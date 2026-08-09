Giá FLOKI theo thời gian thực hôm nay là 0.00002116 VND. Vốn hoá thị trường của FLOKI là 202,613,577.3039662592973668 VND. Theo dõi cập nhật giá FLOKI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá FLOKI theo thời gian thực hôm nay là 0.00002116 VND. Vốn hoá thị trường của FLOKI là 202,613,577.3039662592973668 VND. Theo dõi cập nhật giá FLOKI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!
Giá FLOKI (FLOKI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00002116, biến động 0.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FLOKI sang VND là ₫ 0.00002116 mỗi FLOKI.
FLOKI hiện xếp hạng #117 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 202.61M, với nguồn cung lưu hành 9.58T FLOKI. Trong vòng 24 giờ qua, FLOKI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00002102 (thấp) đến ₫ 0.00002145 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 9.11100690213857310, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.00052630.
Về hiệu suất ngắn hạn, FLOKI biến động +0.04% trong giờ qua và +3.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 82.71K.
Vốn hoá thị trường hiện tại của FLOKI là ₫ 202.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 82.71K. Nguồn cung lưu hành của FLOKI là 9.58T, với tổng nguồn cung là 9646179112465.93260341. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 204.11M.
Lịch sử giá FLOKI theo VND
Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.00002102
₫ 0.00002102₫ 0.00002102
Thấp nhất 24H
₫ 0.00002145
₫ 0.00002145₫ 0.00002145
Cao nhất 24H
₫ 0.00002102
₫ 0.00002102₫ 0.00002102
₫ 0.00002145
₫ 0.00002145₫ 0.00002145
₫ 9.11100690213857310
₫ 9.11100690213857310₫ 9.11100690213857310
₫ 0.00052630
₫ 0.00052630₫ 0.00052630
+0.04%
-0.65%
+3.37%
+3.37%
Lịch sử giá theo VND của FLOKI (FLOKI)
Theo dõi biến động giá của FLOKI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
Thời gian
Biến động (VND)
Biến động (%)
Hôm nay
₫ -0.0036447666
-0.65%
30 ngày
₫ -0.00000184
-8.00%
60 ngày
₫ -0.00000256
-10.80%
90 ngày
₫ -0.00001584
-42.82%
Biến động giá FLOKI hôm nay
Hôm nay, FLOKI đã biến động ₫ -0.0036447666 (-0.65%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Biến động giá FLOKI trong 30 ngày
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00000184 (-8.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Biến động giá FLOKI trong 60 ngày
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FLOKI đã biến động ₫ -0.00000256 (-10.80%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Biến động giá FLOKI trong 90 ngày
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00001584 (-42.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FLOKI (FLOKI)?
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của FLOKI. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Xu hướng thị trường FLOKI hôm nay: tăng hay giảm?
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FLOKI: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
Khía cạnh chỉ báo
Kết luận mô hình
Tỷ lệ/Ngưỡng
Tóm tắt nhanh
KDJ
Dead Cross
K < D
Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoay
S1 ≤ Giá < Điểm xoay
Giữa S1-Điểm xoay
Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI
20‑80
Khu vực trung lập
Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACD
Golden Cross
DIF > DEA
Xu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ
3-4 Mua
40‑60% Trung lập
Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)
Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
Giữa dải giữa và dải trên
Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)
Trung lập
30‑70
Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động
1-2 Mua
20‑40% Bán
Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
FLOKI_USDT đang giao dịch ở mức 2,092E-5 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm giữa vùng hỗ trợ S1 và vùng trung tâm. Hệ thống vùng trung tâm cho thấy không gian phía trên bị hạn chế. Nhóm đường trung bình động thể hiện xu hướng tăng giá. Chỉ báo EMA xác nhận lực mua ngắn hạn chiếm ưu thế. MACD hình thành cấu trúc cắt vàng. RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng. Động lượng chưa thể hiện trạng thái tập trung theo một hướng rõ ràng. Biến động thị trường duy trì ở mức độ thông thường. Các chỉ số KDJ và StochRSI cần được xác nhận thêm. Hình dạng dải BOLL ổn định.
Mức kháng cự gần nhất nằm tại vùng R1 ở mức 2,109E-5, cách giá hiện tại khoảng 0,8%. Mức tham chiếu xa hơn là R2 ở mức 2,119E-5. Hỗ trợ đầu tiên bên dưới nằm tại vùng S1 ở mức 2,086E-5, cách giá hiện tại khoảng 0,3%. Vị trí hỗ trợ then chốt tiếp theo là S2 ở mức 2,073E-5. Cuộc chiến giữa phe mua và phe bán đang diễn ra quanh vùng trung tâm 2,096E-5. Nếu giá vượt qua vùng trung tâm này, cấu trúc ngắn hạn sẽ thay đổi; ngược lại, nếu phá vỡ xuống dưới S1, thị trường sẽ kiểm tra tính hiệu quả của S2. Hiện tại, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh dao động.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá FLOKI?
Giá FLOKI bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:
1. Tâm lý thị trường và xu hướng của các đồng meme coin 2. Sự thổi phồng trên mạng xã hội và mức độ tương tác của cộng đồng 3. Những dòng tweet của Elon Musk về chú chó Floki của ông 4. Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa và hiệu suất của Bitcoin 5. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản 6. Các phát triển về tiện ích và sự tăng trưởng của hệ sinh thái 7. Việc niêm yết trên các sàn giao dịch và các mối quan hệ đối tác 8. Chuyển động của các “cá voi” và các giao dịch lớn
Tại sao mọi người muốn biết giá FLOKI hôm nay?
Mọi người muốn biết giá FLOKI hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi giá trị danh mục đầu tư, căn cứ vào thời điểm đặt lệnh mua/bán, phân tích xu hướng thị trường và đánh giá hiệu suất đầu tư. Là một đồng meme coin có mức độ biến động cao, việc theo dõi giá hàng ngày giúp các nhà giao dịch tận dụng tối đa những đợt biến động giá và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Dự đoán giá FLOKI
Dự đoán giá FLOKI (FLOKI) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của FLOKI vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá FLOKI (FLOKI) cho năm 2040 (14 năm sau)
Vào năm 2040, giá của FLOKI có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Công cụ MEXC Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định. Bạn muốn biết giá FLOKI sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá FLOKI cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá FLOKI.
Giới thiệu FLOKI
FLOKI là một loại tiền điện tử được lấy cảm hứng từ chú chó Shiba Inu cùng tên của Elon Musk. Đây là một tài sản số ngang hàng, phi tập trung được thiết kế để cung cấp một phương pháp chuyển giá trị nhanh, chi phí thấp và an toàn. FLOKI hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên cổ phần để xác nhận giao dịch. Nó chủ yếu được sử dụng trong hệ sinh thái riêng của mình cho các giao dịch khác nhau và như một phần thưởng cho việc tham gia vào mạng lưới. Ngân hàng FLOKI được cố định, với một số lượng nhất định bị đốt cháy hoặc phá hủy sau mỗi giao dịch, tạo ra hiệu ứng giảm phát. Tổng thể, FLOKI nhằm cung cấp trải nghiệm tiền điện tử thân thiện với người dùng với trọng tâm vào sự tham gia của cộng đồng và khả năng tiếp cận tài chính.
Hướng dẫn mua & đầu tư FLOKI tại Việt Nam
Sẵn sàng bắt đầu với FLOKI? Mua FLOKI nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua FLOKI. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua FLOKI (FLOKI).
Bước 1
Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC
Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4
Chọn token của bạn
Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5
Hoàn tất giao dịch mua
Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và FLOKI sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Bạn có thể làm gì với FLOKI
Sở hữu FLOKI mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Khám phá thị trường MEXC Spot
Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.
Giao dịch Futures
Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.
MEXC Launchpool
Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.
MEXC Pre-Market
Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.
Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC
Mua FLOKI (FLOKI) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
Meme coin với tiện ích thông qua NFT gaming metaverse, NFT và thị trường hàng hóa cũng như nền tảng giáo dục tiền điện tử. Lấy cảm hứng từ tên con chó của Elon Musk và hợp tác với anh trai Kimbal Musk. Mục tiêu của FLOKI là trở thành dự án tiền điện tử top 10 và dẫn đầu trên thực tế trong lĩnh vực trò chơi NFT.
Whitepaper
Công nghệ
FLOKI được triển khai trên hai mạng lưới lớn, hoạt động như một token ERC-20 trên Ethereum và một token BEP-20 trên Binance Smart Chain, mang đến cho người dùng lựa chọn vận hành trên chuỗi mà họ ưa thích. Một trong những trải nghiệm cốt lõi là trò chơi metaverse NFT Valhalla, được xây dựng nhằm mang lại gameplay nhập vai sâu sắc, nơi người tham gia có thể nhận phần thưởng trong khi tương tác với các cơ chế của trò chơi. Valhalla tận dụng công nghệ blockchain tiên tiến để đảm bảo quyền sở hữu an toàn đối với tài sản trong trò chơi cũng như duy trì việc phân phối phần thưởng một cách công bằng. Hệ sinh thái cũng cung cấp Floki Trading Bot – một trợ lý giao dịch dựa trên Telegram cho phép người dùng giao dịch tiền mã hóa trực tiếp ngay trong Telegram, giảm thiểu nhu cầu phải điều hướng qua các sàn giao dịch truyền thống cùng độ phức tạp đi kèm. Bot bao gồm các công cụ như cảnh báo giá, theo dõi danh mục đầu tư và chiến lược giao dịch tự động. Đối với DeFi, FlokiFi đóng vai trò như một kho kỹ thuật số an toàn để quản lý tài sản tiền mã hóa, hỗ trợ nhiều blockchain và cung cấp các tính năng như khóa NFT, hỗ trợ đa token và các kỳ khóa linh hoạt – tất cả đều được trình bày qua một giao diện thân thiện với người dùng nhằm giúp các thao tác DeFi dễ thực hiện hơn. TokenFi tập trung vào việc đơn giản hóa quá trình tạo và quản lý token, hướng tới mục tiêu biến quy trình này trở nên trực quan và dễ dàng như sử dụng một ứng dụng điện thoại thông minh, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận nền kinh tế token. Giáo dục được triển khai thông qua Đại học Floki – một trung tâm học tập cung cấp các chương trình bài bản từ mức người mới bắt đầu đến nâng cao, sử dụng các bài học tương tác, bài tập thực hành và ứng dụng thực tiễn nhằm củng cố kiến thức.
Lộ trình
Lộ trình tập trung vào việc mở rộng các tính năng hữu ích và thúc đẩy tiến trình hướng tới việc áp dụng đại trà, với nhiều mốc quan trọng đã được hoàn thành. Các hạng mục đã hoàn tất bao gồm lần phát hành lớn đầu tiên của trò chơi Valhalla với lối chơi Thế giới Mở (Open World) vào quý IV năm 2022, cũng như việc phát triển và triển khai giao thức FlokiFi Locker. Dự án cũng đã thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược với các đội thể thao hàng đầu, trong đó có đội Alfa Romeo thuộc Giải đua Công thức 1 (Formula 1). Các ưu tiên trong tương lai bao gồm mở rộng nền tảng TokenFi để tận dụng các cơ hội trên thị trường token hóa, nâng cấp Valhalla thông qua việc bổ sung thêm các cơ chế gameplay và hệ thống phần thưởng, đồng thời mở rộng Đại học Floki bằng cách thêm nhiều khóa học và tài nguyên hơn. Mục tiêu dài hạn là giúp FLOKI tự duy trì được hoạt động thông qua doanh thu từ các tính năng hữu ích, điều này có thể tạo điều kiện để loại bỏ hoàn toàn thuế giao dịch.
Tokenomics
Cơ cấu tokenomics của FLOKI được thiết kế nhằm hỗ trợ tính bền vững và tạo dựng giá trị dài hạn, bao gồm mức thuế giao dịch tối thiểu 0,3% áp dụng cho cả lệnh mua lẫn bán. Doanh thu từ khoản thuế này được chuyển vào ví kho bạc (treasury wallet) để tài trợ cho các sáng kiến phát triển và tiếp thị. Trong hệ sinh thái rộng lớn hơn, FLOKI đảm nhận nhiều vai trò: đây là đồng tiền chính được sử dụng trong trò chơi Valhalla, là nhiên liệu vận hành nền tảng FlokiFi, đồng thời kích hoạt các chức năng tiện ích trên toàn bộ các sản phẩm trong hệ sinh thái — từ đó thúc đẩy mô hình nhu cầu dựa trên tiện ích (utility-led demand model). Chương trình staking cung cấp phần thưởng bằng token TokenFi, và người tham gia có thể lựa chọn kỳ hạn staking từ 3 đến 48 tháng. Các hệ số nhân phần thưởng tăng dần theo độ dài cam kết, dao động từ 1,25x lên tới 4x. Nếu người dùng rút vốn sớm (unstake early), cơ chế phạt sẽ đốt cháy token FLOKI — yếu tố này mang tính giảm phát (deflationary), giúp giảm tổng nguồn cung theo thời gian, đồng thời khuyến khích hành vi nắm giữ dài hạn và hỗ trợ ổn định giá. Ngoài ra, hệ sinh thái còn bao gồm các bộ sưu tập NFT đặc biệt nhằm bổ sung thêm tiện ích, mang lại các lợi ích như giảm phí giao dịch và quyền truy cập độc quyền vào các tính năng mới.
Tổng quan
FLOKI là một mã thông báo hệ sinh thái do cộng đồng làm chủ, được thiết kế nhằm đẩy nhanh quá trình áp dụng tiền mã hóa trên diện rộng thông qua nhiều tiện ích thực tế. FLOKI kết hợp trò chơi, giao dịch, DeFi, giáo dục và thương mại trong một hệ sinh thái duy nhất vận hành bằng mã thông báo FLOKI. Với vị thế là cổng truy cập “tất cả-trong-một”, FLOKI hướng đến việc giúp người mới tham gia vào lĩnh vực tiền mã hóa mà không cần phải hiểu rõ từng chi tiết kỹ thuật phức tạp ngay từ đầu. Bằng cách nhấn mạnh các nền tảng dễ sử dụng và những ý tưởng sản phẩm mới mẻ, hệ sinh thái này tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và tiền mã hóa.
Đội ngũ
Hệ sinh thái Floki được phát triển bởi một nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm và đa dạng, hoạt động trong một cấu trúc phi tập trung. Riêng đội phát triển trò chơi Valhalla đã gồm 11 chuyên gia với tổng cộng hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trò chơi và công nghệ blockchain. Những đóng góp chủ chốt bao gồm @MrBrownWhale, được biết đến là một cựu binh uy tín trong lĩnh vực tiền mã hóa và chuyên gia NFT, đồng thời là người dẫn dắt quá trình phát triển Valhalla; và @JackieXu, người mang đến một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain cùng chuyên môn phát triển hợp đồng thông minh từ năm 2017. Đội ngũ rộng hơn còn bao gồm các kỹ sư âm thanh từng làm việc cho các dự án sản xuất của Netflix, các nhà phát triển trò chơi Unity, họa sĩ minh họa, chuyên gia tạo mô hình nhân vật, nhà hoạt họa, cũng như một nhà thiết kế trò chơi chuyên trách và “thầy giáo kể chuyện” (lore master). Các chuyên gia đảm bảo chất lượng cũng là một phần của nhóm, tập trung vào việc đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ. Mô hình vận hành phi tập trung này nhằm mục đích giúp các thành viên đóng góp có thể áp dụng hiệu quả các kỹ năng chuyên sâu của mình vào các thành phần khác nhau của hệ sinh thái.
Nguồn FLOKI
Để hiểu thêm về FLOKI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
Nếu FLOKI tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 5%, giá trị ước tính có thể đạt khoảng -- vào năm 2027, -- vào năm 2030, -- vào năm 2035, và -- vào năm 2040. Những con số này minh họa cho kịch bản tăng trưởng kép ổn định, mặc dù giá thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào sự chấp nhận của thị trường, diễn biến pháp lý và điều kiện kinh tế vĩ mô. Bạn có thể xem bảng dự báo đầy đủ bên dưới để có phân tích chi tiết theo từng năm về giá FLOKI tiềm năng và ROI dự kiến.
Hôm nay giá của FLOKI là bao nhiêu?
Giá FLOKI hôm nay là ₫ 0.55682540. Kiểm tra phần Lịch sử giá để tìm hiểu lịch sử trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày.
FLOKI có còn là khoản đầu tư tốt tại Việt Nam không?
FLOKI vẫn là loại tiền mã hoá được giao dịch tích cực với sự tham gia liên tục của thị trường và sự phát triển của hệ sinh thái. Tuy nhiên, các khoản đầu tư tiền mã hoá như đầu tư vào FLOKI vốn dĩ biến động mạnh và cần phù hợp với khả năng chịu rủi ro cá nhân. Luôn thực hiện tự nghiên cứu (DYOR) và xem xét các điều kiện thị trường trước khi đưa ra quyết định tài chính và đầu tư.
Khối lượng giao dịch hàng ngày của FLOKI tại Việt Nam là bao nhiêu?
FLOKI trị giá -- đã được giao dịch trên MEXC trong 24 giờ qua.
Giá hiện tại của FLOKI tại Việt Nam là bao nhiêu?
Giá FLOKI trực tiếp được cập nhật theo thời gian thực dựa trên hoạt động giao dịch toàn cầu trên các sàn giao dịch lớn, bao gồm cả MEXC. Giá thị trường liên tục biến động do những thay đổi về thanh khoản, khối lượng giao dịch và tâm lý chung. Để xem giá FLOKI mới nhất bằng loại tiền tệ tuỳ chọn, truy cập Giá FLOKI với nhiều thông tin hơn.
Điều gì ảnh hưởng đến giá FLOKI tại Việt Nam?
Giá của FLOKI chịu ảnh hưởng của một số yếu tố chính, bao gồm tâm lý thị trường chung, khối lượng giao dịch, phát triển công nghệ và xu hướng chấp nhận của người dùng. Các điều kiện kinh tế vĩ mô rộng hơn như thay đổi lãi suất, chu kỳ thanh khoản và tín hiệu pháp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong biến động giá.
Để cập nhật về sự thay đổi theo thời gian thực của thị trường và các dự án, truy cập Tin tức MEXC với các phân tích và nhận định mới nhất về tiền mã hoá.
Token nào có khối lượng giao dịch cao nhất trên MEXC?
Dưới đây là các token đang được giao dịch nhiều nhất trên MEXC theo khối lượng giao dịch 24 giờ. Giá và hiệu suất được cập nhật liên tục dựa trên dữ liệu thị trường theo thời gian thực.
Token hot nhất
Giá
Biến động
BTC
64,986.89
-0.15%
ETH
1,920.49
-0.11%
GOLD(XAUT)
4,335.63
+0.08%
USDC
1.00063
0.00%
SOL
76.44
+0.06%
Làm thế nào để đặt lệnh SL hoặc TP cho FLOKI trên MEXC?
MEXC hỗ trợ lệnh SL và TP để giúp quản lý rủi ro tự động.
1. Vào mục giao dịch Spot hoặc Futures và chọn cặp FLOKI/USDT.
2. Chọn “Stop-Limit” hoặc “Lệnh Trigger” từ menu loại lệnh.
3. Đặt giá kích hoạt (mức giá kích hoạt lệnh) và giá thực hiện (mức giá mà lệnh sẽ được khớp).
4. Xác nhận chi tiết lệnh và nộp.
Lệnh SL sẽ kích hoạt nếu giá FLOKI di chuyển ngược lại với vị thế của bạn, trong khi lệnh TP sẽ tự động khớp khi đạt đến mức lợi nhuận mục tiêu của bạn.
Để xem các ví dụ và hướng dẫn chi tiết, truy cập Hướng dẫn giao Spot trên MEXC
Giá FLOKI có tăng trong năm nay không?
Giá FLOKI có thể tăng trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá FLOKI (FLOKI) để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:15:48 (UTC+8)
Cập nhập quan trọng về ngành FLOKI (FLOKI)
Thời gian (UTC+8)
Loại
Thông tin
02-11 14:20:00
Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21
Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00
Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00
Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00
Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00
Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.