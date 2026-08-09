Giá Capybobo hôm nay

Giá Capybobo (PYBOBO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0007387, biến động 1.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PYBOBO sang VND là ₫ 0.0007387 mỗi PYBOBO.

Capybobo hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- PYBOBO. Trong vòng 24 giờ qua, PYBOBO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0007375 (thấp) đến ₫ 0.0007501 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, PYBOBO biến động -0.26% trong giờ qua và +6.85% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 51.04K.

Thông tin thị trường Capybobo (PYBOBO)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 51.04K₫ 51.04K ₫ 51.04K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 73.87M₫ 73.87M ₫ 73.87M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain công khai TONCOIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của Capybobo là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 51.04K. Nguồn cung lưu hành của PYBOBO là --, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 73.87M.