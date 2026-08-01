Giá ONYXCOIN hôm nay

Giá ONYXCOIN (XCN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0030573, biến động 0.56% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XCN sang VND là ₫ 0.0030573 mỗi XCN.

ONYXCOIN hiện xếp hạng #151 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 117.77M, với nguồn cung lưu hành 38.52B XCN. Trong vòng 24 giờ qua, XCN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0030206 (thấp) đến ₫ 0.0030844 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,844.90657716547935240, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.52140662335469120.

Về hiệu suất ngắn hạn, XCN biến động +0.48% trong giờ qua và +2.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.78K.

Thông tin thị trường ONYXCOIN (XCN)

Xếp hạng No.151 Vốn hóa thị trường ₫ 117.77M₫ 117.77M ₫ 117.77M Khối lượng (24H) ₫ 3.78K₫ 3.78K ₫ 3.78K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 210.62M₫ 210.62M ₫ 210.62M Nguồn cung lưu thông 38.52B 38.52B 38.52B Nguồn cung tối đa 68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897 Tổng cung 48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639 Tỷ lệ lưu hành 55.91% Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ONYXCOIN là ₫ 117.77M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.78K. Nguồn cung lưu hành của XCN là 38.52B, với tổng nguồn cung là 48402432357.48608639. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 210.62M.