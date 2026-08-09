Giá OOB hôm nay

Giá OOB (OOB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.007975, biến động 2.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OOB sang VND là ₫ 0.007975 mỗi OOB.

OOB hiện xếp hạng #3930 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 OOB. Trong vòng 24 giờ qua, OOB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.007301 (thấp) đến ₫ 0.011696 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 18,822.63007743071178270, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 240.77765549552111165.

Về hiệu suất ngắn hạn, OOB biến động +0.98% trong giờ qua và -7.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.01K.

Thông tin thị trường OOB (OOB)

Xếp hạng No.3930 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 1.01K₫ 1.01K ₫ 1.01K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 7.97M₫ 7.97M ₫ 7.97M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của OOB là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.01K. Nguồn cung lưu hành của OOB là 0.00, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.97M.