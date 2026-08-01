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Giá Zcash theo thời gian thực hôm nay là 518 VND. Vốn hoá thị trường của ZEC là 8,654,679,465.2522064 VND. Theo dõi cập nhật giá ZEC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Zcash theo thời gian thực hôm nay là 518 VND. Vốn hoá thị trường của ZEC là 8,654,679,465.2522064 VND. Theo dõi cập nhật giá ZEC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Zcash(ZEC)

Giá theo thời gian thực 1 ZEC sang VND

₫13,636,433
₫13,636,433₫13,636,433
-0.92%1D
VND
Biểu đồ giá Zcash (ZEC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:08:09 (UTC+8)

Giá Zcash hôm nay

Giá Zcash (ZEC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 518, biến động 0.92% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZEC sang VND là ₫ 518 mỗi ZEC.

Zcash hiện xếp hạng #12 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.65B, với nguồn cung lưu hành 16.71M ZEC. Trong vòng 24 giờ qua, ZEC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 504 (thấp) đến ₫ 528 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 156,358,461.8603515625, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 420,228.02131857414025.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZEC biến động -0.90% trong giờ qua và +9.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.61M.

Thông tin thị trường Zcash (ZEC)

No.12

₫ 8.65B
₫ 8.65B₫ 8.65B

₫ 1.61M
₫ 1.61M₫ 1.61M

₫ 10.88B
₫ 10.88B₫ 10.88B

16.71M
16.71M 16.71M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,707,875.4155448
16,707,875.4155448 16,707,875.4155448

79.56%

0.35%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Zcash là ₫ 8.65B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.61M. Nguồn cung lưu hành của ZEC là 16.71M, với tổng nguồn cung là 16707875.4155448. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.88B.

Lịch sử giá Zcash theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 504
₫ 504₫ 504
Thấp nhất 24H
₫ 528
₫ 528₫ 528
Cao nhất 24H

₫ 504
₫ 504₫ 504

₫ 528
₫ 528₫ 528

₫ 156,358,461.8603515625
₫ 156,358,461.8603515625₫ 156,358,461.8603515625

₫ 420,228.02131857414025
₫ 420,228.02131857414025₫ 420,228.02131857414025

-0.90%

-0.91%

+9.93%

+9.93%

Lịch sử giá theo VND của Zcash (ZEC)

Theo dõi biến động giá của Zcash trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -126,620.0884-0.91%
30 ngày₫ +17.63+3.52%
60 ngày₫ +97.07+23.06%
90 ngày₫ -40.42-7.24%
Biến động giá Zcash hôm nay

Hôm nay, ZEC đã biến động ₫ -126,620.0884 (-0.91%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Zcash trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +17.63 (+3.52%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Zcash trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ZEC đã biến động ₫ +97.07 (+23.06%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Zcash trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -40.42 (-7.24%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Zcash (ZEC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Zcash.

Phân tích Zcash

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Zcash. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Zcash hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ZEC: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

ZEC_USDT在4小时周期内运行于中枢点513.27下方，当前价格507.6位于S1与S2之间。价格处于中枢下方的弱势区域，短期均线组呈现买入信号，而长期趋势仍维持下行排列。市场结构显示价格受到中枢压制，多空双方在S1附近形成短暂平衡。 MACD指标录得死叉状态，动能呈向下发散趋势。RSI指数处于中性区间，未出现极端超买或超卖信号。快慢指标出现分层现象，短期均线的买入信号与MACD的下行动能形成背离。波动率保持稳定，布林带收口预示着行情可能即将发生转折，目前动能分布较为分散，缺乏单一方向的主导力量。 上方最近阻力位为S1价位509.24，距离当前价格1.64 USDT；强阻力位于中枢513.27，距离当前价格5.67 USDT。下方最近支撑位为S2价位504.67，距离当前价格2.93 USDT；远端参考支撑位于R1反向对应区域，需密切关注价格在S2附近的承接力度及突破方向。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Zcash?

Giá Zcash (ZEC) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Nhu cầu về tính riêng tư – Là một loại tiền điện tử tập trung vào bảo mật, thái độ của các cơ quan quản lý đối với các giao dịch ẩn danh có tác động đáng kể đến giá trị của ZEC.

2. Tâm lý thị trường – Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và hiệu suất của Bitcoin đều ảnh hưởng đến giá ZEC.

3. Tỷ lệ áp dụng – Việc sử dụng trong thế giới thực và mức độ chấp nhận từ các thương gia thúc đẩy nhu cầu.

4. Cập nhật công nghệ – Các bản nâng cấp mạng lưới và những cải tiến về tính riêng tư làm thay đổi niềm tin của nhà đầu tư.

5. Môi trường quy định – Chính sách của chính phủ đối với các đồng tiền riêng tư tạo ra biến động giá cả.

6. Động lực khai thác – Những thay đổi trong độ khó và phần thưởng khai thác ảnh hưởng đến nguồn cung.

7. Cạnh tranh – Hiệu suất so với các đồng tiền riêng tư khác như Monero quyết định vị thế trên thị trường.

8. Khối lượng giao dịch – Mức độ thanh khoản trên các sàn giao dịch ảnh hưởng đến sự ổn định của giá.

Tại sao mọi người muốn biết giá Zcash hôm nay?

Mọi người muốn biết giá Zcash (ZEC) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán phù hợp, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật xu hướng thị trường. Các tính năng bảo mật của ZEC khiến đồng tiền này trở nên hấp dẫn đối với những nhà đầu tư đang tìm kiếm các loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư.

Dự đoán giá Zcash

Dự đoán giá Zcash (ZEC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ZEC vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Zcash (ZEC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Zcash có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Zcash sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ZEC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Zcash.

Giới thiệu Zcash

Zcash (ZEC) là một loại tiền điện tử tập trung vào việc bảo mật, sử dụng mã hóa chứng thực không biết gì để cung cấp sự riêng tư tăng cường cho người dùng của nó. Được ra mắt vào năm 2016, ZEC được thiết kế để cung cấp chức năng giống như Bitcoin nhưng với tính năng bổ sung là ẩn danh tùy chọn. Các giao dịch có thể "minh bạch" và tương tự như giao dịch bitcoin, hoặc chúng có thể được "bảo vệ" và mã hóa bằng một chứng thực không biết gì được gọi là zk-SNARKs. Điều này cho phép mạng lưới duy trì một sổ cái an toàn của số dư mà không tiết lộ các bên hoặc số tiền liên quan trong giao dịch. Các trường hợp sử dụng của Zcash chủ yếu xoay quanh việc cung cấp giao dịch tập trung vào sự riêng tư và lưu trữ giá trị. Mô hình cung cấp của nó tương tự như Bitcoin, với tổng cung cấp tối đa là 21 triệu ZEC.

Hướng dẫn mua & đầu tư Zcash tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Zcash? Mua ZEC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Zcash. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Zcash (ZEC).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Zcash sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Zcash (ZEC)

Bạn có thể làm gì với Zcash

Sở hữu Zcash mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

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Mua Zcash (ZEC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Zcash (ZEC) là gì

Zcash là một loại tiền điện tử phát triển từ dự án Zerocoin, nhằm mục đích cải thiện tính ẩn danh cho người dùng Bitcoin. Giao thức Zerocoin ban đầu được cải tiến và chuyển đổi thành Zerocash, do đó tạo ra tiền điện tử Zcash vào năm 2016. Founder và CEO của Zcash là Zooko Wilcox-O'Hearn. Đội ngũ sáng lập của nó bao gồm nhà mật mã học Matthew D. Green từ Đại học Johns Hopkins. Roger Ver là một trong những nhà đầu tư ban đầu của Zcash.

Nguồn Zcash

Để hiểu thêm về Zcash, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Zcash
Block Explorer

Danh mục :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Zcash

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:08:09 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Zcash (ZEC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Zcash

ZEC USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ZEC với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ZEC USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Zcash (ZEC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Zcash theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ZEC/USDT
₫13,636,433
₫13,636,433₫13,636,433
-0.94%
3.13K (USDT)
ZEC/USDC
₫13,620,117.7
₫13,620,117.7₫13,620,117.7
-0.99%
121.66 (USDT)
ZEC/USD1
₫13,613,275.8
₫13,613,275.8₫13,613,275.8
-0.91%
102.20 (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ZEC sang VND

Số lượng

ZEC
ZEC
VND
VND

1 ZEC = 13,631,170 VND