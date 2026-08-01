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Giá ONYXCOIN theo thời gian thực hôm nay là 0.0030573 VND. Vốn hoá thị trường của XCN là 117,765,669.366250157156661 VND. Theo dõi cập nhật giá XCN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá ONYXCOIN theo thời gian thực hôm nay là 0.0030573 VND. Vốn hoá thị trường của XCN là 117,765,669.366250157156661 VND. Theo dõi cập nhật giá XCN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá ONYXCOIN(XCN)

Giá theo thời gian thực 1 XCN sang VND

₫80.4528495
₫80.4528495₫80.4528495
+0.56%1D
VND
Biểu đồ giá ONYXCOIN (XCN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:47:41 (UTC+8)

Giá ONYXCOIN hôm nay

Giá ONYXCOIN (XCN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0030573, biến động 0.56% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XCN sang VND là ₫ 0.0030573 mỗi XCN.

ONYXCOIN hiện xếp hạng #151 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 117.77M, với nguồn cung lưu hành 38.52B XCN. Trong vòng 24 giờ qua, XCN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0030206 (thấp) đến ₫ 0.0030844 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,844.90657716547935240, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.52140662335469120.

Về hiệu suất ngắn hạn, XCN biến động +0.48% trong giờ qua và +2.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.78K.

Thông tin thị trường ONYXCOIN (XCN)

No.151

₫ 117.77M
₫ 117.77M₫ 117.77M

₫ 3.78K
₫ 3.78K₫ 3.78K

₫ 210.62M
₫ 210.62M₫ 210.62M

38.52B
38.52B 38.52B

68,892,071,756.90897
68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897

48,402,432,357.48608639
48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639

55.91%

0.01%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ONYXCOIN là ₫ 117.77M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.78K. Nguồn cung lưu hành của XCN là 38.52B, với tổng nguồn cung là 48402432357.48608639. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 210.62M.

Lịch sử giá ONYXCOIN theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0030206
₫ 0.0030206₫ 0.0030206
Thấp nhất 24H
₫ 0.0030844
₫ 0.0030844₫ 0.0030844
Cao nhất 24H

₫ 0.0030206
₫ 0.0030206₫ 0.0030206

₫ 0.0030844
₫ 0.0030844₫ 0.0030844

₫ 4,844.90657716547935240
₫ 4,844.90657716547935240₫ 4,844.90657716547935240

₫ 18.52140662335469120
₫ 18.52140662335469120₫ 18.52140662335469120

+0.48%

+0.56%

+2.09%

+2.09%

Lịch sử giá theo VND của ONYXCOIN (XCN)

Theo dõi biến động giá của ONYXCOIN trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.448027006+0.56%
30 ngày₫ -0.0007433-19.56%
60 ngày₫ -0.0006558-17.67%
90 ngày₫ -0.0021668-41.48%
Biến động giá ONYXCOIN hôm nay

Hôm nay, XCN đã biến động ₫ +0.448027006 (+0.56%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ONYXCOIN trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0007433 (-19.56%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ONYXCOIN trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XCN đã biến động ₫ -0.0006558 (-17.67%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ONYXCOIN trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0021668 (-41.48%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ONYXCOIN (XCN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ONYXCOIN.

Phân tích ONYXCOIN

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ONYXCOIN. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường ONYXCOIN hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XCN: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

XCN_USDT đang vận hành trong vùng biên dưới của hệ thống trung tâm trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại 0,0030192 nằm giữa mức S1 và vùng trung tâm. Giá đang tiến sát ngưỡng hỗ trợ S1 ở mức 0,003015. Phía trên, kháng cự trung tâm nằm tại mức 0,003039. Cả phe mua và phe bán đều tạo ra trạng thái cân bằng ngắn hạn trong khoảng này. Cấu trúc thị trường thể hiện đặc trưng của sự dao động và điều chỉnh ở mức thấp. Hệ thống đường trung bình động cho thấy xu hướng tăng với các đường MA và EMA đều phát tín hiệu mua. Chỉ báo MACD hình thành mô hình cắt vàng, cho thấy động lực ngắn hạn đang có chiều hướng đi lên. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, trong khi các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng. Biến động thị trường vẫn ở mức thấp. Động lực mua được giải phóng tập trung, còn áp lực bán tạm thời ở trạng thái chờ đợi. Các chỉ báo kỹ thuật khá đồng bộ. Mức hỗ trợ gần phía dưới nằm tại 0,003015, cách mức giá hiện tại chưa đến 0,2%. Mức hỗ trợ xa hơn tham khảo là 0,003000. Phía trên, kháng cự đầu tiên nằm tại 0,003054, cách mức giá hiện tại khoảng 1,1%. Kháng cự thứ hai nằm tại 0,003078. Các mức giá quan trọng được phân bố khá chặt chẽ; để phá vỡ các ngưỡng này, cần có sự phối hợp mạnh mẽ về khối lượng giao dịch. Hiện tại, thị trường đang ở giai đoạn trước khi xác định rõ xu hướng.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá ONYXCOIN?

Giá ONYXCOIN (XCN) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư quyết định nhu cầu. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản tác động đến sự ổn định của giá. Xu hướng của Bitcoin và toàn bộ thị trường tiền mã hóa ảnh hưởng đến biến động của XCN. Các bản cập nhật phát triển, quan hệ đối tác và tiến độ thực hiện lộ trình đều có tác động đến giá trị. Việc niêm yết trên các sàn giao dịch giúp tăng khả năng tiếp cận và mở rộng cơ hội giao dịch. Tin tức về quy định pháp lý làm thay đổi tâm lý nhà đầu tư. Cơ chế tokenomics và phần thưởng staking ảnh hưởng đến mức lưu thông của đồng tiền.

Tại sao mọi người muốn biết giá ONYXCOIN hôm nay?

Mọi người muốn biết giá ONYXCOIN (XCN) hôm nay để đưa ra các quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, phân tích thị trường và xác định thời điểm đầu tư. Giá cả theo thời gian thực giúp đánh giá mức sinh lời, xác định cơ hội mua/bán, theo dõi biến động và đưa ra những lựa chọn tài chính sáng suốt trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Dự đoán giá ONYXCOIN

Dự đoán giá ONYXCOIN (XCN) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của XCN vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá ONYXCOIN (XCN) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của ONYXCOIN có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá ONYXCOIN sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá XCN cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá ONYXCOIN.

Giới thiệu ONYXCOIN

Cryptonite (XCN) là một loại tiền điện tử được phát triển với trọng tâm vào sự riêng tư và an ninh. Nó được xây dựng trên cơ chế Mini-blockchain, một giao thức mới lạ nhằm giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng liên quan đến mô hình blockchain truyền thống. Cơ chế Mini-blockchain cho phép thời gian giao dịch nhanh hơn và kích thước blockchain nhỏ hơn, làm cho XCN hiệu quả và có thể mở rộng hơn. Trường hợp sử dụng chính của Cryptonite là để tạo điều kiện cho các giao dịch an toàn và riêng tư trên internet. Cơ chế đồng thuận độc đáo của nó, được biết đến với tên gọi proof-of-work (PoW), giúp duy trì sự toàn vẹn và an ninh của mạng lưới. Với cách tiếp cận sáng tạo về công nghệ blockchain, XCN nhằm cung cấp một nền tảng mạnh mẽ cho các giao dịch số an toàn.

Hướng dẫn mua & đầu tư ONYXCOIN tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với ONYXCOIN? Mua XCN nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua ONYXCOIN. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua ONYXCOIN (XCN).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và ONYXCOIN sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua ONYXCOIN (XCN)

Bạn có thể làm gì với ONYXCOIN

Sở hữu ONYXCOIN mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua ONYXCOIN (XCN) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

ONYXCOIN (XCN) là gì

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

Whitepaper

Nguồn ONYXCOIN

Để hiểu thêm về ONYXCOIN, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức ONYXCOIN
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ONYXCOIN

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:47:41 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ONYXCOIN (XCN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về ONYXCOIN

XCN USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short XCN với đòn bẩy. Khám phá giao dịch XCN USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường ONYXCOIN (XCN) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ONYXCOIN theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
XCN/USDT
₫80.4528495
₫80.4528495₫80.4528495
+0.55%
1.27M (USDT)
XCN/USDC
₫80.5239
₫80.5239₫80.5239
+1.39%
18.14M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 XCN = 80.4528495 VND