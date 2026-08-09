Giá Vidaio hôm nay

Giá Vidaio (SN85) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.153, biến động 0.52% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SN85 sang VND là ₫ 1.153 mỗi SN85.

Vidaio hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- SN85. Trong vòng 24 giờ qua, SN85 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.13 (thấp) đến ₫ 1.196 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN85 biến động 0.00% trong giờ qua và +10.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 5.34K.

Thông tin thị trường Vidaio (SN85)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 5.34K₫ 5.34K ₫ 5.34K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 24.21M₫ 24.21M ₫ 24.21M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain công khai TAO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vidaio là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 5.34K. Nguồn cung lưu hành của SN85 là --, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 24.21M.