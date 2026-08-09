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Giá Chainlink theo thời gian thực hôm nay là 8.283 VND. Vốn hoá thị trường của LINK là 5,442,759,055.2604322361 VND. Theo dõi cập nhật giá LINK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Chainlink theo thời gian thực hôm nay là 8.283 VND. Vốn hoá thị trường của LINK là 5,442,759,055.2604322361 VND. Theo dõi cập nhật giá LINK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Chainlink(LINK)

Giá theo thời gian thực 1 LINK sang VND

₫217,967.145
₫217,967.145₫217,967.145
-0.70%1D
VND
Biểu đồ giá Chainlink (LINK) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:39:34 (UTC+8)

Giá Chainlink hôm nay

Giá Chainlink (LINK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 8.283, biến động 0.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LINK sang VND là ₫ 8.283 mỗi LINK.

Chainlink hiện xếp hạng #12 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 5.44B, với nguồn cung lưu hành 657.10M LINK. Trong vòng 24 giờ qua, LINK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 8.262 (thấp) đến ₫ 8.395 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,391,434.28519280, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,323.5054779052734375.

Về hiệu suất ngắn hạn, LINK biến động -0.17% trong giờ qua và -0.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 323.29K.

Thông tin thị trường Chainlink (LINK)

No.12

₫ 5.44B
₫ 5.44B₫ 5.44B

₫ 323.29K
₫ 323.29K₫ 323.29K

₫ 8.28B
₫ 8.28B₫ 8.28B

657.10M
657.10M 657.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.31%

2017-09-21 00:00:00

₫ 2,405.1910
₫ 2,405.1910₫ 2,405.1910

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chainlink là ₫ 5.44B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 323.29K. Nguồn cung lưu hành của LINK là 657.10M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.28B.

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 8.262
₫ 8.262₫ 8.262
Thấp nhất 24H
₫ 8.395
₫ 8.395₫ 8.395
Cao nhất 24H

₫ 8.262
₫ 8.262₫ 8.262

₫ 8.395
₫ 8.395₫ 8.395

₫ 1,391,434.28519280
₫ 1,391,434.28519280₫ 1,391,434.28519280

₫ 3,323.5054779052734375
₫ 3,323.5054779052734375₫ 3,323.5054779052734375

-0.17%

-0.70%

-0.07%

-0.07%

Lịch sử giá theo VND của Chainlink (LINK)

Theo dõi biến động giá của Chainlink trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -1,536.52569-0.70%
30 ngày₫ +0.331+4.16%
60 ngày₫ +0.478+6.12%
90 ngày₫ -2.292-21.68%
Biến động giá Chainlink hôm nay

Hôm nay, LINK đã biến động ₫ -1,536.52569 (-0.70%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Chainlink trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.331 (+4.16%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Chainlink trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, LINK đã biến động ₫ +0.478 (+6.12%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Chainlink trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -2.292 (-21.68%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Chainlink (LINK)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Chainlink.

Phân tích Chainlink

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Chainlink. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Chainlink hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường LINK: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

LINK_USDT在4小时周期内运行于中枢8.2653下方。当前价格8.212位于S1与S2枢纽之间，处于区间震荡状态，多空双方在此位置暂时形成平衡，尚未出现明显的突破信号。 均线系统呈现多头排列，MACD指标显示金叉形态，短期买盘动能集中释放。RSI指数目前处于中性区域，快慢指标出现分层现象，波动率维持低位运行，整体动能分布显示多方略占优势。 上方近端阻力位于S1价位8.2246，距离现价约0.15%；远端参考位为中枢8.2653。下方近端支撑位于S2价位8.1723，距离现价约0.48%；更远端参考位则为R1反向对应区域。关键价位间距紧凑，市场正等待方向性选择。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Chainlink?

Giá của Chainlink (LINK) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Nhu cầu về Oracle – Việc sử dụng các dịch vụ oracle phi tập trung của Chainlink ngày càng tăng làm tăng tính hữu dụng và nhu cầu đối với token LINK.

2. Sự phổ biến của DeFi – Sự phát triển của các giao thức tài chính phi tập trung phụ thuộc vào các oracle của Chainlink thúc đẩy nhu cầu về token.

3. Các thông báo về quan hệ đối tác – Việc tích hợp mới với các dự án blockchain lớn và các công ty truyền thống giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

4. Tâm lý thị trường – Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử có tác động đáng kể đến giá của LINK.

5. Staking token – Việc triển khai các cơ chế staking ảnh hưởng đến cung – cầu của token.

6. Cạnh tranh – Các dự án oracle đối thủ có thể tác động đến vị thế thị trường và mức giá của LINK.

Tại sao mọi người muốn biết giá Chainlink hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Chainlink (LINK) hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, lựa chọn thời điểm đầu tư, phân tích thị trường và tính toán lợi nhuận/lỗ. Độ biến động giá của LINK tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch theo kiểu swing. Các nhà đầu tư theo dõi giá cả để đánh giá giá trị tài sản nắm giữ của mình và đưa ra quyết định mua/bán.

Dự đoán giá Chainlink

Dự đoán giá Chainlink (LINK) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của LINK vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Chainlink (LINK) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Chainlink có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Chainlink sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá LINK cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Chainlink.

Giới thiệu Chainlink

Chainlink (LINK) là một mạng lưới oracle phi tập trung nhằm kết nối các hợp đồng thông minh với dữ liệu từ thế giới thực. Nó cho phép các hợp đồng thông minh trên các mạng lưới khác nhau kết nối với các API bên ngoài cần thiết để hoạt động, cho phép chúng tương tác với dữ liệu và dịch vụ ngoại tuyến. LINK là token tài sản kỹ thuật số được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ trên mạng lưới. Hệ thống của Chainlink được xây dựng trên blockchain Ethereum, với token LINK tuân thủ ERC20. Mạng lưới sử dụng một hệ thống uy tín cho các oracle của nó để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu. Vai trò độc đáo của Chainlink trong hệ sinh thái blockchain là cầu nối giữa hệ thống trên chuỗi và ngoại chuỗi, làm cho nó trở thành một nhân tố quan trọng trong không gian tương tác blockchain.

Sẵn sàng bắt đầu với Chainlink? Mua LINK nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Chainlink. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Chainlink (LINK).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Chainlink sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Chainlink (LINK)

Bạn có thể làm gì với Chainlink

Sở hữu Chainlink mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Mua Chainlink (LINK) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Chainlink (LINK) là gì

Chainlink là nền tảng oracle tiêu chuẩn ngành, đưa thị trường vốn lên trên chuỗi và cung cấp sức mạnh cho phần lớn tài chính phi tập trung (DeFi). Bộ công cụ Chainlink cung cấp dữ liệu thiết yếu, khả năng tương tác, tiêu chuẩn tuân thủ và quyền riêng tư cần thiết để thúc đẩy các ứng dụng blockchain nâng cao cho tài sản tổ chức được mã hoá, cho vay, thanh toán, stablecoin, v.v... Kể từ khi phát minh ra mạng lưới oracle phi tập trung, Chainlink đã cho phép hàng chục nghìn tỷ giá trị giao dịch và hiện bảo vệ phần lớn DeFi.

Nhiều tổ chức dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới cũng đã áp dụng các tiêu chuẩn và cơ sở hạ tầng của Chainlink, bao gồm Swift, Euroclear, Mastercard, Fidelity International, UBS, ANZ, và các giao thức hàng đầu như Aave, GMX, Lido, cùng nhiều giao thức khác. Chainlink tận dụng một mô hình phí mới, trong đó doanh thu ngoài chuỗi và trên chuỗi từ việc doanh nghiệp áp dụng được chuyển đổi sang token LINK và lưu trữ trong Chainlink Reserve chiến lược. Tìm hiểu thêm tại chain.link.

Tokenomics của Chainlink (LINK)

LINK là token gốc của Chainlink Network, được sử dụng để thanh toán dịch vụ, tăng cường bảo mật mạng và nhận phần thưởng. Chainlink tận dụng một mô hình phí mới, trong đó doanh thu ngoài chuỗi và trên chuỗi từ việc doanh nghiệp áp dụng được chuyển đổi sang token LINK và lưu trữ trong Chainlink Reserve chiến lược. Reserve này được thiết kế để hỗ trợ tăng trưởng và sự bền vững lâu dài của mạng lưới Chainlink bằng cách tích luỹ token LINK, sử dụng doanh thu ngoài chuỗi từ các doanh nghiệp lớn đang áp dụng tiêu chuẩn Chainlink và từ việc sử dụng dịch vụ trên chuỗi, điều này đã tạo ra hàng trăm triệu doanh thu."

Nguồn Chainlink

Để hiểu thêm về Chainlink, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Chainlink
Block Explorer

Danh mục :

Abstract EcosystemApeChain EcosystemArbitrum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Chainlink

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:39:34 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Chainlink (LINK)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Chainlink

LINK USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short LINK với đòn bẩy. Khám phá giao dịch LINK USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Chainlink (LINK) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Chainlink theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
LINK/USDT
₫218,151.35
₫218,151.35₫218,151.35
-0.73%
38.83K (USDT)
LINK/USDC
₫218,282.925
₫218,282.925₫218,282.925
-0.59%
19.17K (USDT)
LINK/ETH
₫113.707115
₫113.707115₫113.707115
-0.50%
570.19 (USDT)
LINK/EUR
₫188,599.605
₫188,599.605₫188,599.605
-0.65%
7.52K (USDT)
LINK/USD1
₫218,256.61
₫218,256.61₫218,256.61
-0.70%
6.55K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán LINK sang VND

Số lượng

LINK
LINK
VND
VND

1 LINK = 217,967.145 VND