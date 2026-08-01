Giá Trust Wallet(TWT)
Giá Trust Wallet (TWT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3927, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TWT sang VND là ₫ 0.3927 mỗi TWT.
Trust Wallet hiện xếp hạng #138 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 168.81M, với nguồn cung lưu hành 429.86M TWT. Trong vòng 24 giờ qua, TWT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3902 (thấp) đến ₫ 0.4039 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 71,517.9839413867286495, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 170.45852668420325.
Về hiệu suất ngắn hạn, TWT biến động -0.23% trong giờ qua và +2.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 88.46K.
No.138
42.99%
0.01%
2020-04-01 00:00:00
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của Trust Wallet là ₫ 168.81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 88.46K. Nguồn cung lưu hành của TWT là 429.86M, với tổng nguồn cung là 999860531.46. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 392.65M.
-0.23%
+0.05%
+2.90%
+2.90%
Theo dõi biến động giá của Trust Wallet trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +5.163053
|+0.05%
|30 ngày
|₫ +0.0447
|+12.84%
|60 ngày
|₫ +0.018
|+4.80%
|90 ngày
|₫ -0.1172
|-22.99%
Hôm nay, TWT đã biến động ₫ +5.163053 (+0.05%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0447 (+12.84%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TWT đã biến động ₫ +0.018 (+4.80%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1172 (-22.99%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Trust Wallet (TWT)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Trust Wallet.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Trust Wallet. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường TWT: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
TWT_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,3792 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên trung tâm 0,376. Theo hệ thống kênh trung tâm, ngưỡng kháng cự R1 được xác định ở mức 0,377, trong khi ngưỡng kháng cự R2 nằm tại 0,3783. Hiện tại, giá đã vượt qua ngưỡng quan trọng R2. Cấu trúc thị trường thể hiện xu hướng thử thách tăng giá, với phe mua và phe bán đang tranh chấp mạnh mẽ trong vùng giá từ 0,376 đến 0,378. Giá đã giữ vững trên mức điểm xoay ngắn hạn. Chỉ báo MACD cho thấy tín hiệu cắt chéo vàng, với đường nhanh và đường chậm đang có xu hướng phân kỳ cùng chiều. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không xuất hiện sự lệch lạc quá mức về động lượng. Các chỉ báo MA và EMA đều chưa đưa ra tín hiệu mua/bán rõ ràng. Biến động thị trường duy trì ở mức bình thường. Các chỉ số KDJ và StochRSI vẫn cần được xác nhận thêm. Đường Bollinger Bands đang mở rộng, nhưng cần theo dõi dữ liệu thực tế để đánh giá chính xác tình hình. Hiện tại, động lực chủ yếu tập trung vào việc phe mua cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,3783. Phe bán chưa thể thể hiện sức phản công rõ rệt. Mức hỗ trợ gần nhất là 0,3747, trong khi mức hỗ trợ sâu hơn nằm ở 0,3737. Trung tâm 0,376 đóng vai trò như một điểm kiểm tra lại tức thời. Không gian tăng giá bị giới hạn bởi mức kháng cự cao trước đó, còn biên độ giảm giá tiềm năng khoảng 0,0045. Nhà giao dịch cần theo dõi kỹ lưỡng tính hiệu quả của việc bứt phá ngưỡng 0,3783.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Trust Wallet có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Trust Wallet Token (TWT) là một token tiện ích bản địa của hệ sinh thái Trust Wallet, một ví điện thoại di động hỗ trợ một loạt các tài sản số. TWT chủ yếu được sử dụng cho mục đích quản trị, cho phép người giữ token bỏ phiếu về các đề xuất liên quan đến việc phát triển và nâng cấp nền tảng Trust Wallet. Token hoạt động trên Binance Smart Chain, sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS). Ngoài vai trò quản trị, TWT còn mang lại các lợi ích khác trong hệ sinh thái Trust Wallet, như giảm giá khi mua tiền điện tử trong ứng dụng và quyền truy cập vào các tính năng cao cấp. Nguyên tắc cung cấp token được giới hạn ở một tỷ TWT, với mô hình phát hành có tính giảm phát do bao gồm việc đốt token định kỳ để giảm lượng cung lưu hành.
Sẵn sàng bắt đầu với Trust Wallet? Mua TWT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Trust Wallet. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Trust Wallet (TWT).
Sở hữu Trust Wallet mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Trust Wallet (TWT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
Trust Wallet (trustwallet.com) là một ứng dụng ví Ethereum an toàn, mã nguồn mở, phi tập trung và ẩn danh hỗ trợ Ethereum và hơn 20.000 mã thông báo dựa trên Ethereum khác nhau (ERC20, ERC223 và ERC721). Cung cấp hệ thống kiểm toán bảo mật cấp cao để gửi, nhận và lưu trữ tài sản kỹ thuật số.
Để hiểu thêm về Trust Wallet, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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