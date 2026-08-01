Giá ONYXCOIN(XCN)
Giá ONYXCOIN (XCN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0030573, biến động 0.56% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XCN sang VND là ₫ 0.0030573 mỗi XCN.
ONYXCOIN hiện xếp hạng #151 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 117.77M, với nguồn cung lưu hành 38.52B XCN. Trong vòng 24 giờ qua, XCN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0030206 (thấp) đến ₫ 0.0030844 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,844.90657716547935240, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.52140662335469120.
Về hiệu suất ngắn hạn, XCN biến động +0.48% trong giờ qua và +2.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.78K.
No.151
55.91%
0.01%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của ONYXCOIN là ₫ 117.77M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.78K. Nguồn cung lưu hành của XCN là 38.52B, với tổng nguồn cung là 48402432357.48608639. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 210.62M.
+0.48%
+0.56%
+2.09%
+2.09%
Theo dõi biến động giá của ONYXCOIN trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.448027006
|+0.56%
|30 ngày
|₫ -0.0007433
|-19.56%
|60 ngày
|₫ -0.0006558
|-17.67%
|90 ngày
|₫ -0.0021668
|-41.48%
Hôm nay, XCN đã biến động ₫ +0.448027006 (+0.56%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0007433 (-19.56%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XCN đã biến động ₫ -0.0006558 (-17.67%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0021668 (-41.48%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ONYXCOIN (XCN)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá ONYXCOIN.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ONYXCOIN. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XCN: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
XCN_USDT đang vận hành trong vùng biên dưới của hệ thống trung tâm trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại 0,0030192 nằm giữa mức S1 và vùng trung tâm. Giá đang tiến sát ngưỡng hỗ trợ S1 ở mức 0,003015. Phía trên, kháng cự trung tâm nằm tại mức 0,003039. Cả phe mua và phe bán đều tạo ra trạng thái cân bằng ngắn hạn trong khoảng này. Cấu trúc thị trường thể hiện đặc trưng của sự dao động và điều chỉnh ở mức thấp. Hệ thống đường trung bình động cho thấy xu hướng tăng với các đường MA và EMA đều phát tín hiệu mua. Chỉ báo MACD hình thành mô hình cắt vàng, cho thấy động lực ngắn hạn đang có chiều hướng đi lên. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, trong khi các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng. Biến động thị trường vẫn ở mức thấp. Động lực mua được giải phóng tập trung, còn áp lực bán tạm thời ở trạng thái chờ đợi. Các chỉ báo kỹ thuật khá đồng bộ. Mức hỗ trợ gần phía dưới nằm tại 0,003015, cách mức giá hiện tại chưa đến 0,2%. Mức hỗ trợ xa hơn tham khảo là 0,003000. Phía trên, kháng cự đầu tiên nằm tại 0,003054, cách mức giá hiện tại khoảng 1,1%. Kháng cự thứ hai nằm tại 0,003078. Các mức giá quan trọng được phân bố khá chặt chẽ; để phá vỡ các ngưỡng này, cần có sự phối hợp mạnh mẽ về khối lượng giao dịch. Hiện tại, thị trường đang ở giai đoạn trước khi xác định rõ xu hướng.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của ONYXCOIN có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Cryptonite (XCN) là một loại tiền điện tử được phát triển với trọng tâm vào sự riêng tư và an ninh. Nó được xây dựng trên cơ chế Mini-blockchain, một giao thức mới lạ nhằm giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng liên quan đến mô hình blockchain truyền thống. Cơ chế Mini-blockchain cho phép thời gian giao dịch nhanh hơn và kích thước blockchain nhỏ hơn, làm cho XCN hiệu quả và có thể mở rộng hơn. Trường hợp sử dụng chính của Cryptonite là để tạo điều kiện cho các giao dịch an toàn và riêng tư trên internet. Cơ chế đồng thuận độc đáo của nó, được biết đến với tên gọi proof-of-work (PoW), giúp duy trì sự toàn vẹn và an ninh của mạng lưới. Với cách tiếp cận sáng tạo về công nghệ blockchain, XCN nhằm cung cấp một nền tảng mạnh mẽ cho các giao dịch số an toàn.
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Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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