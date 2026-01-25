Giá Wrapped eETH(WEETH)
Giá Wrapped eETH (WEETH) theo thời gian thực hôm nay là $ 3,197.61, biến động 0.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WEETH sang USD là $ 3,197.61 mỗi WEETH.
Wrapped eETH hiện xếp hạng #8756 theo vốn hoá thị trường tại $ 9.65B, với nguồn cung lưu hành 3.02M WEETH. Trong vòng 24 giờ qua, WEETH được giao dịch trong khoảng từ $ 3,186.17 (thấp) đến $ 3,264.59 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 5,298.907072826084, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1,500.4746650708223.
Về hiệu suất ngắn hạn, WEETH biến động -0.65% trong giờ qua và -11.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 9.08K.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped eETH là $ 9.65B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 9.08K. Nguồn cung lưu hành của WEETH là 3.02M, với tổng nguồn cung là 3017001.12969617. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.65B.
Theo dõi biến động giá của Wrapped eETH trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ -11.8751
|-0.37%
|30 ngày
|$ +3.28
|+0.10%
|60 ngày
|$ +697.61
|+27.90%
|90 ngày
|$ +697.61
|+27.90%
Hôm nay, WEETH đã biến động $ -11.8751 (-0.37%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +3.28 (+0.10%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WEETH đã biến động $ +697.61 (+27.90%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +697.61 (+27.90%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Wrapped eETH (WEETH)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Wrapped eETH.
Nhận định từ AI phân tích biến động giá mới nhất của Wrapped eETH, xu hướng khối lượng giao dịch và chỉ báo tâm lý thị trường, cung cấp cập nhật theo thời gian thực để xác định cơ hội giao dịch và hỗ trợ ra quyết định sáng suốt.
Vào năm 2040, giá của Wrapped eETH có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.
Số lượng
1 WEETH = 3,197.61 USD