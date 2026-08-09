Giá DAO Maker(DAO)
Giá DAO Maker (DAO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02196, biến động 1.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DAO sang VND là ₫ 0.02196 mỗi DAO.
DAO Maker hiện xếp hạng #1118 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.60M, với nguồn cung lưu hành 209.52M DAO. Trong vòng 24 giờ qua, DAO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02172 (thấp) đến ₫ 0.0264 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 230,306.67690820, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 700.10516006755416275.
Về hiệu suất ngắn hạn, DAO biến động -0.41% trong giờ qua và -0.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.94K.
No.1118
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của DAO Maker là ₫ 4.60M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.94K. Nguồn cung lưu hành của DAO là 209.52M, với tổng nguồn cung là 269089183.0625307. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.91M.
-0.41%
-1.39%
-0.68%
-0.68%
Theo dõi biến động giá của DAO Maker trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -8.1457214
|-1.39%
|30 ngày
|₫ -0.00608
|-21.69%
|60 ngày
|₫ -0.00686
|-23.81%
|90 ngày
|₫ -0.02529
|-53.53%
Hôm nay, DAO đã biến động ₫ -8.1457214 (-1.39%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00608 (-21.69%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DAO đã biến động ₫ -0.00686 (-23.81%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02529 (-53.53%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá DAO Maker.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của DAO Maker. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Vào năm 2040, giá của DAO Maker có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
DAO, viết tắt của Decentralized Autonomous Organization, là một tài sản số hoạt động trên blockchain Ethereum. Nó được thiết kế để hoạt động như một tổ chức hoàn toàn tự động, phi tập trung được điều hành bởi các hợp đồng thông minh, đó là các hợp đồng tự thực thi với các điều khoản của thỏa thuận được viết trực tiếp vào mã. Vai trò chính của DAO là loại bỏ nhu cầu về cấu trúc quản lý hoặc quản trị truyền thống, cho phép hoàn toàn minh bạch và quản lý trực tiếp của các bên có lợi ích. Các chủ sở hữu token DAO có thể đề xuất và bỏ phiếu về các quyết định, bao gồm phân bổ quỹ, mà không cần một cơ quan trung ương. Điều này khiến DAO trở thành một thí nghiệm độc đáo trong quản lý tổ chức phi tập trung.
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Sở hữu DAO Maker mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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DAO Maker là một nền tảng nhằm xác định lại vốn đầu tư mạo hiểm cho đại chúng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính có thể mở rộng cho các công ty khởi nghiệp được mã hóa. Quỹ đầu tư mạo hiểm ban đầu được hình thành vào năm 2017. Kể từ đó, nó đã phát triển và tạo ra một khuôn khổ doanh thu thấp cho phép nhiều nhà đầu tư bán lẻ và cá nhân tích cực trong thế giới đầu tư mạo hiểm. Khi huy động vốn thông qua DAO Maker, cả hai bên - nhà đầu tư và công ty khởi nghiệp ít rủi ro hơn đáng kể.
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