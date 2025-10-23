Giá OHO PLUS theo thời gian thực hôm nay là 0.448156 USD. Theo dõi cập nhật giá OHO sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá OHO dễ dàng ngay trên MEXC.Giá OHO PLUS theo thời gian thực hôm nay là 0.448156 USD. Theo dõi cập nhật giá OHO sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá OHO dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo OHO PLUS

Giá OHO PLUS(OHO)

Giá theo thời gian thực 1 OHO sang USD

$0.448244
$0.448244$0.448244
+2.23%1D
USD
Biểu đồ giá OHO PLUS (OHO) theo thời gian thực
Thông tin giá theo USD của OHO PLUS (OHO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.379928
$ 0.379928$ 0.379928
Thấp nhất 24H
$ 0.481999
$ 0.481999$ 0.481999
Cao nhất 24H

$ 0.379928
$ 0.379928$ 0.379928

$ 0.481999
$ 0.481999$ 0.481999

--
----

--
----

-0.14%

+2.23%

+1.57%

+1.57%

Giá thời gian thực của OHO PLUS (OHO) là $ 0.448156. Trong 24 giờ qua, OHO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.379928 và cao nhất là $ 0.481999, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OHO là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, OHO đã biến động -0.14% trong 1 giờ qua, +2.23% trong 24 giờ và +1.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường OHO PLUS (OHO)

--
----

$ 178.24K
$ 178.24K$ 178.24K

$ 75.29M
$ 75.29M$ 75.29M

--
----

168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của OHO PLUS là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 178.24K. Nguồn cung lưu hành của OHO là --, với tổng nguồn cung là 168000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 75.29M.

Lịch sử giá theo USD của OHO PLUS (OHO)

Theo dõi biến động giá của OHO PLUS trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0097778+2.23%
30 ngày$ -0.111488-19.93%
60 ngày$ +0.447156+44,715.60%
90 ngày$ +0.447156+44,715.60%
Biến động giá OHO PLUS hôm nay

Hôm nay, OHO đã biến động $ +0.0097778 (+2.23%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá OHO PLUS trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.111488 (-19.93%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá OHO PLUS trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, OHO đã biến động $ +0.447156 (+44,715.60%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá OHO PLUS trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.447156 (+44,715.60%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của OHO PLUS (OHO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá OHO PLUS.

OHO PLUS (OHO) là gì

OHO+ là một loại tài sản kỹ thuật số được phát triển bởi ONFA Fintech trong hệ sinh thái ONFA. Mục tiêu của OHO là trở thành một loại tiền mã hoá mang lại giá trị bền vững thông qua việc tích hợp Web3, blockchain, AI và các cơ chế khuyến khích nhằm thúc đẩy sự đóng góp của cộng đồng vào mạng lưới.

OHO PLUS đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư OHO PLUS một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake OHO để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về OHO PLUS trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch OHO PLUS trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá OHO PLUS (USD)

OHO PLUS (OHO) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản OHO PLUS (OHO) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho OHO PLUS.

Xem ngay dự đoán giá OHO PLUS!

Tokenomics của OHO PLUS (OHO)

Hiểu rõ tokenomics của OHO PLUS (OHO) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token OHO ngay!

Cách mua OHO PLUS (OHO)

Bạn đang tìm cách mua OHO PLUS? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua OHO PLUS trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

OHO/Tiền tệ địa phương

1 OHO PLUS (OHO) sang VND
11,793.22514
1 OHO PLUS (OHO) sang AUD
A$0.69016024
1 OHO PLUS (OHO) sang GBP
0.33163544
1 OHO PLUS (OHO) sang EUR
0.38541416
1 OHO PLUS (OHO) sang USD
$0.448156
1 OHO PLUS (OHO) sang MYR
RM1.89569988
1 OHO PLUS (OHO) sang TRY
18.81358888
1 OHO PLUS (OHO) sang JPY
¥68.119712
1 OHO PLUS (OHO) sang ARS
ARS$653.28596432
1 OHO PLUS (OHO) sang RUB
36.52023244
1 OHO PLUS (OHO) sang INR
39.3480968
1 OHO PLUS (OHO) sang IDR
Rp7,469.26367896
1 OHO PLUS (OHO) sang PHP
26.20816288
1 OHO PLUS (OHO) sang EGP
￡E.21.31429936
1 OHO PLUS (OHO) sang BRL
R$2.4200424
1 OHO PLUS (OHO) sang CAD
C$0.62293684
1 OHO PLUS (OHO) sang BDT
54.66606888
1 OHO PLUS (OHO) sang NGN
655.19510888
1 OHO PLUS (OHO) sang COP
$1,743.7974038
1 OHO PLUS (OHO) sang ZAR
R.7.81135908
1 OHO PLUS (OHO) sang UAH
18.67466052
1 OHO PLUS (OHO) sang TZS
T.Sh.1,112.04533528
1 OHO PLUS (OHO) sang VES
Bs94.11276
1 OHO PLUS (OHO) sang CLP
$425.7482
1 OHO PLUS (OHO) sang PKR
Rs126.5592544
1 OHO PLUS (OHO) sang KZT
240.94211028
1 OHO PLUS (OHO) sang THB
฿14.70399836
1 OHO PLUS (OHO) sang TWD
NT$13.78527856
1 OHO PLUS (OHO) sang AED
د.إ1.64473252
1 OHO PLUS (OHO) sang CHF
Fr0.35404324
1 OHO PLUS (OHO) sang HKD
HK$3.48217212
1 OHO PLUS (OHO) sang AMD
֏171.11492392
1 OHO PLUS (OHO) sang MAD
.د.م4.13647988
1 OHO PLUS (OHO) sang MXN
$8.25951508
1 OHO PLUS (OHO) sang SAR
ريال1.680585
1 OHO PLUS (OHO) sang ETB
Br67.37129148
1 OHO PLUS (OHO) sang KES
KSh57.72697436
1 OHO PLUS (OHO) sang JOD
د.أ0.317742604
1 OHO PLUS (OHO) sang PLN
1.63128784
1 OHO PLUS (OHO) sang RON
лв1.96292328
1 OHO PLUS (OHO) sang SEK
kr4.21714796
1 OHO PLUS (OHO) sang BGN
лв0.75290208
1 OHO PLUS (OHO) sang HUF
Ft150.38770892
1 OHO PLUS (OHO) sang CZK
9.38438664
1 OHO PLUS (OHO) sang KWD
د.ك0.137135736
1 OHO PLUS (OHO) sang ILS
1.47443324
1 OHO PLUS (OHO) sang BOB
Bs3.08779484
1 OHO PLUS (OHO) sang AZN
0.7618652
1 OHO PLUS (OHO) sang TJS
SM4.1230352
1 OHO PLUS (OHO) sang GEL
1.2100212
1 OHO PLUS (OHO) sang AOA
Kz410.02240596
1 OHO PLUS (OHO) sang BHD
.د.ب0.168954812
1 OHO PLUS (OHO) sang BMD
$0.448156
1 OHO PLUS (OHO) sang DKK
kr2.88164308
1 OHO PLUS (OHO) sang HNL
L11.73720564
1 OHO PLUS (OHO) sang MUR
20.37317176
1 OHO PLUS (OHO) sang NAD
$7.8203222
1 OHO PLUS (OHO) sang NOK
kr4.49052312
1 OHO PLUS (OHO) sang NZD
$0.77979144
1 OHO PLUS (OHO) sang PAB
B/.0.448156
1 OHO PLUS (OHO) sang PGK
K1.87777364
1 OHO PLUS (OHO) sang QAR
ر.ق1.63128784
1 OHO PLUS (OHO) sang RSD
дин.45.27720068
1 OHO PLUS (OHO) sang UZS
soʻm5,399.46863764
1 OHO PLUS (OHO) sang ALL
L37.30002388
1 OHO PLUS (OHO) sang ANG
ƒ0.80219924
1 OHO PLUS (OHO) sang AWG
ƒ0.8066808
1 OHO PLUS (OHO) sang BBD
$0.896312
1 OHO PLUS (OHO) sang BAM
KM0.75290208
1 OHO PLUS (OHO) sang BIF
Fr1,318.026796
1 OHO PLUS (OHO) sang BND
$0.57812124
1 OHO PLUS (OHO) sang BSD
$0.448156
1 OHO PLUS (OHO) sang JMD
$71.88870396
1 OHO PLUS (OHO) sang KHR
1,807.077031
1 OHO PLUS (OHO) sang KMF
Fr190.018144
1 OHO PLUS (OHO) sang LAK
9,742.52154428
1 OHO PLUS (OHO) sang LKR
රු135.59856092
1 OHO PLUS (OHO) sang MDL
L7.60072576
1 OHO PLUS (OHO) sang MGA
Ar2,009.6659508
1 OHO PLUS (OHO) sang MOP
P3.57628488
1 OHO PLUS (OHO) sang MVR
6.8567868
1 OHO PLUS (OHO) sang MWK
MK776.6991636
1 OHO PLUS (OHO) sang MZN
MT28.6371684
1 OHO PLUS (OHO) sang NPR
रु62.77321092
1 OHO PLUS (OHO) sang PYG
3,155.914552
1 OHO PLUS (OHO) sang RWF
Fr649.378044
1 OHO PLUS (OHO) sang SBD
$3.68832388
1 OHO PLUS (OHO) sang SCR
6.07699536
1 OHO PLUS (OHO) sang SRD
$17.76490384
1 OHO PLUS (OHO) sang SVC
$3.90792032
1 OHO PLUS (OHO) sang SZL
L7.8203222
1 OHO PLUS (OHO) sang TMT
m1.57302756
1 OHO PLUS (OHO) sang TND
د.ت1.315786016
1 OHO PLUS (OHO) sang TTD
$3.03401612
1 OHO PLUS (OHO) sang UGX
Sh1,561.375504
1 OHO PLUS (OHO) sang XAF
Fr253.20814
1 OHO PLUS (OHO) sang XCD
$1.2100212
1 OHO PLUS (OHO) sang XOF
Fr253.20814
1 OHO PLUS (OHO) sang XPF
Fr45.711912
1 OHO PLUS (OHO) sang BWP
P6.42207548
1 OHO PLUS (OHO) sang BZD
$0.896312
1 OHO PLUS (OHO) sang CVE
$42.54344908
1 OHO PLUS (OHO) sang DJF
Fr79.323612
1 OHO PLUS (OHO) sang DOP
$28.48927692
1 OHO PLUS (OHO) sang DZD
د.ج58.47987644
1 OHO PLUS (OHO) sang FJD
$1.0307588
1 OHO PLUS (OHO) sang GNF
Fr3,896.71642
1 OHO PLUS (OHO) sang GTQ
Q3.42391184
1 OHO PLUS (OHO) sang GYD
$93.52119408
1 OHO PLUS (OHO) sang ISK
kr54.675032

Nguồn OHO PLUS

Để hiểu thêm về OHO PLUS, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức OHO PLUS
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về OHO PLUS

Hôm nay giá của OHO PLUS (OHO) là bao nhiêu?
Giá OHO theo thời gian thực bằng USD là 0.448156 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của OHO sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của OHO sang USD là $ 0.448156. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của OHO PLUS là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của OHO là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của OHO là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của OHO là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OHO là bao nhiêu?
OHO đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của OHO là bao nhiêu?
OHO từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của OHO là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của OHO là $ 178.24K USD.
OHO có tăng giá trong năm nay không?
OHO có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá OHO để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành OHO PLUS (OHO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

$0.448244
