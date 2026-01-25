Giá Wrapped eETH hôm nay

Giá Wrapped eETH (WEETH) theo thời gian thực hôm nay là $ 3,197.61, biến động 0.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WEETH sang USD là $ 3,197.61 mỗi WEETH.

Wrapped eETH hiện xếp hạng #8756 theo vốn hoá thị trường tại $ 9.65B, với nguồn cung lưu hành 3.02M WEETH. Trong vòng 24 giờ qua, WEETH được giao dịch trong khoảng từ $ 3,186.17 (thấp) đến $ 3,264.59 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 5,298.907072826084, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1,500.4746650708223.

Về hiệu suất ngắn hạn, WEETH biến động -0.65% trong giờ qua và -11.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 9.08K.

Thông tin thị trường Wrapped eETH (WEETH)

Xếp hạng No.8756 Vốn hóa thị trường $ 9.65B$ 9.65B $ 9.65B Khối lượng (24H) $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.65B$ 9.65B $ 9.65B Nguồn cung lưu thông 3.02M 3.02M 3.02M Tổng cung 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped eETH là $ 9.65B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 9.08K. Nguồn cung lưu hành của WEETH là 3.02M, với tổng nguồn cung là 3017001.12969617. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.65B.