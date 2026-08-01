Giá Trust Wallet hôm nay

Giá Trust Wallet (TWT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3927, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TWT sang VND là ₫ 0.3927 mỗi TWT.

Trust Wallet hiện xếp hạng #138 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 168.81M, với nguồn cung lưu hành 429.86M TWT. Trong vòng 24 giờ qua, TWT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3902 (thấp) đến ₫ 0.4039 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 71,517.9839413867286495, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 170.45852668420325.

Về hiệu suất ngắn hạn, TWT biến động -0.23% trong giờ qua và +2.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 88.46K.

Thông tin thị trường Trust Wallet (TWT)

Xếp hạng No.138 Vốn hóa thị trường ₫ 168.81M₫ 168.81M ₫ 168.81M Khối lượng (24H) ₫ 88.46K₫ 88.46K ₫ 88.46K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 392.65M₫ 392.65M ₫ 392.65M Nguồn cung lưu thông 429.86M 429.86M 429.86M Nguồn cung tối đa 999,860,531.46 999,860,531.46 999,860,531.46 Tổng cung 999,860,531.46 999,860,531.46 999,860,531.46 Tỷ lệ lưu hành 42.99% Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2020-04-01 00:00:00 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Trust Wallet là ₫ 168.81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 88.46K. Nguồn cung lưu hành của TWT là 429.86M, với tổng nguồn cung là 999860531.46. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 392.65M.