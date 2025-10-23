Giá Amazon theo thời gian thực hôm nay là 218.04 USD. Theo dõi cập nhật giá AMZNON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AMZNON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Amazon theo thời gian thực hôm nay là 218.04 USD. Theo dõi cập nhật giá AMZNON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AMZNON dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Amazon

Giá Amazon(AMZNON)

Giá theo thời gian thực 1 AMZNON sang USD

$218.04
$218.04$218.04
-0.69%1D
USD
Biểu đồ giá Amazon (AMZNON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:14:43 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Amazon (AMZNON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 216.49
$ 216.49$ 216.49
Thấp nhất 24H
$ 221.04
$ 221.04$ 221.04
Cao nhất 24H

$ 216.49
$ 216.49$ 216.49

$ 221.04
$ 221.04$ 221.04

$ 238.6579963260999
$ 238.6579963260999$ 238.6579963260999

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

-0.03%

-0.69%

+1.02%

+1.02%

Giá thời gian thực của Amazon (AMZNON) là $ 218.04. Trong 24 giờ qua, AMZNON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 216.49 và cao nhất là $ 221.04, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AMZNON là $ 238.6579963260999, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 211.30485215454203.

Về hiệu suất ngắn hạn, AMZNON đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, -0.69% trong 24 giờ và +1.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Amazon (AMZNON)

No.1942

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 55.48K
$ 55.48K$ 55.48K

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

7.12K
7.12K 7.12K

7,120.53818464
7,120.53818464 7,120.53818464

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Amazon là $ 1.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 55.48K. Nguồn cung lưu hành của AMZNON là 7.12K, với tổng nguồn cung là 7120.53818464. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.55M.

Lịch sử giá theo USD của Amazon (AMZNON)

Theo dõi biến động giá của Amazon trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -1.5149-0.69%
30 ngày$ -9.96-4.37%
60 ngày$ +38.04+21.13%
90 ngày$ +38.04+21.13%
Biến động giá Amazon hôm nay

Hôm nay, AMZNON đã biến động $ -1.5149 (-0.69%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Amazon trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -9.96 (-4.37%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Amazon trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AMZNON đã biến động $ +38.04 (+21.13%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Amazon trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +38.04 (+21.13%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Amazon (AMZNON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Amazon.

Amazon (AMZNON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Amazon đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Amazon một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake AMZNON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Amazon trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Amazon trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Amazon (USD)

Amazon (AMZNON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Amazon (AMZNON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Amazon.

Xem ngay dự đoán giá Amazon!

Tokenomics của Amazon (AMZNON)

Hiểu rõ tokenomics của Amazon (AMZNON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token AMZNON ngay!

Cách mua Amazon (AMZNON)

Bạn đang tìm cách mua Amazon? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Amazon trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

AMZNON/Tiền tệ địa phương

1 Amazon (AMZNON) sang VND
5,737,722.6
1 Amazon (AMZNON) sang AUD
A$335.7816
1 Amazon (AMZNON) sang GBP
161.3496
1 Amazon (AMZNON) sang EUR
187.5144
1 Amazon (AMZNON) sang USD
$218.04
1 Amazon (AMZNON) sang MYR
RM920.1288
1 Amazon (AMZNON) sang TRY
9,153.3192
1 Amazon (AMZNON) sang JPY
¥32,924.04
1 Amazon (AMZNON) sang ARS
ARS$317,841.2688
1 Amazon (AMZNON) sang RUB
17,768.0796
1 Amazon (AMZNON) sang INR
19,130.8296
1 Amazon (AMZNON) sang IDR
Rp3,633,998.5464
1 Amazon (AMZNON) sang PHP
12,746.6184
1 Amazon (AMZNON) sang EGP
￡E.10,372.1628
1 Amazon (AMZNON) sang BRL
R$1,177.416
1 Amazon (AMZNON) sang CAD
C$303.0756
1 Amazon (AMZNON) sang BDT
26,596.5192
1 Amazon (AMZNON) sang NGN
319,236.7248
1 Amazon (AMZNON) sang COP
$848,404.542
1 Amazon (AMZNON) sang ZAR
R.3,798.2568
1 Amazon (AMZNON) sang UAH
9,085.7268
1 Amazon (AMZNON) sang TZS
T.Sh.541,040.0952
1 Amazon (AMZNON) sang VES
Bs45,788.4
1 Amazon (AMZNON) sang CLP
$207,138
1 Amazon (AMZNON) sang PKR
Rs61,574.496
1 Amazon (AMZNON) sang KZT
117,224.8452
1 Amazon (AMZNON) sang THB
฿7,149.5316
1 Amazon (AMZNON) sang TWD
NT$6,704.73
1 Amazon (AMZNON) sang AED
د.إ800.2068
1 Amazon (AMZNON) sang CHF
Fr172.2516
1 Amazon (AMZNON) sang HKD
HK$1,694.1708
1 Amazon (AMZNON) sang AMD
֏83,252.0328
1 Amazon (AMZNON) sang MAD
.د.م2,012.5092
1 Amazon (AMZNON) sang MXN
$4,020.6576
1 Amazon (AMZNON) sang SAR
ريال817.65
1 Amazon (AMZNON) sang ETB
Br32,777.9532
1 Amazon (AMZNON) sang KES
KSh28,085.7324
1 Amazon (AMZNON) sang JOD
د.أ154.59036
1 Amazon (AMZNON) sang PLN
793.6656
1 Amazon (AMZNON) sang RON
лв952.8348
1 Amazon (AMZNON) sang SEK
kr2,051.7564
1 Amazon (AMZNON) sang BGN
лв366.3072
1 Amazon (AMZNON) sang HUF
Ft73,093.5492
1 Amazon (AMZNON) sang CZK
4,563.5772
1 Amazon (AMZNON) sang KWD
د.ك66.72024
1 Amazon (AMZNON) sang ILS
717.3516
1 Amazon (AMZNON) sang BOB
Bs1,502.2956
1 Amazon (AMZNON) sang AZN
370.668
1 Amazon (AMZNON) sang TJS
SM2,005.968
1 Amazon (AMZNON) sang GEL
588.708
1 Amazon (AMZNON) sang AOA
Kz199,486.9764
1 Amazon (AMZNON) sang BHD
.د.ب81.98304
1 Amazon (AMZNON) sang BMD
$218.04
1 Amazon (AMZNON) sang DKK
kr1,401.9972
1 Amazon (AMZNON) sang HNL
L5,710.4676
1 Amazon (AMZNON) sang MUR
9,912.0984
1 Amazon (AMZNON) sang NAD
$3,804.798
1 Amazon (AMZNON) sang NOK
kr2,184.7608
1 Amazon (AMZNON) sang NZD
$379.3896
1 Amazon (AMZNON) sang PAB
B/.218.04
1 Amazon (AMZNON) sang PGK
K913.5876
1 Amazon (AMZNON) sang QAR
ر.ق793.6656
1 Amazon (AMZNON) sang RSD
дин.22,024.2204
1 Amazon (AMZNON) sang UZS
soʻm2,626,987.3476
1 Amazon (AMZNON) sang ALL
L18,147.4692
1 Amazon (AMZNON) sang ANG
ƒ390.2916
1 Amazon (AMZNON) sang AWG
ƒ392.472
1 Amazon (AMZNON) sang BBD
$436.08
1 Amazon (AMZNON) sang BAM
KM366.3072
1 Amazon (AMZNON) sang BIF
Fr641,255.64
1 Amazon (AMZNON) sang BND
$281.2716
1 Amazon (AMZNON) sang BSD
$218.04
1 Amazon (AMZNON) sang JMD
$34,975.7964
1 Amazon (AMZNON) sang KHR
879,191.79
1 Amazon (AMZNON) sang KMF
Fr92,448.96
1 Amazon (AMZNON) sang LAK
4,739,999.9052
1 Amazon (AMZNON) sang LKR
රු65,972.3628
1 Amazon (AMZNON) sang MDL
L3,697.9584
1 Amazon (AMZNON) sang MGA
Ar977,756.772
1 Amazon (AMZNON) sang MOP
P1,739.9592
1 Amazon (AMZNON) sang MVR
3,336.012
1 Amazon (AMZNON) sang MWK
MK377,885.124
1 Amazon (AMZNON) sang MZN
MT13,932.756
1 Amazon (AMZNON) sang NPR
रु30,540.8628
1 Amazon (AMZNON) sang PYG
1,535,437.68
1 Amazon (AMZNON) sang RWF
Fr315,939.96
1 Amazon (AMZNON) sang SBD
$1,794.4692
1 Amazon (AMZNON) sang SCR
2,956.6224
1 Amazon (AMZNON) sang SRD
$8,643.1056
1 Amazon (AMZNON) sang SVC
$1,901.3088
1 Amazon (AMZNON) sang SZL
L3,804.798
1 Amazon (AMZNON) sang TMT
m765.3204
1 Amazon (AMZNON) sang TND
د.ت639.51132
1 Amazon (AMZNON) sang TTD
$1,476.1308
1 Amazon (AMZNON) sang UGX
Sh759,651.36
1 Amazon (AMZNON) sang XAF
Fr122,974.56
1 Amazon (AMZNON) sang XCD
$588.708
1 Amazon (AMZNON) sang XOF
Fr122,974.56
1 Amazon (AMZNON) sang XPF
Fr22,240.08
1 Amazon (AMZNON) sang BWP
P3,124.5132
1 Amazon (AMZNON) sang BZD
$436.08
1 Amazon (AMZNON) sang CVE
$20,698.5372
1 Amazon (AMZNON) sang DJF
Fr38,593.08
1 Amazon (AMZNON) sang DOP
$13,860.8028
1 Amazon (AMZNON) sang DZD
د.ج28,445.4984
1 Amazon (AMZNON) sang FJD
$501.492
1 Amazon (AMZNON) sang GNF
Fr1,895,857.8
1 Amazon (AMZNON) sang GTQ
Q1,665.8256
1 Amazon (AMZNON) sang GYD
$45,500.5872
1 Amazon (AMZNON) sang ISK
kr26,600.88

Nguồn Amazon

Để hiểu thêm về Amazon, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Amazon
Block Explorer

Hôm nay giá của Amazon (AMZNON) là bao nhiêu?
Giá AMZNON theo thời gian thực bằng USD là 218.04 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của AMZNON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của AMZNON sang USD là $ 218.04. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Amazon là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của AMZNON là $ 1.55M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của AMZNON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của AMZNON là 7.12K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AMZNON là bao nhiêu?
AMZNON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 238.6579963260999 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của AMZNON là bao nhiêu?
AMZNON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 211.30485215454203 USD.
Khối lượng giao dịch của AMZNON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của AMZNON là $ 55.48K USD.
AMZNON có tăng giá trong năm nay không?
AMZNON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá AMZNON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:14:43 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Amazon (AMZNON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

