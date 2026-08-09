Giá Tether Gold hôm nay

Giá Tether Gold (GOLD(XAUT)) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 4,334.78, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GOLD(XAUT) sang VND là ₫ 4,334.78 mỗi GOLD(XAUT).

Tether Gold hiện xếp hạng #34 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.66B, với nguồn cung lưu hành 612.82K GOLD(XAUT). Trong vòng 24 giờ qua, GOLD(XAUT) được giao dịch trong khoảng từ ₫ 4,326.84 (thấp) đến ₫ 4,340 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 147,287,580.353064898325, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 37,074,738.61894685.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOLD(XAUT) biến động +0.06% trong giờ qua và +7.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 169.00K.

Thông tin thị trường Tether Gold (GOLD(XAUT))

Xếp hạng No.34 Vốn hóa thị trường ₫ 2.66B₫ 2.66B ₫ 2.66B Khối lượng (24H) ₫ 169.00K₫ 169.00K ₫ 169.00K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.07B₫ 3.07B ₫ 3.07B Nguồn cung lưu thông 612.82K 612.82K 612.82K Tổng cung 707,747.089 707,747.089 707,747.089 Thị phần 0.11% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tether Gold là ₫ 2.66B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 169.00K. Nguồn cung lưu hành của GOLD(XAUT) là 612.82K, với tổng nguồn cung là 707747.089. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.07B.