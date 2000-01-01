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Top token Layer 1 theo vốn hoá thị trường

Blockchain Layer 1 (L1) đóng vai trò là cơ sở hạ tầng nền tảng của hệ sinh thái Web3, xử lý và ghi nhận giao dịch một cách độc lập. Các mạng lưới cơ sở này sử dụng cơ chế đồng thuận gốc để đảm bảo tính bảo mật và phi tập trung. Nhà phát triển xây dựng ứng dụng phi tập trung (dApps) và hợp đồng thông minh trực tiếp trên các chuỗi này. Những ví dụ nổi bật bao gồm Bitcoin, Ethereum và Solana.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,958.42
+0.17%
+0.31%
+1.82%
$ 1.30T
$ 3.72K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,915.99
+0.35%
+0.05%
+2.62%
$ 231.30B
$ 49.91K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 602.69
+0.17%
+0.67%
+2.30%
$ 81.55B
$ 17.49K
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0316
+0.52%
-0.17%
-4.20%
$ 64.16B
$ 8.64M
5
Solana
Solana
SOL
$ 76.59
+0.52%
+1.09%
+3.80%
$ 44.53B
$ 329.02K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.3304
+0.03%
+0.33%
+0.52%
$ 31.37B
$ 9.06M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.16
+0.28%
-1.56%
-0.57%
$ 13.72B
$ 12.70K
8
Zcash
Zcash
ZEC
$ 508.7
-0.34%
-0.67%
+4.89%
$ 8.51B
$ 3.44K
9
Monero
Monero
XMR
$ 397.06
+0.88%
+5.00%
+9.61%
$ 7.48B
$ 12.72K
10
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1967
+0.26%
-1.36%
+1.61%
$ 7.13B
$ 14.88M
11
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1625
+0.06%
-0.24%
-4.67%
$ 5.51B
$ 2.25M
12
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 215
+0.14%
-0.32%
+0.89%
$ 4.31B
$ 1.90K
13
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.10051
-1.36%
+7.01%
-13.59%
$ 3.91B
$ 4.76M
14
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.329
+0.38%
-1.48%
-3.34%
$ 3.56B
$ 518.48K
15
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45.47
+0.29%
-0.85%
+2.66%
$ 3.52B
$ 39.86K
16
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06877
+0.34%
-0.61%
-2.87%
$ 2.98B
$ 6.21M
17
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.49
+0.51%
-0.14%
-4.83%
$ 2.80B
$ 21.60K
18
$ 0.689
+0.36%
+0.17%
-0.86%
$ 2.78B
$ 1.12M
19
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 203.02
+0.60%
-0.37%
+6.38%
$ 2.25B
$ 5.94K
20
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04824
+0.40%
-2.72%
-13.27%
$ 2.16B
$ 2.73M
21
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6041
+0.79%
-0.58%
-8.37%
$ 2.10B
$ 270.07K
22
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.09653
+1.82%
-1.92%
-6.16%
$ 1.47B
$ 73.89K
23
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.177
+0.51%
-0.23%
+2.59%
$ 1.21B
$ 60.00K
24
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.46
+0.16%
-0.46%
-2.42%
$ 1.01B
$ 8.56K
25
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.09007
-0.74%
-0.68%
+7.74%
$ 968.76M
$ 2.49M
26
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.0823
+0.16%
-5.90%
-9.36%
$ 736.34M
$ 1.32M
27
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.026165
0.00%
-2.20%
+0.11%
$ 718.58M
$ 11.27M
28
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09214
+0.21%
-0.94%
+13.43%
$ 708.36M
$ 10.53M
29
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.702
+0.49%
-1.19%
-2.77%
$ 556.50M
$ 879.68K
30
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02688
0.00%
-0.41%
+2.55%
$ 552.98M
$ 2.66M
31
$ 0.006096
+0.05%
+0.11%
-2.74%
$ 521.72M
$ 10.67M
32
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5919
+0.24%
-2.21%
+2.54%
$ 492.78M
$ 232.52K
33
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00790182
-0.01%
+0.03%
-3.68%
$ 444.83M
$ 9.43K
34
Injective
Injective
INJ
$ 4.315
-0.23%
-2.49%
-14.14%
$ 430.47M
$ 151.90K
35
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004712
+0.17%
-0.90%
-0.69%
$ 406.11M
$ 9.40M
36
SEI
SEI
SEI
$ 0.04136
+0.12%
-0.62%
-0.72%
$ 299.10M
$ 1.47M
37
TIA
TIA
TIA
$ 0.3228
+0.19%
-1.50%
-4.64%
$ 296.86M
$ 710.93K
38
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 106.8
-0.08%
-0.28%
+1.47%
$ 280.53M
$ 556.24
39
Monad
Monad
MON
$ 0.02118
+0.95%
+1.39%
+0.05%
$ 250.58M
$ 7.59M
40
Decred
Decred
DCR
$ 12.985
+0.18%
+1.01%
-2.95%
$ 226.25M
$ 6.26K
41
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2018
+0.40%
-2.09%
+0.65%
$ 218.99M
$ 279.54K
42
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 64,946
+0.04%
0.00%
+1.79%
$ 212.55M
$ 12.12M
43
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02697
+0.18%
+0.92%
+1.60%
$ 173.05M
$ 2.23M
44
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03538
+0.37%
-0.42%
+5.29%
$ 158.23M
$ 1.80M
45
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001614
-0.06%
-0.68%
-2.18%
$ 154.87M
$ 77.60M
46
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.433
+0.30%
-0.18%
-1.97%
$ 146.41M
$ 482.70K
47
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07851
+0.85%
+2.60%
+0.53%
$ 140.58M
$ 2.44M
48
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.140494
-0.36%
+0.03%
+8.81%
$ 140.51M
$ 5.83M
49
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2793
-0.14%
+1.12%
-1.13%
$ 140.45M
$ 251.34K
50
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.0131
+0.15%
-1.50%
+3.06%
$ 136.72M
$ 4.54M

Câu hỏi thường gặp

Tiền mã hoá Layer 1 (L1) là gì?
Tiền mã hoá Layer 1 (L1) là token gốc của các mạng blockchain độc lập. Các mạng Layer 1 sở hữu cơ chế đồng thuận riêng và xử lý giao dịch trực tiếp trên kiến trúc nền tảng của chính mình.
Blockchain Layer 1 khác gì so với mạng mở rộng Layer 2?
Blockchain Layer 1 đóng vai trò là lớp bảo mật và thanh toán cơ sở. Ngược lại, các mạng mở rộng Layer 2 được xây dựng trên blockchain Layer 1 để thực hiện giao dịch nhanh hơn và tiết kiệm hơn, sau cùng là thanh toán dữ liệu cuối cùng trở lại chuỗi Layer 1.
Những yếu tố nào thúc đẩy định giá thị trường của token Layer 1?
Định giá thị trường của token Layer 1 chủ yếu được thúc đẩy bởi mức độ áp dụng của nhà phát triển, chỉ số người dùng hoạt động, tổng giá trị bị khoá (TVL) trong mạng lưới và tiện ích cần thiết để thanh toán phí giao dịch Layer 1.
Tại sao phí giao dịch mạng lưới lại cần thiết cho blockchain Layer 1?
Phí giao dịch mạng lưới trên blockchain Layer 1 khuyến khích thợ đào hoặc người xác thực xử lý các hoạt động và bảo mật sổ cái, đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công spam độc hại trên mạng Layer 1.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Layer 1 (L1), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.