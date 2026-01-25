Sàn giao dịchDEX+
Giá Wrapped eETH theo thời gian thực hôm nay là 3,197.61 USD. Vốn hoá thị trường của WEETH là 9,647,192,982.3277701537 USD. Theo dõi cập nhật giá WEETH sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác!Giá Wrapped eETH theo thời gian thực hôm nay là 3,197.61 USD. Vốn hoá thị trường của WEETH là 9,647,192,982.3277701537 USD. Theo dõi cập nhật giá WEETH sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác!

Giá Wrapped eETH(WEETH)

Giá theo thời gian thực 1 WEETH sang USD

$3,197.61
$3,197.61$3,197.61
-0.37%1D
USD
Biểu đồ giá Wrapped eETH (WEETH) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-01-25 01:42:29 (UTC+8)

Giá Wrapped eETH hôm nay

Giá Wrapped eETH (WEETH) theo thời gian thực hôm nay là $ 3,197.61, biến động 0.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WEETH sang USD là $ 3,197.61 mỗi WEETH.

Wrapped eETH hiện xếp hạng #8756 theo vốn hoá thị trường tại $ 9.65B, với nguồn cung lưu hành 3.02M WEETH. Trong vòng 24 giờ qua, WEETH được giao dịch trong khoảng từ $ 3,186.17 (thấp) đến $ 3,264.59 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 5,298.907072826084, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1,500.4746650708223.

Về hiệu suất ngắn hạn, WEETH biến động -0.65% trong giờ qua và -11.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 9.08K.

Thông tin thị trường Wrapped eETH (WEETH)

No.8756

$ 9.65B
$ 9.65B$ 9.65B

$ 9.08K
$ 9.08K$ 9.08K

$ 9.65B
$ 9.65B$ 9.65B

3.02M
3.02M 3.02M

3,017,001.12969617
3,017,001.12969617 3,017,001.12969617

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped eETH là $ 9.65B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 9.08K. Nguồn cung lưu hành của WEETH là 3.02M, với tổng nguồn cung là 3017001.12969617. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.65B.

Lịch sử giá Wrapped eETH theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 3,186.17
$ 3,186.17$ 3,186.17
Thấp nhất 24H
$ 3,264.59
$ 3,264.59$ 3,264.59
Cao nhất 24H

$ 3,186.17
$ 3,186.17$ 3,186.17

$ 3,264.59
$ 3,264.59$ 3,264.59

$ 5,298.907072826084
$ 5,298.907072826084$ 5,298.907072826084

$ 1,500.4746650708223
$ 1,500.4746650708223$ 1,500.4746650708223

-0.65%

-0.37%

-11.31%

-11.31%

Lịch sử giá theo USD của Wrapped eETH (WEETH)

Theo dõi biến động giá của Wrapped eETH trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -11.8751-0.37%
30 ngày$ +3.28+0.10%
60 ngày$ +697.61+27.90%
90 ngày$ +697.61+27.90%
Biến động giá Wrapped eETH hôm nay

Hôm nay, WEETH đã biến động $ -11.8751 (-0.37%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Wrapped eETH trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +3.28 (+0.10%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Wrapped eETH trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WEETH đã biến động $ +697.61 (+27.90%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Wrapped eETH trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +697.61 (+27.90%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Wrapped eETH (WEETH)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Wrapped eETH.

AI phân tích Wrapped eETH

Nhận định từ AI phân tích biến động giá mới nhất của Wrapped eETH, xu hướng khối lượng giao dịch và chỉ báo tâm lý thị trường, cung cấp cập nhật theo thời gian thực để xác định cơ hội giao dịch và hỗ trợ ra quyết định sáng suốt.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Wrapped eETH?

Giá WEETH bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

1. Nhu cầu staking Ethereum – Hoạt động staking ETH càng cao thì tiện ích của WEETH càng tăng.
2. Biến động giá ETH – WEETH theo sát giá trị của Ethereum.
3. Phần thưởng/lợi suất staking – Phần thưởng cao hơn làm cho WEETH trở nên hấp dẫn hơn.
4. Tích hợp DeFi – Nhiều giao thức chấp nhận WEETH sẽ thúc đẩy nhu cầu.
5. Tâm lý thị trường đối với các token staking có tính thanh khoản.
6. Những diễn biến về quy định ảnh hưởng đến staking.
7. Cạnh tranh từ các sản phẩm phái sinh staking có tính thanh khoản khác.
8. Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ áp dụng của các tổ chức.

Tại sao mọi người muốn biết giá Wrapped eETH hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Wrapped eETH (WEETH) hôm nay vì một số lý do chính sau:

1. Quyết định giao dịch – Các nhà giao dịch tích cực cần giá hiện tại để mua/bán vào thời điểm tối ưu
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi giá trị và hiệu suất các khoản nắm giữ của mình
3. Phân tích thị trường – Dữ liệu giá giúp xác định các xu hướng và mô hình
4. Hoạt động DeFi – WEETH được sử dụng trong các giao thức tài chính phi tập trung, đòi hỏi mức giá chính xác
5. Thời điểm đầu tư – Biết được giá hiện tại giúp xác định điểm vào/ra thị trường

Dự đoán giá Wrapped eETH

Dự đoán giá Wrapped eETH (WEETH) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của WEETH vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Wrapped eETH (WEETH) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Wrapped eETH có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Wrapped eETH sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá WEETH cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Wrapped eETH.

Hướng dẫn mua & đầu tư Wrapped eETH

Sẵn sàng bắt đầu với Wrapped eETH? Mua WEETH nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Wrapped eETH. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Wrapped eETH (WEETH).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Wrapped eETH sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Wrapped eETH (WEETH)

Bạn có thể làm gì với Wrapped eETH

Sở hữu Wrapped eETH mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Wrapped eETH (WEETH) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Wrapped eETH (WEETH) là gì

weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.

Nguồn Wrapped eETH

Để hiểu thêm về Wrapped eETH, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Wrapped eETH
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Wrapped eETH

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-01-25 01:42:29 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Wrapped eETH (WEETH)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
01-22 19:16:51Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hơn 2,1 tỷ USD quyền chọn tiền mã hoá sẽ hết hạn vào ngày mai, điểm Maximum Pain của BTC ở mức 92.000 USD
01-22 13:05:02Xu hướng ngành tiền mã hóa
Các quỹ ETF Ethereum giao dịch spot tại Hoa Kỳ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng 287 triệu USD vào ngày hôm qua, đánh dấu hai phiên giao dịch liên tiếp có dòng tiền rút ròng
01-22 12:06:30Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tâm lý nạp Bitcoin tăng cao, với dòng tiền ròng chuyển vào CEX là 7.111,20 BTC trong 24 giờ qua
01-20 22:09:49Xu hướng ngành tiền mã hóa
Vàng giao ngay tăng mạnh trong ngắn hạn, vượt qua $4.740/oz, đạt cao nhất mọi thời đại
01-20 13:14:57Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trump Bình Luận về Thuế Quan EU, Vàng Phá Vỡ Mức Cao Mới Mọi Thời Đại, Bitcoin Giảm Ngắn
01-19 16:31:41Xu hướng ngành tiền mã hóa
Ngành Bảo Mật Tăng Trưởng Liên Tục, DUSK Tăng Vượt 120% Trong Một Ngày

Wrapped eETH Thông tin hàng đầu

Người đàn ông bị cáo buộc giả danh đặc vụ liên bang, rút cạn tài khoản ngân hàng trong vụ lừa đảo vàng trị giá 2.800.000 USD

Người đàn ông bị cáo buộc giả danh đặc vụ liên bang, rút cạn tài khoản ngân hàng trong vụ lừa đảo vàng trị giá 2.800.000 USD

January 24, 2026
Thượng Nghị Sĩ Lummis Kêu Gọi Thông Qua Nhanh Đạo Luật CLARITY

Thượng Nghị Sĩ Lummis Kêu Gọi Thông Qua Nhanh Đạo Luật CLARITY

January 24, 2026
Danh Sách Tiền Điện Tử Lớn Tiếp Theo Cho 2026: BlockchainFX, BNB, Solana, Dogecoin Và TRON Được Giải Thích

Danh Sách Tiền Điện Tử Lớn Tiếp Theo Cho 2026: BlockchainFX, BNB, Solana, Dogecoin Và TRON Được Giải Thích

January 24, 2026
Xem thêm

Khám phá thêm về Wrapped eETH

WEETH USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short WEETH với đòn bẩy. Khám phá giao dịch WEETH USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Wrapped eETH (WEETH) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Wrapped eETH theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
WEETH/USDT
$3,197.61
$3,197.61$3,197.61
-0.37%
0.00% (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1 WEETH = 3,197.61 USD