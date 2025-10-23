Giá Falcon Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.9942 USD. Theo dõi cập nhật giá USDF sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá USDF dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Falcon Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.9942 USD. Theo dõi cập nhật giá USDF sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá USDF dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá theo thời gian thực 1 USDF sang USD

$0.9942
$0.9942$0.9942
-0.12%1D
USD
Biểu đồ giá Falcon Finance (USDF) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:48:34 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Falcon Finance (USDF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.9922
$ 0.9922$ 0.9922
Thấp nhất 24H
$ 0.9986
$ 0.9986$ 0.9986
Cao nhất 24H

$ 0.9922
$ 0.9922$ 0.9922

$ 0.9986
$ 0.9986$ 0.9986

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203

0.00%

-0.12%

-0.05%

-0.05%

Giá thời gian thực của Falcon Finance (USDF) là $ 0.9942. Trong 24 giờ qua, USDF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.9922 và cao nhất là $ 0.9986, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDF là $ 1.0243014891348232, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.909369011278203.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDF đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, -0.12% trong 24 giờ và -0.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Falcon Finance (USDF)

No.202

$ 2.11B
$ 2.11B$ 2.11B

$ 120.13K
$ 120.13K$ 120.13K

$ 2.11B
$ 2.11B$ 2.11B

2.12B
2.12B 2.12B

2,121,816,833.7352057
2,121,816,833.7352057 2,121,816,833.7352057

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Falcon Finance là $ 2.11B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 120.13K. Nguồn cung lưu hành của USDF là 2.12B, với tổng nguồn cung là 2121816833.7352057. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.11B.

Lịch sử giá theo USD của Falcon Finance (USDF)

Theo dõi biến động giá của Falcon Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.001194-0.12%
30 ngày$ +0.0142+1.44%
60 ngày$ +0.0009+0.09%
90 ngày$ +0.0047+0.47%
Biến động giá Falcon Finance hôm nay

Hôm nay, USDF đã biến động $ -0.001194 (-0.12%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Falcon Finance trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.0142 (+1.44%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Falcon Finance trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, USDF đã biến động $ +0.0009 (+0.09%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Falcon Finance trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0047 (+0.47%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Falcon Finance (USDF)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Falcon Finance.

Falcon Finance (USDF) là gì

Falcon Finance là giao thức đô la tổng hợp thế hệ tiếp theo được thiết kế để cung cấp khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững và cạnh tranh trong mọi điều kiện thị trường. Được xây dựng trên khung quản lý rủi ro cấp tổ chức với nền tảng minh bạch, Falcon Finance đặt ra tiêu chuẩn mới cho tài sản tổng hợp trong tài chính phi tập trung.

Falcon Finance đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Falcon Finance một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake USDF để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Falcon Finance trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Falcon Finance trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Falcon Finance (USD)

Falcon Finance (USDF) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Falcon Finance (USDF) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Falcon Finance.

Xem ngay dự đoán giá Falcon Finance!

Tokenomics của Falcon Finance (USDF)

Hiểu rõ tokenomics của Falcon Finance (USDF) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token USDF ngay!

Cách mua Falcon Finance (USDF)

Bạn đang tìm cách mua Falcon Finance? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Falcon Finance trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

USDF/Tiền tệ địa phương

1 Falcon Finance (USDF) sang VND
26,162.373
1 Falcon Finance (USDF) sang AUD
A$1.531068
1 Falcon Finance (USDF) sang GBP
0.735708
1 Falcon Finance (USDF) sang EUR
0.855012
1 Falcon Finance (USDF) sang USD
$0.9942
1 Falcon Finance (USDF) sang MYR
RM4.195524
1 Falcon Finance (USDF) sang TRY
41.736516
1 Falcon Finance (USDF) sang JPY
¥151.1184
1 Falcon Finance (USDF) sang ARS
ARS$1,449.265224
1 Falcon Finance (USDF) sang RUB
81.017358
1 Falcon Finance (USDF) sang INR
87.270876
1 Falcon Finance (USDF) sang IDR
Rp16,569.993372
1 Falcon Finance (USDF) sang PHP
58.200468
1 Falcon Finance (USDF) sang EGP
￡E.47.284152
1 Falcon Finance (USDF) sang BRL
R$5.36868
1 Falcon Finance (USDF) sang CAD
C$1.381938
1 Falcon Finance (USDF) sang BDT
121.371936
1 Falcon Finance (USDF) sang NGN
1,453.500516
1 Falcon Finance (USDF) sang COP
$3,868.48191
1 Falcon Finance (USDF) sang ZAR
R.17.328906
1 Falcon Finance (USDF) sang UAH
41.45814
1 Falcon Finance (USDF) sang TZS
T.Sh.2,466.987996
1 Falcon Finance (USDF) sang VES
Bs208.782
1 Falcon Finance (USDF) sang CLP
$944.49
1 Falcon Finance (USDF) sang PKR
Rs281.15976
1 Falcon Finance (USDF) sang KZT
534.800064
1 Falcon Finance (USDF) sang THB
฿32.629644
1 Falcon Finance (USDF) sang TWD
NT$30.611418
1 Falcon Finance (USDF) sang AED
د.إ3.648714
1 Falcon Finance (USDF) sang CHF
Fr0.785418
1 Falcon Finance (USDF) sang HKD
HK$7.724934
1 Falcon Finance (USDF) sang AMD
֏379.605444
1 Falcon Finance (USDF) sang MAD
.د.م9.176466
1 Falcon Finance (USDF) sang MXN
$18.333048
1 Falcon Finance (USDF) sang SAR
ريال3.72825
1 Falcon Finance (USDF) sang ETB
Br149.070348
1 Falcon Finance (USDF) sang KES
KSh128.182206
1 Falcon Finance (USDF) sang JOD
د.أ0.7048878
1 Falcon Finance (USDF) sang PLN
3.62883
1 Falcon Finance (USDF) sang RON
лв4.354596
1 Falcon Finance (USDF) sang SEK
kr9.355422
1 Falcon Finance (USDF) sang BGN
лв1.670256
1 Falcon Finance (USDF) sang HUF
Ft333.733056
1 Falcon Finance (USDF) sang CZK
20.818548
1 Falcon Finance (USDF) sang KWD
د.ك0.3042252
1 Falcon Finance (USDF) sang ILS
3.270918
1 Falcon Finance (USDF) sang BOB
Bs6.850038
1 Falcon Finance (USDF) sang AZN
1.69014
1 Falcon Finance (USDF) sang TJS
SM9.14664
1 Falcon Finance (USDF) sang GEL
2.68434
1 Falcon Finance (USDF) sang AOA
Kz909.603522
1 Falcon Finance (USDF) sang BHD
.د.ب0.3738192
1 Falcon Finance (USDF) sang BMD
$0.9942
1 Falcon Finance (USDF) sang DKK
kr6.392706
1 Falcon Finance (USDF) sang HNL
L26.077866
1 Falcon Finance (USDF) sang MUR
45.196332
1 Falcon Finance (USDF) sang NAD
$17.34879
1 Falcon Finance (USDF) sang NOK
kr9.961884
1 Falcon Finance (USDF) sang NZD
$1.729908
1 Falcon Finance (USDF) sang PAB
B/.0.9942
1 Falcon Finance (USDF) sang PGK
K4.17564
1 Falcon Finance (USDF) sang QAR
ر.ق3.608946
1 Falcon Finance (USDF) sang RSD
дин.100.473852
1 Falcon Finance (USDF) sang UZS
soʻm11,978.310498
1 Falcon Finance (USDF) sang ALL
L82.707498
1 Falcon Finance (USDF) sang ANG
ƒ1.779618
1 Falcon Finance (USDF) sang AWG
ƒ1.78956
1 Falcon Finance (USDF) sang BBD
$1.9884
1 Falcon Finance (USDF) sang BAM
KM1.670256
1 Falcon Finance (USDF) sang BIF
Fr2,923.9422
1 Falcon Finance (USDF) sang BND
$1.282518
1 Falcon Finance (USDF) sang BSD
$0.9942
1 Falcon Finance (USDF) sang JMD
$159.598926
1 Falcon Finance (USDF) sang KHR
4,008.86295
1 Falcon Finance (USDF) sang KMF
Fr421.5408
1 Falcon Finance (USDF) sang LAK
21,613.043046
1 Falcon Finance (USDF) sang LKR
රු301.083528
1 Falcon Finance (USDF) sang MDL
L16.921284
1 Falcon Finance (USDF) sang MGA
Ar4,438.387176
1 Falcon Finance (USDF) sang MOP
P7.943658
1 Falcon Finance (USDF) sang MVR
15.21126
1 Falcon Finance (USDF) sang MWK
MK1,720.06542
1 Falcon Finance (USDF) sang MZN
MT63.52938
1 Falcon Finance (USDF) sang NPR
रु139.376898
1 Falcon Finance (USDF) sang PYG
7,050.8664
1 Falcon Finance (USDF) sang RWF
Fr1,440.5958
1 Falcon Finance (USDF) sang SBD
$8.182266
1 Falcon Finance (USDF) sang SCR
13.481352
1 Falcon Finance (USDF) sang SRD
$39.410088
1 Falcon Finance (USDF) sang SVC
$8.679366
1 Falcon Finance (USDF) sang SZL
L17.34879
1 Falcon Finance (USDF) sang TMT
m3.489642
1 Falcon Finance (USDF) sang TND
د.ت2.9189712
1 Falcon Finance (USDF) sang TTD
$6.730734
1 Falcon Finance (USDF) sang UGX
Sh3,463.7928
1 Falcon Finance (USDF) sang XAF
Fr561.723
1 Falcon Finance (USDF) sang XCD
$2.68434
1 Falcon Finance (USDF) sang XOF
Fr561.723
1 Falcon Finance (USDF) sang XPF
Fr101.4084
1 Falcon Finance (USDF) sang BWP
P14.256828
1 Falcon Finance (USDF) sang BZD
$1.9884
1 Falcon Finance (USDF) sang CVE
$94.458942
1 Falcon Finance (USDF) sang DJF
Fr175.9734
1 Falcon Finance (USDF) sang DOP
$63.08199
1 Falcon Finance (USDF) sang DZD
د.ج129.733158
1 Falcon Finance (USDF) sang FJD
$2.28666
1 Falcon Finance (USDF) sang GNF
Fr8,644.569
1 Falcon Finance (USDF) sang GTQ
Q7.595688
1 Falcon Finance (USDF) sang GYD
$207.63867
1 Falcon Finance (USDF) sang ISK
kr121.2924

Nguồn Falcon Finance

Để hiểu thêm về Falcon Finance, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Falcon Finance
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Falcon Finance

Hôm nay giá của Falcon Finance (USDF) là bao nhiêu?
Giá USDF theo thời gian thực bằng USD là 0.9942 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của USDF sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của USDF sang USD là $ 0.9942. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Falcon Finance là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của USDF là $ 2.11B USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của USDF là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của USDF là 2.12B USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDF là bao nhiêu?
USDF đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 1.0243014891348232 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của USDF là bao nhiêu?
USDF từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.909369011278203 USD.
Khối lượng giao dịch của USDF là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của USDF là $ 120.13K USD.
USDF có tăng giá trong năm nay không?
USDF có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá USDF để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:48:34 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Falcon Finance (USDF)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

