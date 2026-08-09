Giá AIXDROP hôm nay

Giá AIXDROP (AIXDROP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00017762, biến động 19.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AIXDROP sang VND là ₫ 0.00017762 mỗi AIXDROP.

AIXDROP hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- AIXDROP. Trong vòng 24 giờ qua, AIXDROP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00017238 (thấp) đến ₫ 0.00024637 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, AIXDROP biến động +0.91% trong giờ qua và -48.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 287.78K.

Thông tin thị trường AIXDROP (AIXDROP)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 287.78K₫ 287.78K ₫ 287.78K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.78M₫ 1.78M ₫ 1.78M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của AIXDROP là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 287.78K. Nguồn cung lưu hành của AIXDROP là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.78M.