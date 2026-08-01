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Giá Zama Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.0451 VND. Vốn hoá thị trường của ZAMA là 99,220,000 VND. Theo dõi cập nhật giá ZAMA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Zama Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.0451 VND. Vốn hoá thị trường của ZAMA là 99,220,000 VND. Theo dõi cập nhật giá ZAMA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Zama Protocol(ZAMA)

Giá theo thời gian thực 1 ZAMA sang VND

₫1,186.8065
₫1,186.8065₫1,186.8065
-0.30%1D
VND
Biểu đồ giá Zama Protocol (ZAMA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:05:59 (UTC+8)

Giá Zama Protocol hôm nay

Giá Zama Protocol (ZAMA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0451, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZAMA sang VND là ₫ 0.0451 mỗi ZAMA.

Zama Protocol hiện xếp hạng #314 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 99.22M, với nguồn cung lưu hành 2.20B ZAMA. Trong vòng 24 giờ qua, ZAMA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04492 (thấp) đến ₫ 0.04828 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,098.3689042658656165, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 439.48748597172392860.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZAMA biến động -0.12% trong giờ qua và -11.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 150.49K.

Thông tin thị trường Zama Protocol (ZAMA)

No.314

₫ 99.22M
₫ 99.22M₫ 99.22M

₫ 150.49K
₫ 150.49K₫ 150.49K

₫ 496.10M
₫ 496.10M₫ 496.10M

2.20B
2.20B 2.20B

--
----

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Zama Protocol là ₫ 99.22M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 150.49K. Nguồn cung lưu hành của ZAMA là 2.20B, với tổng nguồn cung là 11000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 496.10M.

Lịch sử giá Zama Protocol theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.04492
₫ 0.04492₫ 0.04492
Thấp nhất 24H
₫ 0.04828
₫ 0.04828₫ 0.04828
Cao nhất 24H

₫ 0.04492
₫ 0.04492₫ 0.04492

₫ 0.04828
₫ 0.04828₫ 0.04828

₫ 1,098.3689042658656165
₫ 1,098.3689042658656165₫ 1,098.3689042658656165

₫ 439.48748597172392860
₫ 439.48748597172392860₫ 439.48748597172392860

-0.12%

-0.30%

-11.35%

-11.35%

Lịch sử giá theo VND của Zama Protocol (ZAMA)

Theo dõi biến động giá của Zama Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -3.5711329-0.30%
30 ngày₫ +0.01162+34.70%
60 ngày₫ +0.01435+46.66%
90 ngày₫ +0.01593+54.61%
Biến động giá Zama Protocol hôm nay

Hôm nay, ZAMA đã biến động ₫ -3.5711329 (-0.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Zama Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.01162 (+34.70%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Zama Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ZAMA đã biến động ₫ +0.01435 (+46.66%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Zama Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.01593 (+54.61%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Zama Protocol (ZAMA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Zama Protocol.

Phân tích Zama Protocol

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Zama Protocol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Zama Protocol hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ZAMA: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

ZAMA_USDT đang giao dịch ở mức 0,04768 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm phía trên ngưỡng hỗ trợ R1 là 0,04743, trong khoảng giữa vùng trung tâm 0,04718 và kháng cự R2 ở mức 0,04784. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho tín hiệu mua, trong khi xu hướng dài hạn vẫn duy trì trạng thái dao động trung tính. Sau khi giá vượt qua kháng cự đầu tiên, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh ở vùng giá cao, nhưng về mặt cấu trúc vẫn chưa xác nhận được đột phá hiệu quả. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái cắt giảm (death cross), cho thấy động lực tăng giá ngắn hạn đã suy yếu. Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính, thể hiện sự cân bằng tạm thời giữa lực mua và lực bán. Các chỉ báo KDJ và StochRSI đang phân kỳ, hai đường nhanh và chậm chưa tạo ra sự đồng bộ theo cùng một hướng. Dải Bollinger thu hẹp lại, độ biến động thị trường có xu hướng bị nén, khiến thị trường chờ đợi quyết định về hướng đi tiếp theo. Phân bổ động lượng còn phân tán, thiếu lực đẩy mạnh theo một chiều. Mức hỗ trợ quan trọng gần nhất nằm tại ngưỡng S1 là 0,04677, cách giá hiện tại khoảng 1,9%. Mức hỗ trợ mạnh hơn phía dưới tham khảo điểm S2 ở 0,04652, cách giá hiện tại khoảng 2,4%. Ở phía trên, kháng cự trực tiếp nằm tại mức R2 0,04784, cách giá hiện tại khoảng 0,3%. Đối với các mức giá xa hơn, cần theo dõi diễn biến của vùng đỉnh trước đó để xác định khả năng bứt phá. Hiện tại, giá đang neo sát khu vực kháng cự R2, với biên độ dao động cả lên lẫn xuống đều khá hẹp.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Zama Protocol?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá của giao thức ZAMA:

1. Sự chấp nhận công nghệ - Việc ngày càng nhiều tổ chức và dự án sử dụng các giải pháp mã hóa hoàn toàn đồng cấu (FHE) của Zama để xây dựng các hợp đồng thông minh bảo mật quyền riêng tư đang thúc đẩy nhu cầu.

2. Thị trường tâm lý - Các xu hướng chung của thị trường tiền điện tử và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư có tác động đáng kể đến giá cả của ZAMA.

3. Các thông báo về quan hệ đối tác - Những hợp tác chiến lược với các dự án blockchain và doanh nghiệp giúp nâng cao giá trị của token.

4. Hoạt động của nhà phát triển - Sự tích cực trong việc phát triển, cập nhật và mở rộng hệ sinh thái thu hút thêm nhà đầu tư.

5. Bối cảnh quy định - Các quy định tập trung vào quyền riêng tư và yêu cầu tuân thủ pháp luật ảnh hưởng đến nhu cầu đối với công nghệ FHE.

6. Tính cạnh tranh - Hiệu suất so với các giao thức bảo mật khác quyết định vị thế trên thị trường.

7. Tiện ích của token - Các trường hợp sử dụng trong thế giới thực và các cơ chế staking tạo ra áp lực mua vào.

8. Khối lượng giao dịch - Mức độ thanh khoản và các sàn giao dịch niêm yết ảnh hưởng đến sự ổn định cũng như khả năng tiếp cận giá.

Tại sao mọi người muốn biết giá Zama Protocol hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Giao thức Zama (ZAMA) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Quyết định đầu tư – Các nhà giao dịch cần biết giá hiện tại để mua, bán hoặc nắm giữ vị thế.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi giá trị và hiệu suất của các khoản đầu tư trong danh mục.
3. Phân tích thị trường – Hiểu rõ diễn biến giá cả giúp dự đoán xu hướng trong tương lai.
4. Cơ hội giao dịch – Giá thực tế theo thời gian thực giúp xác định các điểm vào/ra lệnh có lợi nhuận.

Dự đoán giá Zama Protocol

Dự đoán giá Zama Protocol (ZAMA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ZAMA vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Zama Protocol (ZAMA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Zama Protocol có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Zama Protocol sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ZAMA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Zama Protocol.

Hướng dẫn mua & đầu tư Zama Protocol tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Zama Protocol? Mua ZAMA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Zama Protocol. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Zama Protocol (ZAMA).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Zama Protocol sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Zama Protocol (ZAMA)

Bạn có thể làm gì với Zama Protocol

Sở hữu Zama Protocol mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

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    MEXC Pre-Market

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Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Zama Protocol (ZAMA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Zama Protocol (ZAMA) là gì

Zama Protocol là lớp bảo mật chuỗi chéo, cho phép thực thi các hợp đồng thông minh bảo mật trên bất kỳ L1 hoặc L2 nào như Ethereum, BNB, Base hoặc Solana, bằng cách sử dụng mã hóa đồng hình hoàn toàn (FHE).

Nguồn Zama Protocol

Để hiểu thêm về Zama Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Zama Protocol
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOCoinList Launchpad

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Zama Protocol

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:05:59 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Zama Protocol (ZAMA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Zama Protocol

ZAMA USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ZAMA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ZAMA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Zama Protocol (ZAMA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Zama Protocol theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ZAMA/USDT
₫1,185.49075
₫1,185.49075₫1,185.49075
-0.24%
3.39M (USDT)
ZAMA/USDC
₫1,184.7013
₫1,184.7013₫1,184.7013
-0.33%
1.25M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ZAMA sang VND

Số lượng

ZAMA
ZAMA
VND
VND

1 ZAMA = 1,186.8065 VND