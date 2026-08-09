Giá Ethereum(ETH)
Giá Ethereum (ETH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1,920.45, biến động 0.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ETH sang VND là ₫ 1,920.45 mỗi ETH.
Ethereum hiện xếp hạng #2 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 231.77B, với nguồn cung lưu hành 120.68M ETH. Trong vòng 24 giờ qua, ETH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1,912.78 (thấp) đến ₫ 1,926.23 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 130,357,481.625819735345, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 11,075.9047389030459010.
Về hiệu suất ngắn hạn, ETH biến động -0.08% trong giờ qua và +2.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 64.52M.
No.2
9.26%
2014-07-24 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Ethereum là ₫ 231.77B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 64.52M. Nguồn cung lưu hành của ETH là 120.68M, với tổng nguồn cung là 120684182.88203797. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 231.77B.
-0.08%
-0.11%
+2.80%
+2.80%
Theo dõi biến động giá của Ethereum trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -55,651.2328
|-0.11%
|30 ngày
|₫ +119.13
|+6.61%
|60 ngày
|₫ +300.49
|+18.54%
|90 ngày
|₫ -415.19
|-17.78%
Hôm nay, ETH đã biến động ₫ -55,651.2328 (-0.11%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +119.13 (+6.61%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ETH đã biến động ₫ +300.49 (+18.54%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -415.19 (-17.78%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Ethereum (ETH)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Ethereum.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Ethereum. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ETH: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
ETH_USDT trong khung thời gian 4 giờ hiện đang giao dịch ở mức giá 1913.88, nằm dưới ngưỡng trung tâm 1914.6066. Giá cả đang dao động trong một phạm vi hẹp được hình thành bởi các mức kháng cự S1 và hỗ trợ R1. Hệ thống trung tâm cho thấy lực mua và lực bán đang tạm thời cân bằng quanh vùng giá 1914. Hiện tại, cấu trúc thị trường vẫn chưa vượt qua được ngưỡng phân định quan trọng, do đó thị trường tiếp tục duy trì trạng thái điều chỉnh ngang. Nhóm đường MA và nhóm EMA đang thể hiện tín hiệu mua ngắn hạn với sự sắp xếp hợp lý. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái cắt giảm, cho thấy đà tăng trung hạn tương đối yếu. Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính, thiếu đi hướng dẫn rõ ràng về xu hướng. Các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng: đường trung bình ngắn hạn đang hướng lên trong khi các chỉ báo dao động lại có xu hướng đi xuống. Biến động thị trường đang thu hẹp, quỹ đạo giá ngày càng co lại, đồng thời phân bố động lượng không tập trung và chưa tạo thành sức mạnh tổng hợp. Mức kháng cự gần nhất phía trên là R1, nằm ở mức 1917.83, cách giá hiện tại khoảng 4 USD. Mức kháng cự thứ cấp R2 nằm ở 1922.60, cách giá hiện tại khoảng 9 USD. Ở phía dưới, mức hỗ trợ gần nhất là S1, ở mức 1909.84, cách giá hiện tại khoảng 4 USD. Mức hỗ trợ thứ cấp S2 nằm ở 1906.62, cách giá hiện tại khoảng 7 USD. Các mức giá gần đây khá dày đặc, trong khi không gian tham chiếu ở các mức xa hơn thì bị hạn chế.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Ethereum có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Ethereum (ETH) hay Ether là một trong những token phổ biến nhất trên thị trường tiền điện tử. Nó hoạt động trên mô hình đồng thuận Proof-of-Stake (PoS), có nghĩa là, các bên xác nhận sẽ cần đặt một món đồ có giá trị nào đó như một biện pháp bảo mật. Nếu các bên xác nhận hành động không trung thực, món đồ đã đặt cọc sẽ bị tiêu hủy. Hệ sinh thái Ethereum là một trong những blockchain Layer 1 lớn nhất, cho phép xây dựng hợp đồng thông minh và Dapps mà không bị gian lận và can thiệp từ bên thứ ba có ý đồ xấu. Hơn nữa, Ether cũng là một ngôn ngữ lập trình chạy trên một blockchain gọi là Turing Complete. Nó giúp các nhà phát triển xây dựng và xuất bản nhiều loại Dapps như DeFi và các dự án tiền điện tử mới.
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Sở hữu Ethereum mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Ngoài Bitcoin, Ethereum (ETH) là dự án blockchain được theo dõi chặt chẽ nhất. Là tiền mã hoá lớn thứ hai thế giới, đây không chỉ là một loại tiền mã hoá mà còn là một nền tảng phi tập trung hỗ trợ nhiều ứng dụng. Từ tài chính phi tập trung (DeFi) và NFT đến game và metaverse, nhiều ứng dụng blockchain nổi tiếng hoạt động trên Ethereum.
Ethereum được ra mắt vào năm 2015 và được thiết kế để hỗ trợ nhiều ứng dụng và dịch vụ, bao gồm cả game và sản phẩm tài chính. Nói đơn giản, nếu BTC được coi là "vàng kỹ thuật số," thì Ethereum hoạt động như một "máy tính toàn cầu" có khả năng chạy nhiều ứng dụng blockchain khác nhau. Các nhà phát triển có thể xây dựng hợp đồng thông minh trên Ethereum, cho phép các ứng dụng phi tập trung (dApps) hoạt động tự động mà không cần bên trung gian.
Ngày nay, Ethereum đã trở thành cơ sở hạ tầng cốt lõi cho DeFi, NFT, DAO và các lĩnh vực khác. Token gốc của Ethereum, ETH, không chỉ được sử dụng để thanh toán phí mạng (gas) mà còn được ứng dụng rộng rãi trong đầu tư, staking và trong hệ sinh thái rộng lớn hơn.
Ethereum được đề xuất và tạo ra vào năm 2013 bởi Vitalik Buterin, một lập trình viên người Canada gốc Nga. Lấy cảm hứng từ Bitcoin, Vitalik đã hình dung ra một nền tảng có thể hỗ trợ hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung. Năm 2014, anh đã khởi động một chiến dịch huy động vốn cộng đồng, và mạng lưới Ethereum chính thức đi vào hoạt động vào năm 2015.
Ethereum được xây dựng dựa trên một số thành phần cốt lõi: blockchain, hợp đồng thông minh, Ethereum Virtual Machine (EVM) và phí giao dịch.
- Blockchain: Ở nền tảng cơ bản, Ethereum là một sổ cái phân tán được duy trì bởi hàng ngàn node trên toàn cầu, đảm bảo dữ liệu không thể bị thay đổi.
- Hợp đồng thông minh: Tính năng mang tính cách mạng nhất của Ethereum, hợp đồng thông minh cho phép nhà phát triển đặt ra các điều kiện định sẵn. Khi các điều kiện này được đáp ứng, hợp đồng sẽ tự động thực thi mà không cần sự can thiệp của con người.
- Ethereum Virtual Machine (EVM): Thường được mô tả là bộ não của Ethereum, EVM là một máy tính ảo được tạo thành từ tất cả các node trên mạng. Khi nhà phát triển triển khai hợp đồng thông minh hoặc ứng dụng, EVM sẽ thực thi các chương trình và đảm bảo chúng vận hành đúng theo quy tắc.
- Phí giao dịch: Mỗi thao tác trên Ethereum (ví dụ, gửi ETH) đều yêu cầu một khoản phí nhỏ gọi là gas, được tính bằng Gwei, là một đơn vị nhỏ của ETH.
Bitcoin và Ethereum có mục tiêu và chức năng hoàn toàn khác nhau:
- Vị thế: BTC chủ yếu là một loại tiền mã hoá tập trung vào lưu trữ giá trị, trong khi Ethereum là một nền tảng ứng dụng mà ETH vừa đóng vai trò là tiền mã hoá, vừa là nhiên liệu cho hệ sinh thái.
- Nguồn cung: Nguồn cung của BTC bị giới hạn ở mức 21 triệu coin. ETH không có giới hạn nguồn cung cố định, nhưng kể từ bản nâng cấp EIP-1559 vào năm 2021, cơ chế đốt đã được áp dụng, dẫn đến xu hướng giảm lưu thông.
- Chức năng: BTC chỉ có một chức năng chính là chuyển và lưu trữ giá trị. Ngược lại, Ethereum có chức năng mở rộng, hỗ trợ DeFi, NFT, GameFi và nhiều ứng dụng khác trong hệ sinh thái.
- Cơ chế đồng thuận: Bitcoin vẫn sử dụng Proof of Work (PoW). Ethereum, sau khi hoàn tất "The Merge" vào năm 2022, đã chuyển hoàn toàn sang Proof of Stake (PoS), tiết kiệm năng lượng và mở rộng tốt hơn.
Quy trình mua ETH trên MEXC hoặc sàn giao dịch khác tương tự như khi mua BTC:
- Đăng ký tài khoản và hoàn thành xác minh KYC
- Nạp tài sản (hỗ trợ thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và các phương thức khác)
- Tìm kiếm ETH và nhập số lượng bạn muốn mua
- Xác nhận đặt lệnh, bạn sẽ sở hữu ETH của mình
Giá ETH biến động mạnh, thường tăng giảm như tàu lượn. ETH đã tăng từ chỉ vài đô lên mức cao nhất mọi thời đại gần $5,000. Hiện tại, vốn hoá thị trường của ETH đứng vững ở vị trí thứ hai trong tất cả các loại tiền mã hoá, chỉ sau BTC.
Các yếu tố thúc đẩy giá ETH bao gồm:
- Sự phát triển của các hệ sinh thái như DeFi và NFT
- Các nâng cấp của Ethereum (như ETH 2.0 và các giải pháp mở rộng Layer-2)
- Dòng vốn từ tổ chức và sự xuất hiện của Ethereum ETF
- Diễn biến chính sách, quy định toàn cầu
Bạn có thể theo dõi biến động giá ETH theo thời gian thực và khối lượng giao dịch trực tiếp trên sàn giao dịch MEXC.
Nhiều chuyên gia và tổ chức đánh giá Ethereum có giá trị đầu tư dài hạn:
- Ứng dụng đa dạng: ETH không chỉ là một loại tiền mã hoá mà còn là nhiên liệu cho toàn bộ hệ sinh thái Web3.
- Sự phát triển hệ sinh thái: Phần lớn các dự án DeFi và NFT đều dựa vào Ethereum.
- Độ khan hiếm gia tăng: Với EIP-1559, ETH có tính năng giảm phát do một phần phí giao dịch được đốt.
- Sự công nhận từ tổ chức: Với sự xuất hiện của Ethereum ETF, nhiều tổ chức có thể đầu tư hợp pháp vào ETH.
Vui lòng lưu ý, từ sau bản nâng cấp The Merge năm 2022, Ethereum không còn hỗ trợ mining, đã chuyển từ Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS).
- Trước năm 2022: Người dùng mining ETH bằng card đồ hoạ để nhận phần thưởng.
- Sau năm 2022: Có thể nhận ETH thông qua staking. Người dùng nạp ETH vào các node mạng để hỗ trợ xác thực giao dịch và nhận phần thưởng.
Khi hệ sinh thái Ethereum phát triển, Ethereum ETF (Exchange-Traded Fund) đã được ra mắt tại một số quốc gia. Ethereum ETF là quỹ mô phỏng giá ETH, cho phép nhà đầu tư tiếp cận biến động giá của ETH mà không cần tự quản lý ví tiền mã hoá hoặc tài khoản trên sàn. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu Ethereum ETF và giao dịch ETH qua các kênh quen thuộc như tài khoản môi giới chứng khoán.
Ưu điểm của ETF bao gồm:
- Nhà đầu tư có thể tiếp cận ETH qua tài khoản chứng khoán truyền thống
- Không cần quản lý ví hoặc lo lắng về rủi ro bảo mật
- Hỗ trợ Ethereum được đưa vào danh mục đầu tư của các tổ chức
Việc ra mắt Ethereum ETF đánh dấu một bước tiến trong việc chấp nhận ETH rộng rãi hơn trên thị trường tài chính truyền thống.
Etherscan là một blockchain explorer cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu công khai trên blockchain Ethereum, bao gồm giao dịch, hợp đồng thông minh và địa chỉ. Mọi tương tác trên Ethereum đều minh bạch. Bằng cách nhập hash giao dịch (ID giao dịch), người dùng có thể xem tất cả hoạt động liên quan, bao gồm token, hợp đồng thông minh và địa chỉ ví.
Biến động giá của ETH bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố:
- Tin tức tích cực: Nâng cấp Ethereum thành công, ETF được phê duyệt, tổ chức mua vào
- Tin tức tiêu cực: Thắt chặt quản lý, sự cố hack, phí gas cao
- Chu kỳ thị trường: ETH đi theo chu kỳ tương tự như Bitcoin trong 4 năm, nhưng độ biến động mạnh hơn do các yếu tố như DeFi, NFT và các giải pháp Layer-2.
Trên MEXC, bạn có thể theo dõi xu hướng ETH ngắn hạn và dài hạn bằng biểu đồ thời gian thực và các công cụ phân tích thị trường.
Để hiểu thêm về Ethereum, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.