Giá FirmaChain hôm nay

Giá FirmaChain (FCT2) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00664, biến động 0.59% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FCT2 sang VND là ₫ 0.00664 mỗi FCT2.

FirmaChain hiện xếp hạng #981 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.08M, với nguồn cung lưu hành 1.22B FCT2. Trong vòng 24 giờ qua, FCT2 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00656 (thấp) đến ₫ 0.00671 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,511,581.486473835, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 171.34288023427054275.

Về hiệu suất ngắn hạn, FCT2 biến động +0.30% trong giờ qua và -1.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 10.04K.

Thông tin thị trường FirmaChain (FCT2)

Xếp hạng No.981 Vốn hóa thị trường ₫ 8.08M₫ 8.08M ₫ 8.08M Khối lượng (24H) ₫ 10.04K₫ 10.04K ₫ 10.04K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 8.15M₫ 8.15M ₫ 8.15M Nguồn cung lưu thông 1.22B 1.22B 1.22B Tổng cung 1,228,090,673.233504 1,228,090,673.233504 1,228,090,673.233504 Blockchain công khai FCT

Vốn hoá thị trường hiện tại của FirmaChain là ₫ 8.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 10.04K. Nguồn cung lưu hành của FCT2 là 1.22B, với tổng nguồn cung là 1228090673.233504. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.15M.