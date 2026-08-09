Giá Bitcoin Cash Node hôm nay

Giá Bitcoin Cash Node (BCH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 215.6, biến động 1.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BCH sang VND là ₫ 215.6 mỗi BCH.

Bitcoin Cash Node hiện xếp hạng #22 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.32B, với nguồn cung lưu hành 20.05M BCH. Trong vòng 24 giờ qua, BCH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 214.7 (thấp) đến ₫ 218.9 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 114,618,143.3837890625, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,975,606.8766103390.

Về hiệu suất ngắn hạn, BCH biến động 0.00% trong giờ qua và +1.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 390.19K.

Thông tin thị trường Bitcoin Cash Node (BCH)

Xếp hạng No.22 Vốn hóa thị trường ₫ 4.32B₫ 4.32B ₫ 4.32B Khối lượng (24H) ₫ 390.19K₫ 390.19K ₫ 390.19K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 4.53B₫ 4.53B ₫ 4.53B Nguồn cung lưu thông 20.05M 20.05M 20.05M Nguồn cung tối đa 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tổng cung 20,047,996.875 20,047,996.875 20,047,996.875 Tỷ lệ lưu hành 95.46% Thị phần 0.18% Ngày phát hành 2017-07-24 00:00:00 Giá phát hành ₫ 14,628,245.35₫ 14,628,245.35 ₫ 14,628,245.35 Blockchain công khai BCH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitcoin Cash Node là ₫ 4.32B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 390.19K. Nguồn cung lưu hành của BCH là 20.05M, với tổng nguồn cung là 20047996.875. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.53B.