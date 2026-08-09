Giá FLOKI hôm nay

Giá FLOKI (FLOKI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00002116, biến động 0.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FLOKI sang VND là ₫ 0.00002116 mỗi FLOKI.

FLOKI hiện xếp hạng #117 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 202.61M, với nguồn cung lưu hành 9.58T FLOKI. Trong vòng 24 giờ qua, FLOKI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00002102 (thấp) đến ₫ 0.00002145 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 9.11100690213857310, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.00052630.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLOKI biến động +0.04% trong giờ qua và +3.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 82.71K.

Thông tin thị trường FLOKI (FLOKI)

Xếp hạng No.117 Vốn hóa thị trường ₫ 202.61M₫ 202.61M ₫ 202.61M Khối lượng (24H) ₫ 82.71K₫ 82.71K ₫ 82.71K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 204.11M₫ 204.11M ₫ 204.11M Nguồn cung lưu thông 9.58T 9.58T 9.58T Tổng cung 9,646,179,112,465.93260341 9,646,179,112,465.93260341 9,646,179,112,465.93260341 Thị phần 0.01% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của FLOKI là ₫ 202.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 82.71K. Nguồn cung lưu hành của FLOKI là 9.58T, với tổng nguồn cung là 9646179112465.93260341. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 204.11M.