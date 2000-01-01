Blockchain Layer 1 (L1) đóng vai trò là cơ sở hạ tầng nền tảng của hệ sinh thái Web3, xử lý và ghi nhận giao dịch một cách độc lập. Các mạng lưới cơ sở này sử dụng cơ chế đồng thuận gốc để đảm bảo tính bảo mật và phi tập trung. Nhà phát triển xây dựng ứng dụng phi tập trung (dApps) và hợp đồng thông minh trực tiếp trên các chuỗi này. Những ví dụ nổi bật bao gồm Bitcoin, Ethereum và Solana.

Cơ chế đồng thuận, chẳng hạn như bằng chứng công việc (PoW) hoặc bằng chứng cổ phần (PoS), trực tiếp quyết định mức tiêu thụ năng lượng, thông lượng giao dịch và khả năng dễ bị tấn công chiếm quyền mạng lưới của blockchain Layer 1.

Bộ ba bất khả thi của blockchain cho rằng các mạng Layer 1 khó có thể đồng thời đạt được sự phi tập trung hoàn hảo, bảo mật tuyệt đối và khả năng mở rộng cao, thường buộc nhà phát triển phải thoả hiệp một khía cạnh để nâng cao các khía cạnh khác.

Phí giao dịch mạng lưới trên blockchain Layer 1 khuyến khích thợ đào hoặc người xác thực xử lý các hoạt động và bảo mật sổ cái, đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công spam độc hại trên mạng Layer 1.

Định giá thị trường của token Layer 1 chủ yếu được thúc đẩy bởi mức độ áp dụng của nhà phát triển, chỉ số người dùng hoạt động, tổng giá trị bị khoá (TVL) trong mạng lưới và tiện ích cần thiết để thanh toán phí giao dịch Layer 1.

Blockchain Layer 1 đóng vai trò là lớp bảo mật và thanh toán cơ sở. Ngược lại, các mạng mở rộng Layer 2 được xây dựng trên blockchain Layer 1 để thực hiện giao dịch nhanh hơn và tiết kiệm hơn, sau cùng là thanh toán dữ liệu cuối cùng trở lại chuỗi Layer 1.

Tiền mã hoá Layer 1 (L1) là token gốc của các mạng blockchain độc lập. Các mạng Layer 1 sở hữu cơ chế đồng thuận riêng và xử lý giao dịch trực tiếp trên kiến trúc nền tảng của chính mình.

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