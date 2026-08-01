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Giá Trust Wallet theo thời gian thực hôm nay là 0.3927 VND. Vốn hoá thị trường của TWT là 168,806,224.421142 VND. Theo dõi cập nhật giá TWT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Trust Wallet theo thời gian thực hôm nay là 0.3927 VND. Vốn hoá thị trường của TWT là 168,806,224.421142 VND. Theo dõi cập nhật giá TWT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Trust Wallet(TWT)

Giá theo thời gian thực 1 TWT sang VND

₫10,331.269
₫10,331.269₫10,331.269
+0.05%1D
VND
Biểu đồ giá Trust Wallet (TWT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:04:09 (UTC+8)

Giá Trust Wallet hôm nay

Giá Trust Wallet (TWT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3927, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TWT sang VND là ₫ 0.3927 mỗi TWT.

Trust Wallet hiện xếp hạng #138 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 168.81M, với nguồn cung lưu hành 429.86M TWT. Trong vòng 24 giờ qua, TWT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3902 (thấp) đến ₫ 0.4039 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 71,517.9839413867286495, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 170.45852668420325.

Về hiệu suất ngắn hạn, TWT biến động -0.23% trong giờ qua và +2.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 88.46K.

Thông tin thị trường Trust Wallet (TWT)

No.138

₫ 168.81M
₫ 168.81M₫ 168.81M

₫ 88.46K
₫ 88.46K₫ 88.46K

₫ 392.65M
₫ 392.65M₫ 392.65M

429.86M
429.86M 429.86M

999,860,531.46
999,860,531.46 999,860,531.46

999,860,531.46
999,860,531.46 999,860,531.46

42.99%

0.01%

2020-04-01 00:00:00

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Trust Wallet là ₫ 168.81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 88.46K. Nguồn cung lưu hành của TWT là 429.86M, với tổng nguồn cung là 999860531.46. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 392.65M.

Lịch sử giá Trust Wallet theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.3902
₫ 0.3902₫ 0.3902
Thấp nhất 24H
₫ 0.4039
₫ 0.4039₫ 0.4039
Cao nhất 24H

₫ 0.3902
₫ 0.3902₫ 0.3902

₫ 0.4039
₫ 0.4039₫ 0.4039

₫ 71,517.9839413867286495
₫ 71,517.9839413867286495₫ 71,517.9839413867286495

₫ 170.45852668420325
₫ 170.45852668420325₫ 170.45852668420325

-0.23%

+0.05%

+2.90%

+2.90%

Lịch sử giá theo VND của Trust Wallet (TWT)

Theo dõi biến động giá của Trust Wallet trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +5.163053+0.05%
30 ngày₫ +0.0447+12.84%
60 ngày₫ +0.018+4.80%
90 ngày₫ -0.1172-22.99%
Biến động giá Trust Wallet hôm nay

Hôm nay, TWT đã biến động ₫ +5.163053 (+0.05%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Trust Wallet trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0447 (+12.84%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Trust Wallet trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TWT đã biến động ₫ +0.018 (+4.80%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Trust Wallet trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1172 (-22.99%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Trust Wallet (TWT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Trust Wallet.

Phân tích Trust Wallet

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Trust Wallet. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Trust Wallet hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường TWT: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

TWT_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,3792 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên trung tâm 0,376. Theo hệ thống kênh trung tâm, ngưỡng kháng cự R1 được xác định ở mức 0,377, trong khi ngưỡng kháng cự R2 nằm tại 0,3783. Hiện tại, giá đã vượt qua ngưỡng quan trọng R2. Cấu trúc thị trường thể hiện xu hướng thử thách tăng giá, với phe mua và phe bán đang tranh chấp mạnh mẽ trong vùng giá từ 0,376 đến 0,378. Giá đã giữ vững trên mức điểm xoay ngắn hạn. Chỉ báo MACD cho thấy tín hiệu cắt chéo vàng, với đường nhanh và đường chậm đang có xu hướng phân kỳ cùng chiều. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không xuất hiện sự lệch lạc quá mức về động lượng. Các chỉ báo MA và EMA đều chưa đưa ra tín hiệu mua/bán rõ ràng. Biến động thị trường duy trì ở mức bình thường. Các chỉ số KDJ và StochRSI vẫn cần được xác nhận thêm. Đường Bollinger Bands đang mở rộng, nhưng cần theo dõi dữ liệu thực tế để đánh giá chính xác tình hình. Hiện tại, động lực chủ yếu tập trung vào việc phe mua cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,3783. Phe bán chưa thể thể hiện sức phản công rõ rệt. Mức hỗ trợ gần nhất là 0,3747, trong khi mức hỗ trợ sâu hơn nằm ở 0,3737. Trung tâm 0,376 đóng vai trò như một điểm kiểm tra lại tức thời. Không gian tăng giá bị giới hạn bởi mức kháng cự cao trước đó, còn biên độ giảm giá tiềm năng khoảng 0,0045. Nhà giao dịch cần theo dõi kỹ lưỡng tính hiệu quả của việc bứt phá ngưỡng 0,3783.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Trust Wallet?

Giá TWT (Trust Wallet Token) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền mã hóa
2. Mức độ phổ biến và tăng trưởng người dùng của ứng dụng Trust Wallet
3. Hiệu suất của hệ sinh thái Binance (vì TWT được xây dựng trên BNB Chain)
4. Tính tiện ích của token và mức thưởng staking
5. Khối lượng giao dịch và thanh khoản
6. Tin tức về quy định pháp luật có tác động đến các ví tiền mã hóa
7. Cạnh tranh từ các nhà cung cấp ví khác
8. Biến động giá của Bitcoin và các đồng tiền thay thế lớn
9. Sự phát triển của lĩnh vực DeFi
10. Cơ chế cung ứng token và các đợt đốt token

Tại sao mọi người muốn biết giá Trust Wallet hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của TWT (Trust Wallet Token) hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, lựa chọn thời điểm đầu tư, phân tích thị trường và tính toán lợi nhuận/lỗ. TWT là token gốc của Trust Wallet – một ví tiền điện tử phổ biến. Việc theo dõi giá cả giúp người dùng đưa ra những quyết định mua/bán sáng suốt.

Dự đoán giá Trust Wallet

Dự đoán giá Trust Wallet (TWT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của TWT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Trust Wallet (TWT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Trust Wallet có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Trust Wallet sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá TWT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Trust Wallet.

Giới thiệu Trust Wallet

Trust Wallet Token (TWT) là một token tiện ích bản địa của hệ sinh thái Trust Wallet, một ví điện thoại di động hỗ trợ một loạt các tài sản số. TWT chủ yếu được sử dụng cho mục đích quản trị, cho phép người giữ token bỏ phiếu về các đề xuất liên quan đến việc phát triển và nâng cấp nền tảng Trust Wallet. Token hoạt động trên Binance Smart Chain, sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS). Ngoài vai trò quản trị, TWT còn mang lại các lợi ích khác trong hệ sinh thái Trust Wallet, như giảm giá khi mua tiền điện tử trong ứng dụng và quyền truy cập vào các tính năng cao cấp. Nguyên tắc cung cấp token được giới hạn ở một tỷ TWT, với mô hình phát hành có tính giảm phát do bao gồm việc đốt token định kỳ để giảm lượng cung lưu hành.

Hướng dẫn mua & đầu tư Trust Wallet tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Trust Wallet? Mua TWT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Trust Wallet. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Trust Wallet (TWT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Trust Wallet sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Trust Wallet (TWT)

Bạn có thể làm gì với Trust Wallet

Sở hữu Trust Wallet mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Trust Wallet (TWT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Trust Wallet (TWT) là gì

Trust Wallet (trustwallet.com) là một ứng dụng ví Ethereum an toàn, mã nguồn mở, phi tập trung và ẩn danh hỗ trợ Ethereum và hơn 20.000 mã thông báo dựa trên Ethereum khác nhau (ERC20, ERC223 và ERC721). Cung cấp hệ thống kiểm toán bảo mật cấp cao để gửi, nhận và lưu trữ tài sản kỹ thuật số.

Nguồn Trust Wallet

Để hiểu thêm về Trust Wallet, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Trust Wallet
Block Explorer

Danh mục :

Account AbstractionBNB Chain EcosystemEnergi Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Trust Wallet

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:04:09 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Trust Wallet (TWT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Trust Wallet

TWT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short TWT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch TWT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Trust Wallet (TWT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Trust Wallet theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
TWT/USDT
₫10,331.269
₫10,331.269₫10,331.269
-1.87%
223.55K (USDT)
TWT/USDC
₫10,323.3745
₫10,323.3745₫10,323.3745
-2.13%
137.01K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán TWT sang VND

Số lượng

TWT
TWT
VND
VND

1 TWT = 10,333.9005 VND