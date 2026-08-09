Giá The Bull hôm nay

Giá The Bull (BULLCOIN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.004978, biến động 23.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BULLCOIN sang VND là ₫ 0.004978 mỗi BULLCOIN.

The Bull hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- BULLCOIN. Trong vòng 24 giờ qua, BULLCOIN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00261 (thấp) đến ₫ 0.008771 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, BULLCOIN biến động +2.97% trong giờ qua và +231.86% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 80.95K.

Thông tin thị trường The Bull (BULLCOIN)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 80.95K₫ 80.95K ₫ 80.95K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 4.98M₫ 4.98M ₫ 4.98M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Bull là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 80.95K. Nguồn cung lưu hành của BULLCOIN là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.98M.