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Giá Magma Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.21098 VND. Vốn hoá thị trường của MAGMA là 40,086,200 VND. Theo dõi cập nhật giá MAGMA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Magma Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.21098 VND. Vốn hoá thị trường của MAGMA là 40,086,200 VND. Theo dõi cập nhật giá MAGMA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Magma Finance(MAGMA)

Giá theo thời gian thực 1 MAGMA sang VND

₫5,552.72815
₫5,552.72815₫5,552.72815
-12.25%1D
VND
Biểu đồ giá Magma Finance (MAGMA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:49:24 (UTC+8)

Giá Magma Finance hôm nay

Giá Magma Finance (MAGMA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.21098, biến động 12.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAGMA sang VND là ₫ 0.21098 mỗi MAGMA.

Magma Finance hiện xếp hạng #343 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 40.09M, với nguồn cung lưu hành 190.00M MAGMA. Trong vòng 24 giờ qua, MAGMA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.21098 (thấp) đến ₫ 0.26374 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 15,013.4811809553302695, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,834.38559375039408180.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAGMA biến động -3.90% trong giờ qua và -21.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 137.68K.

Thông tin thị trường Magma Finance (MAGMA)

No.343

₫ 40.09M
₫ 40.09M₫ 40.09M

₫ 137.68K
₫ 137.68K₫ 137.68K

₫ 210.98M
₫ 210.98M₫ 210.98M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

SUI

Vốn hoá thị trường hiện tại của Magma Finance là ₫ 40.09M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 137.68K. Nguồn cung lưu hành của MAGMA là 190.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 210.98M.

Lịch sử giá Magma Finance theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.21098
₫ 0.21098₫ 0.21098
Thấp nhất 24H
₫ 0.26374
₫ 0.26374₫ 0.26374
Cao nhất 24H

₫ 0.21098
₫ 0.21098₫ 0.21098

₫ 0.26374
₫ 0.26374₫ 0.26374

₫ 15,013.4811809553302695
₫ 15,013.4811809553302695₫ 15,013.4811809553302695

₫ 1,834.38559375039408180
₫ 1,834.38559375039408180₫ 1,834.38559375039408180

-3.90%

-12.25%

-21.32%

-21.32%

Lịch sử giá theo VND của Magma Finance (MAGMA)

Theo dõi biến động giá của Magma Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -775.1671776-12.25%
30 ngày₫ -0.19691-48.28%
60 ngày₫ -0.35329-62.62%
90 ngày₫ -0.00551-2.55%
Biến động giá Magma Finance hôm nay

Hôm nay, MAGMA đã biến động ₫ -775.1671776 (-12.25%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Magma Finance trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.19691 (-48.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Magma Finance trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MAGMA đã biến động ₫ -0.35329 (-62.62%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Magma Finance trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00551 (-2.55%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Magma Finance (MAGMA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Magma Finance.

Phân tích Magma Finance

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Magma Finance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Magma Finance hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường MAGMA: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

MAGMA_USDT đang giao dịch trên mức 0,2565 trong khung thời gian 4 giờ, nằm ở vùng quanh điểm nút S1. Giá hiện tại vẫn duy trì dưới ngưỡng trung tâm 0,2599, cho thấy thị trường đang trong trạng thái điều chỉnh ở vùng giá thấp. Hệ thống đường trung bình động vẫn giữ xu hướng tăng, thể hiện sự ưu thế của phe mua. Các chỉ báo động lượng nhanh và chậm cũng cho thấy dấu hiệu phân kỳ. Chỉ báo MACD đã xuất hiện tín hiệu cắt vàng, cho thấy lực mua ngắn hạn đang được giải phóng mạnh mẽ. Chỉ số RSI hiện đang ở vùng trung tính, với độ biến động duy trì ở mức thông thường. Các chỉ báo KDJ và StochRSI chưa có dấu hiệu chênh lệch quá mức. Đường Bollinger Bands đang vận hành song song, phản ánh biên độ dao động tương đối ổn định. Cả phe mua lẫn phe bán đều đang cân bằng nhau xung quanh mức giá hiện tại, không cho thấy xu hướng bứt phá rõ ràng theo một chiều nào. Mức hỗ trợ gần nhất nằm tại điểm nút S1 là 0,2565, cách giá hiện tại khoảng 0,00067. Mức kháng cự đầu tiên phía trên là ngưỡng trung tâm 0,2599, cách giá hiện tại khoảng 0,00273. Mức kháng cự tham khảo xa hơn nằm tại điểm nút R1 là 0,2629. Ở phía dưới, mức hỗ trợ phụ nằm tại điểm nút S2 là 0,2535. Các mức giá quan trọng được phân bố khá chặt chẽ, khiến phạm vi biến động của giá bị giới hạn đáng kể.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Magma Finance?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token MAGMA:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Mức độ áp dụng của giao thức và tổng giá trị bị khóa (TVL)
4. Tính tiện ích của token trong hệ sinh thái Magma Finance
5. Cân bằng cung - cầu
6. Các thông báo và tiến triển trong mối quan hệ đối tác
7. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các giao thức DeFi
8. Sự cạnh tranh từ các nền tảng yield farming khác
9. Các bản cập nhật kỹ thuật và tiến độ thực hiện lộ trình
10. Điều kiện kinh tế vĩ mô và mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro

Tại sao mọi người muốn biết giá Magma Finance hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của MAGMA hôm nay để đưa ra các quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, phân tích thị trường và xác định thời điểm đầu tư. Giá cả theo thời gian thực giúp đánh giá mức độ biến động, nhận diện cơ hội mua/bán, tính toán lợi nhuận/thua lỗ, đồng thời đưa ra những lựa chọn tài chính sáng suốt trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Dự đoán giá Magma Finance

Dự đoán giá Magma Finance (MAGMA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của MAGMA vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Magma Finance (MAGMA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Magma Finance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Magma Finance sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá MAGMA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Magma Finance.

Hướng dẫn mua & đầu tư Magma Finance tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Magma Finance? Mua MAGMA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Magma Finance. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Magma Finance (MAGMA).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Magma Finance sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Magma Finance (MAGMA)

Bạn có thể làm gì với Magma Finance

Sở hữu Magma Finance mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Magma Finance (MAGMA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Magma Finance (MAGMA) là gì

Magma Finance là trung tâm thanh khoản của Sui, tiên phong phát triển Giao thức tạo lập thị trường thanh khoản thích ứng (Adaptive Liquidity Market Maker - ALMM) đầu tiên được xây dựng hoàn toàn trên Move. Được thiết kế để khai thác tối đa tiềm năng thanh khoản trên chuỗi, kiến trúc ALMM của Magma phân bổ thanh khoản một cách linh hoạt theo từng vùng giá cụ thể. Điều này giúp cải thiện độ chính xác về giá, tăng độ sâu thanh khoản và gần như loại bỏ trượt giá cho nhà giao dịch, đồng thời tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn cho các nhà cung cấp thanh khoản.

Nguồn Magma Finance

Để hiểu thêm về Magma Finance, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Magma Finance
Block Explorer

Danh mục :

Automated Market Maker (AMM)Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Magma Finance

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:49:24 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Magma Finance (MAGMA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Magma Finance

MAGMA USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short MAGMA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch MAGMA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Magma Finance (MAGMA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Magma Finance theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
MAGMA/USDT
₫5,638.51505
₫5,638.51505₫5,638.51505
-11.04%
588.43K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán MAGMA sang VND

Số lượng

MAGMA
MAGMA
VND
VND

1 MAGMA = 5,551.9387 VND