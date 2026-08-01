Giá Zama Protocol hôm nay

Giá Zama Protocol (ZAMA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0451, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZAMA sang VND là ₫ 0.0451 mỗi ZAMA.

Zama Protocol hiện xếp hạng #314 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 99.22M, với nguồn cung lưu hành 2.20B ZAMA. Trong vòng 24 giờ qua, ZAMA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04492 (thấp) đến ₫ 0.04828 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,098.3689042658656165, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 439.48748597172392860.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZAMA biến động -0.12% trong giờ qua và -11.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 150.49K.

Thông tin thị trường Zama Protocol (ZAMA)

Xếp hạng No.314 Vốn hóa thị trường ₫ 99.22M₫ 99.22M ₫ 99.22M Khối lượng (24H) ₫ 150.49K₫ 150.49K ₫ 150.49K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 496.10M₫ 496.10M ₫ 496.10M Nguồn cung lưu thông 2.20B 2.20B 2.20B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Zama Protocol là ₫ 99.22M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 150.49K. Nguồn cung lưu hành của ZAMA là 2.20B, với tổng nguồn cung là 11000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 496.10M.