Giá Bitcoin Cash Node(BCH)
Giá Bitcoin Cash Node (BCH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 215.6, biến động 1.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BCH sang VND là ₫ 215.6 mỗi BCH.
Bitcoin Cash Node hiện xếp hạng #22 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.32B, với nguồn cung lưu hành 20.05M BCH. Trong vòng 24 giờ qua, BCH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 214.7 (thấp) đến ₫ 218.9 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 114,618,143.3837890625, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,975,606.8766103390.
Về hiệu suất ngắn hạn, BCH biến động 0.00% trong giờ qua và +1.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 390.19K.
No.22
95.46%
0.18%
2017-07-24 00:00:00
BCH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitcoin Cash Node là ₫ 4.32B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 390.19K. Nguồn cung lưu hành của BCH là 20.05M, với tổng nguồn cung là 20047996.875. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.53B.
0.00%
-1.01%
+1.50%
+1.50%
Theo dõi biến động giá của Bitcoin Cash Node trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -57,860.302
|-1.01%
|30 ngày
|₫ -29.6
|-12.08%
|60 ngày
|₫ +21.5
|+11.07%
|90 ngày
|₫ -235.1
|-52.17%
Hôm nay, BCH đã biến động ₫ -57,860.302 (-1.01%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -29.6 (-12.08%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BCH đã biến động ₫ +21.5 (+11.07%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -235.1 (-52.17%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Bitcoin Cash Node (BCH)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Bitcoin Cash Node.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Bitcoin Cash Node. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BCH: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BCH_USDT đang giao dịch tại mức 216.80 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện đang nằm phía trên vùng trung tâm 216.22. Hệ thống kênh giá thể hiện xu hướng dao động trong khoảng từ S1 đến R1. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn phát tín hiệu mua, trong khi nhóm đường trung bình động dài hạn vẫn duy trì trạng thái trung lập. Sự đồng nhất của các chỉ báo cho thấy lực mua và lực bán đang ở trạng thái cân bằng, với giá cả nằm ở phần giữa của dải kênh giá. Chỉ báo MACD hình thành cấu trúc giao cắt vàng, với các đường nhanh và chậm có xu hướng phân kỳ theo chiều tăng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, còn các chỉ số KDJ và StochRSI chưa xuất hiện những biến động cực đoan. Biến động thị trường duy trì ở mức bình thường, trong khi phân bố động lượng khá phân tán. Các chỉ báo nhanh và chậm đang thể hiện hiện tượng phân tầng, với động lượng phe mua có phần tập trung hơn, còn động lượng phe bán vẫn chưa suy yếu hoàn toàn. Thị trường hiện thiếu đi một lực đẩy mạnh theo một hướng cụ thể. Mức kháng cự gần nhất nằm tại ngưỡng R1 là 217.72, cách giá hiện tại 0.92 USDT. Mức hỗ trợ gần nhất nằm tại ngưỡng S1 là 215.44, cách giá hiện tại 1.36 USDT. Mức tham chiếu xa hơn về phía trên là R2 ở mức 218.50, còn mức tham chiếu xa hơn về phía dưới là S2 ở mức 213.94. Các mức giá quan trọng được phân bố dày đặc trong phạm vi hiện tại. Để giá có thể bứt phá, cần kèm theo sự thay đổi về khối lượng giao dịch.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Bitcoin Cash Node có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Bitcoin Cash (BCH) là một loại tiền điện tử được tạo ra vào năm 2017 do một sự phân nhánh cứng từ Bitcoin. Mục tiêu chính của BCH là tăng số lượng giao dịch có thể được xử lý bởi mạng lưới, mà nó đạt được bằng cách tăng kích thước khối từ 1MB lên 8MB, và sau đó lên 32MB. Điều này khiến Bitcoin Cash trở thành một giải pháp thực tế cho các giao dịch hàng ngày, nhằm phục vụ như một hệ thống tiền mặt số. Nó tuân theo cơ chế đồng thuận Proof of Work (PoW) tương tự như Bitcoin, và nguồn cung của nó được giới hạn ở 21 triệu đồng. Bitcoin Cash thường được sử dụng cho các giao dịch nhanh, chi phí thấp, bao gồm cả các giao dịch nhỏ, do kích thước khối lớn hơn của nó.
Sẵn sàng bắt đầu với Bitcoin Cash Node? Mua BCH nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Bitcoin Cash Node. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Bitcoin Cash Node (BCH).
Sở hữu Bitcoin Cash Node mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Bitcoin Cash Node (BCH) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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BCH là một đồng tiền được tạo ra bởi một đợt hard fork của Bitcoin. Nó sửa đổi mã của Bitcoin, hỗ trợ các khối lớn và không chứa Segwit. Đời trước của BCH là Bitcoin. Để giải quyết vấn đề mở rộng quy mô của Bitcoin, BCH đã giới thiệu một cơ chế nổi bật để thực sự giải quyết vấn đề đồng thuận của chính Bitcoin, thêm các khối mỏng để tăng tốc độ đồng bộ hóa, v.v. (Vì hai chuỗi BCHABC và BCHSV được tạo sau khi kết thúc đợt fork BCH, MyToken bắt kịp với hầu hết các sàn giao dịch trên thị trường và ghi BCHABC là BCH; ngoài ra, BCHSV được ghi là BCHSV.)
Để hiểu thêm về Bitcoin Cash Node, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
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