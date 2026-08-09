Giá DAO Maker hôm nay

Giá DAO Maker (DAO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02196, biến động 1.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DAO sang VND là ₫ 0.02196 mỗi DAO.

DAO Maker hiện xếp hạng #1118 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.60M, với nguồn cung lưu hành 209.52M DAO. Trong vòng 24 giờ qua, DAO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02172 (thấp) đến ₫ 0.0264 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 230,306.67690820, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 700.10516006755416275.

Về hiệu suất ngắn hạn, DAO biến động -0.41% trong giờ qua và -0.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.94K.

Thông tin thị trường DAO Maker (DAO)

Xếp hạng No.1118 Vốn hóa thị trường ₫ 4.60M₫ 4.60M ₫ 4.60M Khối lượng (24H) ₫ 61.94K₫ 61.94K ₫ 61.94K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.91M₫ 5.91M ₫ 5.91M Nguồn cung lưu thông 209.52M 209.52M 209.52M Tổng cung 269,089,183.0625307 269,089,183.0625307 269,089,183.0625307 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của DAO Maker là ₫ 4.60M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.94K. Nguồn cung lưu hành của DAO là 209.52M, với tổng nguồn cung là 269089183.0625307. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.91M.