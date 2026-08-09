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Giá FLOKI theo thời gian thực hôm nay là 0.00002116 VND. Vốn hoá thị trường của FLOKI là 202,613,577.3039662592973668 VND. Theo dõi cập nhật giá FLOKI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá FLOKI theo thời gian thực hôm nay là 0.00002116 VND. Vốn hoá thị trường của FLOKI là 202,613,577.3039662592973668 VND. Theo dõi cập nhật giá FLOKI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá FLOKI(FLOKI)

Giá theo thời gian thực 1 FLOKI sang VND

₫0.55708855
₫0.55708855₫0.55708855
-0.65%1D
VND
Biểu đồ giá FLOKI (FLOKI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:15:48 (UTC+8)

Giá FLOKI hôm nay

Giá FLOKI (FLOKI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00002116, biến động 0.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FLOKI sang VND là ₫ 0.00002116 mỗi FLOKI.

FLOKI hiện xếp hạng #117 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 202.61M, với nguồn cung lưu hành 9.58T FLOKI. Trong vòng 24 giờ qua, FLOKI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00002102 (thấp) đến ₫ 0.00002145 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 9.11100690213857310, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.00052630.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLOKI biến động +0.04% trong giờ qua và +3.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 82.71K.

Thông tin thị trường FLOKI (FLOKI)

No.117

₫ 202.61M
₫ 202.61M₫ 202.61M

₫ 82.71K
₫ 82.71K₫ 82.71K

₫ 204.11M
₫ 204.11M₫ 204.11M

9.58T
9.58T 9.58T

9,646,179,112,465.93260341
9,646,179,112,465.93260341 9,646,179,112,465.93260341

0.01%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của FLOKI là ₫ 202.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 82.71K. Nguồn cung lưu hành của FLOKI là 9.58T, với tổng nguồn cung là 9646179112465.93260341. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 204.11M.

Lịch sử giá FLOKI theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.00002102
₫ 0.00002102₫ 0.00002102
Thấp nhất 24H
₫ 0.00002145
₫ 0.00002145₫ 0.00002145
Cao nhất 24H

₫ 0.00002102
₫ 0.00002102₫ 0.00002102

₫ 0.00002145
₫ 0.00002145₫ 0.00002145

₫ 9.11100690213857310
₫ 9.11100690213857310₫ 9.11100690213857310

₫ 0.00052630
₫ 0.00052630₫ 0.00052630

+0.04%

-0.65%

+3.37%

+3.37%

Lịch sử giá theo VND của FLOKI (FLOKI)

Theo dõi biến động giá của FLOKI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.0036447666-0.65%
30 ngày₫ -0.00000184-8.00%
60 ngày₫ -0.00000256-10.80%
90 ngày₫ -0.00001584-42.82%
Biến động giá FLOKI hôm nay

Hôm nay, FLOKI đã biến động ₫ -0.0036447666 (-0.65%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá FLOKI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00000184 (-8.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá FLOKI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FLOKI đã biến động ₫ -0.00000256 (-10.80%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá FLOKI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00001584 (-42.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FLOKI (FLOKI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá FLOKI.

Phân tích FLOKI

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của FLOKI. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường FLOKI hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FLOKI: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

FLOKI_USDT đang giao dịch ở mức 2,092E-5 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm giữa vùng hỗ trợ S1 và vùng trung tâm. Hệ thống vùng trung tâm cho thấy không gian phía trên bị hạn chế. Nhóm đường trung bình động thể hiện xu hướng tăng giá. Chỉ báo EMA xác nhận lực mua ngắn hạn chiếm ưu thế. MACD hình thành cấu trúc cắt vàng. RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng. Động lượng chưa thể hiện trạng thái tập trung theo một hướng rõ ràng. Biến động thị trường duy trì ở mức độ thông thường. Các chỉ số KDJ và StochRSI cần được xác nhận thêm. Hình dạng dải BOLL ổn định. Mức kháng cự gần nhất nằm tại vùng R1 ở mức 2,109E-5, cách giá hiện tại khoảng 0,8%. Mức tham chiếu xa hơn là R2 ở mức 2,119E-5. Hỗ trợ đầu tiên bên dưới nằm tại vùng S1 ở mức 2,086E-5, cách giá hiện tại khoảng 0,3%. Vị trí hỗ trợ then chốt tiếp theo là S2 ở mức 2,073E-5. Cuộc chiến giữa phe mua và phe bán đang diễn ra quanh vùng trung tâm 2,096E-5. Nếu giá vượt qua vùng trung tâm này, cấu trúc ngắn hạn sẽ thay đổi; ngược lại, nếu phá vỡ xuống dưới S1, thị trường sẽ kiểm tra tính hiệu quả của S2. Hiện tại, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh dao động.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá FLOKI?

Giá FLOKI bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng của các đồng meme coin
2. Sự thổi phồng trên mạng xã hội và mức độ tương tác của cộng đồng
3. Những dòng tweet của Elon Musk về chú chó Floki của ông
4. Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa và hiệu suất của Bitcoin
5. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản
6. Các phát triển về tiện ích và sự tăng trưởng của hệ sinh thái
7. Việc niêm yết trên các sàn giao dịch và các mối quan hệ đối tác
8. Chuyển động của các “cá voi” và các giao dịch lớn

Tại sao mọi người muốn biết giá FLOKI hôm nay?

Mọi người muốn biết giá FLOKI hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi giá trị danh mục đầu tư, căn cứ vào thời điểm đặt lệnh mua/bán, phân tích xu hướng thị trường và đánh giá hiệu suất đầu tư. Là một đồng meme coin có mức độ biến động cao, việc theo dõi giá hàng ngày giúp các nhà giao dịch tận dụng tối đa những đợt biến động giá và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Dự đoán giá FLOKI

Dự đoán giá FLOKI (FLOKI) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của FLOKI vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá FLOKI (FLOKI) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của FLOKI có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá FLOKI sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá FLOKI cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá FLOKI.

Giới thiệu FLOKI

FLOKI là một loại tiền điện tử được lấy cảm hứng từ chú chó Shiba Inu cùng tên của Elon Musk. Đây là một tài sản số ngang hàng, phi tập trung được thiết kế để cung cấp một phương pháp chuyển giá trị nhanh, chi phí thấp và an toàn. FLOKI hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên cổ phần để xác nhận giao dịch. Nó chủ yếu được sử dụng trong hệ sinh thái riêng của mình cho các giao dịch khác nhau và như một phần thưởng cho việc tham gia vào mạng lưới. Ngân hàng FLOKI được cố định, với một số lượng nhất định bị đốt cháy hoặc phá hủy sau mỗi giao dịch, tạo ra hiệu ứng giảm phát. Tổng thể, FLOKI nhằm cung cấp trải nghiệm tiền điện tử thân thiện với người dùng với trọng tâm vào sự tham gia của cộng đồng và khả năng tiếp cận tài chính.

Hướng dẫn mua & đầu tư FLOKI tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với FLOKI? Mua FLOKI nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua FLOKI. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua FLOKI (FLOKI).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và FLOKI sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua FLOKI (FLOKI)

Bạn có thể làm gì với FLOKI

Sở hữu FLOKI mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua FLOKI (FLOKI) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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FLOKI (FLOKI) là gì

Meme coin với tiện ích thông qua NFT gaming metaverse, NFT và thị trường hàng hóa cũng như nền tảng giáo dục tiền điện tử. Lấy cảm hứng từ tên con chó của Elon Musk và hợp tác với anh trai Kimbal Musk. Mục tiêu của FLOKI là trở thành dự án tiền điện tử top 10 và dẫn đầu trên thực tế trong lĩnh vực trò chơi NFT.

Whitepaper

Nguồn FLOKI

Để hiểu thêm về FLOKI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức FLOKI
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemDog-ThemedEthereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về FLOKI

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:15:48 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành FLOKI (FLOKI)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về FLOKI

FLOKI USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short FLOKI với đòn bẩy. Khám phá giao dịch FLOKI USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường FLOKI (FLOKI) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá FLOKI theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
FLOKI/USDT
₫0.5573517
₫0.5573517₫0.5573517
-0.55%
3.92B (USDT)
FLOKI/USDC
₫0.55708855
₫0.55708855₫0.55708855
-0.51%
2.55B (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán FLOKI sang VND

Số lượng

FLOKI
FLOKI
VND
VND

1 FLOKI = 0.5568254 VND