Giá Chainlink hôm nay

Giá Chainlink (LINK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 8.283, biến động 0.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LINK sang VND là ₫ 8.283 mỗi LINK.

Chainlink hiện xếp hạng #12 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 5.44B, với nguồn cung lưu hành 657.10M LINK. Trong vòng 24 giờ qua, LINK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 8.262 (thấp) đến ₫ 8.395 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,391,434.28519280, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,323.5054779052734375.

Về hiệu suất ngắn hạn, LINK biến động -0.17% trong giờ qua và -0.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 323.29K.

Thông tin thị trường Chainlink (LINK)

Xếp hạng No.12 Vốn hóa thị trường ₫ 5.44B₫ 5.44B ₫ 5.44B Khối lượng (24H) ₫ 323.29K₫ 323.29K ₫ 323.29K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 8.28B₫ 8.28B ₫ 8.28B Nguồn cung lưu thông 657.10M 657.10M 657.10M Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Thị phần 0.31% Ngày phát hành 2017-09-21 00:00:00 Giá phát hành ₫ 2,405.1910₫ 2,405.1910 ₫ 2,405.1910 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chainlink là ₫ 5.44B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 323.29K. Nguồn cung lưu hành của LINK là 657.10M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.28B.