Ngoài Bitcoin, Ethereum (ETH) là dự án blockchain được theo dõi chặt chẽ nhất. Là tiền mã hoá lớn thứ hai thế giới, đây không chỉ là một loại tiền mã hoá mà còn là một nền tảng phi tập trung hỗ trợ nhiều ứng dụng. Từ tài chính phi tập trung (DeFi) và NFT đến game và metaverse, nhiều ứng dụng blockchain nổi tiếng hoạt động trên Ethereum.

Ethereum là gì?

Ethereum được ra mắt vào năm 2015 và được thiết kế để hỗ trợ nhiều ứng dụng và dịch vụ, bao gồm cả game và sản phẩm tài chính. Nói đơn giản, nếu BTC được coi là "vàng kỹ thuật số," thì Ethereum hoạt động như một "máy tính toàn cầu" có khả năng chạy nhiều ứng dụng blockchain khác nhau. Các nhà phát triển có thể xây dựng hợp đồng thông minh trên Ethereum, cho phép các ứng dụng phi tập trung (dApps) hoạt động tự động mà không cần bên trung gian.

Ngày nay, Ethereum đã trở thành cơ sở hạ tầng cốt lõi cho DeFi, NFT, DAO và các lĩnh vực khác. Token gốc của Ethereum, ETH, không chỉ được sử dụng để thanh toán phí mạng (gas) mà còn được ứng dụng rộng rãi trong đầu tư, staking và trong hệ sinh thái rộng lớn hơn.

Ai đã tạo ra Ethereum?

Ethereum được đề xuất và tạo ra vào năm 2013 bởi Vitalik Buterin, một lập trình viên người Canada gốc Nga. Lấy cảm hứng từ Bitcoin, Vitalik đã hình dung ra một nền tảng có thể hỗ trợ hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung. Năm 2014, anh đã khởi động một chiến dịch huy động vốn cộng đồng, và mạng lưới Ethereum chính thức đi vào hoạt động vào năm 2015.

Ethereum hoạt động như thế nào?

Ethereum được xây dựng dựa trên một số thành phần cốt lõi: blockchain, hợp đồng thông minh, Ethereum Virtual Machine (EVM) và phí giao dịch.

- Blockchain: Ở nền tảng cơ bản, Ethereum là một sổ cái phân tán được duy trì bởi hàng ngàn node trên toàn cầu, đảm bảo dữ liệu không thể bị thay đổi.

- Hợp đồng thông minh: Tính năng mang tính cách mạng nhất của Ethereum, hợp đồng thông minh cho phép nhà phát triển đặt ra các điều kiện định sẵn. Khi các điều kiện này được đáp ứng, hợp đồng sẽ tự động thực thi mà không cần sự can thiệp của con người.

- Ethereum Virtual Machine (EVM): Thường được mô tả là bộ não của Ethereum, EVM là một máy tính ảo được tạo thành từ tất cả các node trên mạng. Khi nhà phát triển triển khai hợp đồng thông minh hoặc ứng dụng, EVM sẽ thực thi các chương trình và đảm bảo chúng vận hành đúng theo quy tắc.

- Phí giao dịch: Mỗi thao tác trên Ethereum (ví dụ, gửi ETH) đều yêu cầu một khoản phí nhỏ gọi là gas, được tính bằng Gwei, là một đơn vị nhỏ của ETH.

Bitcoin và Ethereum: Sự khác biệt là gì?

Bitcoin và Ethereum có mục tiêu và chức năng hoàn toàn khác nhau:

- Vị thế: BTC chủ yếu là một loại tiền mã hoá tập trung vào lưu trữ giá trị, trong khi Ethereum là một nền tảng ứng dụng mà ETH vừa đóng vai trò là tiền mã hoá, vừa là nhiên liệu cho hệ sinh thái.

- Nguồn cung: Nguồn cung của BTC bị giới hạn ở mức 21 triệu coin. ETH không có giới hạn nguồn cung cố định, nhưng kể từ bản nâng cấp EIP-1559 vào năm 2021, cơ chế đốt đã được áp dụng, dẫn đến xu hướng giảm lưu thông.

- Chức năng: BTC chỉ có một chức năng chính là chuyển và lưu trữ giá trị. Ngược lại, Ethereum có chức năng mở rộng, hỗ trợ DeFi, NFT, GameFi và nhiều ứng dụng khác trong hệ sinh thái.

- Cơ chế đồng thuận: Bitcoin vẫn sử dụng Proof of Work (PoW). Ethereum, sau khi hoàn tất "The Merge" vào năm 2022, đã chuyển hoàn toàn sang Proof of Stake (PoS), tiết kiệm năng lượng và mở rộng tốt hơn.

Hướng dẫn mua Ethereum

Quy trình mua ETH trên MEXC hoặc sàn giao dịch khác tương tự như khi mua BTC:

- Đăng ký tài khoản và hoàn thành xác minh KYC

- Nạp tài sản (hỗ trợ thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và các phương thức khác)

- Tìm kiếm ETH và nhập số lượng bạn muốn mua

- Xác nhận đặt lệnh, bạn sẽ sở hữu ETH của mình

Ethereum trị giá bao nhiêu?

Giá ETH biến động mạnh, thường tăng giảm như tàu lượn. ETH đã tăng từ chỉ vài đô lên mức cao nhất mọi thời đại gần $5,000. Hiện tại, vốn hoá thị trường của ETH đứng vững ở vị trí thứ hai trong tất cả các loại tiền mã hoá, chỉ sau BTC.

Các yếu tố thúc đẩy giá ETH bao gồm:

- Sự phát triển của các hệ sinh thái như DeFi và NFT

- Các nâng cấp của Ethereum (như ETH 2.0 và các giải pháp mở rộng Layer-2)

- Dòng vốn từ tổ chức và sự xuất hiện của Ethereum ETF

- Diễn biến chính sách, quy định toàn cầu

Bạn có thể theo dõi biến động giá ETH theo thời gian thực và khối lượng giao dịch trực tiếp trên sàn giao dịch MEXC.

Ethereum có phải là một khoản đầu tư tốt không?

Nhiều chuyên gia và tổ chức đánh giá Ethereum có giá trị đầu tư dài hạn:

- Ứng dụng đa dạng: ETH không chỉ là một loại tiền mã hoá mà còn là nhiên liệu cho toàn bộ hệ sinh thái Web3.

- Sự phát triển hệ sinh thái: Phần lớn các dự án DeFi và NFT đều dựa vào Ethereum.

- Độ khan hiếm gia tăng: Với EIP-1559, ETH có tính năng giảm phát do một phần phí giao dịch được đốt.

- Sự công nhận từ tổ chức: Với sự xuất hiện của Ethereum ETF, nhiều tổ chức có thể đầu tư hợp pháp vào ETH.

Làm thế nào để mining Ethereum

Vui lòng lưu ý, từ sau bản nâng cấp The Merge năm 2022, Ethereum không còn hỗ trợ mining, đã chuyển từ Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS).

- Trước năm 2022: Người dùng mining ETH bằng card đồ hoạ để nhận phần thưởng.

- Sau năm 2022: Có thể nhận ETH thông qua staking. Người dùng nạp ETH vào các node mạng để hỗ trợ xác thực giao dịch và nhận phần thưởng.

Ethereum ETF là gì?

Khi hệ sinh thái Ethereum phát triển, Ethereum ETF (Exchange-Traded Fund) đã được ra mắt tại một số quốc gia. Ethereum ETF là quỹ mô phỏng giá ETH, cho phép nhà đầu tư tiếp cận biến động giá của ETH mà không cần tự quản lý ví tiền mã hoá hoặc tài khoản trên sàn. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu Ethereum ETF và giao dịch ETH qua các kênh quen thuộc như tài khoản môi giới chứng khoán.

Ưu điểm của ETF bao gồm:

- Nhà đầu tư có thể tiếp cận ETH qua tài khoản chứng khoán truyền thống

- Không cần quản lý ví hoặc lo lắng về rủi ro bảo mật

- Hỗ trợ Ethereum được đưa vào danh mục đầu tư của các tổ chức

Việc ra mắt Ethereum ETF đánh dấu một bước tiến trong việc chấp nhận ETH rộng rãi hơn trên thị trường tài chính truyền thống.

Etherscan là gì?

Etherscan là một blockchain explorer cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu công khai trên blockchain Ethereum, bao gồm giao dịch, hợp đồng thông minh và địa chỉ. Mọi tương tác trên Ethereum đều minh bạch. Bằng cách nhập hash giao dịch (ID giao dịch), người dùng có thể xem tất cả hoạt động liên quan, bao gồm token, hợp đồng thông minh và địa chỉ ví.

Tại sao Ethereum tăng hoặc giảm giá?

Biến động giá của ETH bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố:

- Tin tức tích cực: Nâng cấp Ethereum thành công, ETF được phê duyệt, tổ chức mua vào

- Tin tức tiêu cực: Thắt chặt quản lý, sự cố hack, phí gas cao

- Chu kỳ thị trường: ETH đi theo chu kỳ tương tự như Bitcoin trong 4 năm, nhưng độ biến động mạnh hơn do các yếu tố như DeFi, NFT và các giải pháp Layer-2.

Trên MEXC, bạn có thể theo dõi xu hướng ETH ngắn hạn và dài hạn bằng biểu đồ thời gian thực và các công cụ phân tích thị trường.