Giá Zcash(ZEC)
Giá Zcash (ZEC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 518, biến động 0.92% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZEC sang VND là ₫ 518 mỗi ZEC.
Zcash hiện xếp hạng #12 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.65B, với nguồn cung lưu hành 16.71M ZEC. Trong vòng 24 giờ qua, ZEC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 504 (thấp) đến ₫ 528 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 156,358,461.8603515625, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 420,228.02131857414025.
Về hiệu suất ngắn hạn, ZEC biến động -0.90% trong giờ qua và +9.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.61M.
No.12
79.56%
0.35%
2016-10-01 00:00:00
ZEC
Vốn hoá thị trường hiện tại của Zcash là ₫ 8.65B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.61M. Nguồn cung lưu hành của ZEC là 16.71M, với tổng nguồn cung là 16707875.4155448. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.88B.
-0.90%
-0.91%
+9.93%
+9.93%
Theo dõi biến động giá của Zcash trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -126,620.0884
|-0.91%
|30 ngày
|₫ +17.63
|+3.52%
|60 ngày
|₫ +97.07
|+23.06%
|90 ngày
|₫ -40.42
|-7.24%
Hôm nay, ZEC đã biến động ₫ -126,620.0884 (-0.91%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +17.63 (+3.52%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ZEC đã biến động ₫ +97.07 (+23.06%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -40.42 (-7.24%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Zcash (ZEC)?
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Zcash. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ZEC: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
ZEC_USDT在4小时周期内运行于中枢点513.27下方，当前价格507.6位于S1与S2之间。价格处于中枢下方的弱势区域，短期均线组呈现买入信号，而长期趋势仍维持下行排列。市场结构显示价格受到中枢压制，多空双方在S1附近形成短暂平衡。 MACD指标录得死叉状态，动能呈向下发散趋势。RSI指数处于中性区间，未出现极端超买或超卖信号。快慢指标出现分层现象，短期均线的买入信号与MACD的下行动能形成背离。波动率保持稳定，布林带收口预示着行情可能即将发生转折，目前动能分布较为分散，缺乏单一方向的主导力量。 上方最近阻力位为S1价位509.24，距离当前价格1.64 USDT；强阻力位于中枢513.27，距离当前价格5.67 USDT。下方最近支撑位为S2价位504.67，距离当前价格2.93 USDT；远端参考支撑位于R1反向对应区域，需密切关注价格在S2附近的承接力度及突破方向。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Zcash có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Zcash (ZEC) là một loại tiền điện tử tập trung vào việc bảo mật, sử dụng mã hóa chứng thực không biết gì để cung cấp sự riêng tư tăng cường cho người dùng của nó. Được ra mắt vào năm 2016, ZEC được thiết kế để cung cấp chức năng giống như Bitcoin nhưng với tính năng bổ sung là ẩn danh tùy chọn. Các giao dịch có thể "minh bạch" và tương tự như giao dịch bitcoin, hoặc chúng có thể được "bảo vệ" và mã hóa bằng một chứng thực không biết gì được gọi là zk-SNARKs. Điều này cho phép mạng lưới duy trì một sổ cái an toàn của số dư mà không tiết lộ các bên hoặc số tiền liên quan trong giao dịch. Các trường hợp sử dụng của Zcash chủ yếu xoay quanh việc cung cấp giao dịch tập trung vào sự riêng tư và lưu trữ giá trị. Mô hình cung cấp của nó tương tự như Bitcoin, với tổng cung cấp tối đa là 21 triệu ZEC.
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Zcash là một loại tiền điện tử phát triển từ dự án Zerocoin, nhằm mục đích cải thiện tính ẩn danh cho người dùng Bitcoin. Giao thức Zerocoin ban đầu được cải tiến và chuyển đổi thành Zerocash, do đó tạo ra tiền điện tử Zcash vào năm 2016. Founder và CEO của Zcash là Zooko Wilcox-O'Hearn. Đội ngũ sáng lập của nó bao gồm nhà mật mã học Matthew D. Green từ Đại học Johns Hopkins. Roger Ver là một trong những nhà đầu tư ban đầu của Zcash.
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