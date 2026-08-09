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Giá Origin theo thời gian thực hôm nay là 0.0165 VND. Vốn hoá thị trường của OGN là 10,956,751.113 VND. Theo dõi cập nhật giá OGN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Origin theo thời gian thực hôm nay là 0.0165 VND. Vốn hoá thị trường của OGN là 10,956,751.113 VND. Theo dõi cập nhật giá OGN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Origin(OGN)

Giá theo thời gian thực 1 OGN sang VND

₫434.1975
₫434.1975₫434.1975
+1.85%1D
VND
Biểu đồ giá Origin (OGN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:35:32 (UTC+8)

Giá Origin hôm nay

Giá Origin (OGN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0165, biến động 1.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OGN sang VND là ₫ 0.0165 mỗi OGN.

Origin hiện xếp hạng #906 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.96M, với nguồn cung lưu hành 664.05M OGN. Trong vòng 24 giờ qua, OGN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01608 (thấp) đến ₫ 0.01755 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 89,162.04190060, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 428.25762291442756430.

Về hiệu suất ngắn hạn, OGN biến động -0.19% trong giờ qua và +10.88% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.98K.

Thông tin thị trường Origin (OGN)

No.906

₫ 10.96M
₫ 10.96M₫ 10.96M

₫ 58.98K
₫ 58.98K₫ 58.98K

₫ 23.26M
₫ 23.26M₫ 23.26M

664.05M
664.05M 664.05M

1,409,664,846
1,409,664,846 1,409,664,846

1,409,664,846
1,409,664,846 1,409,664,846

47.10%

2020-01-06 00:00:00

₫ 3,578.840
₫ 3,578.840₫ 3,578.840

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Origin là ₫ 10.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.98K. Nguồn cung lưu hành của OGN là 664.05M, với tổng nguồn cung là 1409664846. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 23.26M.

Lịch sử giá Origin theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.01608
₫ 0.01608₫ 0.01608
Thấp nhất 24H
₫ 0.01755
₫ 0.01755₫ 0.01755
Cao nhất 24H

₫ 0.01608
₫ 0.01608₫ 0.01608

₫ 0.01755
₫ 0.01755₫ 0.01755

₫ 89,162.04190060
₫ 89,162.04190060₫ 89,162.04190060

₫ 428.25762291442756430
₫ 428.25762291442756430₫ 428.25762291442756430

-0.19%

+1.85%

+10.88%

+10.88%

Lịch sử giá theo VND của Origin (OGN)

Theo dõi biến động giá của Origin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +7.8867489+1.85%
30 ngày₫ -0.00048-2.83%
60 ngày₫ -0.00063-3.68%
90 ngày₫ -0.00806-32.82%
Biến động giá Origin hôm nay

Hôm nay, OGN đã biến động ₫ +7.8867489 (+1.85%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Origin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00048 (-2.83%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Origin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, OGN đã biến động ₫ -0.00063 (-3.68%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Origin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00806 (-32.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Origin (OGN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Origin.

Phân tích Origin

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Origin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Origin hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường OGN: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

OGN_USDT在4小时周期内运行于0.01631，价格位于中枢0.01614之上。短期枢纽R1（0.01628）已被突破，目前处于R1与R2（0.01638）之间的狭窄区间内。均线系统呈现多头排列，MA1-2发出买入信号，EMA组维持在零轴上方运行。价格结构处于高位震荡阶段，多空双方在0.01630附近形成短暂平衡。 MACD指标录得死叉，快慢线向下发散，显示上涨动能正在减弱。RSI处于中性区域，尚未进入超买或超卖的极端值。KDJ与StochRSI指标同步下行，进一步确认了短期回调压力。布林带开口收窄，波动率呈现压缩状态，市场正等待方向选择。快慢指标出现分层现象，长期趋势向上与短期动能向下并存。 近端阻力位于R2价位0.01638，距离现价0.00007。下方第一支撑为R1转化位0.01628，距离现价0.00003。关键防守位位于中枢0.01614，距离现价0.00017。远端参考S1价位0.01604，构成下方第二道防线。若价格跌破中枢，将测试S2价位0.01590。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Origin?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token Origin (OGN):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Mức độ áp dụng nền tảng và tốc độ tăng trưởng người dùng trên Origin Protocol
3. Hiệu suất của sàn giao dịch NFT và khối lượng giao dịch
4. Các thông báo về đối tác hợp tác và các tích hợp mới
5. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking
6. Động lực cung ứng và cơ chế tokenomics
7. Những diễn biến pháp lý có ảnh hưởng đến DeFi và NFT
8. Sự cạnh tranh từ các nền tảng thương mại phi tập trung khác
9. Tiến độ phát triển và các bản nâng cấp giao thức
10. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch

Tại sao mọi người muốn biết giá Origin hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Origin (OGN) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm thị trường, phân tích đầu tư và cập nhật thông tin về giá trị hiện tại của các khoản nắm giữ. Các nhà giao dịch tích cực cần giá thực tế theo thời gian thực để thực hiện các lệnh mua/bán một cách có lợi nhuận.

Dự đoán giá Origin

Dự đoán giá Origin (OGN) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của OGN vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Origin (OGN) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Origin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Origin sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá OGN cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Origin.

Giới thiệu Origin

Origin Protocol (OGN) là một nền tảng blockchain nhằm tạo ra một thị trường phi tập trung, cho phép người mua và người bán gặp gỡ và giao dịch trực tiếp mà không cần đến các trung gian truyền thống. Được xây dựng trên blockchain Ethereum, nó sử dụng hợp đồng thông minh để thực hiện những giao dịch này, với token gốc của nó, OGN, được sử dụng cho các hoạt động khác nhau của nền tảng như khuyến khích các hành vi nhất định và quản lý nền tảng. Giao thức được thiết kế để hỗ trợ nhiều lĩnh vực thị trường khác nhau bao gồm cho thuê, việc làm tự do, và thương mại điện tử, với mục tiêu giảm phí và tăng cường minh bạch trong thương mại trực tuyến. Token OGN có nguồn cung cố định và việc phân phối nó được quy định bởi quy tắc của giao thức.

Hướng dẫn mua & đầu tư Origin tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Origin? Mua OGN nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Origin. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Origin (OGN).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Origin sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Origin (OGN)

Bạn có thể làm gì với Origin

Sở hữu Origin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Origin (OGN) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Origin (OGN) là gì

Mục tiêu của Origin là cho phép thương mại ngang hàng thực sự. Người mua và người bán có thể giao dịch trực tiếp mà không cần qua trung gian. Hiện tại, người dùng có thể mua và bán hàng hóa và dịch vụ trên cửa hàng hàng đầu của Origin và các ứng dụng đối tác của nó. Các nhà khai thác thị trường cũng có thể phát triển và tạo các ứng dụng của riêng họ trên nền tảng mã nguồn mở của Origin. Mã nguồn gốc (OGN) là một phần quan trọng của Giao thức nguồn gốc. Là một cơ chế khuyến khích để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của mạng, mọi người dùng và người đóng góp đều có thể trở thành người chia sẻ lợi ích.

Nguồn Origin

Để hiểu thêm về Origin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Origin
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBase NativeCoinList Launchpad

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Origin

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:35:32 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Origin (OGN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Origin

OGN USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short OGN với đòn bẩy. Khám phá giao dịch OGN USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Origin (OGN) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Origin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
OGN/USDT
₫433.6712
₫433.6712₫433.6712
+1.66%
3.61M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 OGN = 434.1975 VND