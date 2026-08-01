Giá Zcash hôm nay

Giá Zcash (ZEC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 518, biến động 0.92% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZEC sang VND là ₫ 518 mỗi ZEC.

Zcash hiện xếp hạng #12 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.65B, với nguồn cung lưu hành 16.71M ZEC. Trong vòng 24 giờ qua, ZEC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 504 (thấp) đến ₫ 528 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 156,358,461.8603515625, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 420,228.02131857414025.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZEC biến động -0.90% trong giờ qua và +9.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.61M.

Thông tin thị trường Zcash (ZEC)

Xếp hạng No.12 Vốn hóa thị trường ₫ 8.65B₫ 8.65B ₫ 8.65B Khối lượng (24H) ₫ 1.61M₫ 1.61M ₫ 1.61M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.88B₫ 10.88B ₫ 10.88B Nguồn cung lưu thông 16.71M 16.71M 16.71M Nguồn cung tối đa 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tổng cung 16,707,875.4155448 16,707,875.4155448 16,707,875.4155448 Tỷ lệ lưu hành 79.56% Thị phần 0.35% Ngày phát hành 2016-10-01 00:00:00 Blockchain công khai ZEC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Zcash là ₫ 8.65B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.61M. Nguồn cung lưu hành của ZEC là 16.71M, với tổng nguồn cung là 16707875.4155448. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.88B.