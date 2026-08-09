Giá Origin hôm nay

Giá Origin (OGN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0165, biến động 1.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OGN sang VND là ₫ 0.0165 mỗi OGN.

Origin hiện xếp hạng #906 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.96M, với nguồn cung lưu hành 664.05M OGN. Trong vòng 24 giờ qua, OGN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01608 (thấp) đến ₫ 0.01755 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 89,162.04190060, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 428.25762291442756430.

Về hiệu suất ngắn hạn, OGN biến động -0.19% trong giờ qua và +10.88% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.98K.

Thông tin thị trường Origin (OGN)

Xếp hạng No.906 Vốn hóa thị trường ₫ 10.96M₫ 10.96M ₫ 10.96M Khối lượng (24H) ₫ 58.98K₫ 58.98K ₫ 58.98K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 23.26M₫ 23.26M ₫ 23.26M Nguồn cung lưu thông 664.05M 664.05M 664.05M Nguồn cung tối đa 1,409,664,846 1,409,664,846 1,409,664,846 Tổng cung 1,409,664,846 1,409,664,846 1,409,664,846 Tỷ lệ lưu hành 47.10% Ngày phát hành 2020-01-06 00:00:00 Giá phát hành ₫ 3,578.840₫ 3,578.840 ₫ 3,578.840 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Origin là ₫ 10.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.98K. Nguồn cung lưu hành của OGN là 664.05M, với tổng nguồn cung là 1409664846. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 23.26M.