1404
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBAASTEROID
$ 0.00005472
-0.18%
-0.85%
-22.16%
--
$ 2.59B
1405
Minto
MintoBTCMT
$ 0.6549
-0.14%
+0.40%
+0.05%
--
$ 72.64K
1406
Bityuan
BityuanBTY
$ 0.02946
+0.31%
+0.75%
+7.40%
--
$ 930.06K
1407
JGGL
JGGLJGGL
$ 5.1926
-0.03%
-0.05%
-4.01%
--
$ 99.48K
1408
PMG
PMGPMG
$ 0.0011519
0.00%
0.00%
+4.17%
--
--
1409
frong
frongFRONG
$ 0.005761
-5.18%
-6.27%
+16.52%
--
$ 29.81M
1410
WEEX Token
WEEX TokenWXT
$ 0.015566
-0.29%
+0.59%
+2.64%
--
$ 261.37M
1411
Arrow
ArrowARROW
$ 0.2062
+0.59%
-12.71%
-32.03%
--
$ 338.07K
1412
Flying Tulip
Flying TulipFT
$ 0.09835
-0.01%
+1.16%
-0.53%
--
$ 652.03K
1413
$ 421.08
-0.05%
+0.78%
+7.76%
--
$ 127.40
1414
Roboton
RobotonDCT
$ 0.005852
-0.10%
-0.03%
-0.03%
--
$ 4.29M
1415
PermawebDAO
PermawebDAOPERM
$ 0.000098
0.00%
+3.19%
+3.19%
--
$ 11.21M
1416
MongolNFT
MongolNFTMNFT
$ 0.000017276
+0.24%
0.00%
+2.65%
--
$ 1.78B
1417
Myros
MyrosMY
$ 0.025
+4.94%
+83.45%
-43.83%
--
$ 18.64M
1418
TronBank
TronBankTBK
$ 0.6129
-0.15%
-0.44%
+0.02%
--
$ 107.20K
1419
CKUSDT
CKUSDTCKUSDT
$ 0.9998
+0.01%
+0.01%
0.00%
--
$ 53.70K
1420
Paladeum
PaladeumPLB
$ 0.4122
-0.24%
-4.10%
-10.83%
--
$ 706.81K
1421
FUSD
FUSDFUSD
$ 1
-0.01%
0.00%
-0.01%
--
$ 116.05K
1422
The White Bull
The White BullLEVI
$ 0.0003865
-1.43%
-0.14%
-5.55%
--
$ 150.87M
1423
$ 9.35
-0.11%
-0.32%
+1.29%
--
$ 6.06K
1424
$ 255.58
-0.23%
-0.37%
+15.79%
--
$ 224.46
1425
The Index
The IndexINDEX
$ 0.010016
-3.76%
-16.44%
+45.32%
--
$ 6.75M
1426
$ 385.2
+0.03%
+1.82%
+34.31%
--
$ 148.82
1427
MicroVisionChain
MicroVisionChainSPACEMVC
$ 0.01405
-1.60%
-9.60%
-17.65%
--
$ 3.22M
1428
BRL
BRLBRL
$ 0.1956
-0.05%
0.00%
-0.15%
--
$ 655.61K
1429
Nolus Protocol
Nolus ProtocolNLS
$ 0.00211
-0.28%
-2.59%
+8.85%
--
$ 31.12M
1430
SBTC
SBTCSBTC
$ 64,953.79
-0.20%
+0.07%
+1.76%
--
$ 0.21
1431
Overtake
OvertakeTAKE
$ 0.05646
+0.25%
-11.69%
+58.75%
--
$ 3.38M
1432
REAL
REALASSET
$ 0.25758
+0.05%
-1.23%
-2.93%
--
$ 1.69M
1433
Echelon
EchelonECHELON
$ 0.06532
-0.03%
-2.55%
-0.88%
--
$ 1.05M
1434
$ 50.76
-0.47%
-1.07%
+1.11%
--
$ 1.07K
1435
VeriFarm
VeriFarmVFARM
$ 0.06626
-0.06%
-0.67%
+10.21%
--
$ 101.88K
1436
Kaskad
KaskadKSKD
$ 0.001394
0.00%
+0.29%
-2.10%
--
$ 21.54M
1437
Fefer
FeferFEFER
$ 0.0021
-5.14%
-19.78%
-30.98%
--
$ 29.91M
1438
Snapmuse.io
Snapmuse.ioSMX
$ 0.001145
+0.26%
-0.95%
+80.73%
--
$ 18.67M
1439
ADLUNAM INC
ADLUNAM INCLUNAM
$ 0.00022049
+0.14%
+0.24%
-10.84%
--
$ 43.61M
1440
Trusta.AI
Trusta.AITA
$ 0.06308
-0.81%
-1.66%
-1.15%
--
$ 1.57M
1441
Meteora
MeteoraMET
$ 0.1624
-0.91%
-2.57%
+1.49%
--
$ 504.66K
1442
Bitsolara
BitsolaraBTSLR
$ 0.000009896
0.00%
-0.05%
0.00%
--
$ 970.71M
1443
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$ 0.003007
-11.37%
+19.84%
+44.36%
--
$ 36.78M
1444
Unitas
UnitasUP
$ 0.35848
+0.28%
+3.85%
+6.79%
--
$ 173.68K
1445
LIF3
LIF3LIF3
$ 0.00055
-0.55%
+7.91%
-59.01%
--
$ 158.06M
1446
2u2
2u22U2
$ 0.00474
-4.62%
-3.85%
-86.39%
--
$ 3.54M
1447
$ 86.07
-0.25%
+1.08%
+22.28%
--
$ 651.53
1448
AntFun
AntFunANTFUN
$ 0.043094
-0.09%
+0.21%
-1.26%
--
$ 195.19M
1449
SQUID MEME
SQUID MEMEGAME
$ 20.1751
-0.16%
0.00%
-1.42%
--
$ 847.21
1450
YachtingVerse
YachtingVerseYACHT
$ 0.010234
+0.10%
-0.11%
-1.13%
--
$ 1.16M
1451
Data Ownership
Data OwnershipDOP2
$ 0.0005981
0.00%
-1.11%
-8.21%
--
$ 213.47M
1452
Tradoor
TradoorTRADOOR
$ 0.6407
+0.35%
-4.85%
+19.05%
--
$ 111.07K
1453
WhiteBIT Token
WhiteBIT TokenWBT
$ 56.294
-0.04%
+0.13%
+1.82%
--
$ 992.73
1454
SongbirdFinanceToken
SongbirdFinanceTokenSFIN
$ 71.75
+0.01%
+1.50%
+4.18%
--
$ 290.84
1455
Avalaunch
AvalaunchXAVA
$ 0.1946
0.00%
+0.99%
-1.02%
--
$ 294.19K
1456
YOM
YOMYOM
$ 0.10928
+0.17%
+1.69%
+6.03%
--
$ 572.45K
1457
All on Binance
All on Binance币有
$ 0.011703
+0.33%
-13.09%
+10.55%
--
$ 4.40M
1458
Perle
PerlePRL
$ 0.2765
+0.57%
-6.35%
+7.31%
--
$ 308.98K
1459
Emblem Vault
Emblem VaultEMBLEM
$ 0.004232
-2.36%
-0.32%
+3.69%
--
$ 18.38M
1460
Bitcastle
BitcastleBCE
$ 0.116219
+0.23%
-0.53%
-0.85%
--
$ 421.86K
1461
$ 297.61
+0.07%
-1.63%
+5.26%
--
$ 189.11
1462
ForU AI
ForU AIFORU
$ 0.00861
+0.35%
+0.46%
+2.85%
--
$ 7.46M
1463
BELUGA
BELUGABELUGA
$ 90.0943
-0.25%
-0.04%
+4.50%
--
$ 247.79
1464
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AIXRPHAI
$ 0.00653
+6.09%
+14.00%
+46.84%
--
$ 4.19M
1465
The Top Floor Boss
The Top Floor BossTJR
$ 0.0001301
-0.08%
-5.59%
-18.53%
--
$ 382.78M
1466
Turtle
TurtleTURTLE
$ 0.04588
-0.71%
0.00%
+12.09%
--
$ 1.70M
1467
QIE Blockchain
QIE BlockchainQIE
$ 0.13469
0.00%
+0.49%
+13.03%
--
$ 180.76
1468
Enso
EnsoENSO
$ 0.9672
-0.11%
-0.98%
+5.73%
--
$ 76.69K
1469
Changer
ChangerCNG
$ 0.0043
0.00%
0.00%
+0.14%
--
$ 1.71M
1470
STOC
STOCSTOC
$ 0.5698
-0.07%
0.00%
+6.93%
--
$ 19.80K
1471
AurumX
AurumXUMX
$ 0.2022
+1.36%
-2.02%
--
--
$ 715.47K
1472
ShareX
ShareXSHARE
$ 0.3505
-0.03%
+14.34%
+37.19%
--
$ 232.53K
1473
c0mpute
c0mputeZERO
$ 0.002782
-3.15%
-10.34%
-16.75%
--
$ 20.45M
1474
FluidTokens
FluidTokensFLDT
$ 0.04445
-0.60%
-1.08%
+0.63%
--
$ 572.00K
1475
Waltonchain Autonomy
Waltonchain AutonomyWTA
$ 0.00013224
0.00%
0.00%
-2.27%
--
$ 9.26K
1476
NSGP Governance
NSGP GovernanceNSG
$ 0.008559
-0.12%
+3.05%
+12.61%
--
$ 742.78K
1477
GamePad
GamePadGPAD
$ 0.08135
+1.04%
+0.23%
+1.54%
--
$ 358.55K
1478
Cupsey
CupseyCUPSEY
$ 0.013991
+0.43%
+22.00%
+56.75%
--
$ 5.45M
1479
NOMOEX TOKEN
NOMOEX TOKENNOMOX
$ 0.00062
-5.49%
+5.80%
-48.12%
--
$ 16.83M
1480
SN64
SN64SN64
$ 17.48
-1.17%
-2.53%
+9.17%
--
$ 541.88
1481
Holoworld AI
Holoworld AIHOLO
$ 0.06674
-0.26%
-2.76%
+0.58%
--
$ 1.09M
1482
AIXDROP
AIXDROPAIXDROP
$ 0.000184
+1.01%
+6.32%
-46.54%
--
$ 1.71B
1483
Crepe
CrepeCREPE1
$ 0.00001135
-0.02%
+2.44%
+4.04%
--
$ 4.93B
1484
TRIA
TRIATRIA
$ 0.00801
-1.70%
-2.17%
-2.29%
--
$ 6.78M
1485
$ 138.9
-0.25%
-1.57%
+15.80%
--
$ 398.60
1486
$ 40.12
+0.25%
-1.06%
-12.24%
--
$ 1.38K
1487
$ 441.62
-0.02%
-0.14%
-15.31%
--
$ 124.82
1488
Ozone Chain
Ozone ChainOZO
$ 0.1306
+0.08%
+0.15%
+0.08%
--
$ 871.75K
1489
NTHChain
NTHChainNTH
$ 0.009152
-0.15%
+0.89%
-9.62%
--
$ 2.36M
1490
Tea Protocol
Tea ProtocolTEA
$ 0.00004401
0.00%
+0.34%
-2.24%
--
$ 46.82M
1491
ULTIMA
ULTIMAULTIMA
$ 2,373.75
+0.38%
-1.07%
-3.39%
--
$ 212.61
1492
Ice Open Network
Ice Open NetworkION
$ 0.000079
0.00%
+34.48%
+14.71%
--
$ 163.27M
1493
Metal Blockchain
Metal BlockchainMETAL
$ 0.10097
0.00%
-1.11%
+1.09%
--
$ 49.94K
1494
Verified Emeralds
Verified EmeraldsVEREM
$ 6.7
-4.15%
+37.01%
+169.08%
--
$ 11.25K
1495
EUR
EUREUR
$ 1.1564
+0.01%
+0.02%
+0.35%
--
$ 208.81K
1496
SNPIT
SNPITSNPT
$ 0.001146
0.00%
+0.09%
+0.53%
--
$ 16.03M
1497
OKAMI Project
OKAMI ProjectOKM
$ 0.000006725
-1.42%
-0.78%
-3.01%
--
$ 8.20B
1498
Edel
EdelEDEL
$ 0.00586
-0.34%
+1.36%
-8.46%
--
$ 1.79M
1499
STABLE
STABLESTABLE
$ 0.032553
-0.14%
-2.14%
+2.97%
--
$ 2.57M
1500
HandlPay
HandlPayHANDL
$ 0.0027899
+3.32%
-2.86%
-17.72%
--
$ 105.15M
1501
$ 193.42
+0.13%
+0.61%
-8.81%
--
$ 300.60
1502
Blum
BlumBLUM
$ 0.001634
+0.24%
-0.89%
-1.13%
--
$ 33.32M
1503
Cash Cat
Cash CatCASHCAT
$ 0.13372
-0.38%
+9.63%
+121.90%
--
$ 17.63M
1504
Quack AI
Quack AIQ
$ 0.022455
-6.18%
+1.99%
+2.53%
--
$ 3.35M
1505
JMDT
JMDTJMDT
$ 1.0756
-0.76%
+15.92%
--
--
$ 346.46K
1506
Cap
CapCAP
$ 0.04026
-0.81%
+6.46%
+45.30%
--
$ 6.50M
1507
Aspecta
AspectaASP
$ 0.01124
+0.36%
-8.44%
-9.11%
--
$ 4.72M
1508
AustralianShepherd
AustralianShepherdASS
$ 0.0000000005737
0.00%
+0.07%
-0.43%
--
$ 97.44T
1509
sato
satoSATO
$ 0.2545
+2.58%
+16.90%
-29.77%
--
$ 288.72K
1510
KiteAI
KiteAIKITEAI
$ 0.00000006075
+0.26%
+1.06%
+0.15%
--
$ 133.82B
1511
Wodo Gaming
Wodo GamingXWGT
$ 0.011207
-0.72%
-1.23%
+0.99%
--
$ 749.65K
1512
FNT Crypto
FNT CryptoFNTIO
$ 0.0002988
-0.37%
+0.44%
+7.68%
--
$ 32.07M
1513
Divo
DivoDVO
$ 0.0047768
-0.12%
-0.08%
+3.56%
--
$ 8.05M
1514
OHO PLUS
OHO PLUSOHO
$ 0.484948
0.00%
-0.38%
-1.11%
--
$ 10.77K
1515
TOYOW
TOYOWTTN
$ 0.06697
+0.42%
-0.01%
+2.02%
--
$ 4.45M
1516
SEDA
SEDASEDA
$ 0.02065
-0.05%
+0.14%
+0.88%
--
$ 32.78M
1517
SN51
SN51SN51
$ 15.01
-0.72%
-0.53%
+18.67%
--
$ 659.31
1518
$ 54.21
-0.40%
+0.24%
+7.25%
--
$ 1.02K
1519
Nebula3
Nebula3SN3
$ 0.0002968
+1.36%
-3.65%
-3.37%
--
$ 187.94M
1520
SAL
SALSAL
$ 0.00409
+2.76%
-10.68%
-24.07%
--
$ 2.60M
1521
Advanced
AdvancedAUC
$ 0.0001354
0.00%
+0.15%
-0.73%
--
$ 416.67M
1522
NERO
NERONERO
$ 0.001316
+0.30%
+0.46%
-1.57%
--
$ 6.20M
1523
Memento
MementoDEXTF
$ 0.01809
-0.17%
+0.11%
-14.10%
--
$ 1.44M
1524
DPIN
DPINDPN
$ 2.16
0.00%
-1.50%
-2.39%
--
$ 1.85
1525
RICE AI
RICE AIRICE
$ 0.003991
-0.05%
+3.96%
-15.86%
--
$ 15.67M
1526
OroBit
OroBitXRB
$ 1.786
-0.01%
0.00%
-0.04%
--
$ 152.69K
1527
CoinZoom
CoinZoomZOOM
$ 0.0054
0.00%
-2.98%
-13.88%
--
$ 26.90K
1528
Laika
LaikaLAIKAL2
$ 0.02714
+1.04%
+1.12%
-0.84%
--
$ 272.77K
1529
龙虾
龙虾龙虾
$ 0.021343
-5.06%
-10.94%
+11.63%
--
$ 200.79M
1530
ZenChain
ZenChainZTC
$ 0.0005408
-0.04%
-0.18%
+0.32%
--
$ 83.22M
1531
Tonny
TonnyTONNY
$ 0.05313
-0.53%
-0.19%
+0.99%
--
$ 171.42K
1532
Ergosum
ErgosumFAVE
$ 0.039
0.00%
-8.42%
-22.53%
--
$ 8.80K
1533
Pharos
PharosPROS
$ 0.4068
0.00%
+2.96%
-2.27%
--
$ 6.05K
1534
A Hunters Dream
A Hunters DreamCAW
$ 0.000000025365
-2.07%
-5.05%
-3.55%
--
$ 3.26T
1535
XPMarket
XPMarketXPM
$ 0.00465
-1.92%
-2.34%
-7.46%
--
$ 5.21M
1536
Squid
SquidQUID
$ 0.08851
+0.03%
-3.74%
-18.75%
--
$ 1.24M
1537
WOLFTON
WOLFTONWOLFTON
$ 0.0004115
-0.19%
-0.12%
+37.91%
--
$ 40.06M
1538
$ 137.26
+0.34%
+2.78%
+23.38%
--
$ 410.60
1539
Arciel
ArcielARCIEL
$ 0.0022
+15.00%
-37.84%
-75.23%
--
$ 312.98K
1540
StorX Network
StorX NetworkSRX
$ 0.05135
-0.23%
-0.75%
-1.38%
--
$ 139.89K
1541
Akita
AkitaAKITA
$ 0.009269
0.00%
-1.03%
-0.08%
--
$ 303.73K
1542
three.ws
three.wsTHREE
$ 0.00164
-1.20%
-0.63%
+13.08%
--
$ 33.14M
1543
Qitmeer Network
Qitmeer NetworkMEER
$ 0.002758
-0.04%
-1.22%
-3.16%
--
$ 2.95M
1544
Neptune
NeptuneXNT
$ 0.1909
0.00%
+1.33%
-6.84%
--
$ 27.50K
1545
GoldBrick
GoldBrickGBCK
$ 0.002828
-0.32%
+1.03%
-0.73%
--
$ 22.70M
1546
Treehouse
TreehouseTREE
$ 0.03677
-0.59%
+0.41%
+8.88%
--
$ 1.73M
1547
Mumu the Bull
Mumu the BullMUMU
$ 0.000661
0.00%
+2.47%
-12.64%
--
$ 504.19K
1548
Midnight
MidnightNIGHT
$ 0.01802
-0.81%
-3.02%
-5.72%
--
$ 3.31M
1549
EverValue Coin
EverValue CoinEVA
$ 34.14
+0.09%
+0.29%
+1.25%
--
$ 9.05K
1550
PigToken
PigTokenPIG
$ 0.00000001282
+0.47%
+4.31%
+10.79%
--
$ 4.06T
1551
HeliChain
HeliChainHELI
$ 0.0000038
0.00%
-15.18%
-8.57%
--
$ 108.03M
1552
OpenLedger
OpenLedgerOPEN
$ 0.20782
-0.38%
-1.28%
+10.21%
--
$ 275.55K
1553
Mancer
MancerMANCER
$ 0.003667
-1.36%
-11.99%
--
--
$ 16.68M
1554
Lombard
LombardBARD
$ 0.1116
-0.27%
+0.99%
+0.81%
--
$ 533.36K
1555
B3TR
B3TRB3TR
$ 0.00578
+0.17%
-0.17%
+1.40%
--
$ 2.74M
1556
SafeMars
SafeMarsSMARS
$ 0.000000003512
-0.57%
-0.88%
-9.84%
--
$ 15.80T
1557
Uranium.io
Uranium.ioXU3O8
$ 5.404
-0.18%
-0.04%
+0.65%
--
$ 8.64K
1558
ARCS
ARCSARCS
$ 0.00958
0.00%
-1.53%
-27.48%
--
$ 2.78M
1559
Dora Factory
Dora FactoryDORAFACTORY
$ 0.0029
+1.65%
+1.34%
-0.57%
--
$ 19.20M
1560
DiemLibre
DiemLibreDLB
$ 0.00010098
-0.01%
-1.18%
+0.09%
--
$ 104.09M
1561
VaporFund
VaporFundVPR
$ 0.0005402
-0.02%
+0.13%
+5.86%
--
$ 34.20M
1562
Kite AI
Kite AIKITE
$ 0.09935
-0.17%
-0.62%
+3.49%
--
$ 718.12K
1563
Kommunitas
KommunitasKOM
$ 0.00042582
0.00%
+12.07%
+8.19%
--
$ 781.93K
1564
Griffin AI
Griffin AIGAIN
$ 0.0009319
0.00%
+9.80%
+1.50%
--
$ 266.52K
1565
Hana
HanaHANA
$ 0.031902
+0.10%
-0.02%
+4.74%
--
$ 2.53M
1566
Jimothy The Raccoon
Jimothy The RaccoonJIMOTHY
$ 0.008424
+1.59%
-28.77%
+13.85%
--
$ 41.10M
1567
Owlto Finance
Owlto FinanceOWL
$ 0.0008102
-0.77%
-7.22%
-15.24%
--
$ 68.26M
1568
Kodexa
KodexaKDX
$ 0.00881
0.00%
+0.11%
+0.23%
--
$ 27.58M
1569
ChainOpera AI
ChainOpera AICOAI
$ 0.3836
+0.26%
+5.74%
+15.71%
--
$ 489.74K
1570
DeepNode
DeepNodeDN
$ 0.03255
-0.80%
-3.24%
-12.61%
--
$ 6.80M
1571
GPU
GPUGPUBSC
$ 0.00215
+0.46%
-0.91%
-81.11%
--
$ 25.86M
1572
RollX
RollXROLL
$ 0.14153
+0.24%
+0.18%
+7.16%
--
$ 398.59K
1573
SILVER
SILVERKAG
$ 51.27
+0.17%
-0.67%
-0.87%
--
$ 2.02K
1574
$ 138.88
+0.16%
+1.87%
-1.66%
--
$ 397.68
1575
$ 44.05
+0.27%
+0.13%
+11.46%
--
$ 1.22K
1576
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCKEPIK
$ 0.005347
-1.08%
-7.87%
-17.75%
--
$ 10.80M
1577
Slash Vision Labs
Slash Vision LabsSVL
$ 0.003251
+0.12%
-0.34%
-21.61%
--
$ 13.62M
1578
ForTON
ForTONFRT
$ 14.23
-0.49%
-13.02%
-21.39%
--
$ 4.55K
1579
StonkBroker
StonkBrokerSTONKBROKER
$ 0.031442
-0.98%
-3.65%
+122.14%
--
$ 3.32M
1580
Programmable
ProgrammableV4
$ 0.001039
+8.88%
-15.25%
-14.78%
--
$ 52.99M
1581
ProjectVex
ProjectVexVEXAI
$ 0.002502
-5.99%
-3.86%
-22.78%
--
$ 22.71M
1582
Folks Finance
Folks FinanceFOLKS
$ 1.8082
-0.16%
-3.13%
-15.63%
--
$ 102.69K
1583
Mavryk Network
Mavryk NetworkMVRK
$ 0.01533
0.00%
+0.39%
+2.07%
--
$ 605.46K
1584
USDGO
USDGOUSDGO
$ 1.0008
+0.02%
0.00%
-0.01%
--
$ 2.92M
1585
$ 54.8
+0.37%
+0.31%
+7.66%
--
$ 978.37
1586
ELIS
ELISXLS
$ 0.012201
0.00%
+16.82%
+5.62%
--
$ 1.81M
1587
Artificial Inu
Artificial InuAIINU
$ 0.006918
+1.04%
+89.96%
+216.22%
--
$ 21.38M
1588
MLXC
MLXCMLXC
$ 0.000000868
0.00%
-0.11%
-2.46%
--
$ 34.68B
1589
Echo
EchoECHO
$ 0.003308
-0.24%
+0.52%
+1.69%
--
$ 15.97M
1590
Coinbase Man
Coinbase ManBRIAN
$ 0.000226
+0.31%
+7.35%
-27.54%
--
$ 685.61M
1591
Moonbirds
MoonbirdsBIRB
$ 0.05341
-0.67%
+2.27%
+10.10%
--
$ 1.05M
1592
$ 74.7
-0.20%
+0.28%
+12.74%
--
$ 708.51
1593
Ultiland
UltilandARTX
$ 0.08711
+0.07%
-0.47%
-4.25%
--
$ 722.18K
1594
Nodewaves
NodewavesNWS
$ 0.000009197
0.00%
+0.29%
-21.47%
--
$ 7.91M
1595
The Toad Pepe
The Toad PepeTOAD
$ 0.01419
+3.49%
-39.89%
-39.89%
--
$ 11.14M
1596
SPACEX(PRE)
SPACEX(PRE)SPACEX(PRE)
$ 132.24
+0.34%
-0.07%
+19.05%
--
$ 484.21
1597
SWGT
SWGTSWGT
$ 0.00493
-0.28%
-0.20%
-0.42%
--
$ 11.12M
1598
ZKcandy
ZKcandyZAY
$ 2.3878
-5.66%
+15.26%
--
--
$ 579.46K
1599
$ 998.5
-0.02%
+0.13%
-0.95%
--
$ 55.35
1600
Camp Network
Camp NetworkCAMP
$ 0.0002856
+0.32%
-0.49%
+0.42%
--
$ 195.29M
1601
Ika
IkaIKA
$ 0.002729
-1.73%
-2.71%
-8.20%
--
$ 20.14M
1602
The Black Bull
The Black BullANSEM
$ 0.17086
-0.20%
-2.73%
-5.67%
--
$ 1.19M
1603
ONFA Token
ONFA TokenOFT
$ 0.1411
0.00%
-3.55%
+3.60%
--
$ 46.23K
1604
PrivateAI.com
PrivateAI.comPGPT
$ 0.001621
+0.18%
+0.25%
+0.62%
--
$ 15.06M
1605
Confidential Layer
Confidential LayerCLONE
$ 0.005415
-0.02%
-0.88%
+2.40%
--
$ 17.88M
1606
BULLS
BULLSBULLS
$ 289.96
-0.04%
-0.11%
-2.55%
--
$ 133.69
1607
Klever Finance
Klever FinanceKFI
$ 0.2479
+0.08%
+0.20%
+5.76%
--
$ 764.72
1608
Rain Protocol
Rain ProtocolRAIN
$ 0.0125754
+2.44%
-0.68%
-1.04%
--
$ 265.64M
1609
edgeX
edgeXEDGE
$ 0.3867
-0.21%
-1.32%
+8.11%
--
$ 271.65K
1610
COP
COPCOP
$ 0.0002887
+0.07%
-0.45%
+0.07%
--
$ 188.89M
1611
USAD
USADUSAD
$ 1.0457
0.00%
0.00%
+5.62%
--
--
1612
GameStop (GME)
GameStop (GME)GMEROBINHOOD
$ 0.0000223
+0.97%
-16.72%
-44.71%
--
$ 3.26B
1613
$ 18.33
-0.22%
-1.14%
+15.75%
--
$ 2.96K
1614
NatGold Digital
NatGold DigitalNATG
$ 2,527.5
+0.22%
+0.10%
+11.86%
--
$ 3.70
1615
DROPEE
DROPEEDROPEE
$ 0.001919
+0.05%
+34.15%
+47.98%
--
$ 4.91M
1616
Astra Nova
Astra NovaRVV
$ 0.00008018
-0.24%
+0.60%
-1.25%
--
$ 777.76M
1617
USD Mapped Token
USD Mapped TokenUSDM
$ 0.9879
+0.04%
+0.11%
-1.78%
--
$ 55.17K
1618
Capinfra
CapinfraCAPINFRA
$ 0.09486
-0.02%
+0.32%
+0.23%
--
$ 532.68K
1619
Infrared
InfraredIR
$ 0.011692
-0.95%
+4.21%
+25.55%
--
$ 5.44M
1620
pipedog
pipedogPIPEDOG
$ 0.002932
+0.60%
+6.86%
+18.02%
--
$ 27.01M
1621
TAP Protocol
TAP ProtocolTAP
$ 0.0718
-0.14%
+0.98%
-4.14%
--
$ 114.03K
1622
Sardis Network
Sardis NetworkSRDS
$ 0.01133
0.00%
+0.18%
+0.18%
--
$ 1.15K
1623
Bobo
BoboBOBO
$ 0.008722
0.00%
-2.00%
+2.44%
--
$ 81.76K
1624
Chainbase
ChainbaseC
$ 0.06253
-0.56%
-0.63%
+10.84%
--
$ 1.33M
1625
Panther Protocol
Panther ProtocolPANTHER
$ 0.00268
-0.85%
-3.00%
-7.25%
--
$ 17.84M
1626
Unipeg
UnipegUPEG
$ 566.22
-3.64%
+35.41%
-18.00%
--
$ 125.10
1627
Grove
GroveGROVE
$ 0.008741
-0.10%
-4.95%
-15.98%
--
$ 12.00M
1628
R0AR TOKEN
R0AR TOKEN1R0R
$ 0.0004282
-0.19%
0.00%
+3.10%
--
$ 71.88M
1629
R2 Protocol
R2 ProtocolR2
$ 0.0007488
+0.15%
-6.74%
-13.29%
--
$ 68.74M
1630
Manyu
ManyuMANYU
$ 0.000000004869
-0.20%
-1.15%
-19.82%
--
$ 12.44T
1631
Rubix
RubixRBT
$ 19.22
0.00%
+1.85%
-13.54%
--
$ 13.64
1632
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le我踏马来了
$ 0.009511
-0.19%
-0.44%
+11.61%
--
$ 6.50M
1633
IMO Invest
IMO InvestIMO
$ 0.4144
-0.05%
+0.63%
+6.42%
--
$ 37.71K
1634
EarnPark
EarnParkPARK
$ 0.01403
+0.28%
+0.71%
+21.15%
--
$ 13.13M
1635
P2P
P2PP2P
$ 0.0000327
+0.31%
+2.89%
-3.53%
--
$ 774.85M
1636
FOGNET Token
FOGNET TokenFOG
$ 0.00878
0.00%
-0.23%
+0.11%
--
$ 840.99K
1637
Whalebit
WhalebitCES
$ 0.4081
+0.02%
+0.57%
+4.85%
--
$ 326.06K
1638
Massa
MassaMAS
$ 0.0032
0.00%
0.00%
+0.31%
--
$ 14.76M
1639
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOLMXSOL
$ 82.01
-0.51%
+0.98%
+4.90%
--
$ 702.31
1640
GoldZip
GoldZipXGZ
$ 139.27
+0.06%
+0.61%
+7.00%
--
$ 134.10
1641
MACHINA
MACHINAMXNA
$ 0.006244
+0.06%
+1.86%
+13.52%
--
$ 9.65M
1642
Silencio
SilencioSLC
$ 0.000065794
-0.17%
-1.73%
+49.57%
--
$ 896.21M
1643
Terraport
TerraportTERRA
$ 0.001992
0.00%
0.00%
-8.67%
--
--
1644
Aurix
AurixAUR
$ 0.2821
-0.04%
-0.04%
+1.80%
--
$ 178.45K
1645
Agro Global Token V2
Agro Global Token V2AGRO
$ 0.0002897
-0.03%
+0.31%
+0.35%
--
$ 521.57M
1646
Palio
PalioPAL
$ 0.0007185
-0.24%
0.00%
-0.83%
--
$ 83.73M
1647
CRYPGPT
CRYPGPTCRYPGPT
$ 0.0527
+0.15%
0.00%
+0.94%
--
$ 411.07K
1648
ARS
ARSARS
$ 0.0006292
-0.02%
+0.02%
-0.19%
--
$ 85.78M
1649
TCOM Global
TCOM GlobalTCOM
$ 0.00854
+0.23%
+2.73%
+3.25%
--
$ 6.16M
1650
Real World Services
Real World ServicesRWS
$ 0.00836
0.00%
-0.24%
-0.71%
--
$ 1.26M
1651
ADI
ADIADI
$ 6.8826
-0.04%
-0.02%
-0.24%
--
$ 79.04K
1652
CF Large Cap Index
CF Large Cap IndexLCAP
$ 5.313
0.00%
0.00%
+0.53%
--
--
1653
Railgun
RailgunRAIL
$ 1.4559
-0.06%
+1.24%
+1.61%
--
$ 38.63K
1654
Kintara
KintaraKINS
$ 0.002633
-0.87%
-7.72%
-35.79%
--
$ 22.15M
1655
Xrp Classic
Xrp ClassicXRPC
$ 0.00015924
0.00%
-0.12%
+13.62%
--
$ 8.71M
1656
$ 92.5
-0.35%
+3.48%
--
--
$ 620.37
1657
Brainedge
BrainedgeLEARN
$ 0.007929
-0.03%
-1.87%
+62.83%
--
$ 1.01M
1658
SCARCITY
SCARCITYSCARCITY
$ 0.007111
-0.13%
+0.01%
-0.13%
--
$ 1.08M
1659
CESS Network
CESS NetworkCESS
$ 0.001507
-1.22%
+1.04%
+13.28%
--
$ 52.36M
1660
Gode Chain
Gode ChainGODE
$ 0.00009962
+0.07%
+0.45%
+0.41%
--
$ 61.97M
1661
Checkmate
CheckmateCHECK
$ 0.015618
-0.10%
+0.29%
-16.80%
--
$ 5.21M
1662
MIU
MIUMIU
$ 0.00000000193
-1.54%
-1.03%
-1.54%
--
$ 3.14T
1663
114514
114514114514
$ 0.0005514
+0.31%
-26.05%
-51.46%
--
$ 87.22M
1664
FIT
FITFIT
$ 0.00004834
+0.02%
-0.21%
0.00%
--
$ 128.58M
1665
BluWhale AI
BluWhale AIBLUAI
$ 0.018392
+0.32%
-15.51%
+49.46%
--
$ 61.13M
1666
ZETRIX
ZETRIXZETRIX
$ 8.746
-0.27%
-0.06%
-0.74%
--
$ 19.95K
1667
Zylo Ecosystem
Zylo EcosystemZYLO
$ 0.03253
+0.03%
+1.15%
+3.87%
--
$ 2.57M
1668
The Juggernaut
The JuggernautJUGGERNAUT
$ 0.002179
-4.18%
-13.08%
+34.57%
--
$ 31.21M
1669
Rats
RatsRATS
$ 0.00004555
-0.40%
+3.33%
-21.41%
--
$ 2.35B
1670
$ 3.882
-0.34%
-1.38%
-7.94%
--
$ 14.67K
1671
DEB
DEBDEB
$ 0.002399
0.00%
-12.76%
-9.47%
--
$ 427.99
1672
AI Network
AI NetworkAINETWORK
$ 0.009761
-0.24%
+0.39%
-0.21%
--
$ 5.77M
1673
AASToken
AASTokenAAST
$ 0.00069
-5.40%
-16.02%
-25.84%
--
$ 16.65M
1674
Intuition
IntuitionTRUST
$ 0.05275
-1.14%
+0.82%
+5.61%
--
$ 1.47M
1675
Avici
AviciAVICI
$ 0.4897
-0.02%
+0.99%
-9.05%
--
$ 106.98K
1676
KASPY
KASPYKASPY
$ 0.000001362
0.00%
+0.66%
+5.00%
--
$ 4.68B
1677
COCO BSC
COCO BSCCOCO
$ 0.19581
-0.01%
-0.01%
+3.98%
--
$ 138.25K
1678
Contentos
ContentosCOS
$ 0.000178
+0.23%
+2.83%
-2.84%
--
$ 309.34M
1679
PHT Stablecoin
PHT StablecoinPHT
$ 0.01629
0.00%
+0.18%
-0.25%
--
$ 317.82K
1680
Arcium
ArciumARX
$ 0.1257
-0.55%
-3.50%
-13.25%
--
$ 961.02K
1681
Japan Open Chain
Japan Open ChainJOC
$ 0.04048
0.00%
+3.85%
+174.07%
--
$ 317.64K
1682
The Gamestop Bull
The Gamestop BullGMEBULL
$ 0.00002127
+2.44%
+0.74%
-27.61%
--
$ 2.40B
1683
$ 0.031203
-0.26%
+0.38%
-2.13%
--
$ 13.43M
1684
Stake Vault Network
Stake Vault NetworkSVN
$ 0.00027124
+0.01%
-0.12%
+0.29%
--
$ 77.05M
1685
RYO Token
RYO TokenRYO
$ 3.94
-0.13%
-0.63%
+3.08%
--
$ 10.57K
1686
PEPPER
PEPPERPEPPER
$ 0.0000000004576
+0.31%
+1.46%
+1.08%
--
$ 6.82T
1687
Chonketha Wet Beaver
Chonketha Wet BeaverCHONKETHA
$ 0.008694
-0.52%
-4.10%
-10.07%
--
$ 6.15M
1688
ResearchHub
ResearchHubRSC
$ 0.06734
-0.38%
+2.56%
-1.34%
--
$ 856.66K
1689
AixPlay
AixPlayAIXPLAY
$ 0.0001114
+0.54%
+0.54%
-4.94%
--
$ 847.73M
1690
Asteroid Shiba
Asteroid ShibaASTEROIDBSC
$ 0.001046
+0.47%
+5.14%
-65.80%
--
$ 87.91M
1691
GAG Token
GAG TokenGAG
$ 0.0036
+0.08%
-0.41%
+1.01%
--
$ 2.13M
1692
Sherwood Protocol
Sherwood ProtocolWOOD
$ 0.00403
-2.14%
+8.18%
-16.05%
--
$ 13.92M
1693
TCryptochicks
TCryptochicksTCC
$ 0.001065
-3.23%
-5.49%
-23.41%
--
$ 51.64M
1694
Frankencoin
FrankencoinZCHF
$ 1.2388
-0.02%
+0.13%
+0.27%
--
$ 34.54K
1695
SPCM
SPCMSPCM
$ 0.0003423
0.00%
-0.47%
-12.86%
--
$ 505.72M
1696
MegaETH
MegaETHMEGA
$ 0.03606
-1.25%
+0.06%
-0.96%
--
$ 1.73M
1697
$ 101.28
-0.37%
-0.32%
+10.45%
--
$ 537.01
1698
LoopNetwork
LoopNetworkLOOP
$ 0.003
0.00%
+12.78%
+1.66%
--
$ 34.84K
1699
OOB
OOBOOB
$ 0.008091
0.00%
+4.39%
+1.14%
--
$ 49.69K
1700
YURU COIN
YURU COINYURU
$ 0.2899
0.00%
-13.99%
-24.68%
--
$ 10.12K
1701
METANIA GAMES
METANIA GAMESMETANIA
$ 0.01742
+0.12%
+1.52%
+10.61%
--
$ 3.05M
1702
BCAT
BCATBCAT
$ 0.00004732
-0.27%
+0.02%
+3.84%
--
$ 331.22M
1703
Gram
GramGRM
$ 0.0008529
-2.18%
+8.66%
-2.83%
--
$ 71.06M
1704
AIVIVE
AIVIVEAVV
$ 0.009295
0.00%
+0.04%
-0.42%
--
$ 8.16M
1705
ShotsAI
ShotsAISHOT
$ 0.0002023
+1.37%
-28.36%
-42.91%
--
$ 3.73B
1706
MapNode
MapNodeMAP
$ 0.00212
0.00%
+0.47%
+1.92%
--
$ 35.36M
1707
Shibinhood
ShibinhoodWOOF
$ 0.000003594
+1.41%
-30.57%
+36.54%
--
$ 19.39B
1708
Seeker
SeekerSKR
$ 0.007961
-0.11%
-0.16%
+22.68%
--
$ 6.67M
1709
CYGNUS
CYGNUSCGN
$ 0.001983
-0.15%
-1.00%
+3.55%
--
$ 30.48M
1710
$ 32.43
+1.13%
+1.32%
+1.20%
--
$ 1.69K
1711
pump.fun
pump.funPUMP
$ 0.002685
-0.78%
+10.86%
+27.31%
--
$ 167.61M
1712
TAC
TACTAC
$ 0.003051
0.00%
-3.42%
-5.22%
--
$ 24.61M
1713
Doom
DoomDOOM
$ 0.000455
+2.49%
-33.20%
-89.01%
--
$ 153.81M
1714
Jotchua
JotchuaJOTCHUA
$ 0.00132
+0.43%
-4.94%
-30.53%
--
$ 38.40M
1715
qONE Token
qONE TokenQONE
$ 0.005318
-0.06%
-0.34%
+8.27%
--
$ 10.76M
1716
OpenEden
OpenEdenEDEN
$ 0.04168
-0.33%
-1.58%
+5.84%
--
$ 1.79M
1717
Amnis Finance
Amnis FinanceAMI
$ 0.000993
-1.28%
-4.75%
-34.55%
--
$ 46.17M
1718
Just a jacket
Just a jacketJACKET
$ 0.000215
+8.25%
+5.00%
-84.91%
--
$ 282.54M
1719
BOB
BOBBOB
$ 0.003956
-0.15%
-0.60%
+1.69%
--
$ 14.38M
1720
Singularry AI
Singularry AISINGULARRY
$ 0.0107
+0.09%
-4.37%
-11.83%
--
$ 4.32M
1721
aPriori
aPrioriAPR
$ 0.19959
-0.81%
-4.16%
-0.60%
--
$ 571.06K
1722
The9bit
The9bit9BIT
$ 0.050076
+0.01%
+0.11%
-0.30%
--
$ 15.82M
1723
Robinhood Dog
Robinhood DogBRODIE
$ 0.0005967
+7.89%
+20.46%
-16.08%
--
$ 155.94M
1724
Battery
BatteryBATTERY
$ 0.0004289
-0.16%
-1.33%
+9.72%
--
$ 33.62M
1725
BOBER
BOBERBOBER
$ 0.0000429
0.00%
-3.38%
-2.28%
--
$ 223.08M
1726
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud NetICNT
$ 0.13543
+0.46%
+3.58%
+29.01%
--
$ 625.37K
1727
D. Energy
D. EnergyWATT
$ 0.04091
0.00%
-0.85%
+3.60%
--
$ 13.19K
1728
Splendor
SplendorSPLD
$ 0.1347
0.00%
0.00%
-0.52%
--
$ 291.67K

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Trang Giá tiền mã hoá MEXC là gì?
Trang Giá tiền mã hoá MEXC cung cấp cập nhật giá trực tiếp, biểu đồ và dữ liệu cho 9,842 loại tiền mã hoá. Trang này giúp bạn theo dõi biến động giá theo thời gian thực, khối lượng, vốn hoá thị trường và các chỉ số quan trọng khác để nhận định chính xác về thị trường.
Có bao nhiêu loại tiền mã hoá có sẵn trên MEXC?
MEXC cung cấp hơn 1,470 cặp giao dịch Spot và -- cặp giao dịch Futures, trở thành một trong những sàn giao dịch có nhiều lựa chọn tiền mã hoá nhất. Sự đa dạng này giúp người dùng giao dịch các token phổ biến như Bitcoin và Ethereum cũng như các token mới và tiềm năng.
"Biến động giá tiền mã hoá" nghĩa là gì?
Biến động giá tiền mã hoá là sự thay đổi nhanh chóng và không thể đoán trước về giá của tiền mã hoá. Biến động cao có thể dẫn đến những dao động giá đáng kể trong thời gian ngắn, khiến thị trường tiền mã hoá trở nên rủi ro nhưng cũng mang lại tiềm năng lợi nhuận cao.
Trình theo dõi giá tiền mã hoá theo thời gian thực là gì?
Trình theo dõi giá tiền mã hoá theo thời gian thực là công cụ cung cấp cập nhật trực tiếp về giá của nhiều loại tiền mã hoá khác nhau. Công cụ này giúp người dùng theo dõi biến động giá, xu hướng thị trường và các chỉ số quan trọng khác như khối lượng và vốn hoá thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá, dữ liệu thị trường, biểu đồ và thông tin liên quan hiển thị trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Mặc dù MEXC nỗ lực đảm bảo tính chính xác và kịp thời của dữ liệu, một số thông tin có thể được lấy từ các bên thứ ba độc lập hoặc bị chậm trễ. MEXC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác tuyệt đối, đầy đủ hoặc đáng tin cậy của dữ liệu này. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường đáng kể. Vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và đánh giá mức chấp nhận rủi ro của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. MEXC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc bạn dựa vào thông tin được cung cấp tại đây.