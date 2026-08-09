Giá Chainlink(LINK)
Giá Chainlink (LINK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 8.283, biến động 0.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LINK sang VND là ₫ 8.283 mỗi LINK.
Chainlink hiện xếp hạng #12 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 5.44B, với nguồn cung lưu hành 657.10M LINK. Trong vòng 24 giờ qua, LINK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 8.262 (thấp) đến ₫ 8.395 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,391,434.28519280, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,323.5054779052734375.
Về hiệu suất ngắn hạn, LINK biến động -0.17% trong giờ qua và -0.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 323.29K.
No.12
0.31%
2017-09-21 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Chainlink là ₫ 5.44B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 323.29K. Nguồn cung lưu hành của LINK là 657.10M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.28B.
-0.17%
-0.70%
-0.07%
-0.07%
Theo dõi biến động giá của Chainlink trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -1,536.52569
|-0.70%
|30 ngày
|₫ +0.331
|+4.16%
|60 ngày
|₫ +0.478
|+6.12%
|90 ngày
|₫ -2.292
|-21.68%
Hôm nay, LINK đã biến động ₫ -1,536.52569 (-0.70%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.331 (+4.16%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, LINK đã biến động ₫ +0.478 (+6.12%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -2.292 (-21.68%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Chainlink (LINK)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Chainlink.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Chainlink. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường LINK: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
LINK_USDT在4小时周期内运行于中枢8.2653下方。当前价格8.212位于S1与S2枢纽之间，处于区间震荡状态，多空双方在此位置暂时形成平衡，尚未出现明显的突破信号。 均线系统呈现多头排列，MACD指标显示金叉形态，短期买盘动能集中释放。RSI指数目前处于中性区域，快慢指标出现分层现象，波动率维持低位运行，整体动能分布显示多方略占优势。 上方近端阻力位于S1价位8.2246，距离现价约0.15%；远端参考位为中枢8.2653。下方近端支撑位于S2价位8.1723，距离现价约0.48%；更远端参考位则为R1反向对应区域。关键价位间距紧凑，市场正等待方向性选择。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Chainlink có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Chainlink (LINK) là một mạng lưới oracle phi tập trung nhằm kết nối các hợp đồng thông minh với dữ liệu từ thế giới thực. Nó cho phép các hợp đồng thông minh trên các mạng lưới khác nhau kết nối với các API bên ngoài cần thiết để hoạt động, cho phép chúng tương tác với dữ liệu và dịch vụ ngoại tuyến. LINK là token tài sản kỹ thuật số được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ trên mạng lưới. Hệ thống của Chainlink được xây dựng trên blockchain Ethereum, với token LINK tuân thủ ERC20. Mạng lưới sử dụng một hệ thống uy tín cho các oracle của nó để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu. Vai trò độc đáo của Chainlink trong hệ sinh thái blockchain là cầu nối giữa hệ thống trên chuỗi và ngoại chuỗi, làm cho nó trở thành một nhân tố quan trọng trong không gian tương tác blockchain.
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Sở hữu Chainlink mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Chainlink là nền tảng oracle tiêu chuẩn ngành, đưa thị trường vốn lên trên chuỗi và cung cấp sức mạnh cho phần lớn tài chính phi tập trung (DeFi). Bộ công cụ Chainlink cung cấp dữ liệu thiết yếu, khả năng tương tác, tiêu chuẩn tuân thủ và quyền riêng tư cần thiết để thúc đẩy các ứng dụng blockchain nâng cao cho tài sản tổ chức được mã hoá, cho vay, thanh toán, stablecoin, v.v... Kể từ khi phát minh ra mạng lưới oracle phi tập trung, Chainlink đã cho phép hàng chục nghìn tỷ giá trị giao dịch và hiện bảo vệ phần lớn DeFi.
Nhiều tổ chức dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới cũng đã áp dụng các tiêu chuẩn và cơ sở hạ tầng của Chainlink, bao gồm Swift, Euroclear, Mastercard, Fidelity International, UBS, ANZ, và các giao thức hàng đầu như Aave, GMX, Lido, cùng nhiều giao thức khác. Chainlink tận dụng một mô hình phí mới, trong đó doanh thu ngoài chuỗi và trên chuỗi từ việc doanh nghiệp áp dụng được chuyển đổi sang token LINK và lưu trữ trong Chainlink Reserve chiến lược. Tìm hiểu thêm tại chain.link.
LINK là token gốc của Chainlink Network, được sử dụng để thanh toán dịch vụ, tăng cường bảo mật mạng và nhận phần thưởng. Chainlink tận dụng một mô hình phí mới, trong đó doanh thu ngoài chuỗi và trên chuỗi từ việc doanh nghiệp áp dụng được chuyển đổi sang token LINK và lưu trữ trong Chainlink Reserve chiến lược. Reserve này được thiết kế để hỗ trợ tăng trưởng và sự bền vững lâu dài của mạng lưới Chainlink bằng cách tích luỹ token LINK, sử dụng doanh thu ngoài chuỗi từ các doanh nghiệp lớn đang áp dụng tiêu chuẩn Chainlink và từ việc sử dụng dịch vụ trên chuỗi, điều này đã tạo ra hàng trăm triệu doanh thu."
Để hiểu thêm về Chainlink, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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