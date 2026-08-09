Giá Bitcoin Bam hôm nay

Giá Bitcoin Bam (BTCBAM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05562, biến động 0.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BTCBAM sang VND là ₫ 0.05562 mỗi BTCBAM.

Bitcoin Bam hiện xếp hạng #2113 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 571.59K, với nguồn cung lưu hành 10.28M BTCBAM. Trong vòng 24 giờ qua, BTCBAM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05508 (thấp) đến ₫ 0.05563 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 527,567.41302296281570, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 527.86635318000168190.

Về hiệu suất ngắn hạn, BTCBAM biến động +0.03% trong giờ qua và +0.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 27.16K.

Thông tin thị trường Bitcoin Bam (BTCBAM)

Xếp hạng No.2113 Vốn hóa thị trường ₫ 571.59K₫ 571.59K ₫ 571.59K Khối lượng (24H) ₫ 27.16K₫ 27.16K ₫ 27.16K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.17M₫ 1.17M ₫ 1.17M Nguồn cung lưu thông 10.28M 10.28M 10.28M Nguồn cung tối đa 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tổng cung 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tỷ lệ lưu hành 48.93% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitcoin Bam là ₫ 571.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 27.16K. Nguồn cung lưu hành của BTCBAM là 10.28M, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.17M.