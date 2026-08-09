Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá Bitcoin Cash Node theo thời gian thực hôm nay là 215.6 VND. Vốn hoá thị trường của BCH là 4,322,348,126.25 VND. Theo dõi cập nhật giá BCH sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Bitcoin Cash Node theo thời gian thực hôm nay là 215.6 VND. Vốn hoá thị trường của BCH là 4,322,348,126.25 VND. Theo dõi cập nhật giá BCH sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về BCH

Thông tin giá BCH

BCH là gì

Whitepaper BCH

Website chính thức BCH

Tokenomics của BCH

Dự báo giá BCH

Lịch sử BCH

Hướng dẫn mua BCH

Chuyển đổi BCH sang fiat

BCH Spot

BCH Coin-M Futures

BCH USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Bitcoin Cash Node

Giá Bitcoin Cash Node(BCH)

Giá theo thời gian thực 1 BCH sang VND

₫5,670,882.5
₫5,670,882.5₫5,670,882.5
-1.01%1D
VND
Biểu đồ giá Bitcoin Cash Node (BCH) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:29:00 (UTC+8)

Giá Bitcoin Cash Node hôm nay

Giá Bitcoin Cash Node (BCH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 215.6, biến động 1.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BCH sang VND là ₫ 215.6 mỗi BCH.

Bitcoin Cash Node hiện xếp hạng #22 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.32B, với nguồn cung lưu hành 20.05M BCH. Trong vòng 24 giờ qua, BCH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 214.7 (thấp) đến ₫ 218.9 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 114,618,143.3837890625, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,975,606.8766103390.

Về hiệu suất ngắn hạn, BCH biến động 0.00% trong giờ qua và +1.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 390.19K.

Thông tin thị trường Bitcoin Cash Node (BCH)

No.22

₫ 4.32B
₫ 4.32B₫ 4.32B

₫ 390.19K
₫ 390.19K₫ 390.19K

₫ 4.53B
₫ 4.53B₫ 4.53B

20.05M
20.05M 20.05M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

20,047,996.875
20,047,996.875 20,047,996.875

95.46%

0.18%

2017-07-24 00:00:00

₫ 14,628,245.35
₫ 14,628,245.35₫ 14,628,245.35

BCH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitcoin Cash Node là ₫ 4.32B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 390.19K. Nguồn cung lưu hành của BCH là 20.05M, với tổng nguồn cung là 20047996.875. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.53B.

Lịch sử giá Bitcoin Cash Node theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 214.7
₫ 214.7₫ 214.7
Thấp nhất 24H
₫ 218.9
₫ 218.9₫ 218.9
Cao nhất 24H

₫ 214.7
₫ 214.7₫ 214.7

₫ 218.9
₫ 218.9₫ 218.9

₫ 114,618,143.3837890625
₫ 114,618,143.3837890625₫ 114,618,143.3837890625

₫ 1,975,606.8766103390
₫ 1,975,606.8766103390₫ 1,975,606.8766103390

0.00%

-1.01%

+1.50%

+1.50%

Lịch sử giá theo VND của Bitcoin Cash Node (BCH)

Theo dõi biến động giá của Bitcoin Cash Node trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -57,860.302-1.01%
30 ngày₫ -29.6-12.08%
60 ngày₫ +21.5+11.07%
90 ngày₫ -235.1-52.17%
Biến động giá Bitcoin Cash Node hôm nay

Hôm nay, BCH đã biến động ₫ -57,860.302 (-1.01%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Bitcoin Cash Node trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -29.6 (-12.08%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Bitcoin Cash Node trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BCH đã biến động ₫ +21.5 (+11.07%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Bitcoin Cash Node trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -235.1 (-52.17%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Bitcoin Cash Node (BCH)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Bitcoin Cash Node.

Phân tích Bitcoin Cash Node

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Bitcoin Cash Node. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Bitcoin Cash Node hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BCH: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

BCH_USDT đang giao dịch tại mức 216.80 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện đang nằm phía trên vùng trung tâm 216.22. Hệ thống kênh giá thể hiện xu hướng dao động trong khoảng từ S1 đến R1. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn phát tín hiệu mua, trong khi nhóm đường trung bình động dài hạn vẫn duy trì trạng thái trung lập. Sự đồng nhất của các chỉ báo cho thấy lực mua và lực bán đang ở trạng thái cân bằng, với giá cả nằm ở phần giữa của dải kênh giá. Chỉ báo MACD hình thành cấu trúc giao cắt vàng, với các đường nhanh và chậm có xu hướng phân kỳ theo chiều tăng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, còn các chỉ số KDJ và StochRSI chưa xuất hiện những biến động cực đoan. Biến động thị trường duy trì ở mức bình thường, trong khi phân bố động lượng khá phân tán. Các chỉ báo nhanh và chậm đang thể hiện hiện tượng phân tầng, với động lượng phe mua có phần tập trung hơn, còn động lượng phe bán vẫn chưa suy yếu hoàn toàn. Thị trường hiện thiếu đi một lực đẩy mạnh theo một hướng cụ thể. Mức kháng cự gần nhất nằm tại ngưỡng R1 là 217.72, cách giá hiện tại 0.92 USDT. Mức hỗ trợ gần nhất nằm tại ngưỡng S1 là 215.44, cách giá hiện tại 1.36 USDT. Mức tham chiếu xa hơn về phía trên là R2 ở mức 218.50, còn mức tham chiếu xa hơn về phía dưới là S2 ở mức 213.94. Các mức giá quan trọng được phân bố dày đặc trong phạm vi hiện tại. Để giá có thể bứt phá, cần kèm theo sự thay đổi về khối lượng giao dịch.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Bitcoin Cash Node?

Giá của Bitcoin Cash Node (BCH) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư
2. Biến động giá của Bitcoin (có mối tương quan mạnh mẽ)
3. Tỷ lệ áp dụng và mức độ chấp nhận từ các thương gia
4. Tỷ lệ băm mạng lưới và độ khó khai thác
5. Những diễn biến về quy định và chính sách của chính phủ
6. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản
7. Sự cạnh tranh từ các đồng tiền điện tử khác
8. Các bản nâng cấp kỹ thuật và cải tiến giao thức
9. Mức độ phủ sóng truyền thông và nhận thức của công chúng
10. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử

Những yếu tố này tác động qua lại với nhau, tạo nên sự biến động về giá cũng như xu hướng giá trị dài hạn của BCH.

Tại sao mọi người muốn biết giá Bitcoin Cash Node hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Bitcoin Cash Node (BCH) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, thời điểm đầu tư, phân tích thị trường và tính toán lợi nhuận/lỗ. Các nhà giao dịch cần giá theo thời gian thực để thực hiện các lệnh mua/bán một cách hiệu quả. Các nhà đầu tư theo dõi biến động hàng ngày để đánh giá hiệu suất và đưa ra những quyết định chiến lược về việc giữ hay bán các vị thế.

Dự đoán giá Bitcoin Cash Node

Dự đoán giá Bitcoin Cash Node (BCH) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của BCH vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Bitcoin Cash Node (BCH) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Bitcoin Cash Node có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Bitcoin Cash Node sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá BCH cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Bitcoin Cash Node.

Giới thiệu Bitcoin Cash Node

Bitcoin Cash (BCH) là một loại tiền điện tử được tạo ra vào năm 2017 do một sự phân nhánh cứng từ Bitcoin. Mục tiêu chính của BCH là tăng số lượng giao dịch có thể được xử lý bởi mạng lưới, mà nó đạt được bằng cách tăng kích thước khối từ 1MB lên 8MB, và sau đó lên 32MB. Điều này khiến Bitcoin Cash trở thành một giải pháp thực tế cho các giao dịch hàng ngày, nhằm phục vụ như một hệ thống tiền mặt số. Nó tuân theo cơ chế đồng thuận Proof of Work (PoW) tương tự như Bitcoin, và nguồn cung của nó được giới hạn ở 21 triệu đồng. Bitcoin Cash thường được sử dụng cho các giao dịch nhanh, chi phí thấp, bao gồm cả các giao dịch nhỏ, do kích thước khối lớn hơn của nó.

Hướng dẫn mua & đầu tư Bitcoin Cash Node tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Bitcoin Cash Node? Mua BCH nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Bitcoin Cash Node. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Bitcoin Cash Node (BCH).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Bitcoin Cash Node sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Bitcoin Cash Node (BCH)

Bạn có thể làm gì với Bitcoin Cash Node

Sở hữu Bitcoin Cash Node mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Bitcoin Cash Node (BCH) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Bitcoin Cash Node (BCH) là gì

BCH là một đồng tiền được tạo ra bởi một đợt hard fork của Bitcoin. Nó sửa đổi mã của Bitcoin, hỗ trợ các khối lớn và không chứa Segwit. Đời trước của BCH là Bitcoin. Để giải quyết vấn đề mở rộng quy mô của Bitcoin, BCH đã giới thiệu một cơ chế nổi bật để thực sự giải quyết vấn đề đồng thuận của chính Bitcoin, thêm các khối mỏng để tăng tốc độ đồng bộ hóa, v.v. (Vì hai chuỗi BCHABC và BCHSV được tạo sau khi kết thúc đợt fork BCH, MyToken bắt kịp với hầu hết các sàn giao dịch trên thị trường và ghi BCHABC là BCH; ngoài ra, BCHSV được ghi là BCHSV.)

Whitepaper

Nguồn Bitcoin Cash Node

Để hiểu thêm về Bitcoin Cash Node, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Bitcoin Cash Node
Block Explorer

Danh mục :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemBitcoin Fork

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Bitcoin Cash Node

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:29:00 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Bitcoin Cash Node (BCH)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Bitcoin Cash Node

BCH USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short BCH với đòn bẩy. Khám phá giao dịch BCH USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Bitcoin Cash Node (BCH) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Bitcoin Cash Node theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BCH/USDT
₫5,678,777
₫5,678,777₫5,678,777
-0.82%
1.80K (USDT)
BCH/USDC
₫5,670,882.5
₫5,670,882.5₫5,670,882.5
-1.01%
136.16 (USDT)
BCH/BTC
₫87.707895
₫87.707895₫87.707895
-0.38%
45.34 (USDT)
BCH/USD1
₫5,676,145.5
₫5,676,145.5₫5,676,145.5
-0.91%
248.13 (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫6,236.65500
₫6,236.65500₫6,236.65500

-5.54%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫74,134.6180
₫74,134.6180₫74,134.6180

+139.25%

JMDT

JMDT

JMDT

₫28,159.6815
₫28,159.6815₫28,159.6815

+10.50%

STONK

STONK

STONK

₫181.152460
₫181.152460₫181.152460

-1.89%

Squid

Squid

QUID

₫2,317.03575
₫2,317.03575₫2,317.03575

-2.97%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫74,134.6180
₫74,134.6180₫74,134.6180

+139.25%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,434.814320
₫4,434.814320₫4,434.814320

+136.70%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫99.891740
₫99.891740₫99.891740

+117.41%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₫277.88640
₫277.88640₫277.88640

+76.00%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫7.4234615
₫7.4234615₫7.4234615

+88.06%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán BCH sang VND

Số lượng

BCH
BCH
VND
VND

1 BCH = 5,673,514 VND