Giá Origin(OGN)
Giá Origin (OGN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0165, biến động 1.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OGN sang VND là ₫ 0.0165 mỗi OGN.
Origin hiện xếp hạng #906 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.96M, với nguồn cung lưu hành 664.05M OGN. Trong vòng 24 giờ qua, OGN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01608 (thấp) đến ₫ 0.01755 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 89,162.04190060, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 428.25762291442756430.
Về hiệu suất ngắn hạn, OGN biến động -0.19% trong giờ qua và +10.88% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.98K.
No.906
47.10%
2020-01-06 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Origin là ₫ 10.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.98K. Nguồn cung lưu hành của OGN là 664.05M, với tổng nguồn cung là 1409664846. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 23.26M.
-0.19%
+1.85%
+10.88%
+10.88%
Theo dõi biến động giá của Origin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +7.8867489
|+1.85%
|30 ngày
|₫ -0.00048
|-2.83%
|60 ngày
|₫ -0.00063
|-3.68%
|90 ngày
|₫ -0.00806
|-32.82%
Hôm nay, OGN đã biến động ₫ +7.8867489 (+1.85%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00048 (-2.83%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, OGN đã biến động ₫ -0.00063 (-3.68%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00806 (-32.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Origin (OGN)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Origin.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Origin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường OGN: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
OGN_USDT在4小时周期内运行于0.01631，价格位于中枢0.01614之上。短期枢纽R1（0.01628）已被突破，目前处于R1与R2（0.01638）之间的狭窄区间内。均线系统呈现多头排列，MA1-2发出买入信号，EMA组维持在零轴上方运行。价格结构处于高位震荡阶段，多空双方在0.01630附近形成短暂平衡。 MACD指标录得死叉，快慢线向下发散，显示上涨动能正在减弱。RSI处于中性区域，尚未进入超买或超卖的极端值。KDJ与StochRSI指标同步下行，进一步确认了短期回调压力。布林带开口收窄，波动率呈现压缩状态，市场正等待方向选择。快慢指标出现分层现象，长期趋势向上与短期动能向下并存。 近端阻力位于R2价位0.01638，距离现价0.00007。下方第一支撑为R1转化位0.01628，距离现价0.00003。关键防守位位于中枢0.01614，距离现价0.00017。远端参考S1价位0.01604，构成下方第二道防线。若价格跌破中枢，将测试S2价位0.01590。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Origin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Origin Protocol (OGN) là một nền tảng blockchain nhằm tạo ra một thị trường phi tập trung, cho phép người mua và người bán gặp gỡ và giao dịch trực tiếp mà không cần đến các trung gian truyền thống. Được xây dựng trên blockchain Ethereum, nó sử dụng hợp đồng thông minh để thực hiện những giao dịch này, với token gốc của nó, OGN, được sử dụng cho các hoạt động khác nhau của nền tảng như khuyến khích các hành vi nhất định và quản lý nền tảng. Giao thức được thiết kế để hỗ trợ nhiều lĩnh vực thị trường khác nhau bao gồm cho thuê, việc làm tự do, và thương mại điện tử, với mục tiêu giảm phí và tăng cường minh bạch trong thương mại trực tuyến. Token OGN có nguồn cung cố định và việc phân phối nó được quy định bởi quy tắc của giao thức.
Sẵn sàng bắt đầu với Origin? Mua OGN nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Origin. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Origin (OGN).
Sở hữu Origin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Origin (OGN) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Mục tiêu của Origin là cho phép thương mại ngang hàng thực sự. Người mua và người bán có thể giao dịch trực tiếp mà không cần qua trung gian. Hiện tại, người dùng có thể mua và bán hàng hóa và dịch vụ trên cửa hàng hàng đầu của Origin và các ứng dụng đối tác của nó. Các nhà khai thác thị trường cũng có thể phát triển và tạo các ứng dụng của riêng họ trên nền tảng mã nguồn mở của Origin. Mã nguồn gốc (OGN) là một phần quan trọng của Giao thức nguồn gốc. Là một cơ chế khuyến khích để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của mạng, mọi người dùng và người đóng góp đều có thể trở thành người chia sẻ lợi ích.
Để hiểu thêm về Origin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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