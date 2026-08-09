Giá Magma Finance hôm nay

Giá Magma Finance (MAGMA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.21098, biến động 12.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAGMA sang VND là ₫ 0.21098 mỗi MAGMA.

Magma Finance hiện xếp hạng #343 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 40.09M, với nguồn cung lưu hành 190.00M MAGMA. Trong vòng 24 giờ qua, MAGMA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.21098 (thấp) đến ₫ 0.26374 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 15,013.4811809553302695, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,834.38559375039408180.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAGMA biến động -3.90% trong giờ qua và -21.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 137.68K.

Thông tin thị trường Magma Finance (MAGMA)

Xếp hạng No.343 Vốn hóa thị trường ₫ 40.09M₫ 40.09M ₫ 40.09M Khối lượng (24H) ₫ 137.68K₫ 137.68K ₫ 137.68K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 210.98M₫ 210.98M ₫ 210.98M Nguồn cung lưu thông 190.00M 190.00M 190.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 19.00% Blockchain công khai SUI

Vốn hoá thị trường hiện tại của Magma Finance là ₫ 40.09M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 137.68K. Nguồn cung lưu hành của MAGMA là 190.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 210.98M.